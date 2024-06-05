🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 99 отзывов Великолепная Флоренция: Путешествие по историческому сердцу города Погрузитесь в уникальную атмосферу Флоренции, исследуя её знаковые места с личным гидом. Откройте новые грани итальянской культуры и гастрономии Начало: Дуомо Санта Мария дель Фьоре € 114 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 51 отзыв Buongiorno, Флоренция: путешествие по эпохам и вкусам Откройте для себя Флоренцию: от величественного Дуомо до секретов местной кухни в уникальной индивидуальной экскурсии Начало: На площади Санта Мария Новелла € 120 за всё до 30 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 143 отзыва Обзорная экскурсия по Флоренции: от Средневековья до Ренессанса Погрузитесь в историю Флоренции, открывая её тайны вместе с экспертом в области искусства и архитектуры Начало: На площади Дуомо € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 194 отзыва Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия: история и архитектура Откройте для себя духовное и архитектурное наследие Флоренции в уникальной трёхчасовой прогулке 200 € 180 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 105 отзывов Первый день во Флоренции: ключевые достопримечательности Погрузитесь в атмосферу Флоренции, узнайте истории за знаменитыми местами и получите советы от местного жителя Начало: Недалеко от знаменитого торгового моста Понте Векк... € 129 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 123 отзыва Головокружительная Флоренция: Индивидуальное путешествие в сердце истории Познайте душу Флоренции в уникальной экскурсии: от величественных дворцов до тайн великих династий и улочек, где звучит история Начало: На площади Santa Maria Novella 170 € 153 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 21 отзыв Флоренция как на открытке: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Флоренции: исторические здания, скрытые улочки и лучшие смотровые площадки. Уникальная возможность увидеть город с новой стороны Начало: На площади Дуомо € 180 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 184 отзыва Индивидуальная экскурсия «Влюбиться во Флоренцию»: путешествие в историю Откройте дверь в средневековую Флоренцию и встретьтесь лицом к лицу с величием Возрождения в уникальной экскурсии Начало: В районе площади Сан Джованни € 150 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 57 отзывов Уникальная прогулка по Флоренции: культура, искусство, вкусы Погрузитесь в атмосферу Флоренции, насладитесь местной культурой и кулинарией в компании знающего гида Начало: 2 минуты пешком от центрального ж/д вокзала Флорен... € 129 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 48 отзывов Величие Флоренции: искусство, история и тайны в одной экскурсии Приглашаем в путешествие по Флоренции, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а вкусы Тосканы останутся в памяти навсегда Начало: Рядом с вокзалом Firenze Santa Maria Novella € 150 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 30 отзывов Колыбель Возрождения: обзорная экскурсия с искусствоведом в Флоренции Путешествие в сердце Ренессанса: уникальная возможность увидеть Флоренцию глазами искусствоведа Начало: На площада Piazza della Repubblica € 160 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 66 отзывов Обзорная прогулка по Флоренции: от Дуомо до Понте Веккьо Погрузитесь в атмосферу средневековой Флоренции, пройдя по следам Данте и Микеланджело. Эта экскурсия станет ключом к пониманию истинной сущности города Начало: Piazza della Repubblica 250 € 225 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 227 отзывов Групповая экскурсия по Флоренции: от Санта Мария Новелла до Палаццо Питти Погрузитесь в атмосферу Возрождения с экскурсией по Флоренции. Вас ждут два маршрута на выбор, каждый из которых раскроет город с новой стороны Начало: На площади Santa Maria Novella Расписание: ежедневно в 15:15 € 30 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 142 отзыва Групповая прогулка по Флоренции: от Медичи до Уффици Погрузитесь в уникальную атмосферу Флоренции, где каждый уголок хранит истории великих художников, заговоров и тайн Начало: На piazza Santa Maria Novella Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00, во вторник, четверг и субботу в 17:00 € 40 за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 6 отзывов Фотопрогулка по Флоренции: уникальный опыт и незабываемые впечатления Погрузитесь в атмосферу Ренессанса с индивидуальной фотосессией в Флоренции. Ваши идеальные моменты станут вечными Начало: У собора Дуомо от € 190 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 1 отзыв Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей Познакомьтесь с Флоренцией через квест для детей и родителей. Увлекательные задания, исторические места и сюрпризы на память. Подходит для детей от 5 лет Начало: На площади Дуомо € 134 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 17 отзывов По следам героев романа Дэна Брауна «Инферно» Прогулка по Флоренции, вдохновленная романом Дэна Брауна «Инферно». Оживите страницы книги, исследуя ключевые места города € 110 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов О Флоренции с любовью: индивидуальная экскурсия Флоренция - город с богатой историей и культурой. Узнайте больше о его легендах и знаменитых жителях, прогуливаясь