Добро пожаловать в галерею, где каждый зал — как сцена театра: здесь венчались, мстили, любили и предавали. Вместе мы расшифруем коды Боттичелли.
Я расскажу, как картина «Рождение Венеры» связана с политикой Медичи и почему у Венеры такая странная поза. Эта экскурсия — не просто про живопись, она про драму, интриги, страсть и блеск Ренессанса.
Описание экскурсии
Картинная галерея Уффици. Основной интерес нашей экскурсии — живопись эпохи Возрождения.
Обсудим:
- Почему во Флоренции оказалось так много гениальных живописцев одновременно
- Зачем Козимо I решил построить здание Уффици и что означает это слово
- Почему столь причудливо расписаны потолки последнего этажа галереи
- Какая работа из собрания музея больше других понравилась Наполеону
- Кто изображён на полотнах Боттичелли
- Как и куда развивалась живопись
Это лишь малая часть вопросов, на которые вы получите ответы.
Организационные детали
- Билеты в галерею Уффици не входят в стоимость экскурсии — их нужно самостоятельно забронировать на официальном сайте. Стоимость — €25 за чел. + €4 за бронь. Напишите нам, если у вас не получится приобрести билеты — мы постараемся помочь
- Если в группе больше 4 человек, мы будем использовать радиогиды (включены в стоимость)
- В галерею не пропускают с острыми предметами (ножи, ножницы) и бутылками с водой объёмом более 0,5 л.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник в 16:30, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:30 и 16:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€56
|Дети 8-14 лет
|€40
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У галереи Уффици
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 16:30, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:30 и 16:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 624 туристов
Искусство и история зажигают меня с тех пор, как я оказалась во Флоренции в 2003 году. Высока вероятность, что посмотрев на Флоренцию через призму моего восприятия, вы вернётесь в собственную
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Д
Дарья
5 ноя 2025
Большое спасибо Светлане за проведенную экскурсию! Светлана очень грамотный экскурсовод, рассказывает живо и с юмором. Не заметила,как прошли 2 с лишним часа🤩 спасибо, в следующий раз обязательно обращусь к Светлане)
Хелена
18 окт 2025
Экскурсия в Уффици со Светланой очень понравилась (вообще в компании две Светланы, заранее непонятно, которая из Светлан будет у вас, но обе хороши). Немного сбивало с толку, что Светлана в
Анастасия
13 окт 2025
Видно, что гид пытается уложится в 2 часа и быстро быстро везде бегаем по галерее.
Светлана
Ответ организатора:
Уважаемая Анастасия,
очень сожалению, что не оправдала Ваши ожидания.
К
Кира
29 сен 2025
Экскурсовод Светлана провела для нас интересную экскурсию по залам галереи и подсказала, на какие экспонаты следует обратить «особое внимание». Спасибо!
Павел
27 сен 2025
Замечательная экскурсия, позволяющая не только посмотреть на шедевры галереи Уффици, но и узнать много интересной информации о картинах и их авторах, обратить внимание на детали, которые сам мог бы не заметить. Спасибо!
Д
Диляра
26 сен 2025
Очень интересная, насыщенная, богатая информацией экскурсия, широкие познания Светланы, приятная подача материала, много всего узнали и не особенно устали! Рекомендуем!
Екатерина
23 сен 2025
Экскурсия со Светланой была просто восхитительна: интересно, эмоционально, глубоко. Сходила на одну и потом сразу купила на все последующие дни. Получила огромное удовольствие.
Е
Елена
23 сен 2025
Замечательная экскурсия со знающим гидом и приятным, заботливым человеком! Посчастливилось провести со Светланой целый экскурсионный день во Флоренции. Мы встретились в 10 утра и расстались в 19 часов. Весь день
А
Александр
16 сен 2025
Очень понравилась экскурсия по галерее Уфицци. Узнали много нового, совсем другим взглядом стали смотреть на иконы и картины. Теперь видим разницу между плоскими изображениями, и когда начинается глубина и прорисовка деталей. Экскурсия очень познавательная и насыщенная. Светлана наполнила знаниями и пониманием прекрасного, что и в каком зале смотреть и под каким углом. Однозначно рекомендуем! Спасибо ♥️
A
Anastasia
16 сен 2025
Чудесная экскурсия со Светланой, было интересно
С
Светлана
13 сен 2025
Мне очень повезло, формат экскурсии оказался индивидуальным! Светлана построила свой рассказ с учетом моих пожеланий, за что ей огромное спасибо! когда слушаешь такого увлеченного и хорошо образованного экскурсовода, время бежит незаметно! Получила массу удовольствия не только от увиденных воочию шедевров, но и от общения с интересным человеком. однозначно рекомендую!)
A
Anastassia
5 сен 2025
Светлана спасибо огромное за чудесное погружение в мир искусства
Экскурсия запомнилась как живой рассказ, с юмором, наполненная смехом и интересными фактами которые крепко осели в голове благодаря подаче
Не было перегруженности датами
М
Мартусевич
31 авг 2025
Прекрасная экскурсия (в нашем случае адаптированная под детей)!
Смело могу рекомендовать Светлану как профессионала 🙌🏻
И
Ирина
28 авг 2025
Шикарная экскурсия по галерее! Я никогда еще не узнавала столько интересных моментов про творчество знаменитых художников и скульпторов за один раз и в одном месте! Огромная эрудированность и вовлеченность экскурсовода помогли очень ярко и с пользой провести время в этом уникальном месте. Спасибо большое!
М
Марина
27 авг 2025
Светлана - замечательный экскурсовод с энциклопедическими познаниями, прекрасно разбирающийся в истории живописи, и доступно объясняющий особенности флорентийской живописи. Мы получили огромное удовольствие от посещения музея и от общения со Светланой.
