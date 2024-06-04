1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Гастрономическое путешествие по Флоренции: от деликатесов до вина
Приглашаем вас на незабываемое гастрономическое путешествие по Флоренции, где каждый уголок скрывает вкусовые открытия
Начало: Piazza del Mercato Centrale
«Обед и дегустации не включены в стоимость экскурсии (в среднем 35-40 евро с человека)»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и неповторимые пейзажи
Погрузитесь в атмосферу средневековой Тосканы: винные дегустации, исторические борго и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: piazzale Porta Romana
«Дегустация вина в тосканском замке»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
Погрузитесь в атмосферу Тосканы, наслаждаясь вином Кьянти и посещая средневековые городки Сан Джиминиано и Чертальдо. Узнайте больше о вине и его производстве
Начало: В городе Чертальдо (Кьянти) или по договоренности ...
«Дегустация 4-5 вин с типичными тосканскими закусками (сыр, прошутто, брускетта) в семейной винодельне или в средневековом замке-винодельне — 20-25 евро с человека»
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от €150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Сыр и вино в живописном Сан-Джиминьяно
Погрузитесь в атмосферу средневекового Сан-Джиминьяно, наслаждаясь дегустацией сыров и вин, а также узнавая секреты местных сыроваров
Начало: В городе Чертальдо (Кьянти). По договоренности мож...
«А на дегустации попробуете от 5 до 7 и больше видов сыров с джемами или медом»
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
Погрузитесь в мир тосканской гастрономии, посетите семейные фермы, попробуйте престижное вино и более десяти видов сыра, наслаждаясь живописными пейзажами
«Дегустация сыров и вина не входит стоимость»
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
€375 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Шопинг и дегустационный ужин в Монтеварки
Отправиться в знаменитый аутлет Prada и насладиться блюдами тосканской кухни
Начало: Montevarchi
«Изысканный дегустационный ужин»
10 июня в 16:00
14 июня в 16:00
от €94 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастрономическое приключение с дегустацией вин в сердце Флоренции
Погрузитесь в мир итальянских вкусов: от местных деликатесов до изысканных вин, научитесь их ценить и выбирать
Начало: На площади Дуомо
«В стоимость экскурсии включены услуги гида-сомелье, мини-дегустация местных продуктов, винный мастер-класс и дегустация 3 вин»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от €100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кулинарный урок в Тоскане
Готовим и едим по-итальянски в семейном ресторане с видом на средневековый Манхэттен
«Рекомендую совместить эту экскурсию с поездкой по Кьянти и дегустацией местных марочных вин (см»
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от €300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Эксклюзивная дегустация вин в замке Кьянти: путешествие из Флоренции
Погрузитесь в мир виноделия Тосканы с эксклюзивной дегустацией в замке Кьянти. Откройте для себя вкус настоящего Chianti Classico
Начало: Площадь Порта Романа
«Замки и крепости, аббатства и монастыри со своими знаменитыми винными погребами, где проводится дегустация вин, располагаются на вершине холмов в окружении виноградников, оливковых рощ, огромных сосен и вековых кипарисов»
Расписание: Ежедневно с 10.00 до 14.00
10 июня в 09:00
12 июня в 17:00
€170 за человека
Индивидуальная
6 часов
Насладиться Кьянти: пеший тур с дегустацией вин и деликатесов
Начало: Флоренция, ваш отель или автобусная остановка
«Пожалуйста, обратите внимание, что дегустация оплачивается отдельно, но если вы не пьете вино, мы можем пропустить этот пункт в нашей экскурсии»
Сегодня в 14:00
Завтра в 07:30
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
По следам парфюмера
Погрузиться в мир ароматов на родине парфюмерии и побывать на дегустации вин
«Винная дегустация — 10–20 евро/чел»
17 июня в 10:30
18 июня в 10:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
В гостях у флорентийских графов
Прогуляться с семьёй благородных аристократов по их владениям с дегустацией вина или без
«Проводят дегустацию вина собственного производства»
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
€550 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 июня 2024Очень здорово! Елена умница, очень интеллигентная и интересно рассказывает. Дегустация на 10 из 10 🔥
- ППолина2 июня 2024Нам очень понравился этот день в Тоскане. С Татьяной было очень интересно, программа была составлена идеально.
- ММарина25 мая 2024Великолепная экскурсии,за время которой посетили 2 винодельческих хозяйства. Оба расположены в уникальных по красоте местах. Здесь можно наслаждаться прекрасным вином
- ДДарья17 мая 2024Остались очень довольны экскурсией, Татьяна чудо❤️ Изумительные пейзажи и незабываемые впечатления гарантированы!
- ААнна10 мая 2024Гид просто великолепный. Татьяна прекрасно владеет информацией, но при этом не перегружает каким-то фактами. Очень обонятельная и комфортная. Маршрут очень интересный. Прекрасный сыры, вино, природа, старинный город. Все под беседу с высокоинтеллектуальным человеком. Однозначно рекомендуем. С благодарностью, Сергей и Анна.
- ВВера10 мая 2024Нам все понравилось! Спасибо большое!☺️
- ААнастасия8 мая 2024Провели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенности итальянцев и их культуру. Прошлись по старинным городкам, проехались по великолепной природе и продегустировали сыры и вино. Все было легко и комфортно.
- ЗЗинаида7 мая 2024Мы с семьей провели в Тоскане неделю. Хотела показать Кьянти и мужу, и детям:) Выбрали пешую экскурсию, так как хотелось
- LLarissa7 мая 2024Этой весной я со своим взрослым сыном сходила в пеший поход по Кьянти. Начну с того,что я люблю трекинг и
- ЮЮлия7 мая 2024Надя, хочу поблагодарить за интересную экскурсию! Я узнала много нового и интересного про местность, попробовала настоящее вино Кьянти, пообщалась с
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Дегустационные туры»
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