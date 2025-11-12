Поездка включает посещение средневекового городка с богатой историей — Кастельветро, осмотр сыроварни, обед в сельском трактире и многое другое.
Описание экскурсииВыезд из Болоньи на машине с водителем (в случае увеличения количества участников экскурсии — на микроавтобусе с водителем). Поездка включает посещение средневекового городка с богатой историей — Кастельветро, далее на сыроварне можно понаблюдать за производством сыра пармезан, сливочного масла, рикотты, попробовать и приобрести продукцию местных сыроваров. Обед в сельском трактире этого же хозяйства — биологически чистые продукты, умело приготовленные хозяйкой поместья в сочетании с местным вином Ламбруско. После обеда предполагается посещение производства уникального традиционного бальзамического уксуса Модены, производимого по древнему рецепту, выдержка — от 12 лет. После дегустации уксуса в сочетании с мороженым владелец любезно пригласит вас посетить свою виллу в стиле Либерти (начало 20 века), где снимались фильмы с участием Роберта-Де Ниро, Жерара Депардье и других известных актёров. Вилла полностью сохранила первоначальный облик, помимо оригинального интерьера — возможность познакомиться с коллекцией живописных полотен и настенных фресок начала века, а также, уникальной коллекцией французских ваз. Важная информация: За дополнительную плату и по вашему желанию время экскурсии может быть увеличено
В любой день, с 9:00 до 17:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Экскурсия по Кастельветро
- Демонстрация фермерского хозяйства
- Экскурсия в вилле начала 20-го века
- Посещение сыроварни и производства традиционного бальзамического уксуса Модены
- Дегустация сыров и уксуса
Что не входит в цену
- Обед в фермерском хозяйстве (при желании) 28 евро + 5-8 евро бутылка вина
- Посещение сыроварни и дегустация: 10 евро за человека
Место начала и завершения?
Болонья
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- За дополнительную плату и по вашему желанию время экскурсии может быть увеличено
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
