Погрузитесь в магию Флоренции, наслаждаясь вечерним концертом под классическую музыку от оркестра «Камерата Флорентина».
В исторических залах Санто-Стефано-аль-Понте-Веккьо и Музея Дзеффирелли вы услышите шедевры Вивальди, Моцарта, Баха и Пахельбеля. Этот вечер станет настоящим праздником искусства и музыки, который вы не захотите пропустить!
Описание билетаМузыкальное путешествие по шедеврам Флоренции Погрузитесь в волшебную атмосферу Флоренции, проведя незабываемый вечер под классическую музыку в исполнении знаменитого камерного оркестра «Камерата Флорентина». Насладитесь шедеврами Вивальди, Моцарта, Баха и Пахельбеля в двух знаковых культурных местах города:
- Концертный зал Санто-Стефано-аль-Понте-Веккьо — историческая церковь с величественными арками и исключительной акустикой.
- Музей Дзеффирелли — уютное место, посвященное наследию итальянского маэстро Франко Дзеффирелли. Среди ярких моментов вечера: канон Пахельбеля, ария Баха, «Маленькая ночная серенада» Моцарта и «Времена года» Вивальди. Пусть гармония музыки, флорентийского искусства и архитектурной красоты станет незабываемым событием вашего визита во Флоренцию.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Концертный зал Санто-Стефано-аль-Понте-Веккьо
- Музей Дзеффирелли
Что включено
- Билет на концерт
- Печатная программа
Что не входит в цену
- Встреча в отеле и высадка в отеле
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Piazza di Santo Stefano, 5, 50122 Firenze FI, Italy
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
