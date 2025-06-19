Индивидуальная
до 8 чел.
Музыкальная Болонья
Окунуться в мир прекрасного и посетить Международный музей музыки в компании профессионального гида
Начало: На Piazza Maggiore
22 янв в 09:00
23 янв в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Часовая башня + апартаменты папского легата в Болонье
Посетите Часовую башню и апартаменты папского легата в Болонье. Узнайте об истории и искусстве, насладитесь видами и уникальной атмосферой
Начало: На Piazza Maggiore
22 янв в 13:00
23 янв в 10:30
€160 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина19 июня 2025Экскурсии с Ольгой это одно удовольствие! Она прекрасно знает историю, отвечает легко на все вопросы. Но главное она очень веселый и жизнерадостный человек. Мы были с ней уже на 2 х экскурсиях и с удовольствием заказали 3! Рекомендуем точно 💯
