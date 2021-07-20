Taтьяна проводит ещё 3 экскурсии

Описание экскурсии

Погружение в Средневековье

Я расскажу о появлении дворца в 14 веке, семье Даванцати, которая поселилась в нем до конца 19 столетия, и этапе, когда памятник стал прекрасным музеем, где каждый может прикоснуться к легендарной эпохе Средних веков. Я буду обращать ваше внимание на вещи, которые, вероятнее всего, остались бы незамеченными, а между тем, они как пазлы составляют аутентичную картину быта того времени. Так, неприметная маленькая деревянная дощечка окажется инструментом для нанесения узоров на сливочное масло. Деталь! Но сколько удивительных клубков вы распутаете на экскурсии с помощью таких тонкостей…

Старинный флорентийский дом

Вы узнаете, как подходили к организации пространства в знатных домах средневековой Флоренции. В кухне — изюминке музея — отыщете старинные «миксеры», «соковыжималки» и другую утварь, а также откроете, почему это помещение находилось на верхнем этаже. Поговорим о редких для того времени уборных с ванными комнатами и периоде, когда после падения Рима Европа надолго забыла о водопроводе, канализации и личной гигиене. Также вы рассмотрите спальни, гостиные, кабинет хозяина с сейфом. А я расскажу о подходе к росписи стен и методах борьбы с холодом, объясню, чем отличался мужской сундук от женского, где хранилось пособие по обольщению супруга, сколько ключей было у обитателей дома и что делал хозяин перед тем, как уйти спать. Кроме того, вы узнаете о мужской и женской моде, прическах, тогдашних забавах, традициях и многом другом.

Организационные детали