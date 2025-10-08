Мои заказы

Активности – экскурсии в Бергамо

Найдено 4 экскурсии в категории «Активности» в Бергамо на русском языке, цены от €163, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомьтесь, Бергамо
Пешая
5 часов
-
10%
92 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомьтесь, Бергамо
«Визитные карточки», тайные уголки и лучшие смотровые площадки на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На пл. Порта Нуова, около ж/д вокзала или у гостин...
Завтра в 09:00
13 дек в 09:30
€225€250 за всё до 2 чел.
Бергамо - первое свидание
Пешая
3.5 часа
65 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бергамо - первое свидание
Познакомьтесь с Бергамо через его живописные улицы и величественные здания. Откройте для себя секреты города, которые знают только местные жители
Начало: В райне ЖД вокзала
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Бергамо сквозь века
Пешая
3 часа
68 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Бергамо сквозь века: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Верхний город Бергамо, его средневековые улицы и архитектурные шедевры. Узнайте историю и секреты города на холме
Начало: На выходе из фуникулёра
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
€163 за всё до 3 чел.
Прогулка над озером Изео (из Бергамо)
Пешая
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка над озером Изео (из Бергамо)
Отправиться в треккинг по живописному маршруту, побыть наедине с природой и насладиться пейзажами
Начало: В удобном вам месте в Бергамо
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Назима
    8 октября 2025
    Бергамо сквозь века
    Было все отлично. Время незаметно пролетело. Олега оказалась отличным собеседником, быстро помогала найти решения по любому вопросу. Увидеть все красоты за 3 часа конечно не реально. Вернусь вновь.
  • Ю
    Юлия
    6 октября 2025
    Бергамо сквозь века
    Спасибо за интересную прогулку по городу 💗
  • L
    Lazar
    2 октября 2025
    Бергамо сквозь века
    Замечательная экскурсия по Бергамо. Узнали много интересных фактов из истории города и его жителей. Спасибо гиду Олене за чудесную экскурсию.
  • О
    Ольга
    30 сентября 2025
    Бергамо сквозь века
    Прекрасный человек. Очень интересно было слушать 😍 Прилетим еще и обязательно еще встретимся 😘
  • И
    Иван
    20 сентября 2025
    Бергамо сквозь века
    Мы увидели именно то, что было интересно нам.
    Олена поднотовленный экскурсовод, разбирается в истории региона, готова к дополнительным вопросам.
    Мы провели три
    читать дальше

    часа как 15 минут, Олена дала нам дополнительные рекомендации по нашей просьбе в области ресторанов, общественного транспорта.
    Мы побывали в большом количестве храмов, наше внимание было обращено на неявные вещи, которые мы бы сами просто пропустили, не заметили бы. Было приятно, интересно, ненавязчиво, расслабляюще приятная прогулка. Рекомендую

  • Л
    Лариса
    19 сентября 2025
    Бергамо сквозь века
    Хочу поблагодарить Олену за предрасную экскурсию. Она мне показала Бергамо то, которое я хотеа!
    Супер профессионально!
    Буду рекомендовать всем своим друзьям, которые пранируют побывать в прекрасном городе Бергамо!
    Благодаря Олене, я влюбилась в этот город всей душой и однозначно приеду ещё раз)!
  • С
    Сергей
    15 сентября 2025
    Бергамо сквозь века
    В начале сентября Елена провела для нас экскурсию «Бергамо сквозь века». Это было наше первое посещение этого интересного города и
    читать дальше

