Индивидуальная
до 4 чел.
Бергамо - первое свидание
Познакомьтесь с Бергамо через его живописные улицы и величественные здания. Откройте для себя секреты города, которые знают только местные жители
Начало: В райне ЖД вокзала
13 окт в 09:00
14 окт в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Бергамо сквозь века: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Верхний город Бергамо, его средневековые улицы и архитектурные шедевры. Узнайте историю и секреты города на холме
Начало: На выходе из фуникулёра
11 окт в 08:00
12 окт в 08:00
€160
€177 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка над озером Изео (из Бергамо)
Отправиться в треккинг по живописному маршруту, побыть наедине с природой и насладиться пейзажами
Начало: В удобном вам месте в Бергамо
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
