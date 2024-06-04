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очень люблю проводить время на природе,а из вин отдаю предпочтение красному вину. Мы отправились на эту пешую прогулку из городка Греве ин Кьянти, где сначала в одном историческом кафе выпили капучино,который был вкусным и бодрящим. Затем зашли в мясную лавку с разными видами колбас, купили колбаску из кабанчика, а потом отправились в поход вдоль дороги с виноградниками. Вокруг нас были живописные холмы,виноградники и прекрасные виды. Мы узнали историю виноградной лозы и историю виноделия в Италии. Странно было узнать, что раньше здесь росло много прекрасных дубов. Почему их нет теперь?Об этом нам рассказал наш гид … Такая пешая прогулка нас зарядила энергией,так как мы были в контакте с этой красотой вокруг нас и конечно же пришёл аппетит. Позже мы добрались до винного хозяйства, которым занимается одна итальянская семья. Мы отведали нарезку разных видов ветчины,сыров, брускетты и домашний тирамису. Конечно всё это сопровождалось дегустацией красных вин. Мы провели замечательный день и очень благодарны нашему гиду Надежде за все интересные детали, которыми она с нами поделилась, за её чуткость к нашим желаниям во время этого похода и за её жизнерадостность.