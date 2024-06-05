1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Великолепная Флоренция: Путешествие по историческому сердцу города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Флоренции, исследуя её знаковые места с личным гидом. Откройте новые грани итальянской культуры и гастрономии
Начало: Дуомо Санта Мария дель Фьоре
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€114 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Buongiorno, Флоренция: путешествие по эпохам и вкусам
Откройте для себя Флоренцию: от величественного Дуомо до секретов местной кухни в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Санта Мария Новелла
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
€120 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Флоренции: от Средневековья до Ренессанса
Погрузитесь в историю Флоренции, открывая её тайны вместе с экспертом в области искусства и архитектуры
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€160 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия: история и архитектура
Откройте для себя духовное и архитектурное наследие Флоренции в уникальной трёхчасовой прогулке
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:00
200€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первый день во Флоренции: ключевые достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу Флоренции, узнайте истории за знаменитыми местами и получите советы от местного жителя
Начало: Недалеко от знаменитого торгового моста Понте Векк...
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
€129 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Головокружительная Флоренция: Индивидуальное путешествие в сердце истории
Познайте душу Флоренции в уникальной экскурсии: от величественных дворцов до тайн великих династий и улочек, где звучит история
Начало: На площади Santa Maria Novella
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
170€153 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Флоренция как на открытке: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Флоренции: исторические здания, скрытые улочки и лучшие смотровые площадки. Уникальная возможность увидеть город с новой стороны
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
€180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Влюбиться во Флоренцию»: путешествие в историю
Откройте дверь в средневековую Флоренцию и встретьтесь лицом к лицу с величием Возрождения в уникальной экскурсии
Начало: В районе площади Сан Джованни
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уникальная прогулка по Флоренции: культура, искусство, вкусы
Погрузитесь в атмосферу Флоренции, насладитесь местной культурой и кулинарией в компании знающего гида
Начало: 2 минуты пешком от центрального ж/д вокзала Флорен...
1 июля в 15:00
2 июля в 10:00
€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Величие Флоренции: искусство, история и тайны в одной экскурсии
Приглашаем в путешествие по Флоренции, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а вкусы Тосканы останутся в памяти навсегда
Начало: Рядом с вокзалом Firenze Santa Maria Novella
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Колыбель Возрождения: обзорная экскурсия с искусствоведом в Флоренции
Путешествие в сердце Ренессанса: уникальная возможность увидеть Флоренцию глазами искусствоведа
Начало: На площада Piazza della Repubblica
10 июня в 11:00
11 июня в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Обзорная прогулка по Флоренции: от Дуомо до Понте Веккьо
Погрузитесь в атмосферу средневековой Флоренции, пройдя по следам Данте и Микеланджело. Эта экскурсия станет ключом к пониманию истинной сущности города
Начало: Piazza della Repubblica
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
250€225 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Флоренции: от Санта Мария Новелла до Палаццо Питти
Погрузитесь в атмосферу Возрождения с экскурсией по Флоренции. Вас ждут два маршрута на выбор, каждый из которых раскроет город с новой стороны
Начало: На площади Santa Maria Novella
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая прогулка по Флоренции: от Медичи до Уффици
Погрузитесь в уникальную атмосферу Флоренции, где каждый уголок хранит истории великих художников, заговоров и тайн
Начало: На piazza Santa Maria Novella
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00, во вторник, четверг и субботу в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
€40 за человека
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Флоренции: уникальный опыт и незабываемые впечатления
Погрузитесь в атмосферу Ренессанса с индивидуальной фотосессией в Флоренции. Ваши идеальные моменты станут вечными
Начало: У собора Дуомо
Завтра в 09:30
10 июня в 08:30
от €190 за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей
Познакомьтесь с Флоренцией через квест для детей и родителей. Увлекательные задания, исторические места и сюрпризы на память. Подходит для детей от 5 лет
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
€134 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
По следам героев романа Дэна Брауна «Инферно»
Прогулка по Флоренции, вдохновленная романом Дэна Брауна «Инферно». Оживите страницы книги, исследуя ключевые места города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
О Флоренции с любовью: индивидуальная экскурсия
Флоренция - город с богатой историей и культурой. Узнайте больше о его легендах и знаменитых жителях, прогуливаясь по старинным улицам и площадям
Начало: В центре Флоренции
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€99 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Палаццо Веккьо: знакомство с символом Флоренции
Погрузитесь в историю Палаццо Веккьо, узнайте о его роли в прошлом Италии и оцените великолепие залов, созданных мастерами Ренессанса
Начало: На площади Синьории
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€100 за всё до 20 чел.
