Oксана — ваш гид во Флоренции

Здравствуйте, я Оксана — профессиональный частный лицензированный гид по Флоренции и Тоскане. Человек мира. Прожив в нескольких странах, получив образование в США и Англии, я выбрала своим домом цветущую Флоренцию, которой вдохновлялись Толстой, Достоевский, Чайковский, Демидовы, Ахматова. Влюбилась и переехала. Работаю в туризме уже много лет, поэтому имею богатый опыт и большую практику в своём деле. Предлагаю увлекательные авторские экскурсии по Флоренции, её невероятным музеям, средневековым улочкам и просто интересным и малоизвестным для туристов местам. Адаптируюсь под любые ваши интересы, а также помогу сориентироваться в разных бытовых вопросах итальянской жизни, с которыми вы можете столкнуться во время вашего путешествия. Приезжайте, я вас влюблю!

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