Брешиа - «Львица Италии»: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческому центру Брешии, знакомство с её архитектурными шедеврами и культурным наследием. Увидите замок, соборы и монастырь Санта-Джулия
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
Крепость Брешии и музей старинного оружия
Услышать захватывающие сюжеты из средневековой истории и рассмотреть рыцарские доспехи
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Увлекательная прогулка по Брешиа
Перенеситесь на 2000 лет назад в северную Италию. Откройте для себя древнюю Брешию, её храмы и театры, с помощью очков дополненной реальности
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