    благодаря ей мы получили замечательное представление о нем.
    Во время экскурсии мы познакомились с историей и достопримечательностями верхнего и нижнего города.
    Маршрут охватывает основные точки Верхнего города, венецианские стены и несколько менее очевидных мест, которые вряд ли мы нашли при самостоятельной прогулке.
    Елена рассказала замечательную историю города: от римлян до конца 20 века и как она повлияла на город и его архитектуру.
    И еще хочу отметить, что благодаря ей мы насладились пребыванием в этом городе, захватывающими дух видами и прекрасной кухней Ломбардии в ресторане с видом на Альпы.
    Отдельно стоит отметить чёткую организацию экскурсии. Для первого знакомства с Бергамо такая экскурсия даёт целостное представление о городе и его архитектуре.
    Нам очень понравилась эта экскурсия и советуем обращаться к Елене, если окажетесь в этом интересном городе.
    Нина + Сергей

  • Е
    Евгения
    13 сентября 2025
    Бергамо сквозь века
    Путешествуя по Италии, остановилась в Бергамо. Для знакомства с городом выбрали данную экскурсию и гида Елену и не прогадали. Елена
    читать дальше

    очень захватывающе рассказала об истории Бергамо и знаменитых бергамцах, ответила на все наши вопросы. Спасибо, Елена!
    Рекомендую начать знакомство с Бергамо этой экскурсией с Еленой!

  • Е
    Елена
    4 августа 2025
    Бергамо сквозь века
    Елене огромное спасибо за увлекательное погружение в историю Бергамо!
  • Н
    Наталья
    24 июля 2025
    Бергамо сквозь века
    !
    !!!!!!
  • Я
    Ярослава
    21 июля 2025
    Бергамо сквозь века
    Бергамо прекрасный город. Есть много чего посмотреть и показать. Рассказать и послушать. Мне показалось, что экскурсия была несколько перегружена информацией
    читать дальше

    и фактами и из- за изобилия информации не очень структурирована.
    Я второй раз в Бергамо на экскурсии. Поэтому есть с чем сравнить. Но Олеся очень приятный человек. Спасибо.

  • Е
    Екатерина
    27 июня 2025
    Бергамо сквозь века
    Заехали в Бергамо на один день и решили взять экскурсию. Наш экскурсовод Елена оказалась очень душевным, приятным человеком. Прошли по верхнему городу, посмотрели все значимые достопримечательности. Порекомендовала великолепный ресторан на самой верхней точке города. Мы остались довольны.
  • К
    Кисюк
    25 июня 2025
    Бергамо сквозь века
    Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду, Елене, за незабываемую экскурсию по Бергамо! Ее профессионализм проявился во всем: от глубокого знания
    читать дальше

    истории и культуры до умения адаптировать рассказ под нашу группу. Она не просто перечисляла факты, а создавала атмосферу, оживляла историю, делала ее близкой и понятной. Особенно хочется отметить ее чуткость к нашим интересам и умение отвечать на вопросы, даже самые каверзные, так, чтобы это было интересно и познавательно для всех. Благодаря ей, наша экскурсия превратилась в настоящее увлекательное приключение. Мы узнали много нового и интересного, и, что немаловажно, получили массу положительных эмоций. Спасибо ей огромное за ее труд, любовь к своей работе и внимание к туристам! Время экскурсии пролетело незаметно. Она – настоящий профессионал, и мы очень рады, что выбрали именно ее!

  • E
    Elena
    3 мая 2025
    Бергамо сквозь века
    Путешествуя по Италии, остановились в последние полтора дня перед отлетом домой, в Бергамо. Сначала думали изучить город сами, но в
    читать дальше

    последний момент решили все-таки связаться с экскурсоводом от Трипстера. Предложение было всего одно и это была Олена. Мы очень рады, что не гуляли сами, а делали это с человеком, который знает город и в небольшой промежуток времени Олена показала нам основные достопримечательности, рассказала много о его истории, посоветовала хорошие рестораны и местные блюда. Это очень старинный, ухоженный и красивый город. Спасибо Трипстеру и Олене!

