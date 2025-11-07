Индивидуальная
до 6 чел.
Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
Погрузитесь в атмосферу Брешии, прогуливаясь по ее историческим площадям и наслаждаясь видами на главные достопримечательности города
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Брешиа: наследие ЮНЕСКО
Увлекательное путешествие по Брешии, где история оживает на каждом шагу. Исследуйте римские руины и насладитесь местной кухней
Начало: Piazza Vittoria
«И, конечно же, экскурсия не будет полной без знакомства с местной кухней, ведь еда — это неотъемлемая часть культуры»
Расписание: С понедельника по воскресенье (кроме субботы)с 10 до 17 часов
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Крепость Брешии и музей старинного оружия
Услышать захватывающие сюжеты из средневековой истории и рассмотреть рыцарские доспехи
«Вы пройдёте по подъёмному мосту надо рвом и познакомитесь с историей мощной оборонительной крепости на севере Италии»
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
- ММарина7 ноября 2025Замечательная экскурсия!!! Брешия = это ларец драгоценностей! Мы не ожидали такого сгустка истории. Мы лишь прикоснулись к этому чуду! НО
- ДДарья14 июля 2025Город Брешия удивляет. О нем мало,что известно. Он не является курортным или историческим центром. Поэтому прогулка с Ольгой по этому древнему городу приятно поразила.
Хорошая организация маршрута, красивый город и прекрасный гид.
- ГГалина2 мая 2025Были проездом в г. Брешии. Спасибо Ольге, за два часа посмотрели четыре эпохи Брешии. Насладились атмосферой милого города. Пообедали в
- ГГригорий11 января 2025Очень интересно, познавательно. Прошли пусть с начала эры до наших дней. Рекомендую!
- ААнтон1 декабря 2024В этой поездке по Италии я больше рассчитывал на Бергамо, чем на Брешию. Но я ошибся! Брешия замечательный город. И
- LLiubov18 октября 2024В сентябре посетили экскурсию "4 площади Брешия". Наш Гид-Ольга. Экскурсия потрясающая. Ольга-Профессионал высочайшего класса. Благодаря нашему Гиду этот день стал
- ДДарья9 октября 2024Были с друзьями рядом с Брешией и решили обязательно посмотреть этот прекрасный город. И нам очень повезло, что мы выбрали
- ААнна5 октября 2024Ольга познакомила нас с интересным городом Брешия, рассказала о его истории, показала основные достопримечательности. Посоветовала, что можно посмотреть самостоятельно и отличный ресторан. Ольга знающий гид и очень милый и внимательный к людям человек.
- ННаталья29 марта 2024Ольга- прекрасный собеседник и замечательный знаток Италии! Если хотите с пользой провести время и познать окружающую красоту и аутентичность -Вам точно с Ольгой будет по пути! Рекомендую и благодарю 🙏🎊👏
- JJulia19 октября 2023Ольга замечательный экскурсовод и приятный человек с глубокими познаниями в истории города. Маршрут был интересным и красочным. Рекомендую.
- ААйнур26 октября 2022Спасибо большое Ольге за прекрасную экскурсию по площадям Брешии! Ольга прекрасный рассказчик, интересно было всем - и детям, и взрослым! С удовольствием вернулись бы и прогулялись еще раз с Ольгой по Брешии!
- ГГалина6 октября 2022Экскурсия превзошла наши ожидания. Ольга - отличный рассказчик, мы узнали массу нового и интересного. Не ожидали увидеть столько красивых мест в общем-то большом промышленном городе. Спасибо, Ольга
- ААлександр22 июля 2022Отличный гид, отличная экскурсия! Рекомендуем!
- ССветлана28 июля 2021Очень интересная экскурсия, узнала много нового. Спасибо большое!!!
- ООлег14 ноября 2018Великолепная экскурсия по четырем площадям Брешии!!! Спасибо Ольге за подробный и интересный рассказ об этом удивительном городе. Всем рекомендую эту экскурсию и гида!!!!!
- ХХомякова28 октября 2018Большое спасибо Ольге за прекрасно проведенную экскурсию. В ужасную погоду, в проливной дождь она провела с нами больше времени, чем
