1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Галерея Уффици в Флоренции: эксклюзивная экскурсия с историком искусства
Знакомство с шедеврами итальянской живописи в одном из самых знаменитых музеев мира - галерее Уффици, в сопровождении историка искусства
«И сегодня галерея Уффици остаётся центром притяжения любителей искусства со всего мира и неизменно входит в тройку самых посещаемых музеев Италии»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия Галерея Уффици: от готики до барокко - погружение в искусство
Откройте для себя мир искусства с экскурсией в Галерею Уффици, где каждая картина рассказывает уникальную историю
Начало: На площади Синьория
«Уффици предстанет вам как открытая книга изобразительного искусства, где все произведения расположены в хронологическом порядке»
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
€150 за всё до 9 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия: история и архитектура
Откройте для себя духовное и архитектурное наследие Флоренции в уникальной трёхчасовой прогулке
«знаменитую галерею Уффици — центр туристического притяжения»
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:00
200€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Секреты галереи Уффици: путешествие в мир искусства Флоренции
Индивидуальная экскурсия «Секреты галереи Уффици для всех» погружает в мир искусства и истории семьи Медичи. Исследуйте шедевры и тайны Флоренции
Начало: На площади Синьория
«Великие герцоги Медичи не просто украсили галерею Уффици благородной живописью, статуями и другими ценными работами — они изменили отношение к искусству во всей Европе»
Сегодня в 08:30
Завтра в 13:30
€160 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Уффици: путешествие через эпохи искусства - 2 часа, 11 залов, море впечатлений
Погрузитесь в мир великих мастеров Ренессанса с эксклюзивной экскурсией по галерее Уффици. Изучите шедевры, узнайте их истории и тайны
Начало: Piazzale degli Uffizi
«Билет в галерею вам нужно купить самостоятельно заранее (на официальном сайте Уффици)»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
170€153 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Головокружительная Флоренция: Индивидуальное путешествие в сердце истории
Познайте душу Флоренции в уникальной экскурсии: от величественных дворцов до тайн великих династий и улочек, где звучит история
Начало: На площади Santa Maria Novella
«Также я покажу вам дворцы площади Синьории, прекрасные творения скульпторов эпохи Ренессанса, сокровищницу Флоренции — галерею Уффици, знаменитый мост Понте Веккьо и многое другое»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
170€153 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Величие и великолепие галереи Уффици: путешествие через века
Погрузитесь в мир великих мастеров в главном музее Флоренции. Откройте для себя шедевры Джотто, Боттичелли и Микеланджело
Начало: На площади Уффици
«А еще поговорим о том, как синьоры Тосканы из династии Медичи собирали богатую коллекцию Уффици»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уффици: глубокое погружение в итальянский Ренессанс в Флоренции
Приглашаем на уникальную экскурсию по галерее Уффици, где вас ждут шедевры эпохи Ренессанса и истории великих художников
Начало: На Площади Уффици
«Приглашаю вас на экскурсию по галерее Уффици, где представлена потрясающая коллекция шедевров итальянского Возрождения»
11 июня в 11:00
12 июня в 10:00
€165 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Галерея Уффици в Флоренции: путешествие через искусство и историю
Погрузитесь в эпоху Возрождения с экскурсией в Галерею Уффици. Откройте мир великих художников и меценатов Медичи
Начало: У копии скульптуры ДАВИД
«Отдельно поговорим об архитектуре здания Уффици, построенного в статусе административного центра по указу Козимо I ди Медичи»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:00
€120 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Величие Флоренции: искусство, история и тайны в одной экскурсии
Приглашаем в путешествие по Флоренции, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а вкусы Тосканы останутся в памяти навсегда
Начало: Рядом с вокзалом Firenze Santa Maria Novella
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 8 чел.