Квест
2.5 часа
Увлекательный квест для детей во Флоренции: мифы и легенды
Как рассказать детям о древнем городе, которому 2 тысячелетия? Присоединяйтесь к квесту с играми и загадками по улицам Флоренции
Начало: На площади Республики
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Флоренция - кладовая человеческого гения
Все лучшие места и секреты тосканской столицы на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: возле церкви Санта Мария Новелла
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€140 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Ключ к сердцу Флоренции
Услышать о легендах и людях города на прогулке с профессиональным гидом
13 июня в 16:00
17 июня в 09:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Флоренцией
Прогуляться по главным местам города и почувствовать себя настоящим флорентийцем
Начало: На площади San Lorenzo
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великие властители Флоренции
Разобраться в политических интригах Медичи и Данте в потайных ходах палаццо Веккьо
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
В гостях у Палаццо Веккьо
Проследить историю Флоренции от Средневековья до наших дней на примере одного уникального здания
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка с искусствоведом «Колыбель Ренессанса»
Узнать главное об итальянском Возрождении и увидеть шедевры флорентийского зодчества
Начало: Площадь Сан Лоренцо
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Флоренция Екатерины Медичи: путешествие в историю и парфюмерию
Погрузитесь в мир Екатерины Медичи, где каждый уголок Флоренции расскажет свою историю о великой королеве
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
10 июня в 12:00
11 июня в 11:00
€154 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Флоренция как на ладони
Посетить главные и скрытые от глаз туристов уголки города и увидеть его с высоты птичьего полета
Начало: площадь Санта Мария Новелла
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
€130 за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Ориентируемся во Флоренции - обзорная групповая экскурсия
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Расписание: Пн, ср, пт, вскр 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€40 за человека
Индивидуальная
2 часа
Обзорная по Флоренции. Почему это так важно для знакомства с городом?
Погрузитесь в атмосферу Флоренции с экспертом, который раскроет вам все тайны и красоты этого великолепного города
Начало: Площадь и церковь Санта-Мария-Новелла
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€120 за всё до 25 чел.
Групповая
2 часа
Вечерняя обзорная экскурсия по Флоренции
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 17:00
11 июня в 17:00
15 июня в 17:00
€40 за человека
Индивидуальная
2 часа
По уютным улочкам Флоренции: от Ренессанса до современной кулинарии
Погрузитесь в атмосферу Флоренции: от величественных памятников искусства до уникальных кулинарных традиций в компании опытного гида
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Расписание: ежедневно в 9:30, 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Флоренция: Индивидуальное путешествие в сердце Возрождения
Ваш персональный путеводитель по эпохе Возрождения в самом сердце Флоренции, где искусство оживает
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€225 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Всё о Флоренции за 2 часа: от Дуомо до статуи Давида
Захватывающая прогулка по Флоренции с личным гидом. Откройте для себя историю и культуру города, погрузитесь в атмосферу Ренессанса
Начало: В 5 минутах ходьбы от Ponte Vecchio
Расписание: Любой день и время по договоренности
1 июля в 09:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по нетуристической Флоренции
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Расписание: Любой день и время на ваше усмотрение по договоренности
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по знаковым местам + Галерея Уффици
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно кроме понедельника в 9:30,10:30,11:30,14:30,15:30,16:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
€300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Флоренция за 1,5 часа: памятники, истории, культура
Ваш путеводитель по самым значимым достопримечательностям Флоренции, сопровождаемый увлекательными рассказами
Начало: Площадь Санта Мария Новелла
Расписание: Ежедневно с 8.00 - 11.00 / 18.00 - 20.00
€75 за человека
Индивидуальная
2 часа
Средневековая Флоренция
Начало: Площадь Республики
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Флоренция, ты инис нежный
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пикантная Флоренция
Начало: Piazza della Signoria
Расписание: по договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Галерея Уффици в Флоренции: путешествие через искусство для детей и взрослых
Приглашаем на уникальное путешествие по галерее Уффици, где искусство оживает перед вашими глазами
Начало: На площади Синьории
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением Галереи Уффици: История и Искусство Великого Ренессанса
Начало: Piazza del Duomo
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана5 июня 2024Отличный гид
- ААнна4 июня 2024Нас сопровождала экскурсовод Людмила, очень хороший рассказчик, материал был прекрасно структурирован. По ходу эксурсии давались отличные рекомендации, которыми мы с удовольствием впоследствии воспользовались. Спасибо.
- rraisa3 июня 2024Спасибо большое. Всё было очень хорошо и приятно:)
- ИИзат3 июня 2024Отличный, позитивный человек. Все очень понравилось 🥰 Спасибо большое 😊
- GGiedrius2 июня 2024Мне очень понравилось! Интересный и с любовью рассказ. Спасибо!
- ЛЛена2 июня 2024Марина- великолепный рассказчик с большим багажом знаний. Хорошая и степенная подача информации, легко для усвоения. Рекомендую начать изучение Флоренции именно с обзорной экскурсии
- ААртём30 мая 2024Отличная обзорная экскурсия
- AAnna29 мая 2024Марина отличный рассказчик и смогла помочь нам получить наиболее интересную и полезную информацию о городе, насколько это возможно за один день.
- ССанта29 мая 2024Флоренция – звучит так как и выглядит. Один из самых прекрасных городов в мире. Великолепие этого города помогла понять и
- ДДарья29 мая 2024Для обзорной экскурсии - все хорошо, формат 2-х часов соответствует наполнению. Светлана - приятный экскурсовод, рассказала много интересных историй.
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Площадь Синьории»
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