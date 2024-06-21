Древнегреческие мифы утверждают, что Тропа богов была создана богами для охраны Одиссея.
На этой экскурсии вас ждёт увлекательное путешествие по живописному маршруту с начальным уровнем сложности треккинга. Путешествие начнётся в Амальфи,
На этой экскурсии вас ждёт увлекательное путешествие по живописному маршруту с начальным уровнем сложности треккинга. Путешествие начнётся в Амальфи,
5 причин купить эту экскурсию
- 🚶♂️ Лёгкий треккинг для всех уровней подготовки
- 🌅 Живописные виды и природа
- 📜 Интересные мифы и легенды
- 🚌 Комфортабельный транспорт
- 🧀 Вкусная моцарелла на обед
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Что можно увидеть
- Тропа богов
- Галльские острова
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Наше путешествие начнётся в Амальфи, где мы сядем в комфортабельный автобус с кондиционером и поедем в городок Бомерано. Там мы купим на обед моцареллу.
- От центральной площади Бомерано направимся по указателям Sentiero Degli Dei или The Path of the Gods.
- Пройдём 6 километров по живописной тропе, чаще вниз, временами преодолевая несложные подъёмы. Перепад высот по пути достигает почти 260 метров: на старте в Бомерано — 675 метров над уровнем моря, на финише в Ночелле — 413 метров. Ориентировочное время в пути — 3 часа.
- В самом конце от горного Ночелле мы спустимся по ступенькам к Позитано.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида.
- Дополнительно оплачиваются билеты на автобус из Амальфи до Бомерано и моцарелла.
- Маршрут подходит людям с любой физической подготовкой, даже детям от 11 лет.
- Прогулка закончится в Позитано. Оттуда до своего отеля путешественники добираются самостоятельно. Например до Амальфи можно доехать на автобусе или при желании отправиться на пароходе.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У остановки автобуса в Амальфи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваш гид в Амальфи
Однажды твоя жизнь меняется, и ты обнаруживаешь,что живёшь в 3000 км от родного города, и ни минуты об этом не жалеешь. Потому что новым домом становится не просто одна изЗадать вопрос
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