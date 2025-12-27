2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

🖼️ Возможность увидеть работы Тициана, Караваджо и Рафаэля
🎭 Погружение в культуру итальянских аристократов
🗝️ Ключи к пониманию различных художественных стилей
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Флоренция хороша для посещения круглый год. Палаццо Питти предлагает интересные экскурсии независимо от сезона, так как основное внимание уделяется внутренним интерьерам и коллекциям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Палаццо Питти
Палатинская галерея
Галерея современного искусства
Описание экскурсии
Дворец Питти снаружи и внутри
Здание дворца сразу поразит вас контрастом между внешним и внутренним обликом. Здесь аскетичная архитектура сочетается с великолепием интерьеров. Я расскажу, как постепенно складывалось убранство дворца и как вкусы хозяев повлияли на его историю.
Коллекция шедевров европейского искусства
Резиденция великих герцогов не следует никакому порядку, ни школам живописи. Она — типичный пример частной коллекции в жилом доме-дворце, где все стены декорированы картинами в богатых рамах и развешены с соблюдением личного вкуса хозяина. Во дворце Питти представлены знаменитые художники, без которых нельзя понять Италию и итальянское искусство: Тициан, Караваджо, Рафаэль, Джорджоне и другие живописцы эпохи Возрождения. А в комнатах Королевских апартаментов вы полюбуетесь на восхитительную роскошь сильных мира сего. За небольшую доплату можно увидеть и королевские кухни. Сбор желающих их посетить в зале Кастаньоли в 10:30, 11:30, 15:30 и 16:30.
Организационные детали
Во Дворце Питти 5 музеев, мы смотрим на экскурсии только Палатинскую Галерею
Билеты в музей не включены в стоимость экскурсии. Вам нужно купить их заранее. Официальный сайт Палатинской галереи (как и Уффици) — ссылка Стоимость билетов зависит от сезона. Билет для гида не нужен
Дети до 18 лет проходят в музей бесплатно, за них платится только онлайн бронирование — €4 с ребенка (обязателен документ на детей)
Если на экскурсии более двух участников, то отдельно оплачиваются наушники — €2,5 с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Питти
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2478 туристов
Я живу и работаю в Италии с 2000 года, имею государственную аккредитацию гида. Каждый день, видя всё это обилие красоты, не могу не задавать себе вопросы. Ответы на них лучше читать дальшеуменьшить
всего искать, изучая город и профессию на курсах гидов, а потом соединять приятное с полезным. Вот такая, примерно, схема выбора профессии.
Хотя на этом учёба не заканчивается: в жизни ещё полно вопросов, на которые хочется найти ответ. Легко и непринуждённо о серьёзных вещах — это обо мне.
Если вы любите путешествовать и хотите узнать что-то новое, то нам с вами по пути. До встречи во Флоренции!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
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Valeriia
Экскурсия по Палаццо Питти стала настоящим погружением в искусство и историю. Татьяна — великолепный рассказчик, с глубокими знаниями и искренней любовью к предмету.
Экскурсия была выстроена очень логично и увлекательно: от читать дальшеуменьшить
истории дворца и династии Медичи до шедевров живописи, украшающих залы. Благодаря Татьяне даже самые сложные исторические сюжеты становились понятными и живыми.
Это была не просто экскурсия, а насыщенное культурное впечатление. Большое спасибо за профессионализм, внимание к деталям и душевную атмосферу!
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Лилия
Я в восторге от увиденного. Только наслаждение от экскурсии. Мне очень понравился наш гид Татьяна, которая начала рассказ еще с наружи этого прекрасного дворца,а внутри дворца еще лучше! Снохшибательные бальные залы и Божественные фрески! Когда ты окружен этой красотой под рассказ Татьяны,невольно кажется что путешествуешь во времени;) Благодарим и будем советовать всем друзьям)
0
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М
Мария
Очень познавательно и интересно. Не просто рассматриваешь картины, а погружаешься в мир и истории о том, как вся эта красота создавалась.
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Галина
Прекрасная Экскурсия в Палаццо Питти и галерею Палантини!! Замечательный экскурсовод Татьяна! Умница и потрясающего такта человек! Очень интересно рассказывала и об истории дворца, и об истории королевской семьи! Два часа читать дальшеуменьшить
экскурсии пролетели незаметно, хотелось слушать ещё и ещё! Татьяна постаралась рассказать нам о самых выдающихся шедеврах галереи Палантини, осмотреть апартаменты великих герцогов, но и просмотреть шедевры менее известных широкой публике художников и скульпторов Флоренции! Несмотря на то, что Экскурсия была групповая, нас было 2 человека, наушники работали великолепно. Рекомендую и экскурсию и экскурсовода Татьяну. Мы получили истинное эстетическое удовольствие.
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Н
Наташа
Дворец Питти поразил своей роскошью, а гулять без гида там просто невозможно:очень много всего. А еще там нет аудиогида. Поэтому Татьяна была нашим спасительным кругом среди всей этой потрясающей красоты. читать дальшеуменьшить
Очень профессиональным был рассказ, все логично выстроено, история переплеталась с искусством. Мы люди далекие от этого,"технари", Татьяна за 2 часа просто и доступно донесла до нас и Возрождение, и барокко, и неоклассику. Сделали много фотографий, по ним будем вспоминать и различать жанры. Увидели потом самостоятельно Музей серебра, Музей костюма. Жаль, Музей карет был закрыт. Для тех, кто ищет экскурсии во Флоренции, рекомендую Татьяну. Профессионально и увлекательно!
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Катя
О боже, друзья. Если бы я могла поставить 10,я бы поставила их Татьяне. Я так качественно походила с ней по Дворцу Питти и галлереи. Сколько она мне нового открыла в читать дальшеуменьшить
привычном. Какой начитанный, деликатный и увлекающий человек. Я зарядилась от неё не столько, что бродила сама по музею следующие 4 часа. Я не просто рекомендую Татьяну, я вас умоляю не пропустить такого гида в своём путешествии.
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