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Галерея Уффици: любовь сквозь призму живописи

Исследуйте тему любви в искусстве с экспертом. Уникальный взгляд на шедевры Уффици, раскрывающий глубину чувств и красоты
Приглашаем вас на эксклюзивную экскурсию по Галерее Уффици, где вы сможете в полной мере оценить величие и красоту классической живописи.

Ваш личный гид проведет вас через залы, наполненные шедеврами, и расскажет
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о том, как великие художники эпохи Возрождения изображали любовь и красоту.

Вы узнаете, как любовь вдохновляла Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело на создание их бессмертных произведений.

Откроете для себя, как Боттичелли превращал телесную красоту в вечную, и как Рубенс сочетал в своих картинах идеал и телесность. Тициан, Артемизия Джентилески и Караваджо также раскроют перед вами свои секреты. Эта экскурсия - не просто осмотр экспонатов, это погружение в мир искусства, любви и философии. Пожалуйста, учтите, что билеты в галерею необходимо приобрести заранее на официальном сайте музея

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальные произведения искусства
  • 📚 Глубокое понимание философии любви
  • 🖼️ Работы великих мастеров
  • 🔍 Интересные исторические факты
  • 🌟 Индивидуальный подход
Галерея Уффици: любовь сквозь призму живописи
Галерея Уффици: любовь сквозь призму живописи
Галерея Уффици: любовь сквозь призму живописи

Что можно увидеть

  • Работы Пьеро дела Франческа
  • Картины Филиппо Липпи
  • Произведения Леонардо да Винчи
  • Творения Рафаэля
  • Шедевры Микеланджело
  • Картины Боттичелли
  • Работы Рубенса
  • Произведения Тициана
  • Творения Артемизии Джентилески
  • Шедевры Караваджо

Описание экскурсии

Вы познакомитесь с концепцией любви и её представления в классическом искусстве и мифах. Я расскажу также о концепции красоты и чувственности и их философских связей, разработанных в эпоху Возрождения, где идеалом любви стало творческое вдохновение в гармонии духа и тела.

На экскурсии вы:

  • Увидите симбиоз любви в работах Пьеро дела Франческа, Филиппо Липпи, Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело
  • В картинах Боттичелли прочувствуете, как любовь способна провести нас через созерцание красоты телесной и смертной к красоте вечной и небесной
  • Проникнетесь сочетаниями телесности и идеала в картинах Рубенса, любви к античности и инновации в работе со светом у Тициана, личной драмы и насилия у Артемизии Джентилески
  • В работах Караваджо увидите тот же гуманизм, что и у Достоевского с его любовью к униженным и оскорблённым

Организационные детали

  • Билеты в галерею вы должны купить самостоятельно за 2 дня до экскурсии на официальном сайте музея
  • Цена билета: €25/взрослый, до 18 лет бесплатно + €4 за предзаказ за каждый билет, в том числе за бесплатный для людей до 18 лет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Oксана
Oксана — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Здравствуйте, я Оксана — профессиональный частный лицензированный гид по Флоренции и Тоскане. Человек мира. Прожив в нескольких странах, получив образование в США и Англии, я выбрала своим домом цветущую Флоренцию,
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которой вдохновлялись Толстой, Достоевский, Чайковский, Демидовы, Ахматова. Влюбилась и переехала. Работаю в туризме уже много лет, поэтому имею богатый опыт и большую практику в своём деле. Предлагаю увлекательные авторские экскурсии по Флоренции, её невероятным музеям, средневековым улочкам и просто интересным и малоизвестным для туристов местам. Адаптируюсь под любые ваши интересы, а также помогу сориентироваться в разных бытовых вопросах итальянской жизни, с которыми вы можете столкнуться во время вашего путешествия. Приезжайте, я вас влюблю!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
1
Мария
Всегда мечтала попасть в Галерею Уффици с гидом и как я рада, что воспользовалась услугами именно Оксаны! Оксана прекрасно разбирается в живописи, скульптуре, истории, чувствуется настоящий профессионал и фанат своего дела. Оксана с легкостью ответит на любые вопросы, по дискутирует на тему искусства, а через час экскурсии вы сами сможете начать разбираться в символике, стилях, художниках. Обязательно вернемся еще.
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М
Мы провели 2 часа с Оксаной в Галерее Уффици которые пробежали как 2 минуты. Было очень интересно и взрослым и детям. Оксана умеет находить подход и рассказывать доступно и с юмором для всех. Мы получили огромное удовольствие. Очень рекомендую.
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