1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Великолепная Флоренция: Путешествие по историческому сердцу города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Флоренции, исследуя её знаковые места с личным гидом. Откройте новые грани итальянской культуры и гастрономии
Начало: Дуомо Санта Мария дель Фьоре
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€114 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по Флоренции: власть и культура династии Медичи
Познайте тайны Флоренции в увлекательной прогулке по следам Медичи. Истории о любви, интригах и великих делах ждут вас
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Buongiorno, Флоренция: путешествие по эпохам и вкусам
Откройте для себя Флоренцию: от величественного Дуомо до секретов местной кухни в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Санта Мария Новелла
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
€120 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Галерея Уффици в Флоренции: эксклюзивная экскурсия с историком искусства
Знакомство с шедеврами итальянской живописи в одном из самых знаменитых музеев мира - галерее Уффици, в сопровождении историка искусства
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия Галерея Уффици: от готики до барокко - погружение в искусство
Откройте для себя мир искусства с экскурсией в Галерею Уффици, где каждая картина рассказывает уникальную историю
Начало: На площади Синьория
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
€150 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Флоренции: от Средневековья до Ренессанса
Погрузитесь в историю Флоренции, открывая её тайны вместе с экспертом в области искусства и архитектуры
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€160 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия: история и архитектура
Откройте для себя духовное и архитектурное наследие Флоренции в уникальной трёхчасовой прогулке
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:00
200€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Секреты галереи Уффици: путешествие в мир искусства Флоренции
Индивидуальная экскурсия «Секреты галереи Уффици для всех» погружает в мир искусства и истории семьи Медичи. Исследуйте шедевры и тайны Флоренции
Начало: На площади Синьория
Сегодня в 08:30
Завтра в 13:30
€160 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Уффици: путешествие через эпохи искусства - 2 часа, 11 залов, море впечатлений
Погрузитесь в мир великих мастеров Ренессанса с эксклюзивной экскурсией по галерее Уффици. Изучите шедевры, узнайте их истории и тайны
Начало: Piazzale degli Uffizi
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
170€153 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первый день во Флоренции: ключевые достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу Флоренции, узнайте истории за знаменитыми местами и получите советы от местного жителя
Начало: Недалеко от знаменитого торгового моста Понте Векк...
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
€129 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Головокружительная Флоренция: Индивидуальное путешествие в сердце истории
Познайте душу Флоренции в уникальной экскурсии: от величественных дворцов до тайн великих династий и улочек, где звучит история
Начало: На площади Santa Maria Novella
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
170€153 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Флоренция как на открытке: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Флоренции: исторические здания, скрытые улочки и лучшие смотровые площадки. Уникальная возможность увидеть город с новой стороны
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
€180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Влюбиться во Флоренцию»: путешествие в историю
Откройте дверь в средневековую Флоренцию и встретьтесь лицом к лицу с величием Возрождения в уникальной экскурсии
Начало: В районе площади Сан Джованни
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Интерьеры и шедевры палаццо Питти во Флоренции
Погрузитесь в историю и искусство палаццо Питти. Узнайте о шедеврах итальянских мастеров и архитектуре этого величественного дворца
Начало: На площади Питти
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€114 за всё до 25 чел.
Индивидуальная
2 часа
Величие и великолепие галереи Уффици: путешествие через века
Погрузитесь в мир великих мастеров в главном музее Флоренции. Откройте для себя шедевры Джотто, Боттичелли и Микеланджело
Начало: На площади Уффици
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уффици: глубокое погружение в итальянский Ренессанс в Флоренции
Приглашаем на уникальную экскурсию по галерее Уффици, где вас ждут шедевры эпохи Ренессанса и истории великих художников
Начало: На Площади Уффици
11 июня в 11:00
12 июня в 10:00
€165 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уникальная прогулка по Флоренции: культура, искусство, вкусы
Погрузитесь в атмосферу Флоренции, насладитесь местной культурой и кулинарией в компании знающего гида
Начало: 2 минуты пешком от центрального ж/д вокзала Флорен...
