Хочу поделиться с Вами возможностью провести чудесный день в зелёном пригороде Болоньи в гостеприимной итальянской семье, где под руководством опытной хозяйки по старинному рецепту приготовим и испечём в каменной печи на дровах настоящую хрустящую ароматную пиццу!
Описание экскурсии

Мука ручного помола, закваска, крестьянские сыры, свежие домашние овощи, зелень, ветчина, домашняя сырая колбаса позволят Вам создать шедевр! После обеда прогуляемся по лесу к горной речушке в компании с 5 котами и двумя хозяйскими собаками. За знакомством, беседой, обедом время пролетит очень быстро, и, думаю, вы будете с теплом вспоминать этот день! Важная информация: За дополнительную плату и по вашему желанию время экскурсии может быть увеличено

В любой день, с 9:00 до 17:00

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер из/в Болонью
  • Мастер-класс по приготовлению пиццы
  • Прогулка по лесу
Место начала и завершения?
Болонья
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, с 9:00 до 17:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • За дополнительную плату и по вашему желанию время экскурсии может быть увеличено
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

