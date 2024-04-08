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Квест
2 часа
Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей
Познакомьтесь с Флоренцией через квест для детей и родителей. Увлекательные задания, исторические места и сюрпризы на память. Подходит для детей от 5 лет
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
€134 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Антикварные рынки провинциальной Тосканы
Отправиться на лучшие ярмарки пригородов Флоренции за винтажными сокровищами
12 июня в 10:00
14 июня в 16:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Флорентийские штучки
Почувствовать обаяние местной повседневности и увезти оригинальные вещи, напоминающие о городе
Начало: на площади Santa Maria Novella
1 июля в 15:00
2 июля в 10:00
€155 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Шопинг и дегустационный ужин в Монтеварки
Отправиться в знаменитый аутлет Prada и насладиться блюдами тосканской кухни
Начало: Montevarchi
10 июня в 16:00
14 июня в 16:00
от €94 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Мастер-класс в гостях у флорентийского шеф-повара
Под приятные разговоры приготовить блюда тосканской кухни: пасту и брускетты
Начало: В Таварнуцце, регион Тоскана
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 18:00, в субботу и воскресенье в 11:30
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
€150 за человека
Индивидуальная
4 часа
Кулинарный урок в Тоскане
Готовим и едим по-итальянски в семейном ресторане с видом на средневековый Манхэттен
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от €300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Традиционные ремёсла Флоренции
Шопинг-поход по лавочкам искусных флорентийских мастеров
Начало: На Золотом мосту
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сплав на рафте по реке Арно
Увидеть исторический центр Флоренции - с воды
Начало: На пляже реки Арно
30 июня в 16:00
20 июля в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по мраморной бумаге и переплёту блокнота
Открыть старинные ремёсла Флоренции на мастер-классе от профессионального художника
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€190 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена8 апреля 2024Хочу написать отзыв, потому что очень важно в путешествиях с детьми их заинтересовать, особенно вечно недовольных подростков! Лидии удалось это
- ИИрина27 декабря 2023Это было великолепно! Максимально аутентично, очень не обычно. Оказаться на кухне у итальянца, готовить, говорить о музыке и кино, пить вино. Спасибо Елене и Массимо😍вы супер!
- ННаталия8 декабря 2023Эта экскурсия -это знакомство, знакомство с новыми людьми, с новой кузнец, украшенное шоппингом -все, как мы любим. Поездка в пригород
- ЕЕвгения9 сентября 2023Татьяна, просто прекрасный гид и человек! Очень рядом легко и интересно быть) День на одном дыхании прошел! Мастер класс просто наивкуснейший!
- РРоберт8 июня 2023Невероятная экскурсия и восхитительная Гуля! Уже смотрим билеты в Тоскану на следующий сезон, чтобы повторить этот незабываемый опыт. Гуля великолепный
- ЕЕлена24 апреля 2023Без Гули в такие магазинчик точно не добраться! Мало того, что они в маленьком городке, так ещё и вдали от
- ММихаил18 октября 2022Татьяна супер профессионал! Урок организован великолепно с подробными объяснениями. Урок и вся экскурсия в целом прекрасно организована и с точки
- IIrina10 февраля 2020Отличная прогулка! Во Флоренции так много лавок, магазинов и магазинчиков, что с легкостью можно запутаться и сдаться привычным сетевым маркам,
- ООлег4 января 2020Замечательно атмосферный вечер. В отличии от стандартных экскурсий, это не поток, не рутина, а скорее редкий и особый Тур. Это без преувеличения Поездка к Друзьям. Без пафоса. Без интонаций. Душевно. С достоинством и расположением. Спасибо Гуля! Perfetto!!!
- ЕЕлена4 декабря 2019Спасибо Татьяне за прекрасный опыт! Было очень занятно и интересно! Вкусно и незабываемо! Рекомендуем посетить данную экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Активности»
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