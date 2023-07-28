2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Buon appetito: ужин по-тоскански в семейном ресторане
Насладитесь аутентичным тосканским ужином в уютном ресторане Монтеварки. Вкусные блюда, лучшие вина и душевная атмосфера ждут вас
В уютном городке Монтеварки, окружённом кипарисами, находится семейный ресторан, где можно провести незабываемый ужин. Вкусные блюда тосканской кухни, лучшие вина и душевная атмосфера сделают ваш вечер особенным. Ужин пройдет на читать дальшеуменьшить
летней веранде или внутри ресторана в зависимости от времени года. Шеф-повар порадует вас уникальными блюдами, которые можно попробовать только здесь. При желании можно заказать музыкальное сопровождение и торт для особых случаев. Добраться из Флоренции в Монтеварки можно на поезде, и вас встретят на вокзале
Лучшее время для ужина в семейном ресторане - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время ужин можно провести на летней веранде, наслаждаясь теплым воздухом и атмосферой. В апреле, мае, сентябре и октябре также комфортно, но погода может быть менее предсказуемой. В эти месяцы мероприятие чаще проходит внутри, что позволяет избежать возможных дождей и насладиться уютом ресторана.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ресторан в Монтеварки
Описание экскурсии
Mamma mia, perfetto!
Надеюсь, эта фраза будет сопровождать вас на протяжении всего вечера. Вы удобно расположитесь за столом, который перед вашим приходом оформили с душой и со вкусом. И под звон бокалов с лучшими винами, наслаждаясь витающими в воздухе ароматами блюд и, конечно, их вкусом мы проведём этот вечер в дружной беседе. В располагающей атмосфере я поделюсь с вами интересными кулинарными традициями тосканцев, расскажу, чем отличаются их застольные привычки от всей остальной Италии, и с удовольствием отвечу на ваши вопросы.
Ближе к делу
Что же в меню? Наш шеф-повар без ума от своей работы, он любит фантазировать и искусно готовить то, что гости ещё нигде не пробовали. Поэтому за некоторыми шедеврами придётся возвращаться только в Монтеварки. Итак, не будем нарушать традиций и начнём праздник с аперетива. И уже после перейдём к тяжелой артиллерии: antipasti mare, terra (закуски мясные и из морепродуктов), primi mare, terra (блюда из пасты), secondi (основное мясное и рыбное блюдо), dolce (десерт), caffè e amari (кофе и ликеры). В течение вечера вы познакомитесь со всей палитрой вкусов тосканской кухни — и влюбитесь в неё окончательно и бесповоротно!
Организационные детали
В тёплый период ужин пройдет на летней веранде ресторана, в остальное время — внутри помещения
При желании можно заказать музыкальное сопровождение (оплачивается отдельно)
Более детально блюда праздничного ужина мы обязательно согласуем персонально, учитывая ваши пожелания и предпочтения
Если у вас день рождения, юбилей или годовщина свадьбы, вас ждёт подарок за счёт заведения. Также вы сможете заказать торт (оплачивается отдельно).
Добраться из Флоренции в Монтеварки можно на поезде — 6 euro/чел. (в пути меньше 40 минут). Я встречу вас на вокзале.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€60
Дети до 6 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В городе Montevarchi
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гуля — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 432 туристов
Будем знакомы, я Гуля! Живу в Италии более 20 лет. В прошлом профессиональная актриса, ныне владелица небольшого ресторанчика тосканской кухни, где часто устраиваю тематические вечеринки с музыкой и спектаклем. Я читать дальшеуменьшить
не профессиональный гид, а просто творческая увлеченная натура, бесконечно влюбленная в Италию и во все прекрасное, что дарит эта волшебная страна. Считаю себя поистине счастливым человеком и не устаю благодарить судьбу за то, что подарила мне возможность жить с в самом красивом уголке планеты, чудеснейшей Тоскане!
Люблю людей, общение, новые знакомства. Люблю делиться прекрасным со всеми, кому это по-настоящему интересно! Я покажу вам Тоскану такой, какой знаю и люблю ее. С удовольствием расскажу вам о местных традициях и открою секреты тосканской кухни. А модниц и модников познакомлю с магазинами, бутиками и аутлетами. Обещаю, вам понравится!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ю
Юлия
Прекрасная идея, остановить мгновение и три часа провести как истинный итальянец в ресторане, разговаривая и наслаждаясь едой. Огромное разнообразие тосканских блюд и вин, все очень вкусно, после ужина нужно садиться на диету:) спасибо Гуле за прекрасный вечер!
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Л
Любовь
Отличная экскурсия, Но надо понимать, что это не обычная экскурсия в нашем стандартном понимании, это - душевный, практически дружеский ужин, и это здОрово и очень необычно. Во-первых, это действительно интересно читать дальшеуменьшить
попробовать блюда местной кухни (причём не стандартный «туристический» набор), Во-вторых, в дружеской беседе можно узнать массу интересного о людях, их образе жизни, опять же не стандартными экскурсионными формулировками (это можно и в гугле почитать:)), а из первых уст, так сказать. Ну и самый важный момент, Гуля очень располагает к себе, невероятно интересно рассказывает и с ней действительно ощущение, что вы знакомы 100 лет и встретились за ужином «на поболтать о том и сём». Рекомендую от души)
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Наталия
Это было незабываемое знакомство с Тосканой, Гуля очаровала меня еще здесь, но в Тосканских пейзажах она еще очаровательнее… Мы провели просто волшебно время, Гуля как настоящая хозяйка, встретила нас со читать дальшеуменьшить
всей душой, и показала красоту Тосканы с невероятной любовью! Ужин в ресторане был бесподобным, как и все наше прибавление там… Хочу ли я вернуться? Очень! И, когда вернусь, обязательно обращусь именно к ней!
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Константин
Отличный ужин! Прекрасная кухня, очень много блюд! Вкусное вино в ассортименте! Домашний ресторан, очень приятно пообщаться с владельцами! По времени не было ограничений, сидели до закрытия, Гуля интересный собеседник, увлечена своим делом на все 110%! Рекомендую к посещению всем путешественникам!
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М
Марина
Очень рада знакомству с чудесной Гулей! И полностью удовлетворила свои вкусовые рецепторы прекрасным фантазийным ужином!!:-)) Милый и уютный ресторан с влюблённым в своё дело шеф-поваром Стефаном! Вкусная еда и приятная беседа, что может быть лучше! Довольна на все 100 %!!!
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В
Валерия
Гостеприимные, тёплые и радостные хозяева. Прекрасная атмосфера. Еда удивляет разнообразием вкусов. Жалко, съесть всё невозможно! Очень много различных блюд. Поститься нужно дня два до и три после)))!
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