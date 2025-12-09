Найдено 4 экскурсии в категории « Нескучные экскурсии » в Брешиа на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 16 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи Погрузитесь в атмосферу Брешии, прогуливаясь по ее историческим площадям и наслаждаясь видами на главные достопримечательности города €160 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 6 чел. Увлекательная прогулка по Брешиа Перенеситесь на 2000 лет назад в северную Италию. Откройте для себя древнюю Брешию, её храмы и театры, с помощью очков дополненной реальности €160 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 6 чел. Крепость Брешии и музей старинного оружия Услышать захватывающие сюжеты из средневековой истории и рассмотреть рыцарские доспехи €160 за всё до 6 чел. 2.5 часа Индивидуальная до 3 чел. Экскурсия на фабрику оружия «Беретта» и старинную виллу Посетить старейшую оружейную компанию, где вот уже 500 лет производят всемирно известную продукцию €300 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Брешиа

