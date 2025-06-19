И Ирина

Экскурсии с Ольгой это одно удовольствие! Она прекрасно знает историю, отвечает легко на все вопросы. Но главное она очень веселый и жизнерадостный человек. Мы были с ней уже на 2 х экскурсиях и с удовольствием заказали 3! Рекомендуем точно 💯