Я приглашаю вас окунуться в магию средневековой Флоренции. Пройтись по узким переулкам старого района, рассмотреть многовековые башни и колодцы, заглянуть на уличные рынки и посетить дворец самых состоятельных флорентийцев 14 века. Наша прогулка — атмосферная и познавательная — будет одинаково интересна как взрослым, так и детям.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы прогуляемся по средневековому кварталу Флоренции, а затем посетим дворец Даванцити. Осмотрим в нём гостиные, столовые и кухню с древней утварью. Каждый предмет здесь, будь то посуда, одежда или мебель, представляет собой уникальное произведение ручной работы в единственном экземпляре.

Ещё мы посетим спальни и средневековые уборные комнаты. Поговорим о гигиене и чёрной чуме, рыцарях, знатных дамах и их нравах. И самое главное: увидим чудесные произведения искусства и проникнемся незабываемой атмосферой средневековой Италии

Организационные детали

Дополнительно покупается билет во дворец — 8 евро. Детям до 18 лет вход бесплатный.