В Уффици о гениях и интригах итальянского Ренессанса

Гарантировано попасть в галерею и постичь путь развития живописи
Добро пожаловать в галерею, где каждый зал — как сцена театра: здесь венчались, мстили, любили и предавали. Вместе мы расшифруем коды Боттичелли.

Я расскажу, как картина «Рождение Венеры» связана с политикой Медичи и почему у Венеры такая странная поза. Эта экскурсия — не просто про живопись, она про драму, интриги, страсть и блеск Ренессанса.
5
32 отзыва
Время начала: 12:30, 16:30

Описание экскурсии

Картинная галерея Уффици. Основной интерес нашей экскурсии — живопись эпохи Возрождения.

Обсудим:

  • Почему во Флоренции оказалось так много гениальных живописцев одновременно
  • Зачем Козимо I решил построить здание Уффици и что означает это слово
  • Почему столь причудливо расписаны потолки последнего этажа галереи
  • Какая работа из собрания музея больше других понравилась Наполеону
  • Кто изображён на полотнах Боттичелли
  • Как и куда развивалась живопись

Это лишь малая часть вопросов, на которые вы получите ответы.

Организационные детали

  • Билеты в галерею Уффици не входят в стоимость экскурсии — их нужно самостоятельно забронировать на официальном сайте. Стоимость — €25 за чел. + €4 за бронь. Напишите нам, если у вас не получится приобрести билеты — мы постараемся помочь
  • Если в группе больше 4 человек, мы будем использовать радиогиды (включены в стоимость)
  • В галерею не пропускают с острыми предметами (ножи, ножницы) и бутылками с водой объёмом более 0,5 л.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник в 16:30, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:30 и 16:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€56
Дети 8-14 лет€40
Дети до 7 летБесплатно
Светлана
Светлана — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 624 туристов
Искусство и история зажигают меня с тех пор, как я оказалась во Флоренции в 2003 году. Высока вероятность, что посмотрев на Флоренцию через призму моего восприятия, вы вернётесь в собственную
реальность другим человеком: более заряженным и с ясным пониманием того, что вам нужно от жизни. К этому располагает история семьи, с которой в Тоскане связан каждый камень, — Медичи. Да и сами камни тоже играют не последнюю роль в формировании вашего настроения. Я провожу экскурсии в команде с коллегами-гидами.

Фотографии от путешественников

Д
Дарья
5 ноя 2025
Большое спасибо Светлане за проведенную экскурсию! Светлана очень грамотный экскурсовод, рассказывает живо и с юмором. Не заметила,как прошли 2 с лишним часа🤩 спасибо, в следующий раз обязательно обращусь к Светлане)
Хелена
Хелена
18 окт 2025
Экскурсия в Уффици со Светланой очень понравилась (вообще в компании две Светланы, заранее непонятно, которая из Светлан будет у вас, но обе хороши). Немного сбивало с толку, что Светлана в
рассказе часто ссылалась на то, о чем она рассказывала другим участникам группы во время обзорной экскурсии, но так как у нас обзорная экскурсия была с другой Светланой, то у нас там был другой текст и другие факты. Но вообще это отличная идея: идти в Уффици с гидом, гораздо больше в этом смысла, чем идти самому. В Уфицци интересно само здание и его история, а не только картины, и Светлана обо всем этом рассказала. Из пожеланий, может быть, только просьба перечислять то, что не вошло в экскурсию и рекомендовать посмотреть это самостоятельно. Я после экскурсии прошлась сама по залам, нашла Дюрера и отличный раздел Северного Возрождения, а также Эль Греко.

Анастасия
Анастасия
13 окт 2025
Видно, что гид пытается уложится в 2 часа и быстро быстро везде бегаем по галерее.
Светлана
Светлана
Ответ организатора:
Уважаемая Анастасия,
очень сожалению, что не оправдала Ваши ожидания.
Я действительно стараюсь уложиться в два часа экскурсии, так как понимаю, что у
участников группы потом запланированы другие дела.
Стараясь показать как можно больше и задержаться подольше на шедеврах, между залами мы ходили быстро. Видимо, именно это создало у Вас впечатление торопливости.
Справедливости ради, хочу отметить, что т. к. группа была очень заинтересована и задавала вопросы, в 2 часа мы не уложились и о галерее Уффици и находящихся в ней произведениях искусства я рассказывала, как минимум, на 20 минут дольше. Именно поэтому, в процессе экскурсии, я спрашивала разрешение на небольшую задержку.

