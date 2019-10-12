5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать Флоренцию и знаменитый регион через традиции местной кухни

Елена
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Елена – ваш гид
Со мной вас ждёт не просто гастрономическая прогулка, а серия кулинарных откровений! Обсудим главные тосканские деликатесы, типичные закуски и основные блюда.

Уличную еду с 700-летним стажем и идею «cucina povera».

И заглянем глубже — в устройство итальянского общества, винодельческие традиции региона и менталитет флорентийцев.

Оказавшись в Тоскане, готовьтесь стать немножечко гурманом и распробовать главные вкусности!
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у церкви Сан-Лоренцо
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Вкусы Тосканы: прошутто, джелато и средневековый фастфуд
Вкусы Тосканы: прошутто, джелато и средневековый фастфуд

Что вас ожидает

Изыски флорентийского рынка
Знакомство с гастрономией Тосканы начнётся с аппетитных рядов центрального рынка. Я объясню, какие продукты составляют основу местной кухни, чем знамениты флорентийские стейки Chianina и как выбирать колбаску из кабана, прошутто, тосканскую салями и финоккьону. А пока вы будете пробовать эти мясные закуски вместе с овечьими сырами, за бокалом красного вина я расскажу о 5 зонах Тосканы и различиях в их кухне.

Старые рецепты и новшества
Конечно, мы поговорим и о конкретных блюдах. Так, вы узнаете историю супа Caccioco, который появился в тосканской гастрономии благодаря вдове рыбака, и особеннного тунца из Кьянти. Я расскажу о предпочтениях тех, кого в средневековой Италии называли «popolo minuto», а вы сможете выбрать любимое сочетание вкусов флорентийских брускетт: от традиционных с вялеными томатами до изысканных от шеф-поваров.

Средневековый фастфуд и сезонные лакомства
А в квартале Медичи вы найдёте самое необычное: неподалёку от собора Санта-Мария-дель-Фьоре мы заглянем в местечко, где продают средневековые закуски. Этот стритфуд любим флорентийцами последние 700 лет — вы узнаете о его социальной роли и сможете сравнить древние кушанья с привычными современными. А после отправимся в лучшую джелатерию города, где вы выберете десерт по сезону.

Организационные детали

Всё, что вы захотите попробовать, оплачивается дополнительно.

Вкусы Тосканы: прошутто, джелато и средневековый фастфуд
Вкусы Тосканы: прошутто, джелато и средневековый фастфуд
Вкусы Тосканы: прошутто, джелато и средневековый фастфуд
Вкусы Тосканы: прошутто, джелато и средневековый фастфуд

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у церкви Сан-Лоренцо.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Всем привет! Меня зовут Елена, родилась в Москве, большую часть жизни провела в Одессе и, однажды приехав во Флоренцию, влюбилась в этот удивительный город. Здесь я встретила свою любовь и резко поменяла профессию скучного банкира на жизнерадостного гида. Я люблю кухню Тосканы, ее вина, знаю о регионе уже чуть больше, чем муж-флориентиец. Мне нравится знакомить людей с удивительным городом, богатым самобытной историей и вкусной едой. Каждая прогулка индивидуальна и зависит от ваших предпочтений, но не влюбиться во Флоренцию после нее вы точно не сможете!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 октября 2019
Отлично проведённое время в компании Елены! Смело рекомендую туристам , было очень интересно, красиво и вкусно!!!
23 июля 2019
Мы остались очень довольны этой экскурсией, все очень понятно, доступно, вкусно и радостно. Елена очень светлый, добрый человек, интересный рассказчик, увлечена своей работой, совершенствуется в профессии, находя новые аспекты и направления. Ей желаем всего самого хорошего. Рекомендую.
30 апреля 2019
Отличная вкусная экскурсия! Очень понравилась.
10 марта 2019
Экскурсовод Елена очень легко, комфортно и интересно провела для нас экскурсию. Очень много интересной информации и прекрасных эмоций. Огромное спасибо и до встречи!!!
Светлана
17 февраля 2019
Елена прекрасный экскурсовод и человек. Очень много знает не только про Флоренцию , но и об Италии. Несмотря на то, что экскурсия была на определённую тему, рассказала много всего о Флоренции и ее истории. Рассказывает очень интересно, чувствуется глубокая заинтересованность Елены, ее энтузиазм и любовь к Флоренции заражают, хочется узнать больше! Спасибо за прекрасно проведённое время!

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