Под руководством профессионального парфюмера вы познакомитесь с искусством составления композиций, работая с десятками эссенций. Узнайте об истории флорентийской парфюмерии, вдохновлённой мастерами эпохи Медичи. Насладитесь творческим процессом в аутентичной атмосфере старого города.

Описание мастер-класса Погрузитесь в атмосферу старинной флорентийской парфюмерии и создайте собственный аромат на мастер-классе в «Antica Spezieria Erboristeria San Simone» — исторической аптеке-лаборатории в самом сердце города. Под руководством мастера-парфюмера вы узнаете, как сочетать ноты, раскрывать композиции и создавать по-настоящему индивидуальные духи. Во время занятия вы познакомитесь с традициями парфюмерного искусства, уходящими корнями во времена Ренессанса. Вас проведут по всем этапам создания аромата — от выбора базовой ноты до финального баланса композиций. Истории о мастерах прошлого, включая Рене ле Флорентена — личного парфюмера Екатерины Медичи — добавят встрече очарования и исторического контекста. Этот мастер-класс идеально подойдёт для тех, кто ищет особенные впечатления, любит ароматы и хочет увезти из Флоренции не просто сувенир, а часть себя — в духе. Важная информация: Вы будете работать с тщательно подобранным набором эссенций: от утончённых цветочных акцентов до насыщенных восточных и древесных нот. В финале вы получите флакон объёмом 30 мл с вашим персональным ароматом, формулу для повторения и именной сертификат участника.

