Активности – экскурсии во Флоренции

Найдено 9 экскурсий в категории «Активности» во Флоренции на русском языке, цены от €94. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей
Познакомьтесь с Флоренцией через квест для детей и родителей. Увлекательные задания, исторические места и сюрпризы на память. Подходит для детей от 5 лет
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
134 за всё до 8 чел.
Антикварные рынки провинциальной Тосканы
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Антикварные рынки провинциальной Тосканы
Отправиться на лучшие ярмарки пригородов Флоренции за винтажными сокровищами
12 июня в 10:00
14 июня в 16:00
125 за всё до 4 чел.
Флорентийские штучки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Флорентийские штучки
Почувствовать обаяние местной повседневности и увезти оригинальные вещи, напоминающие о городе
Начало: на площади Santa Maria Novella
1 июля в 15:00
2 июля в 10:00
155 за всё до 2 чел.
Шопинг и дегустационный ужин в Монтеварки
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
12 отзывов
Шопинг и дегустационный ужин в Монтеварки
Отправиться в знаменитый аутлет Prada и насладиться блюдами тосканской кухни
Начало: Montevarchi
10 июня в 16:00
14 июня в 16:00
от 94 за всё до 5 чел.
Мастер-класс в гостях у флорентийского шеф-повара
Мини-группа
3.5 часа
1 отзыв
Мастер-класс в гостях у флорентийского шеф-повара
Под приятные разговоры приготовить блюда тосканской кухни: пасту и брускетты
Начало: В Таварнуцце, регион Тоскана
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 18:00, в субботу и воскресенье в 11:30
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
150 за человека
Кулинарный урок в Тоскане
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Кулинарный урок в Тоскане
Готовим и едим по-итальянски в семейном ресторане с видом на средневековый Манхэттен
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от 300 за всё до 10 чел.
Традиционные ремёсла Флоренции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Традиционные ремёсла Флоренции
Шопинг-поход по лавочкам искусных флорентийских мастеров
Начало: На Золотом мосту
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 5 чел.
Сплав на рафте по реке Арно
Индивидуальная
2 часа
Сплав на рафте по реке Арно
Увидеть исторический центр Флоренции - с воды
Начало: На пляже реки Арно
30 июня в 16:00
20 июля в 09:00
150 за всё до 10 чел.
Мастер-класс по мраморной бумаге и переплёту блокнота
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по мраморной бумаге и переплёту блокнота
Открыть старинные ремёсла Флоренции на мастер-классе от профессионального художника
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
190 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    8 апреля 2024
    Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей
    Хочу написать отзыв, потому что очень важно в путешествиях с детьми их заинтересовать, особенно вечно недовольных подростков! Лидии удалось это
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    сделать на 100 % очень легко к восприятию, интересные истории, легенды и факты, сыну было интересно и родители узнали много нового. Очень рекомендую, таких экскурсий мало, а они очень нужны. Спасибо Лидия

  • И
    Ирина
    27 декабря 2023
    Мастер-класс в гостях у флорентийского шеф-повара
    Это было великолепно! Максимально аутентично, очень не обычно. Оказаться на кухне у итальянца, готовить, говорить о музыке и кино, пить вино. Спасибо Елене и Массимо😍вы супер!
    Это было великолепно! Максимально аутентично, очень не обычно. Оказаться на кухне у итальянца, готовить, говорить оЭто было великолепно! Максимально аутентично, очень не обычно. Оказаться на кухне у итальянца, готовить, говорить о
  • Н
    Наталия
    8 декабря 2023
    Шопинг и дегустационный ужин в Монтеварки
    Эта экскурсия -это знакомство, знакомство с новыми людьми, с новой кузнец, украшенное шоппингом -все, как мы любим. Поездка в пригород
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    Флоренции удалась. Самые положительные эмоции. Вкусовым сосочкам понравилась. Шоппинг тоже доставил удовольствие -полицезрели дизайнерские коллекции в аутлете, купили же а магазине для итальянцев, куда нас тоже завезли. Всем довольны

