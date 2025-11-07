Мои заказы

Обзорные и познавательные экскурсии Брешиа

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Брешиа на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
Пешая
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
Погрузитесь в атмосферу Брешии, прогуливаясь по ее историческим площадям и наслаждаясь видами на главные достопримечательности города
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 6 чел.
Брешиа: наследие ЮНЕСКО
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Брешиа: наследие ЮНЕСКО
Увлекательное путешествие по Брешии, где история оживает на каждом шагу. Исследуйте римские руины и насладитесь местной кухней
Начало: Piazza Vittoria
«И, конечно же, экскурсия не будет полной без знакомства с местной кухней, ведь еда — это неотъемлемая часть культуры»
Расписание: С понедельника по воскресенье (кроме субботы)с 10 до 17 часов
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Крепость Брешии и музей старинного оружия
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Крепость Брешии и музей старинного оружия
Услышать захватывающие сюжеты из средневековой истории и рассмотреть рыцарские доспехи
«Вы пройдёте по подъёмному мосту надо рвом и познакомитесь с историей мощной оборонительной крепости на севере Италии»
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
€160 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    7 ноября 2025
    Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
    Замечательная экскурсия!!! Брешия = это ларец драгоценностей! Мы не ожидали такого сгустка истории. Мы лишь прикоснулись к этому чуду! НО
    читать дальше

    огромная благодарность Ольге- именно она открыла нам это чудо!!! Замечательный рассказчик, погруженная в тему. С любовью к городу и истории. Теплый человек!! Старается как можгл больше дать экскурсанту. Всем рекомендуем!!!

  • Д
    Дарья
    14 июля 2025
    Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
    Город Брешия удивляет. О нем мало,что известно. Он не является курортным или историческим центром. Поэтому прогулка с Ольгой по этому древнему городу приятно поразила.
    Хорошая организация маршрута, красивый город и прекрасный гид.
  • Г
    Галина
    2 мая 2025
    Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
    Были проездом в г. Брешии. Спасибо Ольге, за два часа посмотрели четыре эпохи Брешии. Насладились атмосферой милого города. Пообедали в
    читать дальше

    рекомендованном ресторане Ольгой, она его и забронировала нам. Очень понравились местные блюда и гостеприимство хозяев. Рекомендуем посетить город и погулять по нему с рассказами Ольги.

  • Г
    Григорий
    11 января 2025
    Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
    Очень интересно, познавательно. Прошли пусть с начала эры до наших дней. Рекомендую!
  • А
    Антон
    1 декабря 2024
    Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
    В этой поездке по Италии я больше рассчитывал на Бергамо, чем на Брешию. Но я ошибся! Брешия замечательный город. И
    читать дальше

    довольно большой. И внимание - спойлер, площадей мы посмотрели больше). Ольга замечательный гид историк. Показала нам и древнюю Брешию римского периода, и средневековую, и почти современную времен Муссолини. Подсказала, где еще погулять и что посмотреть. Мы все успели до конца дня. И конечно, почти самое главное в любом городе мира, а особенно итальянском, где вкусно и аутентично поесть и попить! Всем рекомендую этот тур и гида!

  • L
    Liubov
    18 октября 2024
    Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
    В сентябре посетили экскурсию "4 площади Брешия". Наш Гид-Ольга. Экскурсия потрясающая. Ольга-Профессионал высочайшего класса. Благодаря нашему Гиду этот день стал
    читать дальше

    настоящей сказкой. Уезжали из Брешия с желанием -"вернуться". Ольга показала нам удивительный город. Она блестяще владеет историческим материалом. Благодаря этому огромный объем профессиональной информации воспринимается легко и органично. И вот как буд-то Ты сам становишься участником событий многовековой давности; шагаешь по мостовой, которой несколько столетий; любуешься красотой Соборов так же как любовался обычный житель этого города несколько сотен лет назад.
    Отдельно хотелось бы отметить насколько грамотно и профессионально организована экскурсия. Эти моменты кажутся незаметными, но именно они дают ощущение максимального комфорта. Ольга всё предусмотрела заранее: -то, что у нас нет итальянской сим-карты и после выхода из поезда мы окажемся без связи и интернета; -Она подробно и чётко обозначила место встречи. Когда экскурсия закончилась, Ольга проводила нас до вагона и была с нами до тех пор, пока поезд не тронулся. Мы ехали из Милана на экскурсию в незнакомый город, а встретились с Человеком, которого как буд-то знаем с детства. Настолько легко и комфортно нам было."BELLISSIMO"!!! Именно таким стал для нас этот день в Брешия. Очень благодарны Ольге -нашему Гиду.

  • Д
    Дарья
    9 октября 2024
    Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
    Были с друзьями рядом с Брешией и решили обязательно посмотреть этот прекрасный город. И нам очень повезло, что мы выбрали
    читать дальше

    Ольгу для знакомства с городом. Все прошло очень четко, собрано, интересно, на все вопросы мы получили развернутые ответы, увлекательно погуляли по городу и спасибо Ольге огромное, что она нас дождалась, т. к. мы еще и опоздали немного запутавшись в логистике. Всем рекомендуем экскурсии с Ольгой - хорошим гидом и отзывчивым человеком.

  • А
    Анна
    5 октября 2024
    Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
    Ольга познакомила нас с интересным городом Брешия, рассказала о его истории, показала основные достопримечательности. Посоветовала, что можно посмотреть самостоятельно и отличный ресторан. Ольга знающий гид и очень милый и внимательный к людям человек.
  • Н
    Наталья
    29 марта 2024
    Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
    Ольга- прекрасный собеседник и замечательный знаток Италии! Если хотите с пользой провести время и познать окружающую красоту и аутентичность -Вам точно с Ольгой будет по пути! Рекомендую и благодарю 🙏🎊👏
  • J
    Julia
    19 октября 2023
    Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
    Ольга замечательный экскурсовод и приятный человек с глубокими познаниями в истории города. Маршрут был интересным и красочным. Рекомендую.
  • А
    Айнур
    26 октября 2022
    Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
    Спасибо большое Ольге за прекрасную экскурсию по площадям Брешии! Ольга прекрасный рассказчик, интересно было всем - и детям, и взрослым! С удовольствием вернулись бы и прогулялись еще раз с Ольгой по Брешии!
  • Г
    Галина
    6 октября 2022
    Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
    Экскурсия превзошла наши ожидания. Ольга - отличный рассказчик, мы узнали массу нового и интересного. Не ожидали увидеть столько красивых мест в общем-то большом промышленном городе. Спасибо, Ольга
  • А
    Александр
    22 июля 2022
    Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
    Отличный гид, отличная экскурсия! Рекомендуем!
  • С
    Светлана
    28 июля 2021
    Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
    Очень интересная экскурсия, узнала много нового. Спасибо большое!!!
  • О
    Олег
    14 ноября 2018
    Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
    Великолепная экскурсия по четырем площадям Брешии!!! Спасибо Ольге за подробный и интересный рассказ об этом удивительном городе. Всем рекомендую эту экскурсию и гида!!!!!
  • Х
    Хомякова
    28 октября 2018
    Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
    Большое спасибо Ольге за прекрасно проведенную экскурсию. В ужасную погоду, в проливной дождь она провела с нами больше времени, чем
    читать дальше

    было запланированно, она приятный, высокообразованный человек и собеседник. Брешия, казавшаяся нам маленьким городком Северной Италии, открылась с новой стороны благодаря Оле. Спасибо!

