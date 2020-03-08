11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Палаццо Питти — лучший дворец Флоренции

Прогуляться в душистом саду, заглянуть в роскошный особняк и почувствовать себя потомком королей

Алина
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Алина – представитель гидов
В стенах грандиозного дворца поместились музеи серебра и карет, Палатинская Галерея и Галерея современного искусства! Чтобы обойти их, потребуется целая жизнь.

На экскурсии вы увидите главные экспонаты, услышите забавные истории из жизни великих династий и прогуляетесь в садах невероятной красоты.
30 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча — у входа во дворец Piazza de' Pitti
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У этой экскурсии11 отзывов
4.91
Палаццо Питти — лучший дворец Флоренции
Палаццо Питти — лучший дворец Флоренции

Что вас ожидает

Королевский променад
Питти, пожалуй, самый большой и великолепный дворец во Флоренции. И сложно поверить, что этот огромный музей когда-то служил домом великим герцогам Тосканским и итальянским королям. Прогуливаясь по площади и любуясь архитектурой кватроченто под рассказы о занимательном строительстве дворца, вы погрузитесь в атмосферу роскоши и размеренной жизни великих итальянских династий. Мы прогуляемся по садам Боболи и по увитым зеленью аллеям выйдем к тайным гротам, найдем изящные статуи и фонтаны, а также заглянем в амфитеатр, где проходили все праздники и церемонии.

Сокровища за ажурными дверями
Внутри вы поразитесь богатому интерьеру: белой и золотистой лепнине, ценным гобеленам, шелковым обоям и необычной подлинной мебели. Знаменитые Медичи перевезли сюда все свои коллекции: собрание произведений искусства, скульптур, изделий из серебра и драгоценных камней. Только в Палатинской галерее находится не менее 500 полотен! Вы увидите 11 картин Рафаэля, работы Тициана, Боттичелли, Караваджо, Рубенса. Осмотрите изящные фрески на потолках, японские и французские фарфоровые вазы, столы с флорентийской мозаикой. Вам откроется множество интересных фактов не только о музеях дворца, но также о его увлекательной судьбе и жителях.

Организационные детали

  • Билеты во Дворец не входят в стоимость экскурсии, их нужно приобрести самостоятельно заранее
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
Палаццо Питти — лучший дворец Флоренции
Палаццо Питти — лучший дворец Флоренции
Палаццо Питти — лучший дворец Флоренции
Палаццо Питти — лучший дворец Флоренции
Палаццо Питти — лучший дворец Флоренции
Палаццо Питти — лучший дворец Флоренции
Палаццо Питти — лучший дворец Флоренции
Палаццо Питти — лучший дворец Флоренции
Палаццо Питти — лучший дворец Флоренции
Палаццо Питти — лучший дворец Флоренции
Палаццо Питти — лучший дворец Флоренции
Палаццо Питти — лучший дворец Флоренции

Экскурсия проводится во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура — у входа во дворец Piazza de' Pitti.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алина
Алина
Ciao! Меня зовут Алина. Я работаю в туризме с 2013 года и, как вы, устала от скучных, перенасыщенных фактами и датами экскурсий. Поэтому нашла единомышленников (гидов, волонтеров, блогеров), с которыми мы создали для вас легкие и увлекательные прогулки в Милане, Венеции и Флоренции на любой вкус и кошелек. A presto!
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Очень благодарны Александре за великолепную экскурсию. Александра профессионал с большой буквы, который глубоко знает, любит историю искусства и умеет интересно донести ее своим слушателям . Александра, огромное спасибо!!!
александра
14 февраля 2020
тут уже много хорошего написано про гида Александру. Не буду исключением) отличный гид, прекрасные знания, интересная и хорошо структурированная экскурсия. Большое спасибо!
10 февраля 2020
Начну с того, что на групповой экскурсии я была единственным туристом, поэтому от групповой экскурсии осталась только цена. Фантастическая Александра провела меня по залам дворца и рассказала о самых значимых шедеврах из всех шедевров представленных в галерее. Сам дворец впечатляет, коллекция произведений искусств просто невероятная. Красота, обрамленная красотой!
Обязательно забронируйте эту экскурсию, это станет одним из самых ярких воспоминаний о Флоренции.
Александра, безграничное вам спасибо за ваши знания, любовь к искусству и талант рассказчика. Это было великолепное путешествие в мир красоты, роскоши и интеллекта.
15 января 2020
Сегодня с супругой были в Палаццо Питти. Должна была состояться групповая экскурсия, но в связи с не сезоном, вся группа состояла из нас двоих, т.е. экскурсия была по сути индивидуальная, что очень впечатлило, экскурсию не отменили, за что большое спасибо! Встретились с гидом вовремя, приобрели билеты и началась приятная прогулка по Палаццо. Без гида в Палаццо делать нечего, каждый зал, каждая картина-это история, это символы,о которых может рассказать только профессионал, а с нами точно был профессионал, поэтому время прошло увлекательно и незаметно, за что большое спасибо!!!
9 января 2020
Спасибо огромное Татьяне за интересную экскурсию в Палаццо Питти! Увлекательная, интересная познавательная информация была изложена доступным языком, с элементами юмора и историческим экскурсом. Я слушала, затаив дыхание! Рекомендую всем!!!
29 ноября 2019
Мы были на этой и ещё трёх экскурсиях во Флоренции ( Галерея Уффици, обзорная,Дом- башня)с гидом Татьяной. Нам очень понравилась Татьяна не только ,как гид,но и как человек. Она замечательно провела все экскурсии. Материал подан интересно и легко,хорошо разработана логистика. Татьяна чувствует группу и гибко подходит к потребностям экскурсантов.Чувствуется ,что Татьяна знает намного больше,чем предусматривает экскурсия ,делится своими знаниями по просьбе группы и отвечает на вопросы. Мы в неё просто влюбились.К сожалению, в других городах,где мы побывали в этой поездке,нам не повезло так с гидом, как во Флоренции.Передайте, пожалуйста, ей привет от Ольги и Татьяны и нашу признательность. Спасибо за сотрудничество.
27 ноября 2019
Огромное спасибо гиду Татьяне за интересную, содержательную экскурсию по палаццо Питти 27.11.20 от туристов из Петербурга. Чувствуются большие знания, увлеченность своей профессией, умение рассказать историю через детали, мелочи, отчего интерес на экскурсии не ослабевал. Татьяна раскрыла перед нами мир картины, показала историю Флоренции через искусство.
С уважением, Наталия, Марина.
5 ноября 2019
Александра очень прятная дама,побеспокоилась о билетах
Экскурсию провела на высшем уровне.На все интересующие вопросы ответила.Сразу видно экскурсовод подходит к своей работе с чувсвом с толком расстановкой.
21 октября 2019
Экскурсия была интересной. Узнала неожиданные подробности о картинах. Алина дала хорошие советы, что ещё посмотреть и куда сходить.
7 октября 2019
Экскурсия понравилась. Татьяна гид классная. Было первое воскресенье месяца, билеты не продавались, надо было отстоять очередь. Заранее написали письмо, спросили как быть. Ответили - приходите, встречайте гида. В итоге простояли в очереди час. Неужели нельзя было об этом написал заранее??? Мы же тоже планируем свое время
Ещё 1 отзыв

Алина проводит ещё 1 экскурсию

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