Индивидуальная
до 4 чел.
Бергамо - первое свидание
Познакомьтесь с Бергамо через его живописные улицы и величественные здания. Откройте для себя секреты города, которые знают только местные жители
Начало: В райне ЖД вокзала
16 сен в 09:00
19 сен в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
20%
Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомьтесь, Бергамо
«Визитные карточки», тайные уголки и лучшие смотровые площадки на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На пл. Порта Нуова, около ж/д вокзала или у гостин...
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
€200
€250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка над озером Изео (из Бергамо): треккинг и панорамы
Индивидуальная экскурсия с треккингом вдоль озера Изео. Полюбуйтесь природой, альпийскими лугами и уникальными геологическими образованиями
Начало: В удобном вам месте в Бергамо
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Треккинг по бергамским Альпам
Погрузитесь в пасторальную идиллию долины Иманья, пройдя вдоль реки и через итальянские деревушки. Вдохновляющий опыт ждёт вас
Начало: У IAT Valle Imagna
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
€60 за человека
