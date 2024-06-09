Болонья, знаменитая своим богатым гастрономическим наследием, приглашает вас на уникальную гастрономическую экскурсию.В ходе прогулки по историческому гастрокварталу Квадрилатеро, расположенному в самом сердце Старого города, вы окунетесь в атмосферу настоящей итальянской

жизни. Местные продуктовые лавки и остерии откроют перед вами свои двери, позволяя насладиться аутентичными вкусами и ароматами. В остерии 15 века вас ждет дегустация изысканных сыров и колбас, сопровождаемая выборочными винами Эмилии-Романьи. Во время экскурсии вы узнаете множество интересных фактов о местных продуктах, включая историю сыра пармиджано-реджано, традиции использования бальзамического уксуса и многое другое. Организационные детали продуманы для вашего удобства: дегустация оплачивается отдельно, а семьям с детьми предлагается альтернативный маршрут. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с кулинарным искусством Болоньи и окунуться в атмосферу итальянской жизни

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В старинном гастроквартале Квадрилатеро вы полюбуетесь аутентичными продуктовыми лавками и услышите истории местных традиционных продуктов. А в остерии 15 века сможете попробовать великолепные региональные сыры и колбасы. Это будет не только вкусная, но и познавательная экскурсия. Я расскажу:

Кто изобрёл сыр пармиджано-реджано

Как применяли бальзамический уксус в Средневековье

Когда появился первый пищевой патент в мире

Что такое «пупочки Венеры», «имперский суп» и «розовый день»

Какими винами славится Эмилия-Романья

И многое другое!

Организационные детали

Дегустация оплачивается дополнительно — 25 евро с человека

Если вы с детьми, мы вынуждены будем исключить из маршрута посещение остерии — в неё пускают только взрослых