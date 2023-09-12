Посетить живописные старинные деревни и увидеть нетуристическую Италию на авто-пешеходной экскурсии
Будем гулять по каменным мостовым, пить кофе на площадях, наслаждаться красотой и итальянским сельским колоритом.
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Описание
Что вас ожидает
Тоскана — это поистине сказочная земля, усеянная средневековыми деревнями «борго». Они позволят вам прикоснуться к прошлому и ощутить пасторальный итальянский дух. В программе экскурсии:
Борго Ченнина. Это удивительное место в сердце долины Вал Д’Амбра, где лучше всего сохранилась атмосфера Средневековья. Вы увидите руины старинного замка эпохи этрусков и услышите его историю. Дойдёте до церквушки на северной стороне замка и полюбуетесь потрясающим панорамным пейзажем. А я поделюсь забавной историей, из-за которой об этом борго «трезвонили» буквально все газеты мира.
Борго Амбра. Мы побродим по узким каменным улицам, наслаждаясь видами реки и сельской атмосферой. За чашечкой ароматного кофе на центральной площади, с видом на старинный замок с колокольней, я расскажу вам о местных традициях и повседневной жизни.
Борго Соньа. Чудесная деревня, название которой означает «Мечтай». Здесь уютно, тихо, спокойно и, как правило, совсем нет людей. Словно это наш персональный райский уголок. Соньа запомнится вам крошечными улицами и тропинками, по которым можно бродить бесконечно. А ещё маленькими беседками, увитыми зеленью и утопающими в цветах. Порой здесь кажется, что вот-вот за кустом розмарина появится маленький эльф.
На обратном пути нас будет ждать последний, четвёртый борго. Позвольте не раскрывать его заранее — пусть это место станет для вас сюрпризом!
Организационные детали
- Вам нужно будет самостоятельно добраться на электричке из Флоренции до станции Montevarchi, где я встречу вас на машине. Время в пути — 37 минут, стоимость билета — 6,60 евро.
- Я с удовольствием помогу вам с фото и видео. А также могу взять реквизит для красочных кадров.
- По желанию, я могу организовать пикник. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на станции Montevarchi
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.