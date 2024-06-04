Дегустации на экскурсиях во Флоренции – попробуйте новое на вкус

Найдено 12 экскурсий в категории «Дегустационные туры» во Флоренции на русском языке, цены от €94. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Флоренция для гурманов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Гастрономическое путешествие по Флоренции: от деликатесов до вина
Приглашаем вас на незабываемое гастрономическое путешествие по Флоренции, где каждый уголок скрывает вкусовые открытия
Начало: Piazza del Mercato Centrale
«Обед и дегустации не включены в стоимость экскурсии (в среднем 35-40 евро с человека)»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
41 отзыв
Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и неповторимые пейзажи
Погрузитесь в атмосферу средневековой Тосканы: винные дегустации, исторические борго и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: piazzale Porta Romana
«Дегустация вина в тосканском замке»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 360 за всё до 4 чел.
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
173 отзыва
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
Погрузитесь в атмосферу Тосканы, наслаждаясь вином Кьянти и посещая средневековые городки Сан Джиминиано и Чертальдо. Узнайте больше о вине и его производстве
Начало: В городе Чертальдо (Кьянти) или по договоренности ...
«Дегустация 4-5 вин с типичными тосканскими закусками (сыр, прошутто, брускетта) в семейной винодельне или в средневековом замке-винодельне — 20-25 евро с человека»
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от 150 за всё до 4 чел.
Сыр и вино в живописном Сан-Джиминьяно
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
57 отзывов
Сыр и вино в живописном Сан-Джиминьяно
Погрузитесь в атмосферу средневекового Сан-Джиминьяно, наслаждаясь дегустацией сыров и вин, а также узнавая секреты местных сыроваров
Начало: В городе Чертальдо (Кьянти). По договоренности мож...
«А на дегустации попробуете от 5 до 7 и больше видов сыров с джемами или медом»
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
300 за всё до 3 чел.
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
Погрузитесь в мир тосканской гастрономии, посетите семейные фермы, попробуйте престижное вино и более десяти видов сыра, наслаждаясь живописными пейзажами
«Дегустация сыров и вина не входит стоимость»
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
375 за всё до 4 чел.
Шопинг и дегустационный ужин в Монтеварки
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
12 отзывов
Шопинг и дегустационный ужин в Монтеварки
Отправиться в знаменитый аутлет Prada и насладиться блюдами тосканской кухни
Начало: Montevarchi
«Изысканный дегустационный ужин»
10 июня в 16:00
14 июня в 16:00
от 94 за всё до 5 чел.
Гастрономическая прогулка и винная дегустация с сомелье
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Гастрономическое приключение с дегустацией вин в сердце Флоренции
Погрузитесь в мир итальянских вкусов: от местных деликатесов до изысканных вин, научитесь их ценить и выбирать
Начало: На площади Дуомо
«В стоимость экскурсии включены услуги гида-сомелье, мини-дегустация местных продуктов, винный мастер-класс и дегустация 3 вин»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 100 за всё до 6 чел.
Кулинарный урок в Тоскане
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Кулинарный урок в Тоскане
Готовим и едим по-итальянски в семейном ресторане с видом на средневековый Манхэттен
«Рекомендую совместить эту экскурсию с поездкой по Кьянти и дегустацией местных марочных вин (см»
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от 300 за всё до 10 чел.
Дегустация лучших вин в одном из замков Кьянти
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Эксклюзивная дегустация вин в замке Кьянти: путешествие из Флоренции
Погрузитесь в мир виноделия Тосканы с эксклюзивной дегустацией в замке Кьянти. Откройте для себя вкус настоящего Chianti Classico
Начало: Площадь Порта Романа
«Замки и крепости, аббатства и монастыри со своими знаменитыми винными погребами, где проводится дегустация вин, располагаются на вершине холмов в окружении виноградников, оливковых рощ, огромных сосен и вековых кипарисов»
Расписание: Ежедневно с 10.00 до 14.00
10 июня в 09:00
12 июня в 17:00
170 за человека
Насладиться Кьянти: пеший тур с дегустацией вин и деликатесов
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Насладиться Кьянти: пеший тур с дегустацией вин и деликатесов
Начало: Флоренция, ваш отель или автобусная остановка
«Пожалуйста, обратите внимание, что дегустация оплачивается отдельно, но если вы не пьете вино, мы можем пропустить этот пункт в нашей экскурсии»
Сегодня в 14:00
Завтра в 07:30
150 за всё до 6 чел.
По следам парфюмера
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
По следам парфюмера
Погрузиться в мир ароматов на родине парфюмерии и побывать на дегустации вин
«Винная дегустация — 10–20 евро/чел»
17 июня в 10:30
18 июня в 10:00
250 за всё до 6 чел.
В гостях у флорентийских графов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
В гостях у флорентийских графов
Прогуляться с семьёй благородных аристократов по их владениям с дегустацией вина или без
«Проводят дегустацию вина собственного производства»
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
550 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи
    Очень здорово! Елена умница, очень интеллигентная и интересно рассказывает. Дегустация на 10 из 10 🔥
    Очень здорово! Елена умница, очень интеллигентная и интересно рассказываетОчень здорово! Елена умница, очень интеллигентная и интересно рассказываетОчень здорово! Елена умница, очень интеллигентная и интересно рассказываетОчень здорово! Елена умница, очень интеллигентная и интересно рассказывает
  • П
    Полина
    2 июня 2024
    Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
    Нам очень понравился этот день в Тоскане. С Татьяной было очень интересно, программа была составлена идеально.
    Нам очень понравился этот день в Тоскане. С Татьяной было очень интересно, программа была составлена идеальноНам очень понравился этот день в Тоскане. С Татьяной было очень интересно, программа была составлена идеальноНам очень понравился этот день в Тоскане. С Татьяной было очень интересно, программа была составлена идеальноНам очень понравился этот день в Тоскане. С Татьяной было очень интересно, программа была составлена идеальноНам очень понравился этот день в Тоскане. С Татьяной было очень интересно, программа была составлена идеальноНам очень понравился этот день в Тоскане. С Татьяной было очень интересно, программа была составлена идеальноНам очень понравился этот день в Тоскане. С Татьяной было очень интересно, программа была составлена идеально
  • М
    Марина
    25 мая 2024
    Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
    Великолепная экскурсии,за время которой посетили 2 винодельческих хозяйства. Оба расположены в уникальных по красоте местах. Здесь можно наслаждаться прекрасным вином
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    и любоваться живописными окрестностями. Затем побывали в двух средневековых городках:Сан-Джиминьяно и Чертальдо,побродить по узким улочкам которых было чрезвычайно приятно. Дополнительный бонус:дегустация вкуснейших сыров и мороженое из известной Gelateria Dondoli. Татьяна-обаятельный и общительный человек. Всё было организовано продумано и чётко. Однозначно рекоменую посещение экскурсии всем,кто хочет увидеть настоящую Тоскану.

