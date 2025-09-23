Мои заказы

Картинная галерея Уффицы

В величайших городах мира есть места, которые хоть раз в жизни необходимо посетить каждому туристу. В Париже – это Лувр, в Санкт-Петербурге – Эрмитаж, во Флоренции – галерея Уффицы.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Описание экскурсии

Галерея Уффици

Галерея Уффици — одна из старейших картинных галерей Европы, известная своими уникальными шедеврами флорентийской и европейской живописи. Здесь вы сможете увидеть произведения искусства, которые оставляют глубокое впечатление и вдохновляют на творчество.

Расширенные экспозиции

Сегодня старые залы галереи были значительно расширены, а экспозиция модернизирована. Это позволяет всем посетителям наслаждаться работами, которые ранее хранились в запасниках.

Тематика выставок

Кроме постоянной коллекции, в галерее регулярно проводятся тематические выставки, которые привлекают внимание как местных жителей, так и туристов. Это отличная возможность погрузиться в мир искусства и узнать больше о культуре различных эпох.

Посещение галереи

Не упустите шанс посетить одну из самых значимых культурных достопримечательностей мира. Галерея Уффици — это не просто музей, а поистине волшебное место, где каждый сможет открыть для себя что-то новое и впечатляющее.

Со вторника по воскресенье, по договоренности

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Входной билет.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazza deglia Uffizi
Завершение: Piazza Signoria
Когда и сколько длится?
Когда: Со вторника по воскресенье, по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

