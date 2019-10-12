5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Изыски флорентийского рынка

Знакомство с гастрономией Тосканы начнётся с аппетитных рядов центрального рынка. Я объясню, какие продукты составляют основу местной кухни, чем знамениты флорентийские стейки Chianina и как выбирать колбаску из кабана, прошутто, тосканскую салями и финоккьону. А пока вы будете пробовать эти мясные закуски вместе с овечьими сырами, за бокалом красного вина я расскажу о 5 зонах Тосканы и различиях в их кухне.

Старые рецепты и новшества

Конечно, мы поговорим и о конкретных блюдах. Так, вы узнаете историю супа Caccioco, который появился в тосканской гастрономии благодаря вдове рыбака, и особеннного тунца из Кьянти. Я расскажу о предпочтениях тех, кого в средневековой Италии называли «popolo minuto», а вы сможете выбрать любимое сочетание вкусов флорентийских брускетт: от традиционных с вялеными томатами до изысканных от шеф-поваров.

Средневековый фастфуд и сезонные лакомства

А в квартале Медичи вы найдёте самое необычное: неподалёку от собора Санта-Мария-дель-Фьоре мы заглянем в местечко, где продают средневековые закуски. Этот стритфуд любим флорентийцами последние 700 лет — вы узнаете о его социальной роли и сможете сравнить древние кушанья с привычными современными. А после отправимся в лучшую джелатерию города, где вы выберете десерт по сезону.