Н Наталья

Мы побывали на очень интересной и познавательной экскурсии по Брешиа. Город очень интересный, обязательно стоит посетить. И, лучше, не на один день. Инесса - замечательный гид и очень комфортный собеседник. Экскурсию очень рекомендуем!