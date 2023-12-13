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организатор, мы узнали очень много исторических фактов о городе. А какие великолепные виды мы увидели! Алина более 30 лет живет в Италии, поэтому много интересного рассказала про жизнь современных итальянцев тоже. Посетили храм Андрея Первозванного с очень подробной и в тоже время легкой экскурсией. В следующий раз обязательно обратимся к ней для посещения других городов Амальфийского побережья! Очень рекомендую! Спасибо ВАм!