  • И
    Ирина
    19 апреля 2025
    Бергамо сквозь века
    Интесно,динамично, все основные вопросы и нетематические вопросы были разьяснены. После экскурсии были даны советы куда пойти ещё, где и что поесть. Здорово!
  • L
    Larisa
    6 февраля 2025
    Бергамо сквозь века
    Прекрасная экскурсия по потрясающему Бергамо! За короткое время Олена влюбила нас в город. Интересная подача материала, акцент за детали … рассказ о жизни итальянцев. Очень понравилось! Рекомендуем гида!
  • В
    Виталий
    29 января 2025
    Бергамо сквозь века
    Шикарный город и великолепная экскурсия. Олена отличный гид, очень много интересной информации
    Шикарный город и великолепная экскурсия. Олена отличный гид, очень много интересной информацииШикарный город и великолепная экскурсия. Олена отличный гид, очень много интересной информацииШикарный город и великолепная экскурсия. Олена отличный гид, очень много интересной информацииШикарный город и великолепная экскурсия. Олена отличный гид, очень много интересной информации
  • Н
    Наталия
    15 января 2025
    Бергамо сквозь века
    Провели прекрасно время с Еленой. Влюбились в этот красивый милый город. Обязательно еще приедем. Большое спасибо за экскурсию
    Провели прекрасно время с Еленой. Влюбились в этот красивый милый город. Обязательно еще приедем. Большое спасибо за экскурсиюПровели прекрасно время с Еленой. Влюбились в этот красивый милый город. Обязательно еще приедем. Большое спасибо за экскурсиюПровели прекрасно время с Еленой. Влюбились в этот красивый милый город. Обязательно еще приедем. Большое спасибо за экскурсиюПровели прекрасно время с Еленой. Влюбились в этот красивый милый город. Обязательно еще приедем. Большое спасибо за экскурсиюПровели прекрасно время с Еленой. Влюбились в этот красивый милый город. Обязательно еще приедем. Большое спасибо за экскурсиюПровели прекрасно время с Еленой. Влюбились в этот красивый милый город. Обязательно еще приедем. Большое спасибо за экскурсиюПровели прекрасно время с Еленой. Влюбились в этот красивый милый город. Обязательно еще приедем. Большое спасибо за экскурсиюПровели прекрасно время с Еленой. Влюбились в этот красивый милый город. Обязательно еще приедем. Большое спасибо за экскурсиюПровели прекрасно время с Еленой. Влюбились в этот красивый милый город. Обязательно еще приедем. Большое спасибо за экскурсию
  • O
    Oksana
    29 декабря 2024
    Бергамо сквозь века
    Нам все понравилось! Благодаря Олене познакомились с этим замечательным городом, узнали много интресного и теперь знаем, что нужно посмотреть в
    читать дальше

    следующий раз;) Обязательно вернемся, потому за пару часов невозможно посмотреть все. А в Бергами есть что посмотреть, поэтому лучше приезжать на целый день;)

  • Т
    Татьяна
    14 ноября 2024
    Бергамо сквозь века
    Мне очень понравилась экскурсия по Бергамо, которую для меня провела Олена, спасибо ей большое! Интересный рассказ, отлично составленный маршрут! .
    читать дальше

    Гид не только учла на экскурсии все мои интересы и предпочтения, но и помогла мне составить план для самостоятельного изучения города, потому что 2,5 часа с Оленой пролетели так быстро, а Бергамо так красив и интересен, что я уже планирую свою следующую поездку сюда, и конечно, я бы хотела, чтобы и в следующий раз моим гидом была Олена!

Ответы на вопросы от путешественников по Бергамо в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бергамо
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Знакомьтесь, Бергамо
  2. Бергамо - первое свидание
  3. Бергамо сквозь века
  4. Прогулка над озером Изео (из Бергамо)
Сколько стоит экскурсия по Бергамо в декабре 2025
Сейчас в Бергамо в категории "Активности" можно забронировать 4 экскурсии от 163 до 350 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 226 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Бергамо (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Активности», 226 ⭐ отзывов, цены от €163. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль