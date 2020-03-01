Alina проводит ещё 3 экскурсии

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Путешествие в город 7 века до нашей эры — объект всемирного наследия ЮНЕСКО

Alina
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Alina – ваш гид
Во время экскурсии вы посетите древний город, построенный греками в конце 7 века до н.э и ныне включенный в число памятников всемирного наследия, узнаете его историю, посмотрите на постройки и предметы тех времен, узнаете о жизни и нравах людей древности.
От 364 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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Древний город Посейдония
Древний город Посейдония

Город был окружен стенами, толщиной в 6 метров, 5 километров в периметре. Издалека видны огромные храмы, которые не хочется называть “руинами”, такие в них величие и сила! В 274 году до н.э. римляне завоевали Посейдонию, с тех пор этот город называется Пестум.

Программа

  • Мы прогуляемся по городу и увидим амфитеатр, бассейны, кварталы и улицы, сможем представить, как была устроена жизнь горожан много столетий назад.
  • В местном музее находятся найденные здесь при раскопках предметы, в том числе уникальные вазы и фрески. .
  • Поделиться впечатлениями от увиденного мы сможем за обедом в ближайшем ресторане с очень хорошей кухней.
Древний город Посейдония
Древний город Посейдония
Древний город Посейдония
Древний город Посейдония
Древний город Посейдония

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Alina
Alina
Меня зовут Алина. Я больше 12 лет живу в городе Атрани, на юге Италии. Моя страсть — море и путешествия. Я знаю все интересные места в Амальфи, Атрани Равелло, Минори, Позитано и Сорренто, а также могу рассказать множество занимательных историй.
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Alina проводит ещё 3 экскурсии

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История Амальфи на каноэИстория Амальфи на каноэИстория Амальфи на каноэ
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