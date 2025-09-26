Экскурсия во Флоренции предлагает уникальную возможность посетить дворец Даванцити - старейший во Флоренции. Здесь вы увидите древние башни и колодцы, гостиные и столовые с уникальной утварью, спальни и средневековые уборные. Узнайте о гигиене, чёрной чуме, рыцарях и знатных дамах. Погрузитесь в атмосферу средневековой Италии и насладитесь чудесными произведениями искусства

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы встретимся в средневековом квартале на площади, украшенной древними башнями, а затем посетим дворец Даванцити — самый старый во Флоренции, переходное звено от башен к дворцовой архитектуре. Осмотрим гостиные, столовые и кухню с древней утварью. Каждый предмет здесь — будь то посуда, одежда или мебель — представляет собой уникальное произведение ручной работы, существующее в единственном экземпляре.

Ещё мы посетим спальни и средневековые уборные комнаты. Поговорим о гигиене и чёрной чуме, рыцарях, знатных дамах и их нравах. И самое главное: увидим чудесные произведения искусства и проникнемся незабываемой атмосферой средневековой Италии

Организационные детали

Дополнительно покупается билет во дворец — €8. Детям до 18 лет вход бесплатный.