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Разобраться в повседневной жизни и традициях Флоренции на прогулке по историческому центру

Taтьяна
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Taтьяна – ваш гид
Исследовать нравы флорентийцев — значит проникнуть в характер самой Флоренции.

Эта авторская прогулка приведет вас к главным достопримечательностям и потайным уголкам исторического центра, где кипит настоящая жизнь города.

Вы узнаете о религиозности флорентийцев, их привычках, пристрастиях в еде, развлечениях и моде.

А главное — свяжете прошлое и настоящее Флоренции через быт её жителей.
105 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 24 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 25 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Кто такие флорентийцы
Кто такие флорентийцы

Что вас ожидает

Быт, кухня и традиции Флоренции — вчера и сегодня
В закоулках исторического центра я поделюсь многолетними наблюдениями за флорентийцами и расскажу, каким был быт города в прошлые эпохи. Вы узнаете, как местные жители работают и отдыхают, учатся, лечатся и водят машину. Достопримечательности Флоренции тоже внесут свою лепту и расскажут о флорентийской повседневности: на площади Санта Мария Новелла мы поговорим о религиозности флорентийцев, на улице Сан Антонино — об их современных вкусах и привычках, а на площади Таволини возле киоска с требухой затронем неисчерпаемую тему флорентийской еды. На улице Красивых женщин я расскажу о когда-то располагавшихся здесь публичных домах, а у дворца семьи Феррагамо побеседуем об истории итальянской моды.

Всё, что вам нужно знать о флорентийцах
Шаг за шагом вы заочно познакомитесь с местными жителями и поймете их характер. Вместе мы мысленно нарисуем образ «типичного флорентийца» — гордого и немного сварливого, ироничного и ревнивого, знатока хорошего вина и вкусной еды, верующего (хотя почти невозможно найти молодую монашку-итальянку), ругающего правительство, громкого и активно жестикулирующего, любителя футбола, зрелищ, женщин, мамы и собственных детей.

Организационные детали

Экскурсия начинается и заканчивается на площади Санта Мария Новелла.

Кто такие флорентийцы
Кто такие флорентийцы
Кто такие флорентийцы
Кто такие флорентийцы
Кто такие флорентийцы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Taтьяна
Taтьяна
Меня зовут Татьяна. Уже 17 лет я живу и работаю в Италии. Каждый день, видя обилие всей этой красоты, я не могу не не задавать себе вопросы. А ответы лучше всего получить, выучившись на курсах гидов. А потом соединить приятное с полезным. Вот такая приблизительно схема выбора профессии. Хотя на этом учеба не заканчивается. В жизни еще полно вопросов, на которые хотелось бы найти ответ. Если вы любите путешествовать и хотите узнать что-то новое, то нам с вами по пути. До встречи во Флоренции!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

29 декабря 2019
Мы уже не первый раз во Флоренции, поэтому искали экскурсии по местам, где еще не были. С Татьяной заказали "Сады Боболи", "Дворец Питти". Захотелось еще узнать и о характере флорентийцев. Взяли и такую экскурсию: " Кто такие флорентийцы". О флорентийцах узнали многое. Татьяна привязала свой интереснейший рассказ к каждому конкретному месту. Мы прошлись по городским улочкам. Возле здания средневекового флорентийского университета гид рассказала о системе образования в Италии, возле здания госпиталя - о здравохранении. Увидели мы и старинную флорентийскую тюрьму, услышали о системе наказаний. Узнали сколько зарабатывает флорентиец, какая у него пенсия, сколько денег уходит на комуналку. Поговорили и о флорентийской еде, а вечером и поужинали сочным и нежным бифштексом по-флорентийски. Очень понравился необычный подход Татьяны объединить историю давно минувших дней и современную жизнь флорентийцев. Спасибо за профессионализм и внимание к слушателю

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