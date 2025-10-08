читать дальше

благодаря ей мы получили замечательное представление о нем.

Во время экскурсии мы познакомились с историей и достопримечательностями верхнего и нижнего города.

Маршрут охватывает основные точки Верхнего города, венецианские стены и несколько менее очевидных мест, которые вряд ли мы нашли при самостоятельной прогулке.

Елена рассказала замечательную историю города: от римлян до конца 20 века и как она повлияла на город и его архитектуру.

И еще хочу отметить, что благодаря ей мы насладились пребыванием в этом городе, захватывающими дух видами и прекрасной кухней Ломбардии в ресторане с видом на Альпы.

Отдельно стоит отметить чёткую организацию экскурсии. Для первого знакомства с Бергамо такая экскурсия даёт целостное представление о городе и его архитектуре.

Нам очень понравилась эта экскурсия и советуем обращаться к Елене, если окажетесь в этом интересном городе.

Нина + Сергей