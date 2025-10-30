В Уффици мы наглядно проследим, как развивалась живопись от Чимабуэ и Джотто до Караваджо и Артемизии Джентилески. Вы поймете почему развитие шло именно таким путем и именно во Флоренции.
Мы пройдемся по эпохе Возрождения и посмотрим на шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля, Пьеро делла Франческа, Мазаччо, а также увидим единственную картину Микеланджело. Самую скандальную картину галереи мы тоже не обойдем стороной.
5 причин купить этот билет
- 🎨 Шедевры эпохи Возрождения
- 🖼 Уникальные картины великих мастеров
- 🏛 История Флоренции в живописи
- 🕰 Удобный доступ без очередей
- 🔍 Интересные факты и секреты
Что можно увидеть
- Галерея Уффици
- Старый мост
- Дворец Демидовых
- Древнейшая церковь
Описание билетаС набережной реки Арно мы посмотрим на древнейшую церковь (ей более тысячи лет), дворец, в котором жили Демидовы, и Старый мост. Картинная галерея Уффици. Основной предмет нашей экскурсии — живопись эпохи Возрождения. Будем говорить о том:
- Почему именно во Флоренции оказалось так много гениальных живописцев одновременно.
- Зачем Козимо I решил построить здание Уффици и что означает это название.
- Почему столь причудливо расписаны потолки последнего этажа галереи.
- Какая работа из собрания музея была самой ценной во времена Медичи.
- Кто эта дама, которую почти на всех своих полотнах изображает Боттичелли.
- Как развивалась живопись и почему. И это лишь малая часть вопросов, ответы на которые вы узнаете!
Каждый день в 12:30 и 16:00
Ответы на вопросы
Что не входит в цену
- Входной билет в галерею: 25 евро (+4 евро бронь)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Firenze, piazza della Signoria
Завершение: Галерея Уффици
Когда и как рано покупать?
Когда: Каждый день в 12:30 и 16:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
30 окт 2025
Очень хорошая и интересная экскурсия! Много познавательных фактов. Рекомендую!
А
Анастасия
8 окт 2025
Светлане огромное спасибо 🌸. Прекрасно организованна экскурсия, все во время и скупленными билетами. Мы были с детьми, всем понравилось очень. Рассказывали интересно, с деталями и легендами. Провели по самым главным с экспонатам, получалось пройти ближе и рассмотреть детали.. рекомендуем к посещению, Светлана, вы очень доброжелательный, обонятельный и общительный человек. От нашей семьи, спасибо 🙏🏻
Е
Евгений
17 сен 2025
Отличная экскурсия, Светлана рассказала и показала много интересного, мы ходили по Уффици дольше отведенного времени до самого закрытия. Море впечатлений, очень рекомендую!
Э
Элина
11 сен 2025
Замечательно. Вошли быстро, экскурсия была очень подробная и интересная! Всем довольны!:)
Е
Евгения
23 авг 2025
Интересная и полезная экскурсия. В ограниченном интервале времени успели увидеть всё, что хотели.
Были с ребенком 8 лет, ему пока такой материал трудноват, но если хоть что-то запомнится - уже неплохо)
Рекомендую!
E
Elena
13 июл 2025
Безумно интересная экскурсия! Буду всем рекомендовать!
S
Selina
28 апр 2025
