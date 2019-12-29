2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Дворец Питти снаружи и внутри

Здание дворца сразу поразит вас контрастом между внешним и внутренним обликом. Здесь аскетичная архитектура сочетается с великолепием интерьеров. Я расскажу, как постепенно складывалось убранство дворца и как вкусы хозяев повлияли на его историю. Все элементы декора не случайны, и я объясню, какую роль играла каждая деталь — вазы, фрески, парадные лестницы, скульптуры и лепнины. Все это поможет погрузиться в эстетичную роскошь итальянских аристократов и понять, как она устроена.

Коллекция шедевров европейского искусства

Во дворце Питти вы погуляете по двум картинным галереям с поразительным собранием полотен — здесь представлены знаменитые художники, без которых нельзя понять Италию и итальянское искусство. В Палатинской галерее увидите вживую картины Тициана, Караваджо, Рафаэля, Джорджоне и других живописцев эпохи Возрождения. В Галерее современного искусства поговорим о картинах XVIII-XX веков, и я дам вам ключи к пониманию итальянской живописи. Вы научитесь различать искусство разных времен, глядя на ярких представителей эпохи Возрождения, маньеризма, барокко, классицизма, неоклассики, маккьяйоли, дивизионизма и других.

Сокровища великих герцогов

Вы насладитесь не только художественной, но и драгоценной коллекцией хозяев дворца. Отдельный музей в палаццо Питти посвящен изысканным изделиям из разных материалов: серебра, слоновой кости, горнoго хрусталя, поделочного и драгоценного камня, золота, фарфора, перламутровых ракушек, перьев… Я помогу разобраться в многообразии представленной в музее роскоши, и расскажу, как собирали эту коллекцию. Каждый экспонат бесценен, и у каждого — любопытная история: что-то было сделано на заказ, что-то подарено, а что-то — украдено.