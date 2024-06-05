1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
От Этрусков до наших дней: уникальное путешествие по Болонье
Погрузитесь в историю и культуру Болоньи, открывая её секреты от Этрусков до современности в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Piazza Maggiore
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
€147 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Болонья ученая, красная, толстая: путешествие для всей семьи
Приглашаем на увлекательное путешествие по Болонье, где история сочетается с весельем, а ученость - с кулинарными открытиями
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Болонья - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, прогуливаясь по её знаковым местам: Пьяцца Маджоре, фонтан Нептуна, Болонский университет и многое другое
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Эпоха династии Эсте в облике Феррары: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Феррары, следуя по следам династии Эсте. От замков до кулинарных традиций - каждый шаг открывает новую страницу
22 июня в 10:00
24 июня в 10:00
€240 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Живая старина многоликой Болоньи - путешествие в сердце Италии
Вас ждет незабываемое путешествие по Болонье, где история сочетается с современностью, а традиции живут в каждом уголке
Начало: На площади Маджоре
11 июня в 15:00
12 июня в 10:00
120€108 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
О Болонье с любовью: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от средневековых башен до кулинарных традиций. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Начало: У фонтана «Нептун»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
170€145 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Болонский университет: тысячелетняя история образования и науки
Погрузитесь в уникальную атмосферу старейшего университета Европы, где учились Данте и Коперник
Начало: На Piazza Maggiore
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
€147 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Болонья - любовь с первого взгляда: путеводитель по городу с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от башен и портиков до секретов старейшего университета и мастерских Микеланджело
Начало: Piazza Maggiore
1 сен в 10:00
7 сен в 10:00
€118 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Безбашенная Болонья: о башнях и портиках
Погрузитесь в атмосферу средневековой Болоньи, изучая башни и портики, которые стали визитной карточкой города
Начало: Фонтан «Нептун»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€210 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по загадочной Болонье
Оцените красоту Болоньи и запечатлейте незабываемые моменты с профессиональным фотографом. Лучшие декорации для семейных, романтических и сольных снимков
Начало: У фонтана Нептуна
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€190 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Мы были с мужем проездом в Болонии. И нам очень повезло, что экскурсию нам провела Юлия! Обязательно вернемся в этот незабываемый город с такой богатой историей. Спасибо большое за интересную и увлекательную прогулку! До новых встреч!!!
- NNika28 мая 2024Это была Евгения - молодая, образованная, начитанная, с исключительным чувством и знаниями из архитектуры, истории и археологии! Мы прошлись неспеша
- GGleb19 мая 2024За 2.5 часа благодаря Ольге мы узнали практически все о Болонье. Посетили и Университет и основные достопримечательности. А главное, когда
- РРоман17 мая 2024Спасибо Анне за экскурсию! Было очень интересно, Болонья неожиданно приятно удивила! Анна очень классная, легкая девушка, с которой было приятно и познавательно провести наш день 👍🏻
- ИИрина15 мая 2024Анечка провела замечательную экскурсию по Болонье. Занимательно рассказывала, много интересных фактов, экскурсия прошла на Ура! Спасибо большое! ☺️ Ирина
- ММарина13 мая 2024Спасибо Ольге за прекрасную экскурсию. Узнали много интересного о городе. Рассказ был чрезвычайно живой, увлекательный и познавательный одновременно! Мы получили
- ООльга11 мая 2024Спасибо большое за содержательную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Мы с удовольствием воспользовались всеми полученными советами.
- ААлександр11 мая 2024Мы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуем. А Ольге советуем поднять цену за такую интересную экскурсию. 🇬🇷
- ЕЕлена9 мая 2024Чудесная экскурсия. Были семей, с ребёнком 10 лет. Понравилось всем! Анна прекрасно образована, интересный рассказчик, приятна в общении. Очень внимательная
- EEllen1 мая 2024Замечательная экскурсия! Очень хорошо продуман маршрут, по пути от места встречи до здания университета Ольга рассказывала об истории города и
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