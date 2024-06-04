1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и неповторимые пейзажи
Погрузитесь в атмосферу средневековой Тосканы: винные дегустации, исторические борго и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: piazzale Porta Romana
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Сыр и вино в живописном Сан-Джиминьяно
Погрузитесь в атмосферу средневекового Сан-Джиминьяно, наслаждаясь дегустацией сыров и вин, а также узнавая секреты местных сыроваров
Начало: В городе Чертальдо (Кьянти). По договоренности мож...
«На дегустации вы сможете попробовать несколько видов Кьянти (крепкое и терпкое красное вино) и Верначчи (сухое и бодрящее белое вино) с типичными тосканскими закусками прошутто, пекорино и брускетта»
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Шопинг и дегустационный ужин в Монтеварки
Отправиться в знаменитый аутлет Prada и насладиться блюдами тосканской кухни
Начало: Montevarchi
«В Монтеварки вас ждёт замечательный дегустационный ужин в сопровождении итальянских вин (в том числе и знаменитого Chianti)»
10 июня в 16:00
14 июня в 16:00
от €94 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастрономическое приключение с дегустацией вин в сердце Флоренции
Погрузитесь в мир итальянских вкусов: от местных деликатесов до изысканных вин, научитесь их ценить и выбирать
Начало: На площади Дуомо
«Попробуете вино, которое «излечивало» во время Чёрной чумы»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от €100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Эксклюзивная дегустация вин в замке Кьянти: путешествие из Флоренции
Погрузитесь в мир виноделия Тосканы с эксклюзивной дегустацией в замке Кьянти. Откройте для себя вкус настоящего Chianti Classico
Начало: Площадь Порта Романа
«Замки и крепости, аббатства и монастыри со своими знаменитыми винными погребами, где проводится дегустация вин, располагаются на вершине холмов в окружении виноградников, оливковых рощ, огромных сосен и вековых кипарисов»
Расписание: Ежедневно с 10.00 до 14.00
10 июня в 09:00
12 июня в 17:00
€170 за человека
Индивидуальная
6 часов
Насладиться Кьянти: пеший тур с дегустацией вин и деликатесов
Начало: Флоренция, ваш отель или автобусная остановка
«История, вино и пешие Прогулки»
Сегодня в 14:00
Завтра в 07:30
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Винная Флоренция
Погулять по старинным кварталам и отыскать знаменитые винные окошки в душевной компании
Начало: На Piazza del Duomo
«Флорентийцы говорят, что «хорошее вино улучшает кровь», и пьют его чуть ли ни с детства»
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
€225 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
По следам парфюмера
Погрузиться в мир ароматов на родине парфюмерии и побывать на дегустации вин
«В завершении мы отправимся в небольшую винную лавку, где вы продегустируете несколько местных вин»
17 июня в 10:30
18 июня в 10:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
В гостях у флорентийских графов
Прогуляться с семьёй благородных аристократов по их владениям с дегустацией вина или без
«Графы показывают другой роскошный дворец, террасу с видом на кафедральный собор Флоренции и винный погребок»
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
€550 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 июня 2024Очень здорово! Елена умница, очень интеллигентная и интересно рассказывает. Дегустация на 10 из 10 🔥
- ААнна10 мая 2024Гид просто великолепный. Татьяна прекрасно владеет информацией, но при этом не перегружает каким-то фактами. Очень обонятельная и комфортная. Маршрут очень интересный. Прекрасный сыры, вино, природа, старинный город. Все под беседу с высокоинтеллектуальным человеком. Однозначно рекомендуем. С благодарностью, Сергей и Анна.
- ЗЗинаида7 мая 2024Мы с семьей провели в Тоскане неделю. Хотела показать Кьянти и мужу, и детям:) Выбрали пешую экскурсию, так как хотелось
- LLarissa7 мая 2024Этой весной я со своим взрослым сыном сходила в пеший поход по Кьянти. Начну с того,что я люблю трекинг и
- ЮЮлия7 мая 2024Надя, хочу поблагодарить за интересную экскурсию! Я узнала много нового и интересного про местность, попробовала настоящее вино Кьянти, пообщалась с
- ООксана26 апреля 2024Нам с мужем понравилась дегустация. Мы интересуемся вином и узнали от Надии много интересной информации про тосканское вино, а также получили дегустационные лайфхаки)). Общение было приятным, когда в следующий раз будем во Флоренции, обязательно встретимся!
- ГГюльнара19 апреля 2024С Татьяной мы посетили самые лучшие и живописные места Тосканы. Побывали в сыроварне, попробовали очень вкусные сыры, далее мы проехали
- ААделина9 апреля 2024Это была самая лучшая экскурсия за время нашего пребывания в Италии!!! Очень благодарны Елене за море эмоций и впечатлений😍 Мы
- ТТатьяна20 марта 2024Спасибо огромное Татьяне! Супер гид во всех отношениях, вся экскурсия организована очень хорошо. Информация подаётся легко и очень интересно. Классные места, где проводятся дегустации. Нам всё очень понравилось. Выбирайте экскурсии с Татьяной и вы не пожалеете 😁 однозначно рекомендую!
- ММария19 февраля 2024Елена прекрасно провела экскурсию!! Очень интересно, насыщенно и вкусно. Восторг. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Винные туры»
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