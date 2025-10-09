Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Бергамо на русском языке, цены от €160, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3.5 часа 63 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Бергамо - первое свидание Познакомьтесь с Бергамо через его живописные улицы и величественные здания. Откройте для себя секреты города, которые знают только местные жители Начало: В райне ЖД вокзала €180 за всё до 4 чел. Пешая 3 часа 10% 68 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Бергамо сквозь века: индивидуальная экскурсия Исследуйте Верхний город Бергамо, его средневековые улицы и архитектурные шедевры. Узнайте историю и секреты города на холме Начало: На выходе из фуникулёра €160 €177 за всё до 4 чел. Пешая 7 часов 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Прогулка над озером Изео (из Бергамо) Отправиться в треккинг по живописному маршруту, побыть наедине с природой и насладиться пейзажами Начало: В удобном вам месте в Бергамо €350 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Бергамо

