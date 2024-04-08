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так как времени мало, а шоппинга хочется. Но не торопитесь сдаваться так просто! Есть совершенно обворожительная Женя с абсолютно чудесной программой, в которой специально отобраны представители флорентийского производства. Это не шоппинг тур, скорее знакомство с самыми разнообразными марками и мастерскими, в которые потом, проанализировав и составив список желаемого, можно вернуться и уже вдумчиво приобрести понравившееся. Я наслаждалась каждым мгновением. Женя здорово преподносит информацию, с ней легко, интересно, позитивно. Отлично спланированный маршрут и прекрасный темп. Если бы я покупала во время прогулки, список приобретенного бы отличался от того, что я выбрала в последующие дни. Не торопитесь! Во Флоренции есть из чего выбирать и я рада, что выбрала "флорентийские штучки" с Женей. Спасибо!