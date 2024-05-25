Вечерние экскурсии Флоренции

Найдено 7 экскурсий в категории «Вечерние» во Флоренции на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Настоящая Флоренция «для своих»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
57 отзывов
Уникальная прогулка по Флоренции: культура, искусство, вкусы
Погрузитесь в атмосферу Флоренции, насладитесь местной культурой и кулинарией в компании знающего гида
Начало: 2 минуты пешком от центрального ж/д вокзала Флорен...
«Увидите местный чайна-таун, где можно перекусить даже в обеденный перерыв, когда закрывается большинство ресторанов города, и еще пару секретных ресторанов, которые также с радостью угостят вас обедом даже в 5 часов вечера»
1 июля в 15:00
2 июля в 10:00
129 за всё до 4 чел.
Очарование и вкусы Тосканы
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
37 отзывов
Очарование и вкусы Тосканы: уникальное путешествие в Лоро Чуффена
Проведите незабываемый день, погружаясь в атмосферу средневековья и наслаждаясь традиционными вкусами Тосканы
Начало: В городе Montevarchi
«После погружения в мистику мы полюбуемся изумительными тосканскими пейзажами и закатом»
10 июня в 16:00
14 июня в 16:00
50 за человека
Buon appetito: ужин по-тоскански в семейном ресторане
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Buon appetito: ужин по-тоскански в семейном ресторане
Беседа об итальянских кулинарных традициях в сопровождении отменных блюд локальной кухни
Начало: В городе Montevarchi
«Надеюсь, эта фраза будет сопровождать вас на протяжении всего вечера»
10 июня в 19:00
14 июня в 19:00
от 55 за человека
Фотопрогулка по Тоскане
🚗 На машине
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотопрогулка по Тоскане
Вобрать ароматы магических пейзажей и запечатлеть себя на фоне тосканских холмов
Начало: В городе Монтеварки
«Невероятные просторы, волшебный, головокружительный рассвет или волнующий закат станут главными украшениями прогулки»
10 июня в 14:30
12 июня в 08:30
200 за всё до 3 чел.
Вечерняя обзорная экскурсия по Флоренции
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
57 отзывов
Вечерняя обзорная экскурсия по Флоренции
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 17:00
11 июня в 17:00
15 июня в 17:00
40 за человека
Вечерняя обзорка: не теряй первый день во Флоренции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Вечерняя обзорка Флоренции: искусство и история за 2 часа
Начните своё путешествие по Флоренции с вечерней прогулки по самым знаменитым достопримечательностям
Начало: В 5 минутах ходьбы от Ponte Vecchio
«Приезжаете в Цветущую днём и не хотите терять вечер первого дня»
Расписание: В любой день во второй половине дня и позже
1 июля в 12:00
2 июля в 12:00
125 за всё до 4 чел.
Вечернее свидание с Флоренцией
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Вечернее свидание с Флоренцией: индивидуальный осмотр достопримечательностей
Погрузитесь в вечернюю сказку Флоренции, где исторические здания оживают под светом иллюминации
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: Волшебство вечерней романтики Фасады соборов и церквей подсвечиваются иллюминацией, которая одевает мозаику и мраморные стены в праздничные одежды»
Расписание: По договоренности с туристом
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
130 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    25 мая 2024
    Очарование и вкусы Тосканы
    Замечательная поездка, очень красивые места. Особенно интересно было увидеть церковь сан Пьетро ди Гропина. И конечно, очень вкусный ужин в местном ресторанчике. Гуля, спасибо за прекрасный вечер!
    Замечательная поездка, очень красивые места. Особенно интересно было увидеть церковь сан Пьетро ди Гропина. И конечно
  • М
    Марина
    25 мая 2024
    Очарование и вкусы Тосканы
    Прекрасная экскурсия. Если вы устали от посещения музеев и обилия туристов,вам сюда. Неспешная прогулка по живописным местам в тишине и
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    покое позволит вам отдохнуть и набраться сил для дальнейших изысканий. В завершении вечера-великолепный ужин с набором разнообразных тосканских блюд. Гуля-общительна и доброжелательна,хорошо знает и любит Тоскану. И особых слов заслуживает церковь в Пьеве-ди-Гропина:она поразительна!

