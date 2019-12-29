Исследовать нравы флорентийцев - значит проникнуть в характер самой Флоренции.Эта авторская прогулка приведет вас к главным достопримечательностям и потайным уголкам исторического центра, где кипит настоящая жизнь города. Вы узнаете о

религиозности флорентийцев, их привычках, пристрастиях в еде, развлечениях и моде. А главное - свяжете прошлое и настоящее Флоренции через быт её жителей. Шаг за шагом вы заочно познакомитесь с местными жителями и поймете их характер. Вместе мы мысленно нарисуем образ «типичного флорентийца» - гордого и немного сварливого, ироничного и ревнивого, знатока хорошего вина и вкусной еды, верующего, ругающего правительство, громкого и активно жестикулирующего, любителя футбола, зрелищ, женщин, мамы и собственных детей

Описание экскурсии

Быт, кухня и традиции Флоренции — вчера и сегодня

В закоулках исторического центра я поделюсь многолетними наблюдениями за флорентийцами и расскажу, каким был быт города в прошлые эпохи. Вы узнаете, как местные жители работают и отдыхают, учатся, лечатся и водят машину. Достопримечательности Флоренции тоже внесут свою лепту и расскажут о флорентийской повседневности: на площади Санта Мария Новелла мы поговорим о религиозности флорентийцев, на улице Сан Антонино — об их современных вкусах и привычках, а на площади Таволини возле киоска с требухой затронем неисчерпаемую тему флорентийской еды. На улице Красивых женщин я расскажу о когда-то располагавшихся здесь публичных домах, а у дворца семьи Феррагамо побеседуем об истории итальянской моды.

Всё, что вам нужно знать о флорентийцах

Шаг за шагом вы заочно познакомитесь с местными жителями и поймете их характер. Вместе мы мысленно нарисуем образ «типичного флорентийца» — гордого и немного сварливого, ироничного и ревнивого, знатока хорошего вина и вкусной еды, верующего (хотя почти невозможно найти молодую монашку-итальянку), ругающего правительство, громкого и активно жестикулирующего, любителя футбола, зрелищ, женщин, мамы и собственных детей.

Организационные детали