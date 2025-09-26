Экскурсия во Флоренции предлагает уникальную возможность посетить дворец Даванцити - старейший во Флоренции.
Здесь вы увидите древние башни и колодцы, гостиные и столовые с уникальной утварью, спальни и средневековые уборные. Узнайте о гигиене, чёрной чуме, рыцарях и знатных дамах. Погрузитесь в атмосферу средневековой Италии и насладитесь чудесными произведениями искусства
Здесь вы увидите древние башни и колодцы, гостиные и столовые с уникальной утварью, спальни и средневековые уборные. Узнайте о гигиене, чёрной чуме, рыцарях и знатных дамах. Погрузитесь в атмосферу средневековой Италии и насладитесь чудесными произведениями искусства
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная архитектура
- 🖼️ Искусство средневековья
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📜 Исторические факты
- 🗣️ Экскурсия с искусствоведом
Что можно увидеть
- Дворец Даванцити
- Средневековые башни
Описание экскурсии
Мы встретимся в средневековом квартале на площади, украшенной древними башнями, а затем посетим дворец Даванцити — самый старый во Флоренции, переходное звено от башен к дворцовой архитектуре. Осмотрим гостиные, столовые и кухню с древней утварью. Каждый предмет здесь — будь то посуда, одежда или мебель — представляет собой уникальное произведение ручной работы, существующее в единственном экземпляре.
Ещё мы посетим спальни и средневековые уборные комнаты. Поговорим о гигиене и чёрной чуме, рыцарях, знатных дамах и их нравах. И самое главное: увидим чудесные произведения искусства и проникнемся незабываемой атмосферой средневековой Италии
Организационные детали
Дополнительно покупается билет во дворец — €8. Детям до 18 лет вход бесплатный.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа во Дворец Даванцати
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шорена — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 938 туристов
Меня зовут Шорена, я искусствовед по образованию и лицензированный гид во Флоренции. Это город чудес! Нужно только открыть глаза… Прогуливаясь вместе по Флоренции, мы будем путешествовать во времени, погружаться в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия просто полный восторг! Шорена - чудесный экскурсовод! Умеет держать внимание, информация структурирована отлично, обладает глубокими знаниями про Флоренцию 💛 Дворец Даванцати очень интересный объект для посещения, сам музей постоянно расширяется и добавляются новые экспонаты, скучно не будет!
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Увлекательная и легкая для восприятия экскурсия. Было интересно заглянуть в бытовую жизнь аристократов XIV века. Спасибо!!
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Шикарная экскурсия в прекрасный памятник истории и искусства. Огромное спасибо Шорене за увлекательный рассказ и погружение в 14-15 века ❤️
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T
Лучшая экскурсия на которой приходилось бывать.
Полное погружение в атмосферу средневековья, захватывающий рассказ. Казалось что время остановилось и хозяева дома вот вот вернутся и войдут в дверь! Роскошные залы, резные потолки, камины, посуда, одежда, уборные комнаты, колодец -полный восторг! Особенно понравились фрески, это не менее интересно чем монастырь Сан Мароко куда тоже ходили с Шореной. Спасибо огромное, Флоренция стала не забываемой!
Полное погружение в атмосферу средневековья, захватывающий рассказ. Казалось что время остановилось и хозяева дома вот вот вернутся и войдут в дверь! Роскошные залы, резные потолки, камины, посуда, одежда, уборные комнаты, колодец -полный восторг! Особенно понравились фрески, это не менее интересно чем монастырь Сан Мароко куда тоже ходили с Шореной. Спасибо огромное, Флоренция стала не забываемой!
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