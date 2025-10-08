-
10%
Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомьтесь, Бергамо
«Визитные карточки», тайные уголки и лучшие смотровые площадки на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На пл. Порта Нуова, около ж/д вокзала или у гостин...
Завтра в 09:00
13 дек в 09:30
€225
€250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бергамо - первое свидание
Познакомьтесь с Бергамо через его живописные улицы и величественные здания. Откройте для себя секреты города, которые знают только местные жители
Начало: В райне ЖД вокзала
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Бергамо сквозь века: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Верхний город Бергамо, его средневековые улицы и архитектурные шедевры. Узнайте историю и секреты города на холме
Начало: На выходе из фуникулёра
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
€163 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка над озером Изео (из Бергамо)
Отправиться в треккинг по живописному маршруту, побыть наедине с природой и насладиться пейзажами
Начало: В удобном вам месте в Бергамо
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННазима8 октября 2025Было все отлично. Время незаметно пролетело. Олега оказалась отличным собеседником, быстро помогала найти решения по любому вопросу. Увидеть все красоты за 3 часа конечно не реально. Вернусь вновь.
- ЮЮлия6 октября 2025Спасибо за интересную прогулку по городу 💗
- LLazar2 октября 2025Замечательная экскурсия по Бергамо. Узнали много интересных фактов из истории города и его жителей. Спасибо гиду Олене за чудесную экскурсию.
- ООльга30 сентября 2025Прекрасный человек. Очень интересно было слушать 😍 Прилетим еще и обязательно еще встретимся 😘
- ИИван20 сентября 2025Мы увидели именно то, что было интересно нам.
Олена поднотовленный экскурсовод, разбирается в истории региона, готова к дополнительным вопросам.
Мы провели три
- ЛЛариса19 сентября 2025Хочу поблагодарить Олену за предрасную экскурсию. Она мне показала Бергамо то, которое я хотеа!
Супер профессионально!
Буду рекомендовать всем своим друзьям, которые пранируют побывать в прекрасном городе Бергамо!
Благодаря Олене, я влюбилась в этот город всей душой и однозначно приеду ещё раз)!
- ССергей15 сентября 2025В начале сентября Елена провела для нас экскурсию «Бергамо сквозь века». Это было наше первое посещение этого интересного города и
- ЕЕвгения13 сентября 2025Путешествуя по Италии, остановилась в Бергамо. Для знакомства с городом выбрали данную экскурсию и гида Елену и не прогадали. Елена
- ЕЕлена4 августа 2025Елене огромное спасибо за увлекательное погружение в историю Бергамо!
- ННаталья24 июля 2025!
- ЯЯрослава21 июля 2025Бергамо прекрасный город. Есть много чего посмотреть и показать. Рассказать и послушать. Мне показалось, что экскурсия была несколько перегружена информацией
- ЕЕкатерина27 июня 2025Заехали в Бергамо на один день и решили взять экскурсию. Наш экскурсовод Елена оказалась очень душевным, приятным человеком. Прошли по верхнему городу, посмотрели все значимые достопримечательности. Порекомендовала великолепный ресторан на самой верхней точке города. Мы остались довольны.
- ККисюк25 июня 2025Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду, Елене, за незабываемую экскурсию по Бергамо! Ее профессионализм проявился во всем: от глубокого знания
- EElena3 мая 2025Путешествуя по Италии, остановились в последние полтора дня перед отлетом домой, в Бергамо. Сначала думали изучить город сами, но в
- ИИрина19 апреля 2025Интесно,динамично, все основные вопросы и нетематические вопросы были разьяснены. После экскурсии были даны советы куда пойти ещё, где и что поесть. Здорово!
- LLarisa6 февраля 2025Прекрасная экскурсия по потрясающему Бергамо! За короткое время Олена влюбила нас в город. Интересная подача материала, акцент за детали … рассказ о жизни итальянцев. Очень понравилось! Рекомендуем гида!
- ВВиталий29 января 2025Шикарный город и великолепная экскурсия. Олена отличный гид, очень много интересной информации
- ННаталия15 января 2025Провели прекрасно время с Еленой. Влюбились в этот красивый милый город. Обязательно еще приедем. Большое спасибо за экскурсию
- OOksana29 декабря 2024Нам все понравилось! Благодаря Олене познакомились с этим замечательным городом, узнали много интресного и теперь знаем, что нужно посмотреть в
- ТТатьяна14 ноября 2024Мне очень понравилась экскурсия по Бергамо, которую для меня провела Олена, спасибо ей большое! Интересный рассказ, отлично составленный маршрут! .
Ответы на вопросы от путешественников по Бергамо в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бергамо
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Бергамо в декабре 2025
Сейчас в Бергамо в категории "Активности" можно забронировать 4 экскурсии от 163 до 350 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 226 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Бергамо (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Активности», 226 ⭐ отзывов, цены от €163. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль