Е Елена Эпоха династии Эсте в облике Феррары Мы были с мужем проездом в Болонии. И нам очень повезло, что экскурсию нам провела Юлия! Обязательно вернемся в этот незабываемый город с такой богатой историей. Спасибо большое за интересную и увлекательную прогулку! До новых встреч!!!

N Nika Живая старина многоликой Болоньи читать дальше по маршруту, который она сама разработала и добавила много интересного, что отличает от классических маршрутов. Город изумил и получил дополнительную положительную окраску от ее рассказов. Мы еше обязательно вернемся в этот город, мимо которого у меня в течение многих лет пролегал путь и я не заезжала в него, считая, что скорее всего, город так себе. А город оказался сокровищем, которое мы открыли вместе с Евгенией! Спасибо! Желаем больше довольных туристов в вашей непростой работе Это была Евгения - молодая, образованная, начитанная, с исключительным чувством и знаниями из архитектуры, истории и археологии! Мы прошлись неспеша

G Gleb Болонский университет: тысяча лет истории читать дальше вечером встретились с друзьями итальянцами, то уже было что обсудить. Ольга увлекла не только взрослых, но и ребенка. Рассказала массу всего интересного 🙏🙏🙏 Спасибо огромное за экскурсию👍🏻 За 2.5 часа благодаря Ольге мы узнали практически все о Болонье. Посетили и Университет и основные достопримечательности. А главное, когда

Р Роман О Болонье с любовью Спасибо Анне за экскурсию! Было очень интересно, Болонья неожиданно приятно удивила! Анна очень классная, легкая девушка, с которой было приятно и познавательно провести наш день 👍🏻

И Ирина О Болонье с любовью Анечка провела замечательную экскурсию по Болонье. Занимательно рассказывала, много интересных фактов, экскурсия прошла на Ура! Спасибо большое! ☺️ Ирина

М Марина Болонский университет: тысяча лет истории читать дальше яркое представлении о жизни города, студентов. Были на экскурсии с детьми. Это очень большая редкость: так надолго захватить внимание детей! . Правда, и Ольге пришлось за это "расплачиваться" отвечая на огромное колличество их вопросов. Необыкновенное радушие, изящная подача материала, умение заинтересовать, заинтриговать, вызвать детей на диалог сделало экскурсию незабываемой. Мы обязательно вернемся! Спасибо Ольге за прекрасную экскурсию. Узнали много интересного о городе. Рассказ был чрезвычайно живой, увлекательный и познавательный одновременно! Мы получили

О Ольга От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей Спасибо большое за содержательную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Мы с удовольствием воспользовались всеми полученными советами.

А Александр От этрусков до наших дней: знакомство с Болоньей Мы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуем. А Ольге советуем поднять цену за такую интересную экскурсию. 🇬🇷

Е Елена О Болонье с любовью читать дальше и отзывчивая. Видно, что увлечена профессией и делает все с любовью. Были в Болонье проездом на 6 часов. Экскурсия с гидом - идеальный вариант для первого организованного знакомства с городом. Анна рассказала много интересных фактов об истории города и сегодняшней его жизни. Искренне рекомендую. Чудесная экскурсия. Были семей, с ребёнком 10 лет. Понравилось всем! Анна прекрасно образована, интересный рассказчик, приятна в общении. Очень внимательная