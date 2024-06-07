🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 39 отзывов Экскурсия по Флоренции: власть и культура династии Медичи Познайте тайны Флоренции в увлекательной прогулке по следам Медичи. Истории о любви, интригах и великих делах ждут вас Начало: На площади Санта-Мария-Новелла «Вас ждут и другие базилики: Санта-Мария-Новелла — церковь доминиканцев, Сан-Лоренцо — любимая базилика Медичи и Орсаникеле, где хранится чудотворная икона» € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 51 отзыв Buongiorno, Флоренция: путешествие по эпохам и вкусам Откройте для себя Флоренцию: от величественного Дуомо до секретов местной кухни в уникальной индивидуальной экскурсии Начало: На площади Санта Мария Новелла «Первый — площадь Дуомо, религиозный центр города — поражает масштабами и изяществом» € 120 за всё до 30 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 143 отзыва Обзорная экскурсия по Флоренции: от Средневековья до Ренессанса Погрузитесь в историю Флоренции, открывая её тайны вместе с экспертом в области искусства и архитектуры Начало: На площади Дуомо «церковь Орсанмикеле XIV века, напоминающую неприступную средневековую крепость» € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 105 отзывов Первый день во Флоренции: ключевые достопримечательности Погрузитесь в атмосферу Флоренции, узнайте истории за знаменитыми местами и получите советы от местного жителя Начало: Недалеко от знаменитого торгового моста Понте Векк... «Вы посетите Соборную площадь с главным храмом города и узнаете, в чем заключается парадокс его огромного купола, ставшего символом Флоренции» € 129 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 123 отзыва Головокружительная Флоренция: Индивидуальное путешествие в сердце истории Познайте душу Флоренции в уникальной экскурсии: от величественных дворцов до тайн великих династий и улочек, где звучит история Начало: На площади Santa Maria Novella «У церкви Санта Мария Новелла вы узнаете об античной истории города, полюбуетесь белоснежным мраморным фасадом базилики и раскроете тайны монахов, основавших церковь» 170 € 153 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 184 отзыва Индивидуальная экскурсия «Влюбиться во Флоренцию»: путешествие в историю Откройте дверь в средневековую Флоренцию и встретьтесь лицом к лицу с величием Возрождения в уникальной экскурсии Начало: В районе площади Сан Джованни «узнаете историю Орсанмикеле, бывшего зернового склада, превращенного впоследствии в церковь с четырнадцатью скульптурами святых на фасаде, покровителей торгово-ремесленных корпораций» € 150 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 37 отзывов Очарование и вкусы Тосканы: уникальное путешествие в Лоро Чуффена Проведите незабываемый день, погружаясь в атмосферу средневековья и наслаждаясь традиционными вкусами Тосканы Начало: В городе Montevarchi «Идиллия и таинственная церковь в средневековом борго» € 50 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 48 отзывов Легенды и предания Флоренции: путешествие в сердце истории Забудьте о стандартных маршрутах! Вас ждет погружение в мир тайн и легенд Флоренции, которые раскроют город с неожиданной стороны Начало: На площади Санта Мария Новелла «По узким улочкам, хранящим свои секреты, вы выйдете к церкви Санта Мария Маджоре, а после встретитесь с величественным кафедральным собором Дуомо и баптистерием (как без этого)» € 220 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 48 отзывов Величие Флоренции: искусство, история и тайны в одной экскурсии Приглашаем в путешествие по Флоренции, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а вкусы Тосканы останутся в памяти навсегда Начало: Рядом с вокзалом Firenze Santa Maria Novella € 150 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 30 отзывов Колыбель Возрождения: обзорная экскурсия с искусствоведом в Флоренции Путешествие в сердце Ренессанса: уникальная возможность увидеть Флоренцию глазами искусствоведа Начало: На площада Piazza della Repubblica € 160 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 101 отзыв Необычная Флоренция: уникальный маршрут по тайным тропам города Загляните в укромные уголки Флоренции, где каждый камень хранит свою историю, а каждый поворот открывает новые тайны Начало: На Piazza della Repubblica «Пока всеобщие взгляды будут направлены на Золотые Врата Баптистерия, мы обратим внимание на таинственные мраморные «заплаты», разбросанные по поверхности храма» 250 € 225 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 66 отзывов Обзорная прогулка по Флоренции: от Дуомо до Понте Веккьо Погрузитесь в атмосферу средневековой Флоренции, пройдя по следам Данте и Микеланджело. Эта экскурсия станет ключом к пониманию истинной сущности города Начало: Piazza della Repubblica «Религиозный и политический центры города» 250 € 225 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 227 отзывов Групповая экскурсия по Флоренции: от Санта Мария Новелла до Палаццо Питти Погрузитесь в атмосферу Возрождения с экскурсией по Флоренции. Вас ждут два маршрута на выбор, каждый из которых раскроет город с новой стороны Начало: На площади Santa Maria Novella «Уделите внимание собору Дуомо с куполом Брунеллески (Санта-Мария-дель-Фьоре) и Баптистерию» Расписание: ежедневно в 15:15 € 30 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 142 отзыва Групповая прогулка по Флоренции: от Медичи до Уффици Погрузитесь в уникальную атмосферу Флоренции, где каждый уголок хранит истории великих художников, заговоров и тайн Начало: На piazza Santa Maria Novella «Вы отыщете религиозные сейфы времён чумы и побываете у церкви Санта-Кроче — пантеона итальянской славы» Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00, во вторник, четверг и субботу в 17:00 € 40 за человека

