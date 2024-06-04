Винные экскурсии во Флоренции

Найдено 9 экскурсий в категории «Винные туры» во Флоренции на русском языке, цены от €94. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
41 отзыв
Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и неповторимые пейзажи
Погрузитесь в атмосферу средневековой Тосканы: винные дегустации, исторические борго и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: piazzale Porta Romana
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 360 за всё до 4 чел.
Сыр и вино в живописном Сан-Джиминьяно
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
57 отзывов
Сыр и вино в живописном Сан-Джиминьяно
Погрузитесь в атмосферу средневекового Сан-Джиминьяно, наслаждаясь дегустацией сыров и вин, а также узнавая секреты местных сыроваров
Начало: В городе Чертальдо (Кьянти). По договоренности мож...
«На дегустации вы сможете попробовать несколько видов Кьянти (крепкое и терпкое красное вино) и Верначчи (сухое и бодрящее белое вино) с типичными тосканскими закусками прошутто, пекорино и брускетта»
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
300 за всё до 3 чел.
Шопинг и дегустационный ужин в Монтеварки
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
12 отзывов
Шопинг и дегустационный ужин в Монтеварки
Отправиться в знаменитый аутлет Prada и насладиться блюдами тосканской кухни
Начало: Montevarchi
«В Монтеварки вас ждёт замечательный дегустационный ужин в сопровождении итальянских вин (в том числе и знаменитого Chianti)»
10 июня в 16:00
14 июня в 16:00
от 94 за всё до 5 чел.
Гастрономическая прогулка и винная дегустация с сомелье
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Гастрономическое приключение с дегустацией вин в сердце Флоренции
Погрузитесь в мир итальянских вкусов: от местных деликатесов до изысканных вин, научитесь их ценить и выбирать
Начало: На площади Дуомо
«Попробуете вино, которое «излечивало» во время Чёрной чумы»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 100 за всё до 6 чел.
Дегустация лучших вин в одном из замков Кьянти
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Эксклюзивная дегустация вин в замке Кьянти: путешествие из Флоренции
Погрузитесь в мир виноделия Тосканы с эксклюзивной дегустацией в замке Кьянти. Откройте для себя вкус настоящего Chianti Classico
Начало: Площадь Порта Романа
«Замки и крепости, аббатства и монастыри со своими знаменитыми винными погребами, где проводится дегустация вин, располагаются на вершине холмов в окружении виноградников, оливковых рощ, огромных сосен и вековых кипарисов»
Расписание: Ежедневно с 10.00 до 14.00
10 июня в 09:00
12 июня в 17:00
170 за человека
Насладиться Кьянти: пеший тур с дегустацией вин и деликатесов
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Насладиться Кьянти: пеший тур с дегустацией вин и деликатесов
Начало: Флоренция, ваш отель или автобусная остановка
«История, вино и пешие Прогулки»
Сегодня в 14:00
Завтра в 07:30
150 за всё до 6 чел.
Винная Флоренция
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Винная Флоренция
Погулять по старинным кварталам и отыскать знаменитые винные окошки в душевной компании
Начало: На Piazza del Duomo
«Флорентийцы говорят, что «хорошее вино улучшает кровь», и пьют его чуть ли ни с детства»
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
225 за всё до 7 чел.
По следам парфюмера
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
По следам парфюмера
Погрузиться в мир ароматов на родине парфюмерии и побывать на дегустации вин
«В завершении мы отправимся в небольшую винную лавку, где вы продегустируете несколько местных вин»
17 июня в 10:30
18 июня в 10:00
250 за всё до 6 чел.
В гостях у флорентийских графов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
В гостях у флорентийских графов
Прогуляться с семьёй благородных аристократов по их владениям с дегустацией вина или без
«Графы показывают другой роскошный дворец, террасу с видом на кафедральный собор Флоренции и винный погребок»
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
550 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи
    Очень здорово! Елена умница, очень интеллигентная и интересно рассказывает. Дегустация на 10 из 10 🔥
    Очень здорово! Елена умница, очень интеллигентная и интересно рассказываетОчень здорово! Елена умница, очень интеллигентная и интересно рассказываетОчень здорово! Елена умница, очень интеллигентная и интересно рассказываетОчень здорово! Елена умница, очень интеллигентная и интересно рассказывает
  • А
    Анна
    10 мая 2024
    Сыр и вино в живописном Сан-Джиминьяно
    Гид просто великолепный. Татьяна прекрасно владеет информацией, но при этом не перегружает каким-то фактами. Очень обонятельная и комфортная. Маршрут очень интересный. Прекрасный сыры, вино, природа, старинный город. Все под беседу с высокоинтеллектуальным человеком. Однозначно рекомендуем. С благодарностью, Сергей и Анна.
  • З
    Зинаида
    7 мая 2024
    Насладиться Кьянти: пеший тур с дегустацией вин и деликатесов
    Мы с семьей провели в Тоскане неделю. Хотела показать Кьянти и мужу, и детям:) Выбрали пешую экскурсию, так как хотелось
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    получить полное впечатление от природных красот. Все было здорово. Надя рассказывала интересные вещи, даже дети слушали, что обычно на них непохоже. По возвращению домой, когда гуляем, щупают листы на дубах, проверяют, пушистые они или нет:) Ну а нам с мужем было очень интересно узнать историю винограда и историю территории, сам поход просто супер, сами бы столько всего красивого не увидели, надо знать, куда идти, для этого и нужна Надя! Семейное хозяйство, куда мы ходили на дегустацию вин и прошутто, просто отменное. Спасибо за классный день!

