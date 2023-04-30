Дворец Питти

Роскошь и красота: экскурсия по Дворцу Питти в историческом центре Флоренции

Описание
О гиде
Ответы на вопросы
Дворец Питти
Дворец Питти
Дворец Питти
Дворец Питти
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Дворец Питти — это третья и самая роскошная резиденция семьи Медичи и в дальнейшем итальянских королей, которая славится богатыми интерьерами (золотые потолки, фрески, лепнина, шёлковые обои, старинная мебель), а также обширной коллекцией картин художников 15-17 веков, как например Боттичелли, Рафаэль, Тициан, Рубенс, Ван Дейк и др.

Каждая экскурсия проводится с учетом пожеланий туристов и составляется так, чтобы сделать ее интересной и увлекательной.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входные билеты во Дворец Питти не включены в стоимость экскурсии. Стоимость билета во Дворец Питти + предварительное бронирование прохода во дворец без очереди - 19 € для взрослых от 18 лет
  • 3 € для детей до 17 лет. При покупке детских билетов при себе необходимо иметь документ с фотографией
  • Удостоверяющий личность ребенка. Оплата билетов производится на месте гиду. В случае краткосрочного бронирования экскурсии и отсутствии билетов по предварительной резервации
  • Вам может быть предложена альтернативная дата или время проведения экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.6 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Пешеходные
Можно с детьми
Водные развлечения
История и культура
Дворцы, замки и особняки

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