Создайте свой собственный аромат на мастер-классе в старинной аптеке во Флоренции.
Под руководством профессионального парфюмера вы познакомитесь с искусством составления композиций, работая с десятками эссенций. Узнайте об истории флорентийской парфюмерии, вдохновлённой мастерами эпохи Медичи. Насладитесь творческим процессом в аутентичной атмосфере старого города.
Под руководством профессионального парфюмера вы познакомитесь с искусством составления композиций, работая с десятками эссенций. Узнайте об истории флорентийской парфюмерии, вдохновлённой мастерами эпохи Медичи. Насладитесь творческим процессом в аутентичной атмосфере старого города.
Описание мастер-классаПогрузитесь в атмосферу старинной флорентийской парфюмерии и создайте собственный аромат на мастер-классе в «Antica Spezieria Erboristeria San Simone» — исторической аптеке-лаборатории в самом сердце города. Под руководством мастера-парфюмера вы узнаете, как сочетать ноты, раскрывать композиции и создавать по-настоящему индивидуальные духи. Во время занятия вы познакомитесь с традициями парфюмерного искусства, уходящими корнями во времена Ренессанса. Вас проведут по всем этапам создания аромата — от выбора базовой ноты до финального баланса композиций. Истории о мастерах прошлого, включая Рене ле Флорентена — личного парфюмера Екатерины Медичи — добавят встрече очарования и исторического контекста. Этот мастер-класс идеально подойдёт для тех, кто ищет особенные впечатления, любит ароматы и хочет увезти из Флоренции не просто сувенир, а часть себя — в духе. Важная информация: Вы будете работать с тщательно подобранным набором эссенций: от утончённых цветочных акцентов до насыщенных восточных и древесных нот. В финале вы получите флакон объёмом 30 мл с вашим персональным ароматом, формулу для повторения и именной сертификат участника.
Дату и время начала уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс по парфюмерии в ремесленной лаборатории
- Мастер-парфюмер-инструктор
- Флакон персонализированных духов (30 мл)
- Кофе-брейк (кофе, чай или вода)
Что не входит в цену
- Экскурсия с гидом (на итальянском, французском, испанском и английском языках)
- Аудиогиды
Место начала и завершения?
Via Ghibellina, 190, 50122 Firenze FI, Italy
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Вы будете работать с тщательно подобранным набором эссенций: от утончённых цветочных акцентов до насыщенных восточных и древесных нот. В финале вы получите флакон объёмом 30 мл с вашим персональным ароматом
- Формулу для повторения и именной сертификат участника
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Флоренции
Похожие экскурсии из Флоренции
Индивидуальная
до 10 чел.
Данте, «Божественная комедия» и Флоренция
Почувствуйте дух Возрождения и вдохновение Данте, пройдя по узким улочкам Флоренции, где каждый камень хранит истории эпохи
Завтра в 10:00
19 ноя в 12:00
€175 за всё до 10 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться во Флоренцию
Откройте дверь в средневековую Флоренцию и встретьтесь лицом к лицу с величием Возрождения в уникальной экскурсии
Начало: В районе площади Сан Джованни
Завтра в 08:00
19 ноя в 08:30
€144
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Buongiorno, Флоренция: путешествие по эпохам и вкусам
Откройте для себя Флоренцию: от величественного Дуомо до секретов местной кухни в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Санта Мария Новелла
Завтра в 08:30
19 ноя в 08:30
€120 за всё до 15 чел.