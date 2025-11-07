читать дальше

настоящей сказкой. Уезжали из Брешия с желанием -"вернуться". Ольга показала нам удивительный город. Она блестяще владеет историческим материалом. Благодаря этому огромный объем профессиональной информации воспринимается легко и органично. И вот как буд-то Ты сам становишься участником событий многовековой давности; шагаешь по мостовой, которой несколько столетий; любуешься красотой Соборов так же как любовался обычный житель этого города несколько сотен лет назад.

Отдельно хотелось бы отметить насколько грамотно и профессионально организована экскурсия. Эти моменты кажутся незаметными, но именно они дают ощущение максимального комфорта. Ольга всё предусмотрела заранее: -то, что у нас нет итальянской сим-карты и после выхода из поезда мы окажемся без связи и интернета; -Она подробно и чётко обозначила место встречи. Когда экскурсия закончилась, Ольга проводила нас до вагона и была с нами до тех пор, пока поезд не тронулся. Мы ехали из Милана на экскурсию в незнакомый город, а встретились с Человеком, которого как буд-то знаем с детства. Настолько легко и комфортно нам было."BELLISSIMO"!!! Именно таким стал для нас этот день в Брешия. Очень благодарны Ольге -нашему Гиду.