1 июля в 15:00
2 июля в 10:00
€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Галерея Уффици в Флоренции: путешествие через искусство и историю
Погрузитесь в эпоху Возрождения с экскурсией в Галерею Уффици. Откройте мир великих художников и меценатов Медичи
Начало: У копии скульптуры ДАВИД
11 июня в 08:30
12 июня в 08:00
€120 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Легенды и предания Флоренции: путешествие в сердце истории
Забудьте о стандартных маршрутах! Вас ждет погружение в мир тайн и легенд Флоренции, которые раскроют город с неожиданной стороны
Начало: На площади Санта Мария Новелла
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Величие Флоренции: искусство, история и тайны в одной экскурсии
Приглашаем в путешествие по Флоренции, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а вкусы Тосканы останутся в памяти навсегда
Начало: Рядом с вокзалом Firenze Santa Maria Novella
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Колыбель Возрождения: обзорная экскурсия с искусствоведом в Флоренции
Путешествие в сердце Ренессанса: уникальная возможность увидеть Флоренцию глазами искусствоведа
Начало: На площада Piazza della Repubblica
10 июня в 11:00
11 июня в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Обзорная прогулка по Флоренции: от Дуомо до Понте Веккьо
Погрузитесь в атмосферу средневековой Флоренции, пройдя по следам Данте и Микеланджело. Эта экскурсия станет ключом к пониманию истинной сущности города
Начало: Piazza della Repubblica
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
250€225 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Флоренции: от Санта Мария Новелла до Палаццо Питти
Погрузитесь в атмосферу Возрождения с экскурсией по Флоренции. Вас ждут два маршрута на выбор, каждый из которых раскроет город с новой стороны
Начало: На площади Santa Maria Novella
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая прогулка по Флоренции: от Медичи до Уффици
Погрузитесь в уникальную атмосферу Флоренции, где каждый уголок хранит истории великих художников, заговоров и тайн
Начало: На piazza Santa Maria Novella
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00, во вторник, четверг и субботу в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
€40 за человека
Индивидуальная
2 часа
Галерея Академии и Капелла Медичи: 2 музея за 2 часа
Великое наследие Возрождения и тайны одной из самых влиятельных и богатых династий в истории Италии
Начало: На площади Мадонны Альдобрандини
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€114 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Флоренции: уникальный опыт и незабываемые впечатления
Погрузитесь в атмосферу Ренессанса с индивидуальной фотосессией в Флоренции. Ваши идеальные моменты станут вечными
Начало: У собора Дуомо
Завтра в 09:30
10 июня в 08:30
от €190 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Главные сокровища Уффици: уникальная групповая экскурсия во Флоренции
Откройте для себя величие галереи Уффици в компании опытного гида. Шедевры мирового искусства ждут вас
Начало: У входа в галерею Уффици
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
€45 за человека
Мини-группа
2 часа
Палаццо Питти: экскурсия по королевскому дворцу Флоренции
Откройте для себя великолепие Палаццо Питти: от королевских садов до сокровищных галерей искусства
Начало: У входа во дворец Питти
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
€40 за человека
Квест
2 часа
Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей
Познакомьтесь с Флоренцией через квест для детей и родителей. Увлекательные задания, исторические места и сюрпризы на память. Подходит для детей от 5 лет
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
€134 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сады Боболи - шедевр итальянского Ренессанса
Прогулка по Садам Боболи во Флоренции - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу итальянского Ренессанса и узнать историю этого великолепного парка
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€114 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Загадки капеллы Медичи: индивидуальная экскурсия по Флоренции
Капелла Медичи - одно из сокровищ Флоренции, сочетающее архитектуру Ренессанса и историю влиятельного рода. Узнайте о Медичи и их роли в развитии города
Начало: Около Кафедрального собора Дуомо (Santa María del ...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Флоренция: история и люди - погружение в эпоху Возрождения
Пройдитесь по историческим улицам Флоренции, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя мир великих личностей прошлого
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€175 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Флоренция: историческая экскурсия и галерея Уффици - погружение в эпоху Возрождения
Погрузитесь в волшебный мир Флоренции, где каждый уголок рассказывает уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по галерее Уффици
Начало: На piazza Santa Maria Novella
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€70 за человека
Индивидуальная
2 часа
По следам героев романа Дэна Брауна «Инферно»
Прогулка по Флоренции, вдохновленная романом Дэна Брауна «Инферно». Оживите страницы книги, исследуя ключевые места города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
О Флоренции с любовью: индивидуальная экскурсия
Флоренция - город с богатой историей и культурой. Узнайте больше о его легендах и знаменитых жителях, прогуливаясь по старинным улицам и площадям
Начало: В центре Флоренции
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€99 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Палаццо Веккьо: знакомство с символом Флоренции
Погрузитесь в историю Палаццо Веккьо, узнайте о его роли в прошлом Италии и оцените великолепие залов, созданных мастерами Ренессанса
Начало: На площади Синьории
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€100 за всё до 20 чел.
