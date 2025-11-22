Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Хочу поделиться с Вами возможностью провести чудесный день в зелёном пригороде Болоньи в гостеприимной итальянской семье, где под руководством опытной хозяйки по старинному рецепту приготовим и испечём в каменной печи на дровах настоящую хрустящую ароматную пиццу!

Оксана Ваш гид в Болонье
Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

итальянский Длитель­ность 5 часов Размер группы 1-8 человек Как проходит Пешком Когда В любой день, с 9:00 до 17:00 €200 за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Мука ручного помола, закваска, крестьянские сыры, свежие домашние овощи, зелень, ветчина, домашняя сырая колбаса позволят Вам создать шедевр! После обеда прогуляемся по лесу к горной речушке в компании с 5 котами и двумя хозяйскими собаками. За знакомством, беседой, обедом время пролетит очень быстро, и, думаю, вы будете с теплом вспоминать этот день! Важная информация: За дополнительную плату и по вашему желанию время экскурсии может быть увеличено

