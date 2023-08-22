Buongiorno! Я сомелье и гастроблогер, а потому приглашаю вас познать Флоренцию через мир культовых вин, фарфора, оливкового масла и парфюмерии. Вас ждёт изысканный шопинг и дегустации, погружение в многовековые традиции знатных семей и ремесленников, секреты «золота Тосканы» и предметы роскоши, в которых скрыт дух самой Флоренции.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Всё, что делает Флоренцию — Флоренцией!

Я стану вашим проводником в мир гастрономических изысков и благородной роскоши Тосканы и Италии. Нас уже ждут:

Старейшая действующая аптека в Европе. Когда-то здесь создали парфюм для Екатерины Медичи, а сегодня вы сможете приобрести зелья, эликсиры и настойки.

Флагманский бутик престижного итальянского фарфора. Поговорим о местных мастерах и их культовых коллекциях, которые украшают столы лучших ресторанов мира.

Палаццо 15 века, где вам откроется мир вина Тосканы. Конечно, вино будет в центре нашего внимания! Вы продегустируете великие вина маркизов Антинори и получите краткий информативный экскурс от сомелье.

«Золото Тосканы»: ну и как же без оливкового масла! Как профессиональный дегустатор оливкового масла топ-качества, я поделюсь своими секретами, научу вас выбирать его и дегустировать.

Прогулка до дворца Портинари: именно отсюда родом Беатриче — муза великого Данте Алигьери. Я расскажу о дворце, а после вы сможете остаться на обед в прекрасном местном ресторане.

Также по пути мы можем продегустировать вино или коктейль через знаменитое винное окошко (если не будет очереди!). И купить вкусное мороженое.

Организационные детали