за всё до 4 чел.

€ 129 за всё до 4 чел.

Погрузитесь в атмосферу Флоренции, насладитесь местной культурой и кулинарией в компании знающего гида

Проведите незабываемый день, погружаясь в атмосферу средневековья и наслаждаясь традиционными вкусами Тосканы

от € 55 за человека

Беседа об итальянских кулинарных традициях в сопровождении отменных блюд локальной кухни

за всё до 3 чел.

€ 200 за всё до 3 чел.

Вобрать ароматы магических пейзажей и запечатлеть себя на фоне тосканских холмов

🚶 Пешая

Индивидуальная

2 часа 2 отзыва

Вечерняя обзорка Флоренции: искусство и история за 2 часа Начните своё путешествие по Флоренции с вечерней прогулки по самым знаменитым достопримечательностям Начало: В 5 минутах ходьбы от Ponte Vecchio «Приезжаете в Цветущую днём и не хотите терять вечер первого дня»

Расписание: В любой день во второй половине дня и позже