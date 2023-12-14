Увидеть мировые шедевры и узнать, как любовь влияла на искусство на протяжении веков
Отправляйтесь со мной в увлекательное путешествие по одной из самых известных галерей в Европе — Уффици. Вы не только увидите всемирно известные полотна, но и узнаете о любви во всех её аспектах. Я расскажу о концепциях любви, красоты и гармонии духа и тела.
Вы разберётесь, как на картинах Рубенса сочетаются идеал и телесность и что общего у Караваджо и Достоевского.
Вы разберётесь, как на картинах Рубенса сочетаются идеал и телесность и что общего у Караваджо и Достоевского.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Вы познакомитесь с концепцией любви и её представления в классическом искусстве и мифах. Я расскажу также о концепции красоты и чувственности и их философских связей, разработанных в эпоху Возрождения, где идеалом любви стало творческое вдохновение в гармонии духа и тела.
На экскурсии вы:
- Увидите симбиоз любви в работах Пьеро дела Франческа, Филиппо Липпи, Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело
- В картинах Боттичелли прочувствуете, как любовь способна провести нас через созерцание красоты телесной и смертной к красоте вечной и небесной
- Проникнитесь сочетаниями телесности и идеала в картинах Рубенса, любви к античности и инновации в работе со светом у Тициана, личной драмы и насилия у Артемизии Джентилески
- В работах Караваджо увидите тот же гуманизм, что и у Достоевского с его любовью к униженным и оскорблённым
Организационные детали
- Билеты в галерею вы должны купить самостоятельно за 2 дня до экскурсии на официальном сайте музея
- Цена билета: €25/взрослый, до 18 лет бесплатно + €4 за предзаказ за каждый билет, в том числе за бесплатный для людей до 18 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Oксана — ваш гид во Флоренции
Здравствуйте, я Оксана — профессиональный частный лицензированный гид по Флоренции и Тоскане. Человек мира. Прожив в нескольких странах, получив образование в США и Англии, я выбрала своим домом цветущую Флоренцию, которой вдохновлялись Толстой, Достоевский, Чайковский, Демидовы, Ахматова. Влюбилась и переехала. Работаю в туризме уже много лет, поэтому имею богатый опыт и большую практику в своём деле. Предлагаю увлекательные авторские экскурсии по Флоренции, её невероятным музеям, средневековым улочкам и просто интересным и малоизвестным для туристов местам. Адаптируюсь под любые ваши интересы, а также помогу сориентироваться в разных бытовых вопросах итальянской жизни, с которыми вы можете столкнуться во время вашего путешествия. Приезжайте, я вас влюблю!
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