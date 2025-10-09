Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Брешиа на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Брешиа - «Львица Италии»: индивидуальная экскурсия Прогулка по историческому центру Брешии, знакомство с её архитектурными шедеврами и культурным наследием. Увидите замок, соборы и монастырь Санта-Джулия €250 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 6 чел. Крепость Брешии и музей старинного оружия Услышать захватывающие сюжеты из средневековой истории и рассмотреть рыцарские доспехи €160 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 6 чел. Увлекательная прогулка по Брешиа Перенеситесь на 2000 лет назад в северную Италию. Откройте для себя древнюю Брешию, её храмы и театры, с помощью очков дополненной реальности €160 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Брешиа

Ответы на вопросы от путешественников по Брешиа в категории «Городские экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Брешиа Брешиа - «Львица Италии» Крепость Брешии и музей старинного оружия Brixia Romana: археологическое путешествие из Брешии в Древний Рим В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Брешиа в октябре 2025 Сейчас в Брешиа в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 250. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.34 из 5

Экскурсии на русском языке в Брешиа (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 1 ⭐ отзыв, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь