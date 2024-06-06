Что можно увидеть в галерее?

Всемирно известная коллекция, представленная в хронологическом порядке, охватывает всю гамму истории искусства от древнегреческой скульптуры до венецианской живописи 18-го века. Но сердцем является коллекция Ренессанс. В Primo Corridoio комнаты посвящены тосканскому искусству раннего Возрождения. Среди сиенских работ XIII века, есть три больших алтаря из флорентийских церквей с изображениями Девы Марии и святых в «Маэсте ди Огниссанти» (1306–1310) - работы сиенского художника Дуччо ди Буонинсенья и флорентийских мастеров Чимабуэ и Джотто. Перемещаясь в Сиену, Болонью и Пизу в 14 веке, изюминкой является мерцающая картина Симоне Мартини «Благовещение» (1333 г.), написанная Липпо Мемми и изображающая Мадонну в золотом море. Также следует отметить Мадонну на троне с младенцем и ангелами Пьетро Лоренцетти. Впечатляющий Зал Боттичелли - это два светлых и изящных зала, которые всегда переполнены. Из многих работ Боттичелли, выставленных в Уффици, наиболее известны культовые La nascita di Venere (Рождение Венеры; ок. 1485 г.), Primavera (Весна; ок. 1482 г.) и Madonna del Magnificat (Мадонна Магнификат; 1483 г.). Найдите время, чтобы изучить менее известную Annunciazione (Благовещение), фреску шириной 6 метров, написанную Боттичелли в 1481 году для Ospedale di San Martino alla Scala, больницы во Флоренции, которая принимала сирот. В этом зале также выставлена ​​единственная работа Боттичелли: Flagellazione di Cristo (Бичевание Христа; 1505–1510), часть цикла картин, иллюстрирующих жизнь Христа, была одной из последних работ Боттичелли перед его смертью от болезни и старости в 1510 году. Клан Медичи спрятал свои самые драгоценные шедевры в трибуне - изысканной сокровищнице восьмиугольной формы, созданной Франческо I между 1581 и 1586 годами. Картины украшают его стены, обитые малиновым шелком, а 6000 перламутровых ракушек, расписанных малиновым лаком, инкрустируют куполообразный потолок. Последние комнаты в Primo Corridoio (Первый коридор), посвящены работам художников в Сиене, Венеции, Эмилии-Романье и Ломбардии в 15 веке. Тут богато украшенные сводчатые потолки, украшенные фресками XVI и XVII веков с изображением военных объектов, аллегорий, сражений и фестивалей, проводимых на площадях Флоренции. Комната со стенами цвета шалфея напоминает художественную среду, в которой жил и работал молодой Микеланджело во Флоренции. Здесь представлены скульптуры классической античности, оказавшие большое влияние на начинающего скульптора, а также из принадлежащего Медичи сада скульптур в Сан-Марко, где Микеланджело изучал классическую скульптуру в качестве ученика с 13 лет. Три великолепные ранние флорентийские работы Леонардо да Винчи: («Благовещение»; 1472–1475 гг.), картина «Поклонение волхвов » (1481–1482 гг.) и «Крещение Христа»; 1475 г., которая изображает Иоанна Крестителя, крестящего Христа на берегу Иордана. Работы Караваджо то время считались вульгарными из-за его прямой интерпретации реальности. Голова Медузы (1598–1599 гг.), заказанная для церемониального щита, предположительно является автопортретом молодого художника, который позже умер в возрасте 39 лет. Библейская драма ангела, поддерживающего руку Авраама, когда он держит нож к горлу его сына Исаака в «Жертвоприношении Исаака» Караваджо (1601–02) великолепен по своей интенсивности. Если у вас все еще есть силы для знакомства, можно познакомиться с коллекцией работ зарубежных художников XVI–XVIII веков, а именно Рембрандта, Рубенса и Ван Дейка