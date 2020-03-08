11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Королевский променад

Питти, пожалуй, самый большой и великолепный дворец во Флоренции. И сложно поверить, что этот огромный музей когда-то служил домом великим герцогам Тосканским и итальянским королям. Прогуливаясь по площади и любуясь архитектурой кватроченто под рассказы о занимательном строительстве дворца, вы погрузитесь в атмосферу роскоши и размеренной жизни великих итальянских династий. Мы прогуляемся по садам Боболи и по увитым зеленью аллеям выйдем к тайным гротам, найдем изящные статуи и фонтаны, а также заглянем в амфитеатр, где проходили все праздники и церемонии.

Сокровища за ажурными дверями

Внутри вы поразитесь богатому интерьеру: белой и золотистой лепнине, ценным гобеленам, шелковым обоям и необычной подлинной мебели. Знаменитые Медичи перевезли сюда все свои коллекции: собрание произведений искусства, скульптур, изделий из серебра и драгоценных камней. Только в Палатинской галерее находится не менее 500 полотен! Вы увидите 11 картин Рафаэля, работы Тициана, Боттичелли, Караваджо, Рубенса. Осмотрите изящные фрески на потолках, японские и французские фарфоровые вазы, столы с флорентийской мозаикой. Вам откроется множество интересных фактов не только о музеях дворца, но также о его увлекательной судьбе и жителях.