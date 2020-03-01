Taтьяна проводит ещё 3 экскурсии

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  4. Дворец Даванцати: о быте в Средние века

Представить ежедневную жизнь знатной флорентийской семьи и открыть удивительные детали быта 14-17 вв

Taтьяна
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Taтьяна – ваш гид
Главная ценность флорентийского дома-музея в том, что все здесь сохранилось в том виде, в котором было пятьсот лет назад.

Рассматривая помещения, элементы интерьера и предметы утвари, вы узнаете, как готовили пищу и из какой посуды ели, что носили и где хранили одежду, как боролись с холодом и какими любопытными вещами пользовались в Средневековье.
50 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на улице Порта Росса (Porta Rossa)
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Дворец Даванцати: о быте в Средние века
Дворец Даванцати: о быте в Средние века

Что вас ожидает

Погружение в Средневековье
Я расскажу о появлении дворца в 14 веке, семье Даванцати, которая поселилась в нем до конца 19 столетия, и этапе, когда памятник стал прекрасным музеем, где каждый может прикоснуться к легендарной эпохе Средних веков. Я буду обращать ваше внимание на вещи, которые, вероятнее всего, остались бы незамеченными, а между тем, они как пазлы составляют аутентичную картину быта того времени. Так, неприметная маленькая деревянная дощечка окажется инструментом для нанесения узоров на сливочное масло. Деталь! Но сколько удивительных клубков вы распутаете на экскурсии с помощью таких тонкостей…

Старинный флорентийский дом
Вы узнаете, как подходили к организации пространства в знатных домах средневековой Флоренции. В кухне — изюминке музея — отыщете старинные «миксеры», «соковыжималки» и другую утварь, а также откроете, почему это помещение находилось на верхнем этаже. Поговорим о редких для того времени уборных с ванными комнатами и периоде, когда после падения Рима Европа надолго забыла о водопроводе, канализации и личной гигиене. Также вы рассмотрите спальни, гостиные, кабинет хозяина с сейфом. А я расскажу о подходе к росписи стен и методах борьбы с холодом, объясню, чем отличался мужской сундук от женского, где хранилось пособие по обольщению супруга, сколько ключей было у обитателей дома и что делал хозяин перед тем, как уйти спать. Кроме того, вы узнаете о мужской и женской моде, прическах, тогдашних забавах, традициях и многом другом.

Организационные детали

  • Билет в музей не входит в стоимость экскурсии — 6 евро/взрослого, дети до 18 лет бесплатно
  • Музей работает в будние дни с 8:15 до 13:30, в выходные с 13:15 до 18:30
Дворец Даванцати: о быте в Средние века
Дворец Даванцати: о быте в Средние века
Дворец Даванцати: о быте в Средние века
Дворец Даванцати: о быте в Средние века
Дворец Даванцати: о быте в Средние века
Дворец Даванцати: о быте в Средние века
Дворец Даванцати: о быте в Средние века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на улице Порта Росса (Porta Rossa).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Taтьяна
Taтьяна
Меня зовут Татьяна. Уже 17 лет я живу и работаю в Италии. Каждый день, видя обилие всей этой красоты, я не могу не не задавать себе вопросы. А ответы лучше всего получить, выучившись на курсах гидов. А потом соединить приятное с полезным. Вот такая приблизительно схема выбора профессии. Хотя на этом учеба не заканчивается. В жизни еще полно вопросов, на которые хотелось бы найти ответ. Если вы любите путешествовать и хотите узнать что-то новое, то нам с вами по пути. До встречи во Флоренции!
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Taтьяна проводит ещё 3 экскурсии

