2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для ужина в семейном ресторане - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время ужин можно провести на летней веранде, наслаждаясь теплым воздухом и атмосферой. В апреле, мае, сентябре и октябре также комфортно, но погода может быть менее предсказуемой. В эти месяцы мероприятие чаще проходит внутри, что позволяет избежать возможных дождей и насладиться уютом ресторана.

летней веранде или внутри ресторана в зависимости от времени года. Шеф-повар порадует вас уникальными блюдами, которые можно попробовать только здесь. При желании можно заказать музыкальное сопровождение и торт для особых случаев. Добраться из Флоренции в Монтеварки можно на поезде, и вас встретят на вокзале

Описание экскурсии

Mamma mia, perfetto!

Надеюсь, эта фраза будет сопровождать вас на протяжении всего вечера. Вы удобно расположитесь за столом, который перед вашим приходом оформили с душой и со вкусом. И под звон бокалов с лучшими винами, наслаждаясь витающими в воздухе ароматами блюд и, конечно, их вкусом мы проведём этот вечер в дружной беседе. В располагающей атмосфере я поделюсь с вами интересными кулинарными традициями тосканцев, расскажу, чем отличаются их застольные привычки от всей остальной Италии, и с удовольствием отвечу на ваши вопросы.

Ближе к делу

Что же в меню? Наш шеф-повар без ума от своей работы, он любит фантазировать и искусно готовить то, что гости ещё нигде не пробовали. Поэтому за некоторыми шедеврами придётся возвращаться только в Монтеварки. Итак, не будем нарушать традиций и начнём праздник с аперетива. И уже после перейдём к тяжелой артиллерии: antipasti mare, terra (закуски мясные и из морепродуктов), primi mare, terra (блюда из пасты), secondi (основное мясное и рыбное блюдо), dolce (десерт), caffè e amari (кофе и ликеры). В течение вечера вы познакомитесь со всей палитрой вкусов тосканской кухни — и влюбитесь в неё окончательно и бесповоротно!

Организационные детали