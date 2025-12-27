2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Флоренция хороша для посещения круглый год. Палаццо Питти предлагает интересные экскурсии независимо от сезона, так как основное внимание уделяется внутренним интерьерам и коллекциям.

Питти - один из самых значимых дворцов Флоренции, где можно проследить историю итальянского изобразительного искусства.Здесь вы узнаете о судьбе дворца, сменившего множество знатных хозяев, и разберетесь в его неоднородном убранстве.

Величие интерьеров и контраст с внешним обликом поражают. В экскурсии по дворцу Питти вас ждут две картинные галереи с произведениями Тициана, Караваджо, Рафаэля и других мастеров эпохи Возрождения. В Галерее современного искусства представлены работы XVIII-XX веков, что позволит понять развитие итальянской живописи. Билет в палаццо Питти приобретается отдельно

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-25 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дворец Питти снаружи и внутри

Здание дворца сразу поразит вас контрастом между внешним и внутренним обликом. Здесь аскетичная архитектура сочетается с великолепием интерьеров. Я расскажу, как постепенно складывалось убранство дворца и как вкусы хозяев повлияли на его историю.

Коллекция шедевров европейского искусства

Резиденция великих герцогов не следует никакому порядку, ни школам живописи. Она — типичный пример частной коллекции в жилом доме-дворце, где все стены декорированы картинами в богатых рамах и развешены с соблюдением личного вкуса хозяина. Во дворце Питти представлены знаменитые художники, без которых нельзя понять Италию и итальянское искусство: Тициан, Караваджо, Рафаэль, Джорджоне и другие живописцы эпохи Возрождения.

А в комнатах Королевских апартаментов вы полюбуетесь на восхитительную роскошь сильных мира сего.

За небольшую доплату можно увидеть и королевские кухни. Сбор желающих их посетить в зале Кастаньоли в 10:30, 11:30, 15:30 и 16:30.

Организационные детали