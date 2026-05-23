Мои заказы

Галерея Уффици с профессиональным гидом

Погружение в мир искусства в Галерее Уффици. Узнайте о шедеврах Микеланджело, Боттичелли и Леонардо. Ваша индивидуальная экскурсия с профессиональным гидом
Галерея Уффици - это не просто музей, а целое путешествие по истории западного искусства.

Профессиональный гид поможет вам увидеть знаменитые картины в новом свете, раскрыть их тайны и понять, как они
читать дальшеуменьшить

связаны с историей Флоренции.

Узнайте, почему Мадонны Микеланджело такие мощные, кому не нравился Боттичелли и о чём ворчал Леонардо.

Откройте для себя, как складывались взаимоотношения великих мастеров и их меценатов, и как флорентийские художники вдохновили авангардистов прошлого века. Билеты в галерею необходимо приобрести заранее на официальном сайте музея. Цены зависят от сезона и могут изменяться при наличии временных выставок

4.9
12 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🖼️ Профессиональный гид
  • 🎨 Уникальные шедевры
  • 🕵️‍♂️ Раскрытие тайн картин
  • 📜 История Флоренции
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Галереи Уффици - с марта по октябрь. В это время можно насладиться экскурсиями без лишней суеты и очередей, а также увидеть временные выставки, которые часто проводятся в галерее.
Сейчас август — это идеальное время.
Галерея Уффици с профессиональным гидом
Галерея Уффици с профессиональным гидом
Галерея Уффици с профессиональным гидом

Что можно увидеть

  • Галерея Уффици
  • Картины Микеланджело
  • Картины Боттичелли
  • Картины Леонардо

Описание экскурсии

Вы погрузитесь в историю эволюции флорентийской живописи и с моей помощью оцените вклад, который она внесла в мировое искусство. Я помогу вам увидеть знаменитые картины в новом свете и раскрыть их тайны. Проведу вас по залам галереи и расскажу:

  • Почему Мадонны Микеланджело такие мощные
  • Кому не нравился Боттичелли и о чём ворчал Леонардо
  • Почему картины почти всегда прямоугольные
  • Кто из флорентийских художников вдохновил авангардистов прошлого века
  • Какая связь между средневековыми иконами и парадными портретами семьи Козимо I Медичи
  • Как складывались взаимоотношения великих мастеров и их меценатов

И другие интересные факты!

Организационные детали

  • Билеты в галерею необходимо заранее приобрести самостоятельно на официальном сайте музея
  • Стоимость билетов зависит от сезона: ноябрь-февраль — 13 евро (плюс 4 евро за предварительный заказ), март-октябрь — 26 евро (плюс 4 евро за предварительный заказ)
  • Для детей до 18 лет оплачивается только бронь — 4 евро
  • Возможны изменения цен на билеты при наличии временных выставок

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Piazza della Signoria
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1902 туристов
Я родилась в Москве, но уже в 11 лет судьба привела меня в волшебную Флоренцию. Город наградил лучшей профессией, о которой только можно мечтать здесь: с 2013 года я — лицензированный
читать дальшеуменьшить

гид. Но истинный залог моего счастья и успеха — чувствовать себя настоящей флорентийкой. Свою первую аудиторию — коренных флорентийцев — я покоряла эмоциями и вниманием к деталям. Именно они помогли мне превращать каждый факт в маленький восторг, а город — в живого героя. Я ежедневно продолжаю исследовать секретные уголки, новые маршруты, а также любимые местные бары, винотеки, траттории. Мне нравится делиться находками и составлять для гостей подборку лучших гастроадресов. Для меня важно настроиться на ваш ритм и провести живую встречу с Флоренцией. Моя миссия — сделать так, чтобы свидание с городом превратилось в любовь с первого взгляда и на всю жизнь. Если вы хотите не просто «посмотреть город», а влюбиться в него — с улыбкой, лёгкостью и искренним восхищением — нам точно по пути!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
1
2
1
Сергей
дарья великолепна! глубоко знает материал, правильно строит повествование, умеет привлечь внимание к малозаметным деталям, эмоциональна. понимает, когда туристам нужно присесть отдохнуть и знает места, где это можно сделать - а в галерее уффицци это непросто! самые лучшие впечатления, рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Виктория
Спасибо Дарье за экскурсию! Мы с мужем в восторге! Часто путешествуем и общались со многими гидами. Но Дарья искренне любит то, чем занимается. Она влюбила нас во Флоренцию! Обязательно вернемся и снова посетим галерею Уффици. Если будете во Флоренции, то на все экскурсии только к Дарье! Настоятельно рекомендую! 👍🏻
Спасибо Дарье за экскурсию! Мы с мужем в восторге