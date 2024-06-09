Гастрономическая экскурсия в Болонье

Погрузитесь в мир итальянских вкусов с экскурсией по гастрономическому сердцу Болоньи. Вас ждут уникальные дегустации и истории
Болонья, знаменитая своим богатым гастрономическим наследием, приглашает вас на уникальную гастрономическую экскурсию.

В ходе прогулки по историческому гастрокварталу Квадрилатеро, расположенному в самом сердце Старого города, вы окунетесь в атмосферу настоящей итальянской
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жизни.

Местные продуктовые лавки и остерии откроют перед вами свои двери, позволяя насладиться аутентичными вкусами и ароматами.

В остерии 15 века вас ждет дегустация изысканных сыров и колбас, сопровождаемая выборочными винами Эмилии-Романьи.

Во время экскурсии вы узнаете множество интересных фактов о местных продуктах, включая историю сыра пармиджано-реджано, традиции использования бальзамического уксуса и многое другое.

Организационные детали продуманы для вашего удобства: дегустация оплачивается отдельно, а семьям с детьми предлагается альтернативный маршрут.

Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с кулинарным искусством Болоньи и окунуться в атмосферу итальянской жизни

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🍷 Дегустация ароматных вин Эмилии-Романьи
  2. 🧀 Попробовать божественно вкусные сыры и колбасы
  3. 🏛 Прогулка по колоритному гастрокварталу Квадрилатеро
  4. 📜 Узнать истории местных традиционных продуктов
  5. 🍽 Посещение остерии 15 века

Что можно увидеть

  • Гастроквартал Квадрилатеро
  • Остерия 15 века
Гастрономическая экскурсия в Болонье
Гастрономическая экскурсия в Болонье
Гастрономическая экскурсия в Болонье
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В старинном гастроквартале Квадрилатеро вы полюбуетесь аутентичными продуктовыми лавками и услышите истории местных традиционных продуктов. А в остерии 15 века сможете попробовать великолепные региональные сыры и колбасы. Это будет не только вкусная, но и познавательная экскурсия. Я расскажу:

  • Кто изобрёл сыр пармиджано-реджано
  • Как применяли бальзамический уксус в Средневековье
  • Когда появился первый пищевой патент в мире
  • Что такое «пупочки Венеры», «имперский суп» и «розовый день»
  • Какими винами славится Эмилия-Романья

И многое другое!

Организационные детали

Дегустация оплачивается дополнительно — 25 евро с человека
Если вы с детьми, мы вынуждены будем исключить из маршрута посещение остерии — в неё пускают только взрослых

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У фонтана «Нептун»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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