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Хайкинг по бергамским Альпам с гидами-журналистами

Пройти вдоль реки Иманья, посетить колоритные деревушки и креативное кафе в 20 км от Бергамо
Всего 40 минут на автобусе — и вы в долине Иманья. А здесь — пасторальная идиллия и нетуристические маршруты дивной красоты.

По одному из них — несложному, вдоль реки Иманья и череды итальянских деревушек с милыми названиями — мы вас и проведём.

Расскажем о природе и других особенностях этой части Альп через наш опыт жизни и творчества в Бергамо.
Хайкинг по бергамским Альпам с гидами-журналистами
Хайкинг по бергамским Альпам с гидами-журналистами
Хайкинг по бергамским Альпам с гидами-журналистами

Описание экскурсии

Сначала мы прогуляемся вдоль живописной реки Иманья со множеством порогов. Увидим постоянное сообщество диких птиц: гусей, уток и цапель двух видов, а также множество домашних животных по всей долине.

Пройдём несколько деревень с красивыми итальянскими названиями — Чепино, Пьяццо, Маццолени — и маленькие семейные кварталы из нескольких старинных домов, называемых «Ка» — например, Ка’ Ронкалья. Посмотрим на местные храмы, поговорим об архитектуре.

Посетим креативное кафе в старинном каменном здании, где поговорим о книгах, выпьем кофе и предложим вам попробовать некоторые фирменные блюда провинции Бергамо: сыры Таледжо и Бранци, пасту Казончелли, яблочный джем от фермеров долины.

Организационные детали

  • До места встречи вы добираетесь самостоятельно — на своём авто или автобусом из Бергамо
  • Нам предстоит пройти около 8 км за 3 часа. На маршруте есть небольшие подъёмы, но они не сложнее, чем в Старом городе Бергамо
  • Экскурсию мы проводим как вместе, так и по отдельности

Дополнительные расходы

  • Билет на автобус из Бергамо до места встречи — €10 туда-обратно за чел.
  • В кафе (по желанию): кофе €1–2, обед €7–10

ежедневно в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€60
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У IAT Valle Imagna
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Бергамо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Аутдор-журналист, редактор и писатель с 10-летним опытом. Сооснователь творческой студии Panoramica в итальянских Альпах. Живу в Италии с 2020 года, после учёбы в университете Бергамо по специальности «Устойчивый туризм». Автор
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более 1000 публикаций о путешествиях в ведущих российских СМИ и блогах, 5 сборников интервью и других книг, 10 подобных экскурсий для 30+ человек в сумме. Провожу экскурсии вместе с Ириной — фотографом из Москвы с похожим опытом, которая переехала в Италию вместе со мной. В случае занятости одного из нас экскурсия пройдёт с кем-то одним.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Евгения
Приятные, хорошие ребята. Я была на прогулке одна. Мы хорошо провели время, обо всем поболтали, прошли лёгкий маршрут. Мне и не хотелось ничего сложного. Спасибо за хорошие впечатления!
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Д
Очень добрая и приятная прогулка. Организаторы адаптировали путь под нас: мы не максимально-спортивные, но хотели пройти и посмотреть роскошные виды гор Бергамо: у нас это получилось!
После экскурсии был обед в кафе с самой вкусной едой за всю поездку.
Спасибо!
Очень добрая и приятная прогулка. Организаторы адаптировали путь под нас: мы не максимально-спортивные, но хотели пройти
Очень добрая и приятная прогулка. Организаторы адаптировали путь под нас: мы не максимально-спортивные, но хотели пройти
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