Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Дворец Даванцати – это музей флорентийского быта. Он принадлежал разным флорентийским семьям, последняя из которых была семья Даванцати.

Описание экскурсии В этом музее можно посмотреть, как жили богатые купцы в XIV-XVI веке: мебель, обстановка, колодец, средства обороны в случае нападения, первые туалеты, флорентийские и фламандские гобелены, керамическая посуда, кухня и многое другое.

