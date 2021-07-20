Taтьяна проводит ещё 3 экскурсии

Я расскажу о появлении дворца в 14 веке, семье Даванцати, которая поселилась в нем до конца 19 столетия, и этапе, когда памятник стал прекрасным музеем, где каждый может прикоснуться к легендарной эпохе Средних веков. Я буду обращать ваше внимание на вещи, которые, вероятнее всего, остались бы незамеченными, а между тем, они как пазлы составляют аутентичную картину быта того времени. Так, неприметная маленькая деревянная дощечка окажется инструментом для нанесения узоров на сливочное масло. Деталь! Но сколько удивительных клубков вы распутаете на экскурсии с помощью таких тонкостей…
Старинный флорентийский дом
Вы узнаете, как подходили к организации пространства в знатных домах средневековой Флоренции. В кухне — изюминке музея — отыщете старинные «миксеры», «соковыжималки» и другую утварь, а также откроете, почему это помещение находилось на верхнем этаже. Поговорим о редких для того времени уборных с ванными комнатами и периоде, когда после падения Рима Европа надолго забыла о водопроводе, канализации и личной гигиене. Также вы рассмотрите спальни, гостиные, кабинет хозяина с сейфом. А я расскажу о подходе к росписи стен и методах борьбы с холодом, объясню, чем отличался мужской сундук от женского, где хранилось пособие по обольщению супруга, сколько ключей было у обитателей дома и что делал хозяин перед тем, как уйти спать. Кроме того, вы узнаете о мужской и женской моде, прическах, тогдашних забавах, традициях и многом другом.
Организационные детали
Билеты в музей не включены в стоимость экскурсии. Их можно купить на месте при входе в музей
Музей работает в будние дни с 8:15 до 13:30, в выходные с 13:15 до 18:30 (лучше уточнить у гида)
Билет для гида не нужен
Дети до 18 лет проходят в музей бесплатно
Если на экскурсии более двух участников, то отдельно оплачиваются наушники — €2,5 с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Порта Росса (Porta Rossa)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2478 туристов
Я живу и работаю в Италии с 2000 года, имею государственную аккредитацию гида. Каждый день, видя всё это обилие красоты, не могу не задавать себе вопросы. Ответы на них лучше читать дальшеуменьшить
всего искать, изучая город и профессию на курсах гидов, а потом соединять приятное с полезным. Вот такая, примерно, схема выбора профессии.
Хотя на этом учёба не заканчивается: в жизни ещё полно вопросов, на которые хочется найти ответ. Легко и непринуждённо о серьёзных вещах — это обо мне.
Если вы любите путешествовать и хотите узнать что-то новое, то нам с вами по пути. До встречи во Флоренции!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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ivan
Захотелось увидеть и малоразрекламированные музеи. Выбрал экскурсию в музей античного флорентийского дома- Дворец Даванцати. Музей небольшой, но очень информативный. Здесь окунаешься в атмосферу Средневековья и живо представляешь жизнь людей того периода. Очень интересно для жителя мегаполиса. Спасибо Татьяне за профессионализм и знания, которыми она поделилась. Объясняет грамотно и по теме.
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П
Полина
Экскурсия была просто отличная!
Татьяна - глубоко эрудированный человек, с удовольствием отвечала на интересующие нас вопросы, причём не только по поводу увиденного во Дворце Даванцати, но и об истории и искусстве Флоренции в целом.
Сам Дворец Даванцати безусловно достоин посещения. Внушителен и даже, можно сказать, брутален. Не отказываете себе в удовольствии!
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Лилия
Очень понравилось! Средневековая башня в которой жили 2 семьи. Много необычных интерьеров! Удивительное место, по совету Татьяны мы зашли на кухню которая оказалась любопытной, я неожидала что в средневековье были такие инструменты. Всем советую побывать на экскурсии у Татьяны;) Благодарим)
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