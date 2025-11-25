Будете ли Вы во Флоренции в первый раз или, полюбив ее, Вы возвращаетесь сюда снова и снова, прогулка по Флоренции — это уникальный шанс почувствовать этот город, окунуться в его волшебную атмосферу, насладиться его необычайной красотой.
Гуляя по Флоренции, Вы проживете ее двухтысячелетнюю историю: от древних римлян до средневековья, от эпохи Возрождения до бытности Флоренции столицей Италии.
Описание экскурсииГуляя по Флоренции, Вы затеряетесь в узких улочках средневекового квартала среди домов-башен; полюбуетесь красотой и мощью ее Кафедрального собора; удивитесь грандиозности и торжественности площади Синьория — политического центра города и в то же время пристанища знаменитых скульптур. Гуляя по Флоренции, Вы почувствуете прилив романтического настроения на берегах реки Арно, глядя на не на что не похожий Старый Мост. Гуляя по Флоренции… гуляя… по… Флоренции-ции… P.S: Необычным добавлением к Вашему туру по городу может быть прогулка на лодке по реке Арно. Вы сможете посмотреть на Флоренцию под другим углом, а именно проплывая под ее мостами, например, под аккомпанемент заходящего солнца и любуясь достопримечательностями города в новых красках, в новых тонах, в их отражении на воде. Важная информация: Что взять с собой: Хорошее настроение, фотоаппарат или мобильный телефон, накидку, платок или шарф (для посещения церквей), удобную обувь и любознательность.
- Услуги профессионального гида
- Стоимость входных билетов (там, где предусмотрено)
Флоренция
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Что взять с собой:
- Хорошее настроение, фотоаппарат или мобильный телефон, накидку, платок или шарф (для посещения церквей), удобную обувь и любознательность
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