Buongiorno, Флоренция!Buongiorno, Флоренция!Buongiorno, Флоренция!
105 за экскурсию
2 часа
10 отзывов
Посетить Колыбель Возрождения, увидеть главные памятники города и понять его историю
Больше 100 лет Флоренция была культурной столицей Европы — и за это время здесь накопилось немало шедевров, посмотреть которые должен каждый, кто приезжает к нам. На экскурсии я помогу создать целостную картину города: вы увидите кафедральный собор Флоренции, попадете в музей под открытым небом и прогуляетесь по Золотому мосту. Побываете на трех главных площадях города и узнаете историю каждой из них. Я подскажу, где еще вы сможете отдохнуть во Флоренции, и помогу запастись прекрасными впечатлениями.
Величие и великолепие галереи УффициВеличие и великолепие галереи УффициВеличие и великолепие галереи Уффици
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13 отзывов
Изучить контекст создания шедевров и «прочитать» их детали
Почему главный музей Флоренции стоит посетить обязательно? После экскурсии вы получите исчерпывающий ответ на этот вопрос. В старинном дворце на берегу Арно исследуете произведения Джотто, Боттичелли, Леонардо да Винчи, Чимабуэ, Рубенса, Микеланджело и других авторов. Поймете их роль в истории развития искусства и узнаете главное о сюжетах живописи и скульптуры XIII — XVII веков.
Открыть сокровищницы музея БарджеллоОткрыть сокровищницы музея БарджеллоОткрыть сокровищницы музея Барджелло
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1 отзыв
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Палаццо, тюрьма, а затем музей — всё это Барджелло, который впечатлит вас не меньше Уффици, но не утомит толпами туристов. Вы рассмотрите скульптуры Микеланджело и Донателло, шедевры из остекленной глины и фарфор Медичи, коллекции оружия и тканей эпохи Ренессанса, чтобы в очередной раз убедиться, что искусство и Флоренция — синонимы.

Индивидуальные экскурсии во Флоренции

Три эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулкаТри эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулкаТри эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулка
125 за экскурсию
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98 отзывов
Познакомиться с историей города от древнеримского периода и Средневековья до XIX века
У Флоренции много лиц, она открывается вам постепенно, и каждое здание в центре является ярким свидетельством того или иного исторического момента. Я познакомлю вас с главными событиями и достопримечательностями города, подарившего миру таких талантливых людей, как Данте, Микеланджело, Галилей, Макиавелли и Леонардо да Винчи. Вы узнаете о развитии города в Средние века, о могущественном роде Медичи, а также поймёте, почему именно Флоренция в 1865 году стала столицей Итальянского королевства.
Первый день во ФлоренцииПервый день во ФлоренцииПервый день во Флоренции
скидка10%
€110
99 за экскурсию
2 часа
58 отзывов
Увидеть главные объекты исторического центра за 2 часа и погрузиться в атмосферу города
Добро пожаловать в цветущую Флоренцию! За 2 часа я покажу вам самую интересную часть исторического центра города от Дуомо до дворца Питти, не перегружая датами и именами, рассказывая об интересных особенностях флорентийских достопримечательностей. Приготовьтесь увидеть must-see места Флоренции, а еще получить рекомендации от местного жителя о том, где можно попробовать настоящую тосканскую кухню.
Влюбиться во ФлоренциюВлюбиться во ФлоренциюВлюбиться во Флоренцию
140 за экскурсию
2.5 часа
145 отзывов
Понять, почему Флоренция — один из самых прекрасных городов в мире
Я с удовольствием расскажу о средневековой Флоренции, познакомлю вас с шедеврами архитектуры Возрождения и покажу самые интересные, характерные улочки древнего города, а также уникальные площади, церкви, старейший мост через реку Арно… Моя экскурсия поможет вам понять, почему Флоренция по праву считается одним из самых прекрасных городов мира.
Секреты галереи Уффици для всехСекреты галереи Уффици для всехСекреты галереи Уффици для всех
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2.5 часа
67 отзывов
Понятно и интересно о мире шедевров главного музея Флоренции
Великие герцоги Медичи не просто украсили галерею Уффици благородной живописью, статуями и другими ценными работами — они изменили отношение к искусству во всей Европе. Вы поймёте, как это произошло, и соприкоснётесь с шедеврами коллекции музея не как пассивные слушатели, а как исследователи. Специально для этого я припасла «сундучок секретов», который превратит прогулку по Уффици в игру и позволит познакомиться с творениями Филиппо Липпи, Сандро Ботичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Тициана и Караваджо.
Великолепная ФлоренцияВеликолепная ФлоренцияВеликолепная Флоренция
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4 отзыва
Главные достопримечательности тосканской столицы на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Я покажу все знаковые места исторического центра, помогу изнутри ощутить его колорит и живым языком расскажу о городских традициях, культуре, секретах правления, гастрономии и виноделии. Поделюсь «паролями и явками» местного жителя и сделаю все, чтобы вы по-настоящему полюбили Флоренцию!
Настоящая Флоренция «для своих»Настоящая Флоренция «для своих»Настоящая Флоренция «для своих»
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34 отзыва
Погрузиться в атмосферу города и познакомиться с флорентийским образом жизни
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