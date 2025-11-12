Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Поездка включает посещение средневекового городка с богатой историей — Кастельветро, осмотр сыроварни, обед в сельском трактире и многое другое.

Оксана Ваш гид в Болонье Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

Описание экскурсии Выезд из Болоньи на машине с водителем (в случае увеличения количества участников экскурсии — на микроавтобусе с водителем). Поездка включает посещение средневекового городка с богатой историей — Кастельветро, далее на сыроварне можно понаблюдать за производством сыра пармезан, сливочного масла, рикотты, попробовать и приобрести продукцию местных сыроваров. Обед в сельском трактире этого же хозяйства — биологически чистые продукты, умело приготовленные хозяйкой поместья в сочетании с местным вином Ламбруско. После обеда предполагается посещение производства уникального традиционного бальзамического уксуса Модены, производимого по древнему рецепту, выдержка — от 12 лет. После дегустации уксуса в сочетании с мороженым владелец любезно пригласит вас посетить свою виллу в стиле Либерти (начало 20 века), где снимались фильмы с участием Роберта-Де Ниро, Жерара Депардье и других известных актёров. Вилла полностью сохранила первоначальный облик, помимо оригинального интерьера — возможность познакомиться с коллекцией живописных полотен и настенных фресок начала века, а также, уникальной коллекцией французских ваз. Важная информация: За дополнительную плату и по вашему желанию время экскурсии может быть увеличено

