Вы уже посмотрели Флоренцию, Сиену, Лукку, Пизу и хотели бы исследовать Тоскану за пределами известных маршрутов? Тогда приглашаю вас в путешествие по средневековым борго! Мы посетим 4 волшебные деревни, где время словно остановилось. Будем гулять по каменным мостовым, пить кофе на площадях, наслаждаться красотой и итальянским сельским колоритом.

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Описание

Что вас ожидает

Тоскана — это поистине сказочная земля, усеянная средневековыми деревнями «борго». Они позволят вам прикоснуться к прошлому и ощутить пасторальный итальянский дух. В программе экскурсии:

Борго Ченнина. Это удивительное место в сердце долины Вал Д’Амбра, где лучше всего сохранилась атмосфера Средневековья. Вы увидите руины старинного замка эпохи этрусков и услышите его историю. Дойдёте до церквушки на северной стороне замка и полюбуетесь потрясающим панорамным пейзажем. А я поделюсь забавной историей, из-за которой об этом борго «трезвонили» буквально все газеты мира.

Борго Амбра. Мы побродим по узким каменным улицам, наслаждаясь видами реки и сельской атмосферой. За чашечкой ароматного кофе на центральной площади, с видом на старинный замок с колокольней, я расскажу вам о местных традициях и повседневной жизни.

Борго Соньа. Чудесная деревня, название которой означает «Мечтай». Здесь уютно, тихо, спокойно и, как правило, совсем нет людей. Словно это наш персональный райский уголок. Соньа запомнится вам крошечными улицами и тропинками, по которым можно бродить бесконечно. А ещё маленькими беседками, увитыми зеленью и утопающими в цветах. Порой здесь кажется, что вот-вот за кустом розмарина появится маленький эльф.

На обратном пути нас будет ждать последний, четвёртый борго. Позвольте не раскрывать его заранее — пусть это место станет для вас сюрпризом!

Организационные детали