по старинным улицам и площадям Начало: В центре Флоренции € 99 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Палаццо Веккьо: знакомство с символом Флоренции Погрузитесь в историю Палаццо Веккьо, узнайте о его роли в прошлом Италии и оцените великолепие залов, созданных мастерами Ренессанса Начало: На площади Синьории € 100 за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Квест 2.5 часа 5 отзывов Увлекательный квест для детей во Флоренции: мифы и легенды Как рассказать детям о древнем городе, которому 2 тысячелетия? Присоединяйтесь к квесту с играми и загадками по улицам Флоренции Начало: На площади Республики € 180 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Флоренция - кладовая человеческого гения Все лучшие места и секреты тосканской столицы на обзорной экскурсии с профессиональным гидом Начало: возле церкви Санта Мария Новелла € 140 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 6 отзывов Ключ к сердцу Флоренции Услышать о легендах и людях города на прогулке с профессиональным гидом € 90 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Знакомство с Флоренцией Прогуляться по главным местам города и почувствовать себя настоящим флорентийцем Начало: На площади San Lorenzo € 250 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Великие властители Флоренции Разобраться в политических интригах Медичи и Данте в потайных ходах палаццо Веккьо € 130 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов В гостях у Палаццо Веккьо Проследить историю Флоренции от Средневековья до наших дней на примере одного уникального здания € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Прогулка с искусствоведом «Колыбель Ренессанса» Узнать главное об итальянском Возрождении и увидеть шедевры флорентийского зодчества Начало: Площадь Сан Лоренцо € 240 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Флоренция Екатерины Медичи: путешествие в историю и парфюмерию Погрузитесь в мир Екатерины Медичи, где каждый уголок Флоренции расскажет свою историю о великой королеве Начало: На площади Санта-Мария-Новелла € 154 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 25 отзывов Флоренция как на ладони Посетить главные и скрытые от глаз туристов уголки города и увидеть его с высоты птичьего полета Начало: площадь Санта Мария Новелла € 130 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 311 отзывов Ориентируемся во Флоренции - обзорная групповая экскурсия Начало: Piazza Santa Maria Novella Расписание: Пн, ср, пт, вскр 10:00 € 40 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Обзорная по Флоренции. Почему это так важно для знакомства с городом? Погрузитесь в атмосферу Флоренции с экспертом, который раскроет вам все тайны и красоты этого великолепного города Начало: Площадь и церковь Санта-Мария-Новелла Расписание: Ежедневно € 120 за всё до 25 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 57 отзывов Вечерняя обзорная экскурсия по Флоренции Начало: Piazza Santa Maria Novella Расписание: Вторник, четверг, суббота в 17:00 € 40 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 19 отзывов По уютным улочкам Флоренции: от Ренессанса до современной кулинарии Погрузитесь в атмосферу Флоренции: от величественных памятников искусства до уникальных кулинарных традиций в компании опытного гида Начало: Piazza Santa Maria Novella Расписание: ежедневно в 9:30, 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Флоренция: Индивидуальное путешествие в сердце Возрождения Ваш персональный путеводитель по эпохе Возрождения в самом сердце Флоренции, где искусство оживает Начало: По договоренности Расписание: По договоренности € 225 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 59 отзывов Всё о Флоренции за 2 часа: от Дуомо до статуи Давида Захватывающая прогулка по Флоренции с личным гидом. Откройте для себя историю и культуру города, погрузитесь в атмосферу Ренессанса Начало: В 5 минутах ходьбы от Ponte Vecchio Расписание: Любой день и время по договоренности € 125 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Экскурсия по нетуристической Флоренции Начало: Piazza Santa Maria Novella Расписание: Любой день и время на ваше усмотрение по договоренности € 125 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 10 отзывов Путешествие по знаковым местам + Галерея Уффици Начало: По договоренности Расписание: ежедневно кроме понедельника в 9:30,10:30,11:30,14:30,15:30,16:30 € 300 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 6 отзывов Флоренция за 1,5 часа: памятники, истории, культура Ваш путеводитель по самым значимым достопримечательностям Флоренции, сопровождаемый увлекательными рассказами Начало: Площадь Санта Мария Новелла Расписание: Ежедневно с 8.00 - 11.00 / 18.00 - 20.00 € 75 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Средневековая Флоренция Начало: Площадь Республики Расписание: Ежедневно по договоренности € 120 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Флоренция, ты инис нежный Начало: По договоренности Расписание: по договоренности € 180 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Пикантная Флоренция Начало: Piazza della Signoria Расписание: по договоренности € 130 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 3 часа Галерея Уффици в Флоренции: путешествие через искусство для детей и взрослых Приглашаем на уникальное путешествие по галерее Уффици, где искусство оживает перед вашими глазами Начало: На площади Синьории € 180 за всё до 10 чел.