К
Кира
29 сен 2025
Экскурсовод Светлана провела для нас интересную экскурсию по залам галереи и подсказала, на какие экспонаты следует обратить «особое внимание». Спасибо!
Павел
Павел
27 сен 2025
Замечательная экскурсия, позволяющая не только посмотреть на шедевры галереи Уффици, но и узнать много интересной информации о картинах и их авторах, обратить внимание на детали, которые сам мог бы не заметить. Спасибо!
Д
Диляра
26 сен 2025
Очень интересная, насыщенная, богатая информацией экскурсия, широкие познания Светланы, приятная подача материала, много всего узнали и не особенно устали! Рекомендуем!
Екатерина
Екатерина
23 сен 2025
Экскурсия со Светланой была просто восхитительна: интересно, эмоционально, глубоко. Сходила на одну и потом сразу купила на все последующие дни. Получила огромное удовольствие.
Е
Елена
23 сен 2025
Замечательная экскурсия со знающим гидом и приятным, заботливым человеком! Посчастливилось провести со Светланой целый экскурсионный день во Флоренции. Мы встретились в 10 утра и расстались в 19 часов. Весь день
провела под покровительством интеллигентного заботливого человека. Экскурсия по галерее Уффици в исполнении Светланы - увлекательный рассказ о произведениях и историях жизни Микеланджело, Рафаэля, Бернини… Светлана показывала и направляла, учила видеть. Мы рассматривали полотна, Светлана обращала внимание на фрагменты, объясняла суть увиденного. Светлана стала настоящим проводником по огромному собранию галереи. Мы пробродили по залам больше заявленного в программе времени, уходить не хотелось. Светлана, спасибо за Ваши знания и щедрость! Отдельные спасибо за фото!

А
Александр
16 сен 2025
Очень понравилась экскурсия по галерее Уфицци. Узнали много нового, совсем другим взглядом стали смотреть на иконы и картины. Теперь видим разницу между плоскими изображениями, и когда начинается глубина и прорисовка деталей. Экскурсия очень познавательная и насыщенная. Светлана наполнила знаниями и пониманием прекрасного, что и в каком зале смотреть и под каким углом. Однозначно рекомендуем! Спасибо ♥️
A
Anastasia
16 сен 2025
Чудесная экскурсия со Светланой, было интересно
С
Светлана
13 сен 2025
Мне очень повезло, формат экскурсии оказался индивидуальным! Светлана построила свой рассказ с учетом моих пожеланий, за что ей огромное спасибо! когда слушаешь такого увлеченного и хорошо образованного экскурсовода, время бежит незаметно! Получила массу удовольствия не только от увиденных воочию шедевров, но и от общения с интересным человеком. однозначно рекомендую!)
A
Anastassia
5 сен 2025
Светлана спасибо огромное за чудесное погружение в мир искусства

Экскурсия запомнилась как живой рассказ, с юмором, наполненная смехом и интересными фактами которые крепко осели в голове благодаря подаче
Не было перегруженности датами
и христоматийными фактами, 2.5 часа пронеслись как мгновение, я смогла прочувствовать чем жили художники, и как они видели этот мир

Отзыв пишу лишь спустя месяц, но впечатления до сих пор не отпускают, это было живо, энергично и богато на положительные эмоции. Огромная благодарность ❤️

М
Мартусевич
31 авг 2025
Прекрасная экскурсия (в нашем случае адаптированная под детей)!
Смело могу рекомендовать Светлану как профессионала 🙌🏻
И
Ирина
28 авг 2025
Шикарная экскурсия по галерее! Я никогда еще не узнавала столько интересных моментов про творчество знаменитых художников и скульпторов за один раз и в одном месте! Огромная эрудированность и вовлеченность экскурсовода помогли очень ярко и с пользой провести время в этом уникальном месте. Спасибо большое!
М
Марина
27 авг 2025
Светлана - замечательный экскурсовод с энциклопедическими познаниями, прекрасно разбирающийся в истории живописи, и доступно объясняющий особенности флорентийской живописи. Мы получили огромное удовольствие от посещения музея и от общения со Светланой.