Квест
2.5 часа
Увлекательный квест для детей во Флоренции: мифы и легенды
Как рассказать детям о древнем городе, которому 2 тысячелетия? Присоединяйтесь к квесту с играми и загадками по улицам Флоренции
Начало: На площади Республики
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Санта Кроче: путешествие по скрытым уголкам истории Флоренции
Загляните в уникальные уголки Санта Кроче, где история оживает в деталях, недоступных обычному туристу
Начало: На Piazza Santa Croce
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
€225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Флоренция и династия Медичи: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя величие Флоренции через призму истории династии Медичи. Узнайте о символах власти, меценатстве и культурном наследии этой выдающейся семьи
Начало: У фасада базилики Сан-Лоренцо
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€120 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великие усыпальницы Медичи
Разобраться в истории, влиянии и наследии могущественной династии правителей Флоренции
Сегодня в 09:30
19 июня в 09:30
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Флоренция - кладовая человеческого гения
Все лучшие места и секреты тосканской столицы на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: возле церкви Санта Мария Новелла
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€140 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Санта-Мария-дель-Фьоре - «симфония в мраморе»
Познакомиться с сокровищами главного флорентийского собора и насладиться панорамой города с высоты
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 09:30
Завтра в 13:30
€134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
История Флоренции в базилике Санта-Кроче
Рассмотреть знаменитые фрески, гробницы и капеллы
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Флоренция по следам «Инферно»
Погрузиться в атмосферу увлекательных приключений и таинственных символов
Начало: Около Палаццо Питти
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€120 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Палаццо Питти - резиденция великих герцогов
Узнайте, почему Палаццо Питти носит имя Питти и как ему не удалось утереть нос Медичи. Посетите Палатинскую галерею и сады Боболи
Начало: У входа во дворец
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€130 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена7 июня 2024Большое спасибо Галине за прекрасную непринужденную прогулку по Флоренции, которая не была утомительной даже для восьмилетнего ребенка. Мы узнали много интересных фактов как об истории Флоренции так и о жизни современных итальянцев, нам очень понравилось!
- EEliso7 июня 2024Очень понравилось! Экскурсия подходит, как тем кто знаком с городом и историей, так и и тем, кто здесь оказался впервые.
- LLaura6 июня 2024Мы в первый раз были во Флоренции, Мила нам развернуто рассказала историю Возрождения, было очень интересно и познавательно, спасибо большое, после этой экскурсии мы взяли и в других городах Италии эту услугу, рекомендую 🙌🏼
- ЕЕлена6 июня 2024Лидия, спасибо за незабываемые впечатления. Все было по делу. Вовлеченность на 100% в процесс.
- SSasha6 июня 2024Не первый раз заказываем экскурсии у Italy Discover. были в Милане, Венеции. Все на высшем уровне. Флоренция не подкачала! Были в потрясной аптеке, сами бы туда не пошли. Все легко, просто, но при этом глубоко. Гид харизматичная личность.
- ДДарья6 июня 2024Спасибо большое за интересную экскурсию. Было очень познавательно! Бродили потом самостоятельно по городу уже с каким то внутренним компасом. Спасибо!!!
- TTamara5 июня 2024Рекомендую. Увлекательно, информативно. Не сложная физически прогулка по основным городским достопримечательностям. Оживали образы навеянные сериалом Медичи повелители Флоренции… 😄Можно отметить интересные для себя места, в которые захочется вернуться самостоятельно. Спасибо Лидия!
- ННаталья5 июня 2024Мы только что вернулись из удивительной экскурсии по Флоренции и не могли не поделиться нашим восторгом! История этого города, особенно
- ССветлана5 июня 2024Отличный гид
- ААнна4 июня 2024Нас сопровождала экскурсовод Людмила, очень хороший рассказчик, материал был прекрасно структурирован. По ходу эксурсии давались отличные рекомендации, которыми мы с удовольствием впоследствии воспользовались. Спасибо.
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