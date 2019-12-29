Погрузитесь в атмосферу Флоренции, узнав о её жителях. Прогулка по историческому центру раскроет вам характер города через быт и традиции флорентийцев
Исследовать нравы флорентийцев - значит проникнуть в характер самой Флоренции.
Эта авторская прогулка приведет вас к главным достопримечательностям и потайным уголкам исторического центра, где кипит настоящая жизнь города. Вы узнаете о читать дальшеуменьшить
религиозности флорентийцев, их привычках, пристрастиях в еде, развлечениях и моде. А главное - свяжете прошлое и настоящее Флоренции через быт её жителей. Шаг за шагом вы заочно познакомитесь с местными жителями и поймете их характер.
Вместе мы мысленно нарисуем образ «типичного флорентийца» - гордого и немного сварливого, ироничного и ревнивого, знатока хорошего вина и вкусной еды, верующего, ругающего правительство, громкого и активно жестикулирующего, любителя футбола, зрелищ, женщин, мамы и собственных детей
В закоулках исторического центра я поделюсь многолетними наблюдениями за флорентийцами и расскажу, каким был быт города в прошлые эпохи. Вы узнаете, как местные жители работают и отдыхают, учатся, лечатся и водят машину. Достопримечательности Флоренции тоже внесут свою лепту и расскажут о флорентийской повседневности: на площади Санта Мария Новелла мы поговорим о религиозности флорентийцев, на улице Сан Антонино — об их современных вкусах и привычках, а на площади Таволини возле киоска с требухой затронем неисчерпаемую тему флорентийской еды. На улице Красивых женщин я расскажу о когда-то располагавшихся здесь публичных домах, а у дворца семьи Феррагамо побеседуем об истории итальянской моды.
Всё, что вам нужно знать о флорентийцах
Шаг за шагом вы заочно познакомитесь с местными жителями и поймете их характер. Вместе мы мысленно нарисуем образ «типичного флорентийца» — гордого и немного сварливого, ироничного и ревнивого, знатока хорошего вина и вкусной еды, верующего (хотя почти невозможно найти молодую монашку-итальянку), ругающего правительство, громкого и активно жестикулирующего, любителя футбола, зрелищ, женщин, мамы и собственных детей.
Организационные детали
Экскурсия начинается и заканчивается на площади Санта Мария Новелла
Если на экскурсии более двух участников, то отдельно оплачиваются наушники — €2,5 с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2478 туристов
Я живу и работаю в Италии с 2000 года, имею государственную аккредитацию гида. Каждый день, видя всё это обилие красоты, не могу не задавать себе вопросы. Ответы на них лучше читать дальшеуменьшить
всего искать, изучая город и профессию на курсах гидов, а потом соединять приятное с полезным. Вот такая, примерно, схема выбора профессии.
Хотя на этом учёба не заканчивается: в жизни ещё полно вопросов, на которые хочется найти ответ. Легко и непринуждённо о серьёзных вещах — это обо мне.
Если вы любите путешествовать и хотите узнать что-то новое, то нам с вами по пути. До встречи во Флоренции!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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2
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Н
Наташа
Мы уже не первый раз во Флоренции, поэтому искали экскурсии по местам, где еще не были. С Татьяной заказали "Сады Боболи","Дворец Питти". Захотелось еще узнать и о характере флорентийцев. Взяли читать дальшеуменьшить
и такую экскурсию:" Кто такие флорентийцы". О флорентийцах узнали многое. Татьяна привязала свой интереснейший рассказ к каждому конкретному месту. Мы прошлись по городским улочкам. Возле здания средневекового флорентийского университета гид рассказала о системе образования в Италии, возле здания госпиталя - о здравохранении. Увидели мы и старинную флорентийскую тюрьму, услышали о системе наказаний. Узнали сколько зарабатывает флорентиец, какая у него пенсия, сколько денег уходит на комуналку. Поговорили и о флорентийской еде, а вечером и поужинали сочным и нежным бифштексом по-флорентийски. Очень понравился необычный подход Татьяны объединить историю давно минувших дней и современную жизнь флорентийцев. Спасибо за профессионализм и внимание к слушателю
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О
Ольга
Приезжая не первый раз, мне хотелось глубже узнать город и ее жителей. Татьяна очень интересно рассказала про современную жизнь флорентийцев, вплетая в рассказ исторические события и то, как они связаны с сегодняшним днём. Очень рекомендую экскурсию.
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Александр
Много интересной и новой информации о Флоренции, как центра мирового искусства. Большое спасибо за прекрасно проведённое время)
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А
Анна
Вдохновляющая экскурсия для тех, кто хочет узнать больше о традициях и современной жизни флорентийцев.