Приглашаем вас на эксклюзивную экскурсию по Галерее Уффици, где вы сможете в полной мере оценить величие и красоту классической живописи.
Ваш личный гид проведет вас через залы, наполненные шедеврами, и расскажет
Ваш личный гид проведет вас через залы, наполненные шедеврами, и расскажет
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные произведения искусства
- 📚 Глубокое понимание философии любви
- 🖼️ Работы великих мастеров
- 🔍 Интересные исторические факты
- 🌟 Индивидуальный подход
Что можно увидеть
- Работы Пьеро дела Франческа
- Картины Филиппо Липпи
- Произведения Леонардо да Винчи
- Творения Рафаэля
- Шедевры Микеланджело
- Картины Боттичелли
- Работы Рубенса
- Произведения Тициана
- Творения Артемизии Джентилески
- Шедевры Караваджо
Описание экскурсии
Вы познакомитесь с концепцией любви и её представления в классическом искусстве и мифах. Я расскажу также о концепции красоты и чувственности и их философских связей, разработанных в эпоху Возрождения, где идеалом любви стало творческое вдохновение в гармонии духа и тела.
На экскурсии вы:
- Увидите симбиоз любви в работах Пьеро дела Франческа, Филиппо Липпи, Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело
- В картинах Боттичелли прочувствуете, как любовь способна провести нас через созерцание красоты телесной и смертной к красоте вечной и небесной
- Проникнетесь сочетаниями телесности и идеала в картинах Рубенса, любви к античности и инновации в работе со светом у Тициана, личной драмы и насилия у Артемизии Джентилески
- В работах Караваджо увидите тот же гуманизм, что и у Достоевского с его любовью к униженным и оскорблённым
Организационные детали
- Билеты в галерею вы должны купить самостоятельно за 2 дня до экскурсии на официальном сайте музея
- Цена билета: €25/взрослый, до 18 лет бесплатно + €4 за предзаказ за каждый билет, в том числе за бесплатный для людей до 18 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Oксана — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Здравствуйте, я Оксана — профессиональный частный лицензированный гид по Флоренции и Тоскане. Человек мира. Прожив в нескольких странах, получив образование в США и Англии, я выбрала своим домом цветущую Флоренцию,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Всегда мечтала попасть в Галерею Уффици с гидом и как я рада, что воспользовалась услугами именно Оксаны! Оксана прекрасно разбирается в живописи, скульптуре, истории, чувствуется настоящий профессионал и фанат своего дела. Оксана с легкостью ответит на любые вопросы, по дискутирует на тему искусства, а через час экскурсии вы сами сможете начать разбираться в символике, стилях, художниках. Обязательно вернемся еще.
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М
Мы провели 2 часа с Оксаной в Галерее Уффици которые пробежали как 2 минуты. Было очень интересно и взрослым и детям. Оксана умеет находить подход и рассказывать доступно и с юмором для всех. Мы получили огромное удовольствие. Очень рекомендую.
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