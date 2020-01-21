2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Buon appetito: ужин по-тоскански в семейном ресторане

Беседа об итальянских кулинарных традициях в сопровождении отменных блюд локальной кухни

Gulia
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Gulia – ваш гид
В сердце долины Вальдарно есть уютный город Монтеварки, окружённый стройными кипарисами.

Этот идиллический островок вдали от туристов и суеты буквально пропитан итальянским духом.

Здесь, в аутентичном ресторане, вам и предстоит провести запоминающийся ужин.

Позаботьтесь о том, чтобы как следует проголодаться — ведь будет обидно, если что-то не поместится!
От 57 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
Продолжительность 3 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча в городе Montevarchi
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У этой экскурсии2 отзыва
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Buon appetito: ужин по-тоскански в семейном ресторане
Buon appetito: ужин по-тоскански в семейном ресторане

Что вас ожидает

Mamma mia, perfetto!
Надеюсь, эта фраза будет сопровождать вас на протяжении всего вечера. Вы удобно расположитесь за столом, который перед вашим приходом оформили с душой и со вкусом. И под звон бокалов с лучшими винами, наслаждаясь витающими в воздухе ароматами блюд и, конечно, их вкусом мы проведём этот вечер в дружной беседе. В располагающей атмосфере я поделюсь с вами интересными кулинарными традициями тосканцев, расскажу, чем отличаются их застольные привычки от всей остальной Италии, и с удовольствием отвечу на ваши вопросы.

Ближе к делу
Что же в меню? Наш шеф-повар без ума от своей работы, он любит фантазировать и искусно готовить то, что гости ещё нигде не пробовали. Поэтому за некоторыми шедеврами придётся возвращаться только в Монтеварки. Итак, не будем нарушать традиций и начнём праздник с аперетива. И уже после перейдём к тяжелой артиллерии: antipasti mare, terra (закуски мясные и из морепродуктов), primi mare, terra (блюда из пасты), secondi (основное мясное и рыбное блюдо), dolce (десерт), caffè e amari (кофе и ликеры). В течение вечера вы познакомитесь со всей палитрой вкусов тосканской кухни — и влюбитесь в неё окончательно и бесповоротно!

Организационные детали

  • В тёплый период ужин пройдет на летней веранде ресторана, в остальное время — внутри помещения.
  • При желании можно заказать музыкальное сопровождение (оплачивается отдельно).
  • Более детально блюда праздничного ужина мы обязательно согласуем персонально, учитывая ваши пожелания и предпочтения.
  • Если у вас день рождения, юбилей или годовщина свадьбы, вас ждёт подарок за счёт заведения. Также вы сможете заказать торт (оплачивается отдельно).
  • Добраться из Флоренции в Монтеварки можно на поезде — 6 euro/чел. (в пути меньше 40 минут) — я встречу вас на вокзале.
Buon appetito: ужин по-тоскански в семейном ресторане
Buon appetito: ужин по-тоскански в семейном ресторане
Buon appetito: ужин по-тоскански в семейном ресторане
Buon appetito: ужин по-тоскански в семейном ресторане
Buon appetito: ужин по-тоскански в семейном ресторане
Buon appetito: ужин по-тоскански в семейном ресторане
Buon appetito: ужин по-тоскански в семейном ресторане
Buon appetito: ужин по-тоскански в семейном ресторане
Buon appetito: ужин по-тоскански в семейном ресторане
Buon appetito: ужин по-тоскански в семейном ресторане
Buon appetito: ужин по-тоскански в семейном ресторане
Buon appetito: ужин по-тоскански в семейном ресторане
Buon appetito: ужин по-тоскански в семейном ресторане
Buon appetito: ужин по-тоскански в семейном ресторане
Buon appetito: ужин по-тоскански в семейном ресторане
Buon appetito: ужин по-тоскански в семейном ресторане
Buon appetito: ужин по-тоскански в семейном ресторане

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в городе Montevarchi.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Gulia
Gulia
Будем знакомы, я Гуля! Живу в Италии более 20 лет. В прошлом профессиональная актриса, ныне владелица небольшого ресторанчика тосканской кухни, где часто устраиваю тематические вечеринки с музыкой и спектаклем. Я не профессиональный гид, а просто творческая увлеченная натура, бесконечно влюбленная в Италию и во все прекрасное, что дарит эта волшебная страна. Считаю себя поистине счастливым человеком и не устаю благодарить судьбу за то, что подарила мне возможность жить с в самом красивом уголке планеты, чудеснейшей Тоскане! Люблю людей, общение, новые знакомства. Люблю делиться прекрасным со всеми, кому это по-настоящему интересно! Я покажу вам Тоскану такой, какой знаю и люблю ее. С удовольствием расскажу вам о местных традициях и открою секреты тосканской кухни. А модниц и модников познакомлю с магазинами, бутиками и аутлетами. Обещаю, вам понравится!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

21 января 2020
Очень рада знакомству с чудесной Гулей! И полностью удовлетворила свои вкусовые рецепторы прекрасным фантазийным ужином!! :-)) Милый и уютный ресторан с влюблённым в своё дело шеф-поваром Стефаном! Вкусная еда и приятная беседа, что может быть лучше ! Довольна на все 100 %!!!
6 ноября 2019
Отличная экскурсия, Но надо понимать, что это не обычная экскурсия в нашем стандартном понимании, это - душевный, практически дружеский ужин, и это здОрово и очень необычно. Во-первых, это действительно интересно попробовать блюда местной кухни (причём не стандартный «туристический» набор), Во-вторых, в дружеской беседе можно узнать массу интересного о людях, их образе жизни, опять же не стандартными экскурсионными формулировками (это можно и в гугле почитать:)), а из первых уст, так сказать. Ну и самый важный момент, Гуля очень располагает к себе, невероятно интересно рассказывает и с ней действительно ощущение, что вы знакомы 100 лет и встретились за ужином «на поболтать о том и сём». Рекомендую от души)

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