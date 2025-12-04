Всего 40 минут на автобусе — и вы в долине Иманья. А здесь — пасторальная идиллия и нетуристические маршруты дивной красоты.
По одному из них — несложному, вдоль реки Иманья и череды итальянских деревушек с милыми названиями — мы вас и проведём.
Расскажем о природе и других особенностях этой части Альп через наш опыт жизни и творчества в Бергамо.
По одному из них — несложному, вдоль реки Иманья и череды итальянских деревушек с милыми названиями — мы вас и проведём.
Расскажем о природе и других особенностях этой части Альп через наш опыт жизни и творчества в Бергамо.
Описание экскурсии
Сначала мы прогуляемся вдоль живописной реки Иманья со множеством порогов. Увидим постоянное сообщество диких птиц: гусей, уток и цапель двух видов, а также множество домашних животных по всей долине.
Пройдём несколько деревень с красивыми итальянскими названиями — Чепино, Пьяццо, Маццолени — и маленькие семейные кварталы из нескольких старинных домов, называемых «Ка» — например, Ка’ Ронкалья. Посмотрим на местные храмы, поговорим об архитектуре.
Посетим креативное кафе в старинном каменном здании, где поговорим о книгах, выпьем кофе и предложим вам попробовать некоторые фирменные блюда провинции Бергамо: сыры Таледжо и Бранци, пасту Казончелли, яблочный джем от фермеров долины.
Организационные детали
- До места встречи вы добираетесь самостоятельно — на своём авто или автобусом из Бергамо
- Нам предстоит пройти около 8 км за 3 часа. На маршруте есть небольшие подъёмы, но они не сложнее, чем в Старом городе Бергамо
- Экскурсию мы проводим как вместе, так и по отдельности
Дополнительные расходы
- Билет на автобус из Бергамо до места встречи — €10 туда-обратно за чел.
- В кафе (по желанию): кофе €1–2, обед €7–10
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€60
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У IAT Valle Imagna
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Бергамо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Аутдор-журналист, редактор и писатель с 10-летним опытом. Сооснователь творческой студии Panoramica в итальянских Альпах. Живу в Италии с 2020 года, после учёбы в университете Бергамо по специальности «Устойчивый туризм». Автор
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Приятные, хорошие ребята. Я была на прогулке одна. Мы хорошо провели время, обо всем поболтали, прошли лёгкий маршрут. Мне и не хотелось ничего сложного. Спасибо за хорошие впечатления!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Очень добрая и приятная прогулка. Организаторы адаптировали путь под нас: мы не максимально-спортивные, но хотели пройти и посмотреть роскошные виды гор Бергамо: у нас это получилось!
После экскурсии был обед в кафе с самой вкусной едой за всю поездку.
Спасибо!
После экскурсии был обед в кафе с самой вкусной едой за всю поездку.
Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Бергамо
Похожие экскурсии на «Хайкинг по бергамским Альпам с гидами-журналистами»
Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомьтесь, Бергамо
«Визитные карточки», тайные уголки и лучшие смотровые площадки на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На пл. Порта Нуова, около ж/д вокзала или у гостин...
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
от €250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бергамо - первое свидание
Познакомьтесь с Бергамо через его живописные улицы и величественные здания. Откройте для себя секреты города, которые знают только местные жители
Начало: В райне ЖД вокзала
13 июл в 09:00
14 июл в 09:00
от €220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Бергамо сквозь века
Исследуйте Верхний город Бергамо, его средневековые улицы и архитектурные шедевры. Узнайте историю и секреты города на холме
Начало: На выходе из фуникулёра
11 июл в 08:00
12 июл в 08:00
от €185 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Бергамо
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
11 июл в 00:00
от €66 за всё до 3 чел.
€60 за человека