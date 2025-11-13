Приглашаю Вас получить удовольствие от виртуозной игры одного из лучших органистов и клавесинистов Европы в сочетании с познавательной историей старинных музыкальных инструментов и музыкальной культуры.
Описание экскурсииПомимо оратории в центре Болоньи, где представлена одна из самых полных коллекций действующих музыкальных инструментов 15-19 веков, мы посетим зал старинного здания Болонского Университета Сабат Матер, где впервые было исполнено одноимённое произведение, и дом композитора Джоакино Россини. В ходе экскурсии посетим скрипичную мастерскую, узнаем секреты изготовления скрипок и виолончелей. А в качестве финального аккорда нашей программы — Оперный театр Болоньи! Важная информация: За дополнительную плату и по вашему желанию время экскурсии может быть увеличено
В любой день, с 9:00 до 17:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Вход в ораторию: 5 евро
- Вход в зал Сабат Матер: 3 евро
Место начала и завершения?
Болонья
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, с 9:00 до 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Важная информация
- За дополнительную плату и по вашему желанию время экскурсии может быть увеличено
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
