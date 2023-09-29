Увидеть и понять, как жилось флорентийцам несколько веков назад
Я приглашаю вас окунуться в магию средневековой Флоренции.
Пройтись по узким переулкам старого района, рассмотреть многовековые башни и колодцы, заглянуть на уличные рынки и посетить дворец самых состоятельных флорентийцев 14 века. Наша прогулка — атмосферная и познавательная — будет одинаково интересна как взрослым, так и детям.
Пройтись по узким переулкам старого района, рассмотреть многовековые башни и колодцы, заглянуть на уличные рынки и посетить дворец самых состоятельных флорентийцев 14 века. Наша прогулка — атмосферная и познавательная — будет одинаково интересна как взрослым, так и детям.
Ближайшие даты:
29
сен
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30
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы прогуляемся по средневековому кварталу Флоренции, а затем посетим дворец Даванцити. Осмотрим в нём гостиные, столовые и кухню с древней утварью. Каждый предмет здесь, будь то посуда, одежда или мебель, представляет собой уникальное произведение ручной работы в единственном экземпляре.
Ещё мы посетим спальни и средневековые уборные комнаты. Поговорим о гигиене и чёрной чуме, рыцарях, знатных дамах и их нравах. И самое главное: увидим чудесные произведения искусства и проникнемся незабываемой атмосферой средневековой Италии
Организационные детали
Дополнительно покупается билет во дворец — 8 евро. Детям до 18 лет вход бесплатный.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шорена — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 487 туристов
Меня зовут Шорена, я искусствовед по образованию и лицензированный гид во Флоренции. Гуляя по этому замечательному городу, мы сможем с вами путешествовать во времени, мы окунёмся в атмосферу тёмного средневековья, а перейдя через улицу, окажемся во Флоренции эпохи Возрождения. Я с удовольствием раскрою вам тайны итальянского искусства и познакомлю вас с особенностями итальянской жизни, национальной кухни и виноделия.
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