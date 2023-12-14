Галерея Уффици: любовь сквозь призму живописи

Индивидуальная экскурсия во Флоренции

Увидеть мировые шедевры и узнать, как любовь влияла на искусство на протяжении веков

Отправляйтесь со мной в увлекательное путешествие по одной из самых известных галерей в Европе — Уффици. Вы не только увидите всемирно известные полотна, но и узнаете о любви во всех её аспектах. Я расскажу о концепциях любви, красоты и гармонии духа и тела.

Вы разберётесь, как на картинах Рубенса сочетаются идеал и телесность и что общего у Караваджо и Достоевского.
Галерея Уффици: любовь сквозь призму живописи
Галерея Уффици: любовь сквозь призму живописи
Галерея Уффици: любовь сквозь призму живописи
Галерея Уффици: любовь сквозь призму живописи
Галерея Уффици: любовь сквозь призму живописи
Ближайшие даты:
14
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Описание

Что вас ожидает

Вы познакомитесь с концепцией любви и её представления в классическом искусстве и мифах. Я расскажу также о концепции красоты и чувственности и их философских связей, разработанных в эпоху Возрождения, где идеалом любви стало творческое вдохновение в гармонии духа и тела.

На экскурсии вы:

  • Увидите симбиоз любви в работах Пьеро дела Франческа, Филиппо Липпи, Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело
  • В картинах Боттичелли прочувствуете, как любовь способна провести нас через созерцание красоты телесной и смертной к красоте вечной и небесной
  • Проникнитесь сочетаниями телесности и идеала в картинах Рубенса, любви к античности и инновации в работе со светом у Тициана, личной драмы и насилия у Артемизии Джентилески
  • В работах Караваджо увидите тот же гуманизм, что и у Достоевского с его любовью к униженным и оскорблённым

Организационные детали

  • Билеты в галерею вы должны купить самостоятельно за 2 дня до экскурсии на официальном сайте музея
  • Цена билета: €25/взрослый, до 18 лет бесплатно + €4 за предзаказ за каждый билет, в том числе за бесплатный для людей до 18 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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