Дворец Даванцати – это музей флорентийского быта. Он принадлежал разным флорентийским семьям, последняя из которых была семья Даванцати.
Описание экскурсииВ этом музее можно посмотреть, как жили богатые купцы в XIV-XVI веке: мебель, обстановка, колодец, средства обороны в случае нападения, первые туалеты, флорентийские и фламандские гобелены, керамическая посуда, кухня и многое другое.
Ежедневно, кроме понедельника, по договоренности
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Входные билеты.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Перед входом в музей
Завершение: Выход из музея
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме понедельника, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Флоренции
Похожие экскурсии из Флоренции
Индивидуальная
до 3 чел.
По Флоренции нетуристическими тропами
Погрузитесь в атмосферу скрытой Флоренции: парфюмерия, древние башни и секретные сады ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: У Grand Hotel Minerva
27 сен в 08:30
30 сен в 15:30
€140 за всё до 3 чел.
-
4%
Мини-группа
до 10 чел.
Дворец Питти и его окрестности
Погрузитесь в историю Флоренции, посетив Дворец Питти. Узнайте о жизни Медичи и насладитесь шедеврами искусства в уникальной атмосфере
Начало: На piazza della Signoria
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
27 сен в 08:00
28 сен в 08:00
€48
€50 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Исследуйте дворец Питти: роскошь эпохи Медичи и шедевры искусства
Откройте для себя мир аристократии и великих художников в одной из самых значимых резиденций Флоренции
Начало: На piazza Pitti
Завтра в 09:30
24 сен в 09:30
€140 за всё до 6 чел.