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о том, как великие художники эпохи Возрождения изображали любовь и красоту.



Вы узнаете, как любовь вдохновляла Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело на создание их бессмертных произведений.



Откроете для себя, как Боттичелли превращал телесную красоту в вечную, и как Рубенс сочетал в своих картинах идеал и телесность. Тициан, Артемизия Джентилески и Караваджо также раскроют перед вами свои секреты. Эта экскурсия - не просто осмотр экспонатов, это погружение в мир искусства, любви и философии. Пожалуйста, учтите, что билеты в галерею необходимо приобрести заранее на официальном сайте музея