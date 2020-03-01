Alina проводит ещё 3 экскурсии

Город был окружен стенами, толщиной в 6 метров, 5 километров в периметре. Издалека видны огромные храмы, которые не хочется называть “руинами”, такие в них величие и сила! В 274 году до н.э. римляне завоевали Посейдонию, с тех пор этот город называется Пестум.
Программа
Мы прогуляемся по городу и увидим амфитеатр, бассейны, кварталы и улицы, сможем представить, как была устроена жизнь горожан много столетий назад.
В местном музее находятся найденные здесь при раскопках предметы, в том числе уникальные вазы и фрески. .
Поделиться впечатлениями от увиденного мы сможем за обедом в ближайшем ресторане с очень хорошей кухней.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Алина. Я больше 12 лет живу в городе Атрани, на юге Италии. Моя страсть — море и путешествия. Я знаю все интересные места в Амальфи, Атрани Равелло, Минори, Позитано и Сорренто, а также могу рассказать множество занимательных историй.
Автомобильная экскурсия от Салерно до Сорренто с остановками в красивейших приморских городах
Предлагаю за один день увидеть главные красоты Амальфитанского побережья. Вы познакомитесь с обворожительными приморскими городами и, когда снова соберетесь в наши края, сможете со знанием местности вернуться в самый понравившийся!
Путешествие в одно из первых поселений на Амальфитанском побережье
Мы пойдем в горы! Без альпинистского снаряжения! Только с бутылкой воды и в шляпе! Я поведу вас в одно из первых поселений на побережье и расскажу его историю. Великолепные панорамы, открывающиеся повсюду, не оставят равнодушным ни одно сердце! Мы сделаем множество интереснейших фото!
Легенды, реликвии и прекрасные пейзажи города на необычной обзорной прогулке
Я приглашаю вас в одно из популярнейших мест Италии: на наш берег заманивали Сирены бесстрашного Одиссея, здесь строили свои виллы римские патриции, за нашей горой было последнее сражение предводителя рабов Спартака, здесь был изобретен компас и кодекс морского права, действующий на всем средиземноморском побережье несколько веков, в нашем главном соборе находятся мощи Св. Андрея Первозванного. Обо всем этом я расскажу во время нашего морского похода на каноэ.