Культурно-гастрономическая прогулка с профессиональными дегустациями вина и оливкового масла
Buongiorno! Я сомелье и гастроблогер, а потому приглашаю вас познать Флоренцию через мир культовых вин, фарфора, оливкового масла и парфюмерии.
Вас ждёт изысканный шопинг и дегустации, погружение в многовековые традиции знатных семей и ремесленников, секреты «золота Тосканы» и предметы роскоши, в которых скрыт дух самой Флоренции.
Вас ждёт изысканный шопинг и дегустации, погружение в многовековые традиции знатных семей и ремесленников, секреты «золота Тосканы» и предметы роскоши, в которых скрыт дух самой Флоренции.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Всё, что делает Флоренцию — Флоренцией!
Я стану вашим проводником в мир гастрономических изысков и благородной роскоши Тосканы и Италии. Нас уже ждут:
- Старейшая действующая аптека в Европе. Когда-то здесь создали парфюм для Екатерины Медичи, а сегодня вы сможете приобрести зелья, эликсиры и настойки.
- Флагманский бутик престижного итальянского фарфора. Поговорим о местных мастерах и их культовых коллекциях, которые украшают столы лучших ресторанов мира.
- Палаццо 15 века, где вам откроется мир вина Тосканы. Конечно, вино будет в центре нашего внимания! Вы продегустируете великие вина маркизов Антинори и получите краткий информативный экскурс от сомелье.
- «Золото Тосканы»: ну и как же без оливкового масла! Как профессиональный дегустатор оливкового масла топ-качества, я поделюсь своими секретами, научу вас выбирать его и дегустировать.
- Прогулка до дворца Портинари: именно отсюда родом Беатриче — муза великого Данте Алигьери. Я расскажу о дворце, а после вы сможете остаться на обед в прекрасном местном ресторане.
Также по пути мы можем продегустировать вино или коктейль через знаменитое винное окошко (если не будет очереди!). И купить вкусное мороженое.
Организационные детали
- Дегустации вина и закусок в палаццо 15 века оплачиваются отдельно: половина дегустационного бокала супертосканы — 17 евро, бокал десертного вина из заизюмленного винограда — 12 евро, сырная нарезка пекорино из овечьего молока — примерно 15 евро
- Дегустация через винное окошко — до 10 евро за бокал
- По окончании экскурсии вы можете остаться на обед в престижном палаццо Портинари: бизнес ланч — примерно 55 евро с человека с вином (с пн по пт, также можно заказать блюда по меню)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- напротив базилики Санта Мария Новелла
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид во Флоренции
Меня зовут Яна, я живу в Тоскане с 2012 года. Закончила магистратуру в Институте моды во Флоренции по специальности Fashion Merchandising and Buying. Меня очень привлекают нишевые итальянские профессии ремесленников. Это относится как к миру моды, так и к кулинарии. Уже давно веду гастрономический блог об Италии. Делаю отзывы на рестораны, винодельни, продукцию высокого качества Made In Italy. Делюсь с моими читателями и гостями полезной информацией и ценным опытом. С начала 2019 год являюсь сертифицированным сомелье итальянской ассоциации FISAR. Буду рада видеть вас на своих экскурсиях!
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