Галерея Уффици - это не просто музей, а целое путешествие по истории западного искусства.
Профессиональный гид поможет вам увидеть знаменитые картины в новом свете, раскрыть их тайны и понять, как они
Профессиональный гид поможет вам увидеть знаменитые картины в новом свете, раскрыть их тайны и понять, как они
5 причин купить эту экскурсию
- 🖼️ Профессиональный гид
- 🎨 Уникальные шедевры
- 🕵️♂️ Раскрытие тайн картин
- 📜 История Флоренции
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Галереи Уффици - с марта по октябрь. В это время можно насладиться экскурсиями без лишней суеты и очередей, а также увидеть временные выставки, которые часто проводятся в галерее.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Галерея Уффици
- Картины Микеланджело
- Картины Боттичелли
- Картины Леонардо
Описание экскурсии
Вы погрузитесь в историю эволюции флорентийской живописи и с моей помощью оцените вклад, который она внесла в мировое искусство. Я помогу вам увидеть знаменитые картины в новом свете и раскрыть их тайны. Проведу вас по залам галереи и расскажу:
- Почему Мадонны Микеланджело такие мощные
- Кому не нравился Боттичелли и о чём ворчал Леонардо
- Почему картины почти всегда прямоугольные
- Кто из флорентийских художников вдохновил авангардистов прошлого века
- Какая связь между средневековыми иконами и парадными портретами семьи Козимо I Медичи
- Как складывались взаимоотношения великих мастеров и их меценатов
И другие интересные факты!
Организационные детали
- Билеты в галерею необходимо заранее приобрести самостоятельно на официальном сайте музея
- Стоимость билетов зависит от сезона: ноябрь-февраль — 13 евро (плюс 4 евро за предварительный заказ), март-октябрь — 26 евро (плюс 4 евро за предварительный заказ)
- Для детей до 18 лет оплачивается только бронь — 4 евро
- Возможны изменения цен на билеты при наличии временных выставок
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Piazza della Signoria
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1902 туристов
Я родилась в Москве, но уже в 11 лет судьба привела меня в волшебную Флоренцию. Город наградил лучшей профессией, о которой только можно мечтать здесь: с 2013 года я — лицензированный
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
дарья великолепна! глубоко знает материал, правильно строит повествование, умеет привлечь внимание к малозаметным деталям, эмоциональна. понимает, когда туристам нужно присесть отдохнуть и знает места, где это можно сделать - а в галерее уффицци это непросто! самые лучшие впечатления, рекомендую!
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Спасибо Дарье за экскурсию! Мы с мужем в восторге! Часто путешествуем и общались со многими гидами. Но Дарья искренне любит то, чем занимается. Она влюбила нас во Флоренцию! Обязательно вернемся и снова посетим галерею Уффици. Если будете во Флоренции, то на все экскурсии только к Дарье! Настоятельно рекомендую! 👍🏻
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Н
Хотела бы поблагодарить Дарью за хорошо организованную экскурсию в Галлерею Уффици. Дарья проводила экскурсию 4 детям (4-10 лет). Очень организованна, деликатная и любящая свое дело. Спасибо.
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И
Дарья провела экскурсию в галерею Уффици так, что я не только узнала много нового и интересного, но прониклась уважением к замечательной Дарье, которая действительно любит то, что делает.
Это было полное
Это было полное
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Мы давно мечтали попасть в Уффици. Экскурсия с Дарьей нам так понравилась, что уже хотим вернуться с друзьями и родителями! Дарья рассказывает просто о сложном и доносит информацию в виде
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Т
Дарья, ваш профессионализм заслуживает самых высоких похвал. Вы настоящий эксперт своего дела, и это чувствуется в каждой детали экскурсии. Ваша подача материала просто шикарная: увлекательная, доступная и запоминающаяся. Интересные факты
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Входит в следующие категории Флоренции
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