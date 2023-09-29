Средневековье для взрослых и детей: старая Флоренция и дворец Даванцити

Увидеть и понять, как жилось флорентийцам несколько веков назад

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Я приглашаю вас окунуться в магию средневековой Флоренции.

Пройтись по узким переулкам старого района, рассмотреть многовековые башни и колодцы, заглянуть на уличные рынки и посетить дворец самых состоятельных флорентийцев 14 века. Наша прогулка — атмосферная и познавательная — будет одинаково интересна как взрослым, так и детям.
Средневековье для взрослых и детей: старая Флоренция и дворец Даванцити
Средневековье для взрослых и детей: старая Флоренция и дворец Даванцити
Средневековье для взрослых и детей: старая Флоренция и дворец Даванцити
Средневековье для взрослых и детей: старая Флоренция и дворец Даванцити
Средневековье для взрослых и детей: старая Флоренция и дворец Даванцити
Средневековье для взрослых и детей: старая Флоренция и дворец Даванцити
Средневековье для взрослых и детей: старая Флоренция и дворец Даванцити
Средневековье для взрослых и детей: старая Флоренция и дворец Даванцити
Средневековье для взрослых и детей: старая Флоренция и дворец Даванцити
Средневековье для взрослых и детей: старая Флоренция и дворец Даванцити
Средневековье для взрослых и детей: старая Флоренция и дворец Даванцити
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы прогуляемся по средневековому кварталу Флоренции, а затем посетим дворец Даванцити. Осмотрим в нём гостиные, столовые и кухню с древней утварью. Каждый предмет здесь, будь то посуда, одежда или мебель, представляет собой уникальное произведение ручной работы в единственном экземпляре.

Ещё мы посетим спальни и средневековые уборные комнаты. Поговорим о гигиене и чёрной чуме, рыцарях, знатных дамах и их нравах. И самое главное: увидим чудесные произведения искусства и проникнемся незабываемой атмосферой средневековой Италии

Организационные детали

Дополнительно покупается билет во дворец — 8 евро. Детям до 18 лет вход бесплатный.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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