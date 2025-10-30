Д Дмитрий Очень хорошая и интересная экскурсия! Много познавательных фактов. Рекомендую!

А Анастасия Светлане огромное спасибо 🌸. Прекрасно организованна экскурсия, все во время и скупленными билетами. Мы были с детьми, всем понравилось очень. Рассказывали интересно, с деталями и легендами. Провели по самым главным с экспонатам, получалось пройти ближе и рассмотреть детали.. рекомендуем к посещению, Светлана, вы очень доброжелательный, обонятельный и общительный человек. От нашей семьи, спасибо 🙏🏻

Е Евгений Отличная экскурсия, Светлана рассказала и показала много интересного, мы ходили по Уффици дольше отведенного времени до самого закрытия. Море впечатлений, очень рекомендую!

Э Элина Замечательно. Вошли быстро, экскурсия была очень подробная и интересная! Всем довольны!:)

Е Евгения Интересная и полезная экскурсия. В ограниченном интервале времени успели увидеть всё, что хотели.



Были с ребенком 8 лет, ему пока такой материал трудноват, но если хоть что-то запомнится - уже неплохо)



Рекомендую!

E Elena Безумно интересная экскурсия! Буду всем рекомендовать!