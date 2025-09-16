Найдено 4 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Бергамо на русском языке, цены от €60, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3.5 часа 63 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Бергамо - первое свидание Познакомьтесь с Бергамо через его живописные улицы и величественные здания. Откройте для себя секреты города, которые знают только местные жители Начало: В райне ЖД вокзала €180 за всё до 4 чел. Пешая 5 часов 20% 89 отзывов Индивидуальная до 2 чел. Знакомьтесь, Бергамо «Визитные карточки», тайные уголки и лучшие смотровые площадки на насыщенной обзорной экскурсии Начало: На пл. Порта Нуова, около ж/д вокзала или у гостин... €200 €250 за всё до 2 чел. Пешая 7 часов 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Прогулка над озером Изео (из Бергамо): треккинг и панорамы Индивидуальная экскурсия с треккингом вдоль озера Изео. Полюбуйтесь природой, альпийскими лугами и уникальными геологическими образованиями Начало: В удобном вам месте в Бергамо €350 за всё до 4 чел. Пешая 3 часа 1 отзыв Мини-группа до 8 чел. Треккинг по бергамским Альпам Погрузитесь в пасторальную идиллию долины Иманья, пройдя вдоль реки и через итальянские деревушки. Вдохновляющий опыт ждёт вас Начало: У IAT Valle Imagna €60 за человека Другие экскурсии Бергамо

Ответы на вопросы от путешественников по Бергамо в категории «Экскурсии на русском языке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бергамо Бергамо - первое свидание Знакомьтесь, Бергамо Прогулка над озером Изео (из Бергамо) Хайкинг по бергамским Альпам с гидами-журналистами В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4 Сколько стоит экскурсия по Бергамо в сентябре 2025 Сейчас в Бергамо в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 4 экскурсии от 60 до 350 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 154 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5

Экскурсии на русском языке в Бергамо (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 154 ⭐ отзыва, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь