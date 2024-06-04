Погрузитесь в атмосферу Тосканы, наслаждаясь вином Кьянти и посещая средневековые городки Сан Джиминиано и Чертальдо. Узнайте больше о вине и его производстве

Начало: В городе Чертальдо (Кьянти) или по договоренности ...

«Дегустация 4-5 вин с типичными тосканскими закусками (сыр, прошутто, брускетта) в семейной винодельне или в средневековом замке-винодельне — 20-25 евро с человека»