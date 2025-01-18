2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Брешиа: античная, средневековая, современная
Прогулка по Брешии: римский форум, монастырь святой Джулии и площади эпохи Муссолини. Узнайте больше о богатой истории города
Начало: Piazza Vittoria
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Brixia Romana: археологическое путешествие из Брешии в Древний Рим
Прогуляться по улицам древнеримского города и выяснить, как там была устроена жизнь
6 фев в 10:00
7 фев в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Крепость Брешии и Музей старинного оружия
Услышать захватывающие сюжеты из средневековой истории и рассмотреть рыцарские доспехи
5 фев в 10:00
6 фев в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга18 января 2025Отличная и хорошо продуманная экскурсия. Инесса - приятный собеседник и грамотный гид. Брешиа однозначно достойна посещения. Рекомендую.
- ННаталья10 января 2025Мы побывали на очень интересной и познавательной экскурсии по Брешиа. Город очень интересный, обязательно стоит посетить. И, лучше, не на один день. Инесса - замечательный гид и очень комфортный собеседник. Экскурсию очень рекомендуем!
- ЭЭд25 августа 2024Замечательная экскурсия, узнали много нового интересного. Замечательный гид с удивительно индивидуальным подходом к клиентам.
Ответы на вопросы от путешественников по Брешиа в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Брешиа в феврале 2025
Сейчас в Брешиа в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 160. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.34 из 5
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