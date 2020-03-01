Выбирайте и другие экскурсии в Амальфи

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  3. Амальфитанское побережье: лимоны и лимончелло!

Яркий и живописный Минори, лимонные фабрики, дегустация ликёров и сочная атмосфера побережья

Василий
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Василий – ваш гид
Густой и бодрящий аромат лимонов, слепящие глаза яркие краски побережья, радушные улыбки итальянцев! Это то, что будет сопровождать нас на протяжении всей прогулки.

Я покажу вам две лимонные фабрики, где вы продегустируете множество сортов ликёра.

Проведу душистой фруктовой тропой в гости к местным.

Вы ощутите колорит побережья сполна — и в конце прогулки уже будете планировать сюда очередную поездку.
200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4.5 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча в городе Минори, перед входом в Римскую виллу
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Амальфитанское побережье: лимоны и лимончелло!
Амальфитанское побережье: лимоны и лимончелло!

Что вас ожидает

Мини-фабрика лимонов и другие любопытные места
Наша живописная прогулка начнётся в городе Минори у самой древней виллы на побережье, построенной в 1 веке до н.э. Осмотрев постройку, отправимся на маленькую лимонную фабрику, где вас встретит приветливый итальянец — хозяин мануфактуры. Он с радостью поделится секретами производства лимончелло (я буду переводчиком), поэтапно покажет процесс его приготовления и, конечно, угостит разными сортами напитка! Вкусов здесь великое множество — от классического до фисташкового, они вас точно не оставят равнодушными :)

После дегустации дойдём до отеля Вилла Романа, где вы полюбуетесь воплощением местной культуры в интерьере — античной плиткой и любопытными старинными вещицами.

Лимонный гигант
Сделав перерыв после первой дегустации, отправимся на вторую — на огромную лимонную фабрику! Здесь вы увидите крупные мясистые лимоны, которые растут только на нашем побережье. На производстве их сортируют для продажи и делают лимончелло, но плодов остаётся так много, что строится ещё один корпус, где будут налаживать производство косметики. Вы угоститесь вкуснейшим местным ликёром, посмотрите, как производится напиток в широком масштабе, а также по желанию сможете приобрести пару бутылочек.

Сочной тропой в гости к местным
Спелые гроздья винограда, плоды киви, душистые лимоны — буйство красок и сказочных ароматов — и всё это прямо над вашей головой! Вы прогуляетесь по живописной лимонной тропе, заглянете в гости к местной итальянской семье — их дом с садом стоят лицом точно к морю — и по желанию здесь же отобедаете. Хозяева заботливо приготовят традиционный и весьма необычный обед из 4 блюд. По секрету скажу — в каждом из них важным ингредиентом выступает лимон! Но обо всём подробнее на месте, пусть в прогулке останется толика интриги.

После сытного застолья в окружении восхитительных видов мы можем пособирать мясистые зрелые лимоны в плетёную корзину, сделать душевные фотокарточки и, вдоволь, пропитавшись ароматами сада и насладившись южной атмосферой, — в городок Майори, где и закончится наша прогулка.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в городе Минори.
  • Дегустация включена в стоимость экскурсии.
  • Обед в итальянской семье не входит в стоимость — 25 евро/чел.
  • По вашему желанию в городе Майори мы можем подняться на башню, откуда откроется восхитительный вид на Амальфитанское побережье.
Амальфитанское побережье: лимоны и лимончелло!
Амальфитанское побережье: лимоны и лимончелло!
Амальфитанское побережье: лимоны и лимончелло!
Амальфитанское побережье: лимоны и лимончелло!
Амальфитанское побережье: лимоны и лимончелло!
Амальфитанское побережье: лимоны и лимончелло!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в городе Минори, перед входом в Римскую виллу.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Василий
Василий
Однажды ты обнаруживаешь, что живёшь в 3000 км от родного города и ни минуты об этом не жалеешь. Потому что новым домом становится не просто не просто уникальное побережье — теперь твой дом и всё вокруг него оказывается под защитой ЮНЕСКО. Меня зовут Базилио, и я живу на красочном Амальфитанском побережье Италии. Мне 34 года и уже больше 20 лет я — большой любитель бега. Сейчас я вице-президент спортивной ассоциации Amici della Montagna, организую соревнования по бегу на побережье, сам с удовольствием принимаю участие в трейлах, а также провожу беговые экскурсии по горам и набережным. Ещё одно увлечение, которое я «перевёз» в Италию, — рыбалка. Несколько лет назад приобрёл небольшой катер, и открыл для себя новый мир. В Италии увлекся керамикой и кулинарией. Вы видели, как делают свежую пасту? Скажите о своём желании посмотреть, и я заведу вас к настоящей итальянской бабушке, которая научит всем тонкостям приготовления пасты ручной работы. Она очень подойдет к рыбе, которую мы выловим вместе с вами в море. Я действительно люблю жизнь в Италии. Вы тоже её полюбите и вместе со мной сможете погрузиться в местный колорит гораздо глубже.
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