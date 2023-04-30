Роскошь и красота: экскурсия по Дворцу Питти в историческом центре Флоренции
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Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Дворец Питти — это третья и самая роскошная резиденция семьи Медичи и в дальнейшем итальянских королей, которая славится богатыми интерьерами (золотые потолки, фрески, лепнина, шёлковые обои, старинная мебель), а также обширной коллекцией картин художников 15-17 веков, как например Боттичелли, Рафаэль, Тициан, Рубенс, Ван Дейк и др.
Каждая экскурсия проводится с учетом пожеланий туристов и составляется так, чтобы сделать ее интересной и увлекательной.
Ответы на вопросы
- Что не входит
- Входные билеты во Дворец Питти не включены в стоимость экскурсии. Стоимость билета во Дворец Питти + предварительное бронирование прохода во дворец без очереди - 19 € для взрослых от 18 лет
- 3 € для детей до 17 лет. При покупке детских билетов при себе необходимо иметь документ с фотографией
- Удостоверяющий личность ребенка. Оплата билетов производится на месте гиду. В случае краткосрочного бронирования экскурсии и отсутствии билетов по предварительной резервации
- Вам может быть предложена альтернативная дата или время проведения экскурсии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.6 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор во Флоренции
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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