    Эта экскурсия -это знакомство, знакомство с новыми людьми, с новой кузнец, украшенное шоппингом -все, как мыЭта экскурсия -это знакомство, знакомство с новыми людьми, с новой кузнец, украшенное шоппингом -все, как мыЭта экскурсия -это знакомство, знакомство с новыми людьми, с новой кузнец, украшенное шоппингом -все, как мыЭта экскурсия -это знакомство, знакомство с новыми людьми, с новой кузнец, украшенное шоппингом -все, как мыЭта экскурсия -это знакомство, знакомство с новыми людьми, с новой кузнец, украшенное шоппингом -все, как мы
  • Е
    Евгения
    9 сентября 2023
    Кулинарный урок в Тоскане
    Татьяна, просто прекрасный гид и человек! Очень рядом легко и интересно быть) День на одном дыхании прошел! Мастер класс просто наивкуснейший!
    Татьяна, просто прекрасный гид и человек! Очень рядом легко и интересно быть)Татьяна, просто прекрасный гид и человек! Очень рядом легко и интересно быть)Татьяна, просто прекрасный гид и человек! Очень рядом легко и интересно быть)Татьяна, просто прекрасный гид и человек! Очень рядом легко и интересно быть)Татьяна, просто прекрасный гид и человек! Очень рядом легко и интересно быть)Татьяна, просто прекрасный гид и человек! Очень рядом легко и интересно быть)Татьяна, просто прекрасный гид и человек! Очень рядом легко и интересно быть)Татьяна, просто прекрасный гид и человек! Очень рядом легко и интересно быть)
  • Р
    Роберт
    8 июня 2023
    Антикварные рынки провинциальной Тосканы
    Невероятная экскурсия и восхитительная Гуля! Уже смотрим билеты в Тоскану на следующий сезон, чтобы повторить этот незабываемый опыт. Гуля великолепный
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    рассказчик. Знает Тоскану не понаслышке, так как живет здесь уже около 20 лет. Множество историй, интересных фактов, информации культурного, гастрономического и исторического характера. Мы никак не могли увести себя с антикварного рынке, Гуля отменила свои дела и продлила нашу экскурсию на дополнительное время. Все было продумано идеально, так чтобы сэкономить наше время и деньги и сократить количество перемещений. В середине экскурсии успели пообедать в аутентичном ресторанчике посреди рынка. И увезли с собой диковинку - чесночную головку весом больше килограмма, знаменитый тосканский чеснок для поцелуем. Кому интересно, тот погуглит) Гуле огромное спасибо! И очень надеемся на повторные встречи!

  • Е
    Елена
    24 апреля 2023
    Антикварные рынки провинциальной Тосканы
    Без Гули в такие магазинчик точно не добраться! Мало того, что они в маленьком городке, так ещё и вдали от
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    оживленных улиц. Оказывается, итальянцы продают всё. То, что вам нужно, придётся поискать. Интересный опыт для нас! Поскольку мы быстро нашли и купили симпатичные вещи, спросили Гулю, нельзя ли в оставшееся время посетить какую-нибудь винодельню. Получилось два в одном: и магазинчики, и мини дегустация вина.

  • М
    Михаил
    18 октября 2022
    Кулинарный урок в Тоскане
    Татьяна супер профессионал! Урок организован великолепно с подробными объяснениями. Урок и вся экскурсия в целом прекрасно организована и с точки
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    зрения логистики, и с точки зрения подачи информации. А, что самое важное, Татьяна великолепный человек, который откликается на любые просьбы и готова помочь и дать любую информацию, даже не связанную с самой экскурсией. Огромное спасибо за прекрасный день. И конечно же рекомендую всем и данную экскурсию и великолепного гида.

  • I
    Irina
    10 февраля 2020
    Флорентийские штучки
    Отличная прогулка! Во Флоренции так много лавок, магазинов и магазинчиков, что с легкостью можно запутаться и сдаться привычным сетевым маркам,
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    так как времени мало, а шоппинга хочется. Но не торопитесь сдаваться так просто! Есть совершенно обворожительная Женя с абсолютно чудесной программой, в которой специально отобраны представители флорентийского производства. Это не шоппинг тур, скорее знакомство с самыми разнообразными марками и мастерскими, в которые потом, проанализировав и составив список желаемого, можно вернуться и уже вдумчиво приобрести понравившееся. Я наслаждалась каждым мгновением. Женя здорово преподносит информацию, с ней легко, интересно, позитивно. Отлично спланированный маршрут и прекрасный темп. Если бы я покупала во время прогулки, список приобретенного бы отличался от того, что я выбрала в последующие дни. Не торопитесь! Во Флоренции есть из чего выбирать и я рада, что выбрала "флорентийские штучки" с Женей. Спасибо!

  • О
    Олег
    4 января 2020
    Шопинг и дегустационный ужин в Монтеварки
    Замечательно атмосферный вечер. В отличии от стандартных экскурсий, это не поток, не рутина, а скорее редкий и особый Тур. Это без преувеличения Поездка к Друзьям. Без пафоса. Без интонаций. Душевно. С достоинством и расположением. Спасибо Гуля! Perfetto!!!
  • Е
    Елена
    4 декабря 2019
    Кулинарный урок в Тоскане
    Спасибо Татьяне за прекрасный опыт! Было очень занятно и интересно! Вкусно и незабываемо! Рекомендуем посетить данную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Активности»

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  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Активности" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 94 до 300. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Активности», 26 ⭐ отзывов, цены от €94. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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