  • L
    Larissa
    7 мая 2024
    Насладиться Кьянти: пеший тур с дегустацией вин и деликатесов
    Этой весной я со своим взрослым сыном сходила в пеший поход по Кьянти. Начну с того,что я люблю трекинг и
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    очень люблю проводить время на природе,а из вин отдаю предпочтение красному вину. Мы отправились на эту пешую прогулку из городка Греве ин Кьянти, где сначала в одном историческом кафе выпили капучино,который был вкусным и бодрящим. Затем зашли в мясную лавку с разными видами колбас, купили колбаску из кабанчика, а потом отправились в поход вдоль дороги с виноградниками. Вокруг нас были живописные холмы,виноградники и прекрасные виды. Мы узнали историю виноградной лозы и историю виноделия в Италии. Странно было узнать, что раньше здесь росло много прекрасных дубов. Почему их нет теперь?Об этом нам рассказал наш гид … Такая пешая прогулка нас зарядила энергией,так как мы были в контакте с этой красотой вокруг нас и конечно же пришёл аппетит. Позже мы добрались до винного хозяйства, которым занимается одна итальянская семья. Мы отведали нарезку разных видов ветчины,сыров, брускетты и домашний тирамису. Конечно всё это сопровождалось дегустацией красных вин. Мы провели замечательный день и очень благодарны нашему гиду Надежде за все интересные детали, которыми она с нами поделилась, за её чуткость к нашим желаниям во время этого похода и за её жизнерадостность.

  • Ю
    Юлия
    7 мая 2024
    Насладиться Кьянти: пеший тур с дегустацией вин и деликатесов
    Надя, хочу поблагодарить за интересную экскурсию! Я узнала много нового и интересного про местность, попробовала настоящее вино Кьянти, пообщалась с
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    местными жителями и получила большой заряд позитива на долгое время! Привет Андрея - его сыр и ветчина просто объедение! Также спасибо за отличную компанию и хорошее настроение, с которым я возвращаюсь домой!

  • О
    Оксана
    26 апреля 2024
    Гастрономическая прогулка и винная дегустация с сомелье
    Нам с мужем понравилась дегустация. Мы интересуемся вином и узнали от Надии много интересной информации про тосканское вино, а также получили дегустационные лайфхаки)). Общение было приятным, когда в следующий раз будем во Флоренции, обязательно встретимся!
  • Г
    Гюльнара
    19 апреля 2024
    Сыр и вино в живописном Сан-Джиминьяно
    С Татьяной мы посетили самые лучшие и живописные места Тосканы. Побывали в сыроварне, попробовали очень вкусные сыры, далее мы проехали
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    по живописным холмам, побывали на дегустации вин в винодельне принадлежащее потомкам Мона Лизы. А далее в городок Сан Джиминьяно. Все прошло очень интересно и познавательно. Рекомендую Татьяну, одна из лучших гидов по Тоскане!!!

  • А
    Аделина
    9 апреля 2024
    Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи
    Это была самая лучшая экскурсия за время нашего пребывания в Италии!!! Очень благодарны Елене за море эмоций и впечатлений😍 Мы
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    посетили несколько мест в Тоскане, дегустировали вино в семейной винодельне синьора Мауриццио. Елена рассказала нам историю про долину Кьянти, отвечала на наши вопросы про быт и привычки итальянцев. Мы остались в восторге! И будем обязательно рекомендовать!

    Это была самая лучшая экскурсия за время нашего пребывания в Италии!!! Очень благодарны Елене за мореЭто была самая лучшая экскурсия за время нашего пребывания в Италии!!! Очень благодарны Елене за мореЭто была самая лучшая экскурсия за время нашего пребывания в Италии!!! Очень благодарны Елене за мореЭто была самая лучшая экскурсия за время нашего пребывания в Италии!!! Очень благодарны Елене за море
  • Т
    Татьяна
    20 марта 2024
    Сыр и вино в живописном Сан-Джиминьяно
    Спасибо огромное Татьяне! Супер гид во всех отношениях, вся экскурсия организована очень хорошо. Информация подаётся легко и очень интересно. Классные места, где проводятся дегустации. Нам всё очень понравилось. Выбирайте экскурсии с Татьяной и вы не пожалеете 😁 однозначно рекомендую!
    Спасибо огромное Татьяне! Супер гид во всех отношениях, вся экскурсия организована очень хорошо. Информация подаётся легкоСпасибо огромное Татьяне! Супер гид во всех отношениях, вся экскурсия организована очень хорошо. Информация подаётся легкоСпасибо огромное Татьяне! Супер гид во всех отношениях, вся экскурсия организована очень хорошо. Информация подаётся легко
  • М
    Мария
    19 февраля 2024
    Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи
    Елена прекрасно провела экскурсию!! Очень интересно, насыщенно и вкусно. Восторг. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Винные туры»

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  4. Гастрономическая прогулка и винная дегустация с сомелье
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  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Винные туры" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 94 до 550. Туристы уже оставили гидам 120 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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