Мини-группа
2 часа
Главные сокровища Уффици: уникальная групповая экскурсия во Флоренции
Откройте для себя величие галереи Уффици в компании опытного гида. Шедевры мирового искусства ждут вас
Начало: У входа в галерею Уффици
«Побывать во Флоренции и не зайти в галерею Уффици — преступление»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
€45 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Флоренция: историческая экскурсия и галерея Уффици - погружение в эпоху Возрождения
Погрузитесь в волшебный мир Флоренции, где каждый уголок рассказывает уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по галерее Уффици
Начало: На piazza Santa Maria Novella
«Билет в Уффици не включён в стоимость»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€70 за человека
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Флоренцией
Прогуляться по главным местам города и почувствовать себя настоящим флорентийцем
Начало: На площади San Lorenzo
«Тем, кто хочет не только проникнуться духом Флоренции, но и прикоснуться к великому искусству её музеев, я предлагаю во время прогулки посетить галерею Академии изящных искусств и галерею Уффици»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Галерея Уффици: от Джотто до Караваджо
Погружение в мир Флорентийского Ренессанса и знакомство с его ключевыми работами
«Бывшие офисы городской администрации, а сегодня — знаменитая картинная галерея Уффици — один из старейших музеев Европы»
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Галерея Уффици с профессиональным гидом
Увидеть шедевры мировой живописи, расшифровать их символику и узнать о них удивительные факты
Начало: На Piazza della Signoria
«Галерея Уффици — путешествие по страницам истории не только Флоренции, но и западного искусства в целом»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€250 за всё до 6 чел.
скидка
16%
Групповая
2 часа
Галерея Уффици во Флоренции: путешествие в мир искусства с профессиональным гидом
Погрузитесь в эпоху Возрождения с экскурсией по Галерее Уффици. Ваш путеводитель в мир шедевров и истории искусства
Начало: Piazzale degli Uffiz
«Приехать во Флоренцию и не посетить галерею Уффици немыслимо»
Расписание: Вт. -вскр в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
от 45€38 за человека
Индивидуальная
2 часа
По уютным улочкам Флоренции: от Ренессанса до современной кулинарии
Погрузитесь в атмосферу Флоренции: от величественных памятников искусства до уникальных кулинарных традиций в компании опытного гида
Начало: Piazza Santa Maria Novella
«Маршрут: Площадь Санта Мария Новелла, Площадь Дуомо, Собор Санта Мария дель Фьоре, Крестильня, Дом и церковь Данте, церковь Орсанмикеле, площадь Синьории, Палаццо Синьории, Лоджия Орканьи, Уффици, Понте Веккио, Лоджия с «Кабанчиком»»
Расписание: ежедневно в 9:30, 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Галерея Уффици во Флоренции: искусство, история и уникальные истории
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией в Галерею Уффици. Вас ждут ответы на волнующие вопросы и незабываемые впечатления
Начало: Площадь Уффици, боковая арка возле кассы номер 3
«Почему во Флоренции стоит увидеть Уффици»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Билеты
2 часа
Экскурсионный билет в Галерею Уффици - погружение в эпоху Ренессанса
Путешествие в мир искусства: Галерея Уффици открывает свои двери для вас. Предварительная бронь билетов
Начало: Piazza della signoria
«В самом сердце Флоренции, в нескольких шагах от Дуомо и Старого дворца (Палаццо Веккио), у берега реки Арно расположились Уффици»
Расписание: ежедневно кроме понедельника в 9:30,10:30,11:30,14:30,15:30,16:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
€150 за всё до 6 чел.
Мини-группа
4 часа
Уффици и Питти: путешествие в искусство и историю Флоренции
Начало: Galeria Uffizi
«Уффици: Сокровищница Ренессанса Галерея Уффици — это настоящая сокровищница искусства, дом для одной из самых великих коллекций ренессансных шедевров в мире»
Расписание: Вт, ср, чт, пт, сб в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€70 за человека
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по знаковым местам + Галерея Уффици
Начало: По договоренности
«Билеты в галерею Уффици помогу забронировать для Вас я, это поможет избежать длительного ожидания в очереди»
Расписание: ежедневно кроме понедельника в 9:30,10:30,11:30,14:30,15:30,16:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
€300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Три музея за три часа
Начало: Площадь Синьории, возле льва
«Отличная возможность увидеть 3 самых знаменитых музея Флоренции: Уффици, Палаццо Векио и Капелла Медичей»