🚶 Пешая 50% скидка Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Прогулка к базилике Сан-Миниато-аль-Монте Полюбоваться древнейшей церковью Флоренции и узнать, как связаны масоны и Пиноккио Начало: На площади Микеланджело 100 € 50 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 10 отзывов Загадки капеллы Медичи: индивидуальная экскурсия по Флоренции Капелла Медичи - одно из сокровищ Флоренции, сочетающее архитектуру Ренессанса и историю влиятельного рода. Узнайте о Медичи и их роли в развитии города Начало: Около Кафедрального собора Дуомо (Santa María del ... «Приготовьтесь познакомиться с сокровищами флорентийского Ренессанса: на экскурсии вы увидите Дворец Медичи и заглянете в его внутренний дворик, рассмотрите церковь Святого Лаврентия и, конечно, посетите музей Капеллы Медичи» € 80 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 17 отзывов По следам героев романа Дэна Брауна «Инферно» Прогулка по Флоренции, вдохновленная романом Дэна Брауна «Инферно». Оживите страницы книги, исследуя ключевые места города «Через квартал Данте и церковь, где он венчался, вы по улочке Делло Студио выйдете к Кафедральному собору и Баптистерию» € 110 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 2.5 часа 5 отзывов Увлекательный квест для детей во Флоренции: мифы и легенды Как рассказать детям о древнем городе, которому 2 тысячелетия? Присоединяйтесь к квесту с играми и загадками по улицам Флоренции Начало: На площади Республики «Во время экскурсии ребята увидят самые значимые места — площади Республики и Синьории, старейший мост города, кафедральный собор, дворец Медичи» € 180 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Великие усыпальницы Медичи Разобраться в истории, влиянии и наследии могущественной династии правителей Флоренции «Также мы осмотрим церковь Сан Лоренцо и её старую ризницу, где похоронен основатель династии, и по возможности библиотеку Медичи, построенную по проекту и при участии Микеланджело Буонарроти» € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Флоренция - кладовая человеческого гения Все лучшие места и секреты тосканской столицы на обзорной экскурсии с профессиональным гидом Начало: возле церкви Санта Мария Новелла «Я расскажу, как рынок превратился в храм и почему купеческие гильдии Флоренции решили взять над ним шефство» € 140 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Viva la donna! Великие женщины Флоренции Погрузитесь в историю Флоренции через призму женских судеб. Откройте для себя тайны и интриги, связанные с известными дамами города Начало: Piazza della Repubblica «Затем мы направимся в церковь, где захоронена одна из самых красивых девушек» € 225 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Санта-Мария-дель-Фьоре - «симфония в мраморе» Познакомиться с сокровищами главного флорентийского собора и насладиться панорамой города с высоты Начало: На площади Дуомо «Вас изумит завораживающая игра света на стенах храма и грандиозный купол, который как маяк притягивает путешественников со всего мира» € 134 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва История торговой Флоренции Погрузится с историю и атмосферу торгового города средних веков и открыть наследие тех времен «Через Флоренцию не проходили важные торговые пути, не стояла она на берегу моря, и паломники сюда особенно не захаживали» € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв История Флоренции в базилике Санта-Кроче Рассмотреть знаменитые фрески, гробницы и капеллы «Францисканская церковь Санта-Кроче — одна из самых красивых в городе» € 120 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Девичник во Флоренции: культурное путешествие и развлечения Погрузитесь в атмосферу Ренессанса, исследуя истории любви и красоты во время экскурсии во Флоренции «На Соборной площади я расскажу вам, почему Возрождение случилось именно во Флоренции, за счет чего разбогател город и почему не такими уж и «темными» были века средневековья» € 250 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Козимо Старший Медичи и его потомки: экскурсия по Флоренции Путешествие по следам семьи Медичи во Флоренции. Узнайте о Козимо Старшем, его наследии и влиянии на становление города «усыпальницу и храм семьи Медичи — церковь Святого Лоренцо, созданную Брунеллески по классическим канонам» € 240 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Флоренция: все оттенки Средневековья Погрузитесь в средневековую Флоренцию: узнайте о жизни Данте, посетите Дворец Даванцати и раскройте тайны городских улочек Начало: У Кафедрального собора Санта Мария дель Фьоре «Познакомлю с местом оживленной городской торговли и объясню, как рынок зерна превратился в церковь Орсанмикеле» € 120 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 6 отзывов Ключ к сердцу Флоренции Услышать о легендах и людях города на прогулке с профессиональным гидом «Почему ювелиры однажды наказали местных мальчишек, откуда на соборе взялась голова рогатого быка и как Микеланджело увековечил одного должника — об этом и многом другом вы узнаете на прогулке» € 90 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 1 отзыв Вдохновляющая Флоренция Интересные факты и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии с искусствоведом € 130 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Капелла Бранкаччи и монастырь Санта Мария Новелла: фрески, изменившие историю Экскурсия по ранним шедеврам ренессансной живописи Мазаччо «Судьба семьи Бранкаччи и Екатерины Медичи и их связь с монастырём Санта Мария Новелла» € 162 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 10 отзывов Яды и алхимия: секретная жизнь средневековой Флоренции Погрузитесь в атмосферу средневековой Флоренции, узнайте о ядах, алхимии и тайнах семьи Медичи. Увлекательное путешествие по историческим местам города «Церковь, площадь, как ковер у ее ног, госпиталь, папский дворик, аптека — вы не пройдете и одного километра, но целый пласт истории, религии и медицины предстанет перед нами» € 130 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 6 отзывов Флоренция за один день: погружение в эпоху Возрождения За один день вы увидите самые значимые достопримечательности Флоренции, окунетесь в мир искусства и истории, узнаете много нового «Мы начнем с Площади Санта-Мария-Новелла и посетим красивейшую церковь доминиканского религиозного ордена» € 470 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 12 отзывов Данте, «Божественная комедия» и средневековая Флоренция: эксклюзивное путешествие Почувствуйте дух Возрождения и вдохновение Данте, пройдя по узким улочкам Флоренции, где каждый камень хранит истории эпохи «Иоанна, Домский собор и Колокольню Джотто, которые тоже имеют непосредственное отношение к «Божественной комедии»» € 150 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Прогулка с искусствоведом «Колыбель Ренессанса» Узнать главное об итальянском Возрождении и увидеть шедевры флорентийского зодчества Начало: Площадь Сан Лоренцо € 240 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Флорентийские любовные истории Погулять по историческому центру и погрузиться в его романтические сюжеты с гидом-писателем «Мы будем гулять в районе дворцов Медичи и Питти, кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре, Старого моста и древних христианских церквей: Св» € 180 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Путешествие по средневековым борго Тосканы Посетить живописные старинные деревни и увидеть нетуристическую Италию на авто-пешеходной экскурсии Начало: на станции Montevarchi € 167 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 25 отзывов Флоренция как на ладони Посетить главные и скрытые от глаз туристов уголки города и увидеть его с высоты птичьего полета Начало: площадь Санта Мария Новелла «В первой части экскурсии вы увидите главные сокровища и достопримечательности города: площадь Санта-Мария-Новелла и одноименную церковь, Кафедральный собор, дворец Медичи — Палаццо Веккьо, площади Республики и Синьории» € 130 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 19 отзывов По уютным улочкам Флоренции: от Ренессанса до современной кулинарии Погрузитесь в атмосферу Флоренции: от величественных памятников искусства до уникальных кулинарных традиций в компании опытного гида Начало: Piazza Santa Maria Novella «Маршрут: Площадь Санта Мария Новелла, Площадь Дуомо, Собор Санта Мария дель Фьоре, Крестильня, Дом и церковь Данте, церковь Орсанмикеле, площадь Синьории, Палаццо Синьории, Лоджия Орканьи, Уффици, Понте Веккио, Лоджия с «Кабанчиком»» Расписание: ежедневно в 9:30, 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Флоренция: Индивидуальное путешествие в сердце Возрождения Ваш персональный путеводитель по эпохе Возрождения в самом сердце Флоренции, где искусство оживает Начало: По договоренности «Церковь Санто-Спирито, интерьер которой представляет собой один из самых совершенных образцов архитектуры эпохи Возрождения, 3» Расписание: По договоренности € 225 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Вечернее свидание с Флоренцией: индивидуальный осмотр достопримечательностей Погрузитесь в вечернюю сказку Флоренции, где исторические здания оживают под светом иллюминации Начало: По договоренности «Что вас ожидает: Волшебство вечерней романтики Фасады соборов и церквей подсвечиваются иллюминацией, которая одевает мозаику и мраморные стены в праздничные одежды» Расписание: По договоренности с туристом € 130 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 10 отзывов Путешествие по знаковым местам + Галерея Уффици Начало: По договоренности Расписание: ежедневно кроме понедельника в 9:30,10:30,11:30,14:30,15:30,16:30 € 300 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 6 отзывов Быт, нравы и страсти средневековой Флоренции Узнать захватывающую историю города и его жителей в XIII-XIV веках «Собор Дуомо и Колокольня Джотто (мы осмотрим здания снаружи)» € 150 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Церковь Санта Кроче и Палаццо Веккьо «Церковь Санта Кроче и Палаццо Веккьо — это осмотр гробниц великих людей в церкви (Микеланджело, Галилео Галилеи, Макиавелли, Россини и др) и посещение второй резиденции семьи Медичи, где проживал со своей семьей герцог Козимо Первый Медичи» Расписание: Ежедневно в 10:00 € 170 за экскурсию

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа По ту сторону моста Начало: Палаццо Веккио Расписание: Летом после 18 часов € 75 за человека