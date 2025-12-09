Индивидуальная
до 6 чел.
Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
Погрузитесь в атмосферу Брешии, прогуливаясь по ее историческим площадям и наслаждаясь видами на главные достопримечательности города
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательная прогулка по Брешиа
Перенеситесь на 2000 лет назад в северную Италию. Откройте для себя древнюю Брешию, её храмы и театры, с помощью очков дополненной реальности
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Крепость Брешии и музей старинного оружия
Услышать захватывающие сюжеты из средневековой истории и рассмотреть рыцарские доспехи
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия на фабрику оружия «Беретта» и старинную виллу
Посетить старейшую оружейную компанию, где вот уже 500 лет производят всемирно известную продукцию
11 дек в 11:00
12 дек в 10:00
€300 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Брешиа в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Брешиа
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Брешиа в декабре 2025
Сейчас в Брешиа в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 160 до 300. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.3 из 5
Экскурсии на русском языке в Брешиа (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 16 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль