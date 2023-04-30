Дворец Питти — это третья и самая роскошная резиденция семьи Медичи и в дальнейшем итальянских королей, которая славится богатыми интерьерами (золотые потолки, фрески, лепнина, шёлковые обои, старинная мебель), а также обширной коллекцией картин художников 15-17 веков, как например Боттичелли, Рафаэль, Тициан, Рубенс, Ван Дейк и др.

Каждая экскурсия проводится с учетом пожеланий туристов и составляется так, чтобы сделать ее интересной и увлекательной.