Болонья, знаменитая своим богатым гастрономическим наследием, приглашает вас на уникальную гастрономическую экскурсию.
В ходе прогулки по историческому гастрокварталу Квадрилатеро, расположенному в самом сердце Старого города, вы окунетесь в атмосферу настоящей итальянской
В ходе прогулки по историческому гастрокварталу Квадрилатеро, расположенному в самом сердце Старого города, вы окунетесь в атмосферу настоящей итальянской
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация ароматных вин Эмилии-Романьи
- 🧀 Попробовать божественно вкусные сыры и колбасы
- 🏛 Прогулка по колоритному гастрокварталу Квадрилатеро
- 📜 Узнать истории местных традиционных продуктов
- 🍽 Посещение остерии 15 века
Что можно увидеть
- Гастроквартал Квадрилатеро
- Остерия 15 века
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В старинном гастроквартале Квадрилатеро вы полюбуетесь аутентичными продуктовыми лавками и услышите истории местных традиционных продуктов. А в остерии 15 века сможете попробовать великолепные региональные сыры и колбасы. Это будет не только вкусная, но и познавательная экскурсия. Я расскажу:
- Кто изобрёл сыр пармиджано-реджано
- Как применяли бальзамический уксус в Средневековье
- Когда появился первый пищевой патент в мире
- Что такое «пупочки Венеры», «имперский суп» и «розовый день»
- Какими винами славится Эмилия-Романья
И многое другое!
Организационные детали
Дегустация оплачивается дополнительно — 25 евро с человека
Если вы с детьми, мы вынуждены будем исключить из маршрута посещение остерии — в неё пускают только взрослых
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У фонтана «Нептун»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Болонье
Провела экскурсии для 51 туриста
Меня зовут Анна, я гид по призванию и предназначению. Родилась во Всемирный день экскурсовода, да ещё и в культурной столице России. С 2013 года являюсь лицензированным гидом и веду экскурсииЗадать вопрос
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