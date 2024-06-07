🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 99 отзывов Великолепная Флоренция: Путешествие по историческому сердцу города Погрузитесь в уникальную атмосферу Флоренции, исследуя её знаковые места с личным гидом. Откройте новые грани итальянской культуры и гастрономии Начало: Дуомо Санта Мария дель Фьоре € 114 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 39 отзывов Экскурсия по Флоренции: власть и культура династии Медичи Познайте тайны Флоренции в увлекательной прогулке по следам Медичи. Истории о любви, интригах и великих делах ждут вас Начало: На площади Санта-Мария-Новелла € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 51 отзыв Buongiorno, Флоренция: путешествие по эпохам и вкусам Откройте для себя Флоренцию: от величественного Дуомо до секретов местной кухни в уникальной индивидуальной экскурсии Начало: На площади Санта Мария Новелла € 120 за всё до 30 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 101 отзыв Галерея Уффици в Флоренции: эксклюзивная экскурсия с историком искусства Знакомство с шедеврами итальянской живописи в одном из самых знаменитых музеев мира - галерее Уффици, в сопровождении историка искусства € 200 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 92 отзыва Экскурсия Галерея Уффици: от готики до барокко - погружение в искусство Откройте для себя мир искусства с экскурсией в Галерею Уффици, где каждая картина рассказывает уникальную историю Начало: На площади Синьория € 150 за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 143 отзыва Обзорная экскурсия по Флоренции: от Средневековья до Ренессанса Погрузитесь в историю Флоренции, открывая её тайны вместе с экспертом в области искусства и архитектуры Начало: На площади Дуомо € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 194 отзыва Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия: история и архитектура Откройте для себя духовное и архитектурное наследие Флоренции в уникальной трёхчасовой прогулке 200 € 180 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 112 отзывов Секреты галереи Уффици: путешествие в мир искусства Флоренции Индивидуальная экскурсия «Секреты галереи Уффици для всех» погружает в мир искусства и истории семьи Медичи. Исследуйте шедевры и тайны Флоренции Начало: На площади Синьория € 160 за всё до 8 чел.

10% скидка Индивидуальная 2 часа 52 отзыва Уффици: путешествие через эпохи искусства - 2 часа, 11 залов, море впечатлений Погрузитесь в мир великих мастеров Ренессанса с эксклюзивной экскурсией по галерее Уффици. Изучите шедевры, узнайте их истории и тайны Начало: Piazzale degli Uffizi 170 € 153 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 105 отзывов Первый день во Флоренции: ключевые достопримечательности Погрузитесь в атмосферу Флоренции, узнайте истории за знаменитыми местами и получите советы от местного жителя Начало: Недалеко от знаменитого торгового моста Понте Векк... € 129 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 123 отзыва Головокружительная Флоренция: Индивидуальное путешествие в сердце истории Познайте душу Флоренции в уникальной экскурсии: от величественных дворцов до тайн великих династий и улочек, где звучит история Начало: На площади Santa Maria Novella 170 € 153 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 21 отзыв Флоренция как на открытке: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Флоренции: исторические здания, скрытые улочки и лучшие смотровые площадки. Уникальная возможность увидеть город с новой стороны Начало: На площади Дуомо € 180 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 184 отзыва Индивидуальная экскурсия «Влюбиться во Флоренцию»: путешествие в историю Откройте дверь в средневековую Флоренцию и встретьтесь лицом к лицу с величием Возрождения в уникальной экскурсии Начало: В районе площади Сан Джованни € 150 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 17 отзывов Интерьеры и шедевры палаццо Питти во Флоренции Погрузитесь в историю и искусство палаццо Питти. Узнайте о шедеврах итальянских мастеров и архитектуре этого величественного дворца Начало: На площади Питти € 114 за всё до 25 чел.

Индивидуальная 2 часа 123 отзыва Величие и великолепие галереи Уффици: путешествие через века Погрузитесь в мир великих мастеров в главном музее Флоренции. Откройте для себя шедевры Джотто, Боттичелли и Микеланджело Начало: На площади Уффици € 120 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 54 отзыва Уффици: глубокое погружение в итальянский Ренессанс в Флоренции Приглашаем на уникальную экскурсию по галерее Уффици, где вас ждут шедевры эпохи Ренессанса и истории великих художников Начало: На Площади Уффици € 165 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 57 отзывов Уникальная прогулка по Флоренции: культура, искусство, вкусы Погрузитесь в атмосферу Флоренции, насладитесь местной культурой и кулинарией в компании знающего гида Начало: 2 минуты пешком от центрального ж/д вокзала Флорен... € 129 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 35 отзывов Галерея Уффици в Флоренции: путешествие через искусство и историю Погрузитесь в эпоху Возрождения с экскурсией в Галерею Уффици. Откройте мир великих художников и меценатов Медичи Начало: У копии скульптуры ДАВИД € 120 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 48 отзывов Легенды и предания Флоренции: путешествие в сердце истории Забудьте о стандартных маршрутах! Вас ждет погружение в мир тайн и легенд Флоренции, которые раскроют город с неожиданной стороны Начало: На площади Санта Мария Новелла € 220 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 48 отзывов Величие Флоренции: искусство, история и тайны в одной экскурсии Приглашаем в путешествие по Флоренции, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а вкусы Тосканы останутся в памяти навсегда Начало: Рядом с вокзалом Firenze Santa Maria Novella € 150 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 30 отзывов Колыбель Возрождения: обзорная экскурсия с искусствоведом в Флоренции Путешествие в сердце Ренессанса: уникальная возможность увидеть Флоренцию глазами искусствоведа Начало: На площада Piazza della Repubblica € 160 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 66 отзывов Обзорная прогулка по Флоренции: от Дуомо до Понте Веккьо Погрузитесь в атмосферу средневековой Флоренции, пройдя по следам Данте и Микеланджело. Эта экскурсия станет ключом к пониманию истинной сущности города Начало: Piazza della Repubblica 250 € 225 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 227 отзывов Групповая экскурсия по Флоренции: от Санта Мария Новелла до Палаццо Питти Погрузитесь в атмосферу Возрождения с экскурсией по Флоренции. Вас ждут два маршрута на выбор, каждый из которых раскроет город с новой стороны Начало: На площади Santa Maria Novella Расписание: ежедневно в 15:15 € 30 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 142 отзыва Групповая прогулка по Флоренции: от Медичи до Уффици Погрузитесь в уникальную атмосферу Флоренции, где каждый уголок хранит истории великих художников, заговоров и тайн Начало: На piazza Santa Maria Novella Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00, во вторник, четверг и субботу в 17:00 € 40 за человека

Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Галерея Академии и Капелла Медичи: 2 музея за 2 часа Великое наследие Возрождения и тайны одной из самых влиятельных и богатых династий в истории Италии Начало: На площади Мадонны Альдобрандини € 114 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 6 отзывов Фотопрогулка по Флоренции: уникальный опыт и незабываемые впечатления Погрузитесь в атмосферу Ренессанса с индивидуальной фотосессией в Флоренции. Ваши идеальные моменты станут вечными Начало: У собора Дуомо от € 190 за всё до 10 чел.

Мини-группа 2 часа 12 отзывов Главные сокровища Уффици: уникальная групповая экскурсия во Флоренции Откройте для себя величие галереи Уффици в компании опытного гида. Шедевры мирового искусства ждут вас Начало: У входа в галерею Уффици Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 € 45 за человека

Мини-группа 2 часа 21 отзыв Палаццо Питти: экскурсия по королевскому дворцу Флоренции Откройте для себя великолепие Палаццо Питти: от королевских садов до сокровищных галерей искусства Начало: У входа во дворец Питти Расписание: в среду, четверг и пятницу в 12:00 € 40 за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 1 отзыв Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей Познакомьтесь с Флоренцией через квест для детей и родителей. Увлекательные задания, исторические места и сюрпризы на память. Подходит для детей от 5 лет Начало: На площади Дуомо € 134 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Сады Боболи - шедевр итальянского Ренессанса Прогулка по Садам Боболи во Флоренции - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу итальянского Ренессанса и узнать историю этого великолепного парка € 114 за всё до 15 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 10 отзывов Загадки капеллы Медичи: индивидуальная экскурсия по Флоренции Капелла Медичи - одно из сокровищ Флоренции, сочетающее архитектуру Ренессанса и историю влиятельного рода. Узнайте о Медичи и их роли в развитии города Начало: Около Кафедрального собора Дуомо (Santa María del ... € 80 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Флоренция: история и люди - погружение в эпоху Возрождения Пройдитесь по историческим улицам Флоренции, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя мир великих личностей прошлого Начало: На площади Санта-Мария-Новелла € 175 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 3 отзыва Флоренция: историческая экскурсия и галерея Уффици - погружение в эпоху Возрождения Погрузитесь в волшебный мир Флоренции, где каждый уголок рассказывает уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по галерее Уффици Начало: На piazza Santa Maria Novella Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 € 70 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 17 отзывов По следам героев романа Дэна Брауна «Инферно» Прогулка по Флоренции, вдохновленная романом Дэна Брауна «Инферно». Оживите страницы книги, исследуя ключевые места города € 110 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов О Флоренции с любовью: индивидуальная экскурсия Флоренция - город с богатой историей и культурой. Узнайте больше о его легендах и знаменитых жителях, прогуливаясь по старинным улицам и площадям Начало: В центре Флоренции € 99 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Палаццо Веккьо: знакомство с символом Флоренции Погрузитесь в историю Палаццо Веккьо, узнайте о его роли в прошлом Италии и оцените великолепие залов, созданных мастерами Ренессанса Начало: На площади Синьории € 100 за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Квест 2.5 часа 5 отзывов Увлекательный квест для детей во Флоренции: мифы и легенды Как рассказать детям о древнем городе, которому 2 тысячелетия? Присоединяйтесь к квесту с играми и загадками по улицам Флоренции Начало: На площади Республики € 180 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Санта Кроче: путешествие по скрытым уголкам истории Флоренции Загляните в уникальные уголки Санта Кроче, где история оживает в деталях, недоступных обычному туристу Начало: На Piazza Santa Croce € 225 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Флоренция и династия Медичи: индивидуальная экскурсия Откройте для себя величие Флоренции через призму истории династии Медичи. Узнайте о символах власти, меценатстве и культурном наследии этой выдающейся семьи Начало: У фасада базилики Сан-Лоренцо € 120 за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Великие усыпальницы Медичи Разобраться в истории, влиянии и наследии могущественной династии правителей Флоренции € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Флоренция - кладовая человеческого гения Все лучшие места и секреты тосканской столицы на обзорной экскурсии с профессиональным гидом Начало: возле церкви Санта Мария Новелла € 140 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Санта-Мария-дель-Фьоре - «симфония в мраморе» Познакомиться с сокровищами главного флорентийского собора и насладиться панорамой города с высоты Начало: На площади Дуомо € 134 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв История Флоренции в базилике Санта-Кроче Рассмотреть знаменитые фрески, гробницы и капеллы € 120 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Флоренция по следам «Инферно» Погрузиться в атмосферу увлекательных приключений и таинственных символов Начало: Около Палаццо Питти € 120 за всё до 20 чел.