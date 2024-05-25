1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Уникальная прогулка по Флоренции: культура, искусство, вкусы
Погрузитесь в атмосферу Флоренции, насладитесь местной культурой и кулинарией в компании знающего гида
Начало: 2 минуты пешком от центрального ж/д вокзала Флорен...
«Увидите местный чайна-таун, где можно перекусить даже в обеденный перерыв, когда закрывается большинство ресторанов города, и еще пару секретных ресторанов, которые также с радостью угостят вас обедом даже в 5 часов вечера»
1 июля в 15:00
2 июля в 10:00
€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Очарование и вкусы Тосканы: уникальное путешествие в Лоро Чуффена
Проведите незабываемый день, погружаясь в атмосферу средневековья и наслаждаясь традиционными вкусами Тосканы
Начало: В городе Montevarchi
«После погружения в мистику мы полюбуемся изумительными тосканскими пейзажами и закатом»
10 июня в 16:00
14 июня в 16:00
€50 за человека
Индивидуальная
2 часа
Buon appetito: ужин по-тоскански в семейном ресторане
Беседа об итальянских кулинарных традициях в сопровождении отменных блюд локальной кухни
Начало: В городе Montevarchi
«Надеюсь, эта фраза будет сопровождать вас на протяжении всего вечера»
10 июня в 19:00
14 июня в 19:00
от €55 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Тоскане
Вобрать ароматы магических пейзажей и запечатлеть себя на фоне тосканских холмов
Начало: В городе Монтеварки
«Невероятные просторы, волшебный, головокружительный рассвет или волнующий закат станут главными украшениями прогулки»
10 июня в 14:30
12 июня в 08:30
€200 за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Вечерняя обзорная экскурсия по Флоренции
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 17:00
11 июня в 17:00
15 июня в 17:00
€40 за человека
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя обзорка Флоренции: искусство и история за 2 часа
Начните своё путешествие по Флоренции с вечерней прогулки по самым знаменитым достопримечательностям
Начало: В 5 минутах ходьбы от Ponte Vecchio
«Приезжаете в Цветущую днём и не хотите терять вечер первого дня»
Расписание: В любой день во второй половине дня и позже
1 июля в 12:00
2 июля в 12:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечернее свидание с Флоренцией: индивидуальный осмотр достопримечательностей
Погрузитесь в вечернюю сказку Флоренции, где исторические здания оживают под светом иллюминации
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: Волшебство вечерней романтики Фасады соборов и церквей подсвечиваются иллюминацией, которая одевает мозаику и мраморные стены в праздничные одежды»
Расписание: По договоренности с туристом
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена25 мая 2024Замечательная поездка, очень красивые места. Особенно интересно было увидеть церковь сан Пьетро ди Гропина. И конечно, очень вкусный ужин в местном ресторанчике. Гуля, спасибо за прекрасный вечер!
- ММарина25 мая 2024Прекрасная экскурсия. Если вы устали от посещения музеев и обилия туристов,вам сюда. Неспешная прогулка по живописным местам в тишине и
- РРинат24 мая 2024Замечательная экскурсия в уютной небольшой группе. Мы узнали и про искусство, и про архитектуру, и про личностей, связанных с городом. Было интересно и ненавязчиво. Ещё раз большое спасибо за отличный вечер!
- ТТатьяна22 апреля 2024Наша семья очень благодарна Евгении за экскурсию по Флоренции! Я попросила провести экскурсию с прицелом на детей-подростков(9 и 13 лет), которых
- ААнна25 марта 2024В середине нашего путешествия, когда голова уже была полна информацией о достопримечательностях, мы решили отдохнуть на экскурсии с Гулей. И
- ААнна25 марта 2024Если вы уже познакомились с основными достопримечательностями города и хотите просто отдохнуть, то Обязательно выбирайте эту экскурсию!!! Евгения мега обаятельная,
- ККонстантин6 ноября 2023Отличный ужин! Прекрасная кухня, очень много блюд! Вкусное вино в ассортименте! Домашний ресторан, очень приятно пообщаться с владельцами! По времени не было ограничений, сидели до закрытия, Гуля интересный собеседник, увлечена своим делом на все 110%! Рекомендую к посещению всем путешественникам!
- ЕЕлена31 августа 2023Евгения, Благодарю за нашу прогулку по Флоренции. Эта экскурсия отлично погружает в ритм города. Раскрывает скрытые от мимолетного взгляда укромные уголки города. Особенности вождения автомобиля и парковки. Вообщем все то, что хочется узнать о повседневной жизни этого цветущего города.
- ВВиктор29 августа 2023Весьма необычная подача материала о городе и населяющих его жителях, но весьма и весьма интересно слушать.
- ЮЮлия28 июля 2023Прекрасная идея, остановить мгновение и три часа провести как истинный итальянец в ресторане, разговаривая и наслаждаясь едой. Огромное разнообразие тосканских блюд и вин, все очень вкусно, после ужина нужно садиться на диету:) спасибо Гуле за прекрасный вечер!
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Вечерние»
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