Расписание: Кроме понедельника! 8.30 - 13.00/ 14.30-18.00
€220 за человека
Индивидуальная
2 часа
Галерея Уффици
«Галерея Уффици является одним из самых знаменитых музеев мира, благодаря огромному количеству уникальных произведений искусства, хранящихся в ней, большая часть которых относятся к периоду Эпохи Возрождения»
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
€170 за экскурсию
Групповая
1.5 часа
Уффици
«Галерея Уффици является одним из самых знаменитых музеев мира, благодаря огромному количеству уникальных произведений искусства, хранящихся в ней, большая часть которых относятся к периоду Эпохи Возрождения»
Расписание: Четверг в 10:30
€65 за человека
Индивидуальная
2 часа
Сплав на рафте по реке Арно
Увидеть исторический центр Флоренции - с воды
Начало: На пляже реки Арно
«Удобно расположившись на борту рафта, вы сможете сделать уникальные фотографии Понте Веккьо, коридора Вазари, галереи Уффици и моста Санта-Тринита»
30 июня в 16:00
20 июля в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Галерея Уффици во Флоренции: живопись, любовь и философия
Исследуйте тему любви в искусстве с экспертом. Уникальный взгляд на шедевры Уффици, раскрывающий глубину чувств и красоты
«Отправляйтесь со мной в увлекательное путешествие по одной из самых известных галерей в Европе — Уффици»
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
€159 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Галерея Уффици в Флоренции: путешествие через искусство для детей и взрослых
Приглашаем на уникальное путешествие по галерее Уффици, где искусство оживает перед вашими глазами
Начало: На площади Синьории
«Приглашаю путешественников всех возрастов на увлекательную экскурсию по галерее Уффици»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением Галереи Уффици: История и Искусство Великого Ренессанса
Начало: Piazza del Duomo
«Затем мы отправимся в галерею Уффици, где вас ждет встреча с величайшими шедеврами итальянского Ренессанса»
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€70 за человека
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с шедеврами: путешествие по галерее Уффици
Увидеть главные экспонаты музея и обсудить их с гидом в интерактивном формате
«Галерея Уффици — один из величайших музеев мира, который хранит шедевры Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэля, Боттичелли, Тициана, Караваджо и других итальянских мастеров, творивших со Средневековья до Нового времени»
18 июня в 08:00
19 июня в 11:00
€99 за всё до 5 чел.
Всемирно известная коллекция, представленная в хронологическом порядке, охватывает всю гамму истории искусства от древнегреческой скульптуры до венецианской живописи 18-го века. Но сердцем является коллекция Ренессанс. В Primo Corridoio комнаты посвящены тосканскому искусству раннего Возрождения. Среди сиенских работ XIII века, есть три больших алтаря из флорентийских церквей с изображениями Девы Марии и святых в «Маэсте ди Огниссанти» (1306–1310) - работы сиенского художника Дуччо ди Буонинсенья и флорентийских мастеров Чимабуэ и Джотто. Перемещаясь в Сиену, Болонью и Пизу в 14 веке, изюминкой является мерцающая картина Симоне Мартини «Благовещение» (1333 г.), написанная Липпо Мемми и изображающая Мадонну в золотом море. Также следует отметить Мадонну на троне с младенцем и ангелами Пьетро Лоренцетти. Впечатляющий Зал Боттичелли - это два светлых и изящных зала, которые всегда переполнены. Из многих работ Боттичелли, выставленных в Уффици, наиболее известны культовые La nascita di Venere (Рождение Венеры; ок. 1485 г.), Primavera (Весна; ок. 1482 г.) и Madonna del Magnificat (Мадонна Магнификат; 1483 г.). Найдите время, чтобы изучить менее известную Annunciazione (Благовещение), фреску шириной 6 метров, написанную Боттичелли в 1481 году для Ospedale di San Martino alla Scala, больницы во Флоренции, которая принимала сирот. В этом зале также выставлена единственная работа Боттичелли: Flagellazione di Cristo (Бичевание Христа; 1505–1510), часть цикла картин, иллюстрирующих жизнь Христа, была одной из последних работ Боттичелли перед его смертью от болезни и старости в 1510 году. Клан Медичи спрятал свои самые драгоценные шедевры в трибуне - изысканной сокровищнице восьмиугольной формы, созданной Франческо I между 1581 и 1586 годами. Картины украшают его стены, обитые малиновым шелком, а 6000 перламутровых ракушек, расписанных малиновым лаком, инкрустируют куполообразный потолок. Последние комнаты в Primo Corridoio (Первый коридор), посвящены работам художников в Сиене, Венеции, Эмилии-Романье и Ломбардии в 15 веке. Тут богато украшенные сводчатые потолки, украшенные фресками XVI и XVII веков с изображением военных