  • Д
    Дарья
    17 мая 2024
    Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
    Остались очень довольны экскурсией, Татьяна чудо❤️ Изумительные пейзажи и незабываемые впечатления гарантированы!
  • А
    Анна
    10 мая 2024
    Сыр и вино в живописном Сан-Джиминьяно
    Гид просто великолепный. Татьяна прекрасно владеет информацией, но при этом не перегружает каким-то фактами. Очень обонятельная и комфортная. Маршрут очень интересный. Прекрасный сыры, вино, природа, старинный город. Все под беседу с высокоинтеллектуальным человеком. Однозначно рекомендуем. С благодарностью, Сергей и Анна.
  • В
    Вера
    10 мая 2024
    Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
    Нам все понравилось! Спасибо большое!☺️
  • А
    Анастасия
    8 мая 2024
    Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
    Провели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенности итальянцев и их культуру. Прошлись по старинным городкам, проехались по великолепной природе и продегустировали сыры и вино. Все было легко и комфортно.
    Провели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенностиПровели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенностиПровели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенностиПровели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенностиПровели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенностиПровели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенностиПровели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенностиПровели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенности
  • З
    Зинаида
    7 мая 2024
    Насладиться Кьянти: пеший тур с дегустацией вин и деликатесов
    Мы с семьей провели в Тоскане неделю. Хотела показать Кьянти и мужу, и детям:) Выбрали пешую экскурсию, так как хотелось
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    получить полное впечатление от природных красот. Все было здорово. Надя рассказывала интересные вещи, даже дети слушали, что обычно на них непохоже. По возвращению домой, когда гуляем, щупают листы на дубах, проверяют, пушистые они или нет:) Ну а нам с мужем было очень интересно узнать историю винограда и историю территории, сам поход просто супер, сами бы столько всего красивого не увидели, надо знать, куда идти, для этого и нужна Надя! Семейное хозяйство, куда мы ходили на дегустацию вин и прошутто, просто отменное. Спасибо за классный день!

  • L
    Larissa
    7 мая 2024
    Насладиться Кьянти: пеший тур с дегустацией вин и деликатесов
    Этой весной я со своим взрослым сыном сходила в пеший поход по Кьянти. Начну с того,что я люблю трекинг и
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    очень люблю проводить время на природе,а из вин отдаю предпочтение красному вину. Мы отправились на эту пешую прогулку из городка Греве ин Кьянти, где сначала в одном историческом кафе выпили капучино,который был вкусным и бодрящим. Затем зашли в мясную лавку с разными видами колбас, купили колбаску из кабанчика, а потом отправились в поход вдоль дороги с виноградниками. Вокруг нас были живописные холмы,виноградники и прекрасные виды. Мы узнали историю виноградной лозы и историю виноделия в Италии. Странно было узнать, что раньше здесь росло много прекрасных дубов. Почему их нет теперь?Об этом нам рассказал наш гид … Такая пешая прогулка нас зарядила энергией,так как мы были в контакте с этой красотой вокруг нас и конечно же пришёл аппетит. Позже мы добрались до винного хозяйства, которым занимается одна итальянская семья. Мы отведали нарезку разных видов ветчины,сыров, брускетты и домашний тирамису. Конечно всё это сопровождалось дегустацией красных вин. Мы провели замечательный день и очень благодарны нашему гиду Надежде за все интересные детали, которыми она с нами поделилась, за её чуткость к нашим желаниям во время этого похода и за её жизнерадостность.

  • Ю
    Юлия
    7 мая 2024
    Насладиться Кьянти: пеший тур с дегустацией вин и деликатесов
    Надя, хочу поблагодарить за интересную экскурсию! Я узнала много нового и интересного про местность, попробовала настоящее вино Кьянти, пообщалась с
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    местными жителями и получила большой заряд позитива на долгое время! Привет Андрея - его сыр и ветчина просто объедение! Также спасибо за отличную компанию и хорошее настроение, с которым я возвращаюсь домой!

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Дегустационные туры»

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  4. Сыр и вино в живописном Сан-Джиминьяно
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  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
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Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 94 до 550. Туристы уже оставили гидам 335 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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