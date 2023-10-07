Галерея Уффици с профессиональным гидом

Увидеть шедевры мировой живописи, расшифровать их символику и узнать о них удивительные факты

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Ответы на вопросы
Галерея Уффици — один из старейших музеев Европы.

Гений да Винчи, загадочный Боттичелли, флорентийский казанова Липпи, самодостаточный гордец Микеланджело, дерзкий Фьорентино и провокатор Караваджо оживут перед вами в своих работах.

Я помогу вам увидеть знаменитые картины в новом свете, раскрыть их тайны и обнаружить взаимосвязь между ними.
Галерея Уффици с профессиональным гидом
Галерея Уффици с профессиональным гидом
Галерея Уффици с профессиональным гидом
Галерея Уффици с профессиональным гидом
Галерея Уффици с профессиональным гидом
Галерея Уффици с профессиональным гидом
Галерея Уффици с профессиональным гидом
Галерея Уффици с профессиональным гидом
Галерея Уффици с профессиональным гидом
Галерея Уффици с профессиональным гидом
Галерея Уффици с профессиональным гидом
Галерея Уффици с профессиональным гидом
Галерея Уффици с профессиональным гидом
Галерея Уффици с профессиональным гидом
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Я проведу вас по залам галереи и живым дружеским языком расскажу:

  • Почему Мадонны Микеланджело такие мощные
  • Кому не нравился Боттичелли и о чём ворчал Леонардо
  • Почему картины почти всегда прямоугольные
  • Кто из флорентийских художников вдохновил авангардистов прошлого века
  • Какая связь между средневековыми иконами и парадными портретами семьи Козимо I Медичи
  • Как складывались взаимоотношения великих мастеров и их меценатов

И другие интересные факты!

Организационные детали

  • Билеты в галерею необходимо заранее приобрести самостоятельно на официальном сайте музея
  • Стоимость билетов зависит от сезона: ноябрь-февраль — 13 евро (плюс 4 евро за предварительный заказ), март-октябрь — 26 евро (плюс 4 евро за предварительный заказ)
  • Для детей до 18 лет оплачивается только бронь — 4 евро
  • Возможны изменения цен на билеты при наличии временных выставок

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Piazza della Signoria
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

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Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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7 окт 2023
Ограниченное количество информации. Скучно. Материал подходит для людей увлекающихся художественной историй. Если вы страстная и любознательная натура, вам хочется все и сразу и чтобы было интересно каждый момент - то эта экскурсия не для вас.

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