Выбирайте и другие экскурсии в Амальфи

Лучшие месяцы для посещения Амальфитанского побережья: май, июнь, июль, август и сентябрь. В это время можно насладиться теплыми днями, яркими красками природы и свежими фруктами.

Погружение в атмосферу Амальфитанского побережья с его лимонными ароматами и живописными видами. Две лимонные фабрики откроют вам секреты производства лимончелло и предложат дегустацию различных сортов. Прогулка по фруктовой тропе приведёт к местным жителям, где вы насладитесь традиционным обедом. В завершение экскурсии вы будете планировать следующую поездку

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мини-фабрика лимонов и другие любопытные места

Наша живописная прогулка начнётся в городе Минори у самой древней виллы на побережье, построенной в 1 веке до н. э. Осмотрев постройку, отправимся на маленькую лимонную фабрику, где вас встретит приветливый итальянец — хозяин мануфактуры. Он с радостью поделится секретами производства лимончелло (я буду переводчиком), поэтапно покажет процесс его приготовления и, конечно, угостит разными сортами напитка! Вкусов здесь великое множество — от классического до фисташкового, они вас точно не оставят равнодушными:)

После дегустации дойдём до отеля Вилла Романа, где вы полюбуетесь воплощением местной культуры в интерьере — античной плиткой и любопытными старинными вещицами.

Лимонный гигант

Сделав перерыв после первой дегустации, отправимся на вторую — на огромную лимонную фабрику! Здесь вы увидите крупные мясистые лимоны, которые растут только на нашем побережье. На производстве их сортируют для продажи и делают лимончелло, но плодов остаётся так много, что строится ещё один корпус, где будут налаживать производство косметики. Вы угоститесь вкуснейшим местным ликёром, посмотрите, как производится напиток в широком масштабе, а также по желанию сможете приобрести пару бутылочек.

Сочной тропой в гости к местным

Спелые гроздья винограда, плоды киви, душистые лимоны — буйство красок и сказочных ароматов — и всё это прямо над вашей головой! Вы прогуляетесь по живописной лимонной тропе, заглянете в гости к местной итальянской семье — их дом с садом стоят лицом точно к морю — и по желанию здесь же отобедаете. Хозяева заботливо приготовят традиционный и весьма необычный обед или закуски. По секрету скажу — в каждом из них важным ингредиентом выступает лимон! Но обо всём подробнее на месте, пусть в прогулке останется толика интриги.

После застолья в окружении восхитительных видов мы можем пособирать мясистые зрелые лимоны в плетёную корзину, сделать душевные фотокарточки и, вдоволь, пропитавшись ароматами сада и насладившись южной атмосферой, — в городок Майори, где и закончится наша прогулка.

Организационные детали