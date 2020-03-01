Alina проводит ещё 3 экскурсии

История Амальфи на каноэ

Легенды, реликвии и прекрасные пейзажи города на необычной обзорной прогулке

Я приглашаю вас в одно из популярнейших мест Италии: на наш берег заманивали Сирены бесстрашного Одиссея, здесь строили свои виллы римские патриции, за нашей горой было последнее сражение предводителя рабов Спартака, здесь был изобретен компас и кодекс морского права, действующий на всем средиземноморском побережье несколько веков, в нашем главном соборе находятся мощи Св. Андрея Первозванного. Обо всем этом я расскажу во время нашего морского похода на каноэ.