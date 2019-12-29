2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в роскошь флорентийских аристократов и разобраться в итальянской живописи

Taтьяна
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Taтьяна – ваш гид
Питти — один из самых больших и известных флорентийских палаццо.

Здесь вы проследите историю итальянского изобразительного искусства и получите представление об основных стилях и шедеврах.

Я расскажу о насыщенной событиями судьбе дворца, сменившего множество знатных хозяев.

Вы разберетесь в неоднородном убранстве палаццо Питти, узнав историю каждой детали интерьера.

Изучите это место со всех сторон и в результате многое поймете в итальянской культуре.
105 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 24 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 25 человек
Можно с детьми
Встреча площадь Питти
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У этой экскурсии2 отзыва
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Интерьеры и шедевры палаццо Питти
Интерьеры и шедевры палаццо Питти

Что вас ожидает

Дворец Питти снаружи и внутри
Здание дворца сразу поразит вас контрастом между внешним и внутренним обликом. Здесь аскетичная архитектура сочетается с великолепием интерьеров. Я расскажу, как постепенно складывалось убранство дворца и как вкусы хозяев повлияли на его историю. Все элементы декора не случайны, и я объясню, какую роль играла каждая деталь — вазы, фрески, парадные лестницы, скульптуры и лепнины. Все это поможет погрузиться в эстетичную роскошь итальянских аристократов и понять, как она устроена.

Коллекция шедевров европейского искусства
Во дворце Питти вы погуляете по двум картинным галереям с поразительным собранием полотен — здесь представлены знаменитые художники, без которых нельзя понять Италию и итальянское искусство. В Палатинской галерее увидите вживую картины Тициана, Караваджо, Рафаэля, Джорджоне и других живописцев эпохи Возрождения. В Галерее современного искусства поговорим о картинах XVIII-XX веков, и я дам вам ключи к пониманию итальянской живописи. Вы научитесь различать искусство разных времен, глядя на ярких представителей эпохи Возрождения, маньеризма, барокко, классицизма, неоклассики, маккьяйоли, дивизионизма и других.

Сокровища великих герцогов
Вы насладитесь не только художественной, но и драгоценной коллекцией хозяев дворца. Отдельный музей в палаццо Питти посвящен изысканным изделиям из разных материалов: серебра, слоновой кости, горнoго хрусталя, поделочного и драгоценного камня, золота, фарфора, перламутровых ракушек, перьев… Я помогу разобраться в многообразии представленной в музее роскоши, и расскажу, как собирали эту коллекцию. Каждый экспонат бесценен, и у каждого — любопытная история: что-то было сделано на заказ, что-то подарено, а что-то — украдено.

Организационные детали

Билет в палаццо Питти не входит в стоимость экскурсии: 10 евро за человека в период с 1 ноября по 29 февраля и 16 евро за человека в остальное время.

Интерьеры и шедевры палаццо Питти
Интерьеры и шедевры палаццо Питти
Интерьеры и шедевры палаццо Питти
Интерьеры и шедевры палаццо Питти
Интерьеры и шедевры палаццо Питти
Интерьеры и шедевры палаццо Питти
Интерьеры и шедевры палаццо Питти

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура площадь Питти.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Taтьяна
Taтьяна
Меня зовут Татьяна. Уже 17 лет я живу и работаю в Италии. Каждый день, видя обилие всей этой красоты, я не могу не не задавать себе вопросы. А ответы лучше всего получить, выучившись на курсах гидов. А потом соединить приятное с полезным. Вот такая приблизительно схема выбора профессии. Хотя на этом учеба не заканчивается. В жизни еще полно вопросов, на которые хотелось бы найти ответ. Если вы любите путешествовать и хотите узнать что-то новое, то нам с вами по пути. До встречи во Флоренции!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

29 декабря 2019
Дворец Питти поразил своей роскошью, а гулять без гида там просто невозможно:очень много всего. А еще там нет аудиогида. Поэтому Татьяна была нашим спасительным кругом среди всей этой потрясающей красоты. Очень профессиональным был рассказ, все логично выстроено, история переплеталась с искусством. Мы люди далекие от этого, "технари", Татьяна за 2 часа просто и доступно донесла до нас и Возрождение, и барокко, и неоклассику. Сделали много фотографий, по ним будем вспоминать и различать жанры. Увидели потом самостоятельно Музей серебра, Музей костюма. Жаль, Музей карет был закрыт. Для тех, кто ищет экскурсии во Флоренции, рекомендую Татьяну. Профессионально и увлекательно!
1 октября 2019
Экскурсия очень понравилась, благодаря совершенно очаровательной Татьяне 2,5 часа прошли незаметно, мы успели посмотреть и послушать основное и самое интересное о шедеврах Дворца, причём информация преподносится прекрасно и совершенно доступно! Рекомендую!

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