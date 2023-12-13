1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Амальфи: Собор Андрея Первозванного и фабрика бумаги
Амальфи с его захватывающими морскими пейзажами, кружевными улицами и красивыми церквушками был излюбленным местом отдыха римских патрициев
Завтра в 09:30
18 июня в 09:30
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия: лимоны и лимончелло на Амальфитанском побережье
Густой аромат лимонов, яркие краски побережья и радушные улыбки итальянцев! Прогулка по лимонным фабрикам и фруктовой тропе подарит незабываемые впечатления
Начало: В городе Минори, перед входом в Римскую виллу
Завтра в 10:30
18 июня в 10:30
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тропа богов - миф или реальность?
Согласно древнегреческим мифам, эту тропу протоптали боги, охранявшие Одиссея. Присоединяйтесь к нашей экскурсии и узнайте больше
Начало: У остановки автобуса в Амальфи
Завтра в 09:00
18 июня в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена13 декабря 2023Мы были на экскурсии по городку Амальфи в конце ноября 2023 г с гидом Алиной. Она профессиональный гид и отличный
- ООльга17 октября 2023Отличная экскурсия и очень профессиональный гид. Одна из наиболее понравившихся на амальфитанском побережье
- ЮЮлия13 апреля 2023Очень понравилась экскурсия. Алина рассказала про собор в Амальфи, провела секретной дорогой, рассказала про мальтийский крест, про усовершенствование компаса, про то, что такое Рай для Амальфийцев! Очень интересно, рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Амальфи в категории «Пешеходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амальфи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Амальфи в июне 2024
Сейчас в Амальфи в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 200. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Амальфи (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Пешеходные», 6 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август