  • Р
    Ринат
    24 мая 2024
    Вечерняя обзорная экскурсия по Флоренции
    Замечательная экскурсия в уютной небольшой группе. Мы узнали и про искусство, и про архитектуру, и про личностей, связанных с городом. Было интересно и ненавязчиво. Ещё раз большое спасибо за отличный вечер!
  • Т
    Татьяна
    22 апреля 2024
    Вечерняя обзорка: не теряй первый день во Флоренции
    Наша семья очень благодарна Евгении за экскурсию по Флоренции! Я попросила провести экскурсию с прицелом на детей-подростков(9 и 13 лет), которых
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    сейчас очень сложно заинтересовать и удержать их внимание. Абсолютно точно Евгении это удалось! Дети слушали не отрываясь, задавали вопросы и весь вечер обсуждали услышанное. На следующий день обошли те места которые Евгения рекомендовала рассмотреть внимательнее (у нас была вечерняя экскурсия) в дневное время и пошли в рекомендованные музеи. Евгения заранее уточнила что мы из Санкт-Петербурга и в каких городах Италии мы были и в рассказе о Флоренции проводила параллели с С-Пб, Римом, Миланом, Венецией. Спасибо, надеемся еще вернемся во Флоренцию и услышим продолжение вашей экскурсии.

  • А
    Анна
    25 марта 2024
    Очарование и вкусы Тосканы
    В середине нашего путешествия, когда голова уже была полна информацией о достопримечательностях, мы решили отдохнуть на экскурсии с Гулей. И
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    это было правильное решение! Гуля очень приятная девушка. Мне показалась, что ее утонченность полностью совпадает с самим местом, всё очень спокойно, просто и вто же время красиво! Нам "не повезло" с погодой, но это больше расстроило не нас, а Гулю, так как она хотела, чтобы мы влюбились в эти пейзажи. Глинтвейн в дождливый вечер был приятным сюрпризом, а ужин …. Это просто не передать словами! Здесь уже писали и про количество блюд, и про размер порций. Подтверждаю, всё просто великолепно! Мы прекрасно провели время и минута в минуту Гуля проводила нас на станцию.

  • А
    Анна
    25 марта 2024
    Настоящая Флоренция «для своих»
    Если вы уже познакомились с основными достопримечательностями города и хотите просто отдохнуть, то Обязательно выбирайте эту экскурсию!!! Евгения мега обаятельная,
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    эрудированная и энергичная девушка! Положительный заряд эмоций на весь день вам обеспечен! Мы получили массу приятных впечатлений и теперь имеем полное представление о жизни Флорентийцев.

  • К
    Константин
    6 ноября 2023
    Buon appetito: ужин по-тоскански в семейном ресторане
    Отличный ужин! Прекрасная кухня, очень много блюд! Вкусное вино в ассортименте! Домашний ресторан, очень приятно пообщаться с владельцами! По времени не было ограничений, сидели до закрытия, Гуля интересный собеседник, увлечена своим делом на все 110%! Рекомендую к посещению всем путешественникам!
  • Е
    Елена
    31 августа 2023
    Настоящая Флоренция «для своих»
    Евгения, Благодарю за нашу прогулку по Флоренции. Эта экскурсия отлично погружает в ритм города. Раскрывает скрытые от мимолетного взгляда укромные уголки города. Особенности вождения автомобиля и парковки. Вообщем все то, что хочется узнать о повседневной жизни этого цветущего города.
  • В
    Виктор
    29 августа 2023
    Настоящая Флоренция «для своих»
    Весьма необычная подача материала о городе и населяющих его жителях, но весьма и весьма интересно слушать.
  • Ю
    Юлия
    28 июля 2023
    Buon appetito: ужин по-тоскански в семейном ресторане
    Прекрасная идея, остановить мгновение и три часа провести как истинный итальянец в ресторане, разговаривая и наслаждаясь едой. Огромное разнообразие тосканских блюд и вин, все очень вкусно, после ужина нужно садиться на диету:) спасибо Гуле за прекрасный вечер!
    Прекрасная идея, остановить мгновение и три часа провести как истинный итальянец в ресторане, разговаривая и наслаждаясьПрекрасная идея, остановить мгновение и три часа провести как истинный итальянец в ресторане, разговаривая и наслаждаясь

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Вечерние»

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  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Вечерние" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 40 до 200. Туристы уже оставили гидам 162 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Вечерние», 162 ⭐ отзыва, цены от €40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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