объектов, аллегорий, сражений и фестивалей, проводимых на площадях Флоренции. Комната со стенами цвета шалфея напоминает художественную среду, в которой жил и работал молодой Микеланджело во Флоренции. Здесь представлены скульптуры классической античности, оказавшие большое влияние на начинающего скульптора, а также из принадлежащего Медичи сада скульптур в Сан-Марко, где Микеланджело изучал классическую скульптуру в качестве ученика с 13 лет. Три великолепные ранние флорентийские работы Леонардо да Винчи: («Благовещение»; 1472–1475 гг.), картина «Поклонение волхвов » (1481–1482 гг.) и «Крещение Христа»; 1475 г., которая изображает Иоанна Крестителя, крестящего Христа на берегу Иордана. Работы Караваджо то время считались вульгарными из-за его прямой интерпретации реальности. Голова Медузы (1598–1599 гг.), заказанная для церемониального щита, предположительно является автопортретом молодого художника, который позже умер в возрасте 39 лет. Библейская драма ангела, поддерживающего руку Авраама, когда он держит нож к горлу его сына Исаака в «Жертвоприношении Исаака» Караваджо (1601–02) великолепен по своей интенсивности. Если у вас все еще есть силы для знакомства, можно познакомиться с коллекцией работ зарубежных художников XVI–XVIII веков, а именно Рембрандта, Рубенса и Ван Дейка
Если Вы утомитесь от музеев и галерей, отправляйтесь прогуляться на свежий воздух. Проведите время в садах Боболи или поднимитесь на холм к церкви Сан-Миниато-аль-Монте, чтобы насладиться очаровательным видом на город. Сделайте чудесные панорамные фото
Уффици был построен как правительственное здание в 1580 году по приказу герцога Козимо I Медичи Джорджо Вазари для размещения административных и юридических учреждений Флоренции. Сын Козимо, Франческо, превратил верхний этаж дворца в картинную галерею. После этого эта коллекция все больше и больше обогащалась и превратилась в большой музей, которым она является сегодня. Гигантская реконструкция музея, стоимостью 65 миллионов евро, началась в 1995 году. Выставочные площади удваивались, а произведения искусства реорганизовывались. По последним подсчетам заполнены около 100 комнат на двух этажах
Выбирайте любую из наших экскурсий по галерее. Возможно, лучше ограничиться максимум 2-4-часовыми предложениями для первого знакомства. Когда красоты станет слишком много, отправляйтесь в кафе на крыше. Оно известно как висячий сад с террасами, где клан Медичи слушал музыкальные представления на площади внизу, чтобы выпить, подышать свежим воздухом и полюбоваться потрясающими видами
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья6 июня 2024Спасибо большое за интересную экскурсию. Было очень познавательно! Бродили потом самостоятельно по городу уже с каким то внутренним компасом. Спасибо!!!
- ИИлья30 мая 2024Уффици для детейОгромное благодарность Ольге за те две экскурсии, которые мы провели вместе. Первая экскурсия была семейная экскурсия по городу. Наша цель была
- ММарина29 мая 2024Большое спасибо Лидии за очень интересную экскурсию! Всем очень рекомендуем! Обязательно вернемся во Флоренцию и к этому гиду!
- AAnna29 мая 2024Марина отличный рассказчик и смогла помочь нам получить наиболее интересную и полезную информацию о городе, насколько это возможно за один день.
- ССанта29 мая 2024Флоренция – звучит так как и выглядит. Один из самых прекрасных городов в мире. Великолепие этого города помогла понять и
- ООксана26 мая 2024Мы в восторге от экскурсии! Мария за 2 часа показала нам главные шедевры, а потом мы остались еще и посмотрели
- ЕЕлена23 мая 2024Диана замечательно провела экскурсию! Очень интересно и прекрасно организовано.
- AAndrey22 мая 2024Спасибо Диане за отличный тур, все очень гармонично и хорошо организовано, интересно, Диана очень приятная и профессионально отлично подготовленный гид. Очень рекомендуем
- ТТатьяна22 мая 2024Отличная экскурсия, слушать было интересно, на вопросы гид отвечала со знанием дела. В общении приятная. Понятно что за два часа
- IIlya19 мая 2024Татьяна прекрасно разбирается в искусстве и наша экскурсия по Уффици была очень интересной. За каждой картиной стояла ее история, и Татьяна смогла передать эту историю нам. Очень советую!
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Галерея Уффици»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 29
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Галерея Уффици" можно забронировать 29 экскурсий и билетов от 38 до 300 со скидкой до 16%. Туристы уже оставили гидам 1072 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 29 экскурсий на 2024 год по теме «Галерея Уффици», 1072 ⭐ отзыва, цены от €38. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август