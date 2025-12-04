Всего 40 минут на автобусе — и вы в долине Иманья. А здесь — пасторальная идиллия и нетуристические маршруты дивной красоты. По одному из них — несложному, вдоль реки Иманья и череды итальянских деревушек с милыми названиями — мы вас и проведём. Расскажем о природе и других особенностях этой части Альп через наш опыт жизни и творчества в Бергамо.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Сначала мы прогуляемся вдоль живописной реки Иманья со множеством порогов. Увидим постоянное сообщество диких птиц: гусей, уток и цапель двух видов, а также множество домашних животных по всей долине.

Пройдём несколько деревень с красивыми итальянскими названиями — Чепино, Пьяццо, Маццолени — и маленькие семейные кварталы из нескольких старинных домов, называемых «Ка» — например, Ка’ Ронкалья. Посмотрим на местные храмы, поговорим об архитектуре.

Посетим креативное кафе в старинном каменном здании, где поговорим о книгах, выпьем кофе и предложим вам попробовать некоторые фирменные блюда провинции Бергамо: сыры Таледжо и Бранци, пасту Казончелли, яблочный джем от фермеров долины.

Организационные детали

До места встречи вы добираетесь самостоятельно — на своём авто или автобусом из Бергамо

Нам предстоит пройти около 8 км за 3 часа. На маршруте есть небольшие подъёмы, но они не сложнее, чем в Старом городе Бергамо

Экскурсию мы проводим как вместе, так и по отдельности

Дополнительные расходы