Выбирайте и другие экскурсии в Амальфи

Густой аромат лимонов, яркие краски побережья и радушные улыбки итальянцев! Прогулка по лимонным фабрикам и фруктовой тропе подарит незабываемые впечатления
Погружение в атмосферу Амальфитанского побережья с его лимонными ароматами и живописными видами.
Две лимонные фабрики откроют вам секреты производства лимончелло и предложат дегустацию различных сортов. Прогулка по фруктовой тропе приведёт к местным жителям, где вы насладитесь традиционным обедом. В завершение экскурсии вы будете планировать следующую поездку
Лучшие месяцы для посещения Амальфитанского побережья: май, июнь, июль, август и сентябрь. В это время можно насладиться теплыми днями, яркими красками природы и свежими фруктами.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Древняя вилла в Минори
Лимонные фабрики
Отель Вилла Романа
Лимонная тропа
Город Майори
Описание экскурсии
Мини-фабрика лимонов и другие любопытные места
Наша живописная прогулка начнётся в городе Минори у самой древней виллы на побережье, построенной в 1 веке до н. э. Осмотрев постройку, отправимся на маленькую лимонную фабрику, где вас встретит приветливый итальянец — хозяин мануфактуры. Он с радостью поделится секретами производства лимончелло (я буду переводчиком), поэтапно покажет процесс его приготовления и, конечно, угостит разными сортами напитка! Вкусов здесь великое множество — от классического до фисташкового, они вас точно не оставят равнодушными:)
После дегустации дойдём до отеля Вилла Романа, где вы полюбуетесь воплощением местной культуры в интерьере — античной плиткой и любопытными старинными вещицами.
Лимонный гигант
Сделав перерыв после первой дегустации, отправимся на вторую — на огромную лимонную фабрику! Здесь вы увидите крупные мясистые лимоны, которые растут только на нашем побережье. На производстве их сортируют для продажи и делают лимончелло, но плодов остаётся так много, что строится ещё один корпус, где будут налаживать производство косметики. Вы угоститесь вкуснейшим местным ликёром, посмотрите, как производится напиток в широком масштабе, а также по желанию сможете приобрести пару бутылочек.
Сочной тропой в гости к местным
Спелые гроздья винограда, плоды киви, душистые лимоны — буйство красок и сказочных ароматов — и всё это прямо над вашей головой! Вы прогуляетесь по живописной лимонной тропе, заглянете в гости к местной итальянской семье — их дом с садом стоят лицом точно к морю — и по желанию здесь же отобедаете. Хозяева заботливо приготовят традиционный и весьма необычный обед или закуски. По секрету скажу — в каждом из них важным ингредиентом выступает лимон! Но обо всём подробнее на месте, пусть в прогулке останется толика интриги.
После застолья в окружении восхитительных видов мы можем пособирать мясистые зрелые лимоны в плетёную корзину, сделать душевные фотокарточки и, вдоволь, пропитавшись ароматами сада и насладившись южной атмосферой, — в городок Майори, где и закончится наша прогулка.
Организационные детали
Экскурсия начинается в городе Минори
Посещение раскопок и музея Римской Виллы оплачивается отдельно — €6/чел.
Дегустация включена в стоимость экскурсии.
Обед в итальянской семье не входит в стоимость — от €25/чел.
По вашему желанию в городе Майори мы можем подняться на башню, откуда откроется восхитительный вид на Амальфитанское побережье.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В городе Минори, перед входом в Римскую виллу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваш гид в Амальфи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 17 туристов
Привет! Я — гид, рассказчик, немного друид, немного романтик. Живу среди гор, моря и легенд Амальфитанского побережья и каждый день открываю его заново — вместе с теми, кто ищет нечто читать дальшеуменьшить
большее, чем просто «галочка» в маршруте.
Я провожу экскурсии, где встречаются древние боги, галлы, тайные тропы и настоящие чудеса. Мы будем смеяться, удивляться, иногда молчать (в восхищении), дышать полной грудью и… возможно, загадаем желание у дыры в скале в Монтепертузо. Говорят, сбывается!
Со мной можно отправиться не только по горам, но и по морю — на уютном катере на 4 пассажира мы обойдём волшебные бухты, спрятанные гроты и легендарные Гальские острова. А если хочется ветра в лицо и свободы — садимся на скутер и мчимся вдоль побережья, где каждый поворот открывает новые виды.
Со мной не бывает скучно — каждое путешествие превращается в живую историю. Приходите за красотой — уйдёте с приключением и огоньком в глазах.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Эта была отличная экскурсия в день рождения 🎁
Вам был полезен этот отзыв?
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Татьяна
Идеальный день! Красиво, вкусно, интересно!
Василий
Ответ организатора:
Благодарю
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Екатерина
Экскурсия очень крутая. Василий отличный гид, при этом с чувством юмора и без нудятины. Мы задержались, но Василий нас подождал. Было интересно, мы посетили руины древнеримской виллы, прошли по лимонной тропе, насладились красивыми видами, посетили красивый лимонный сад и выпили настоящий лимонад, попробовали лимончело который делают из зелёных лимонов. Все было в лёгкой атмосфере, непринуждённо, интересно. Спасибо, Василий😀
Василий
Ответ организатора:
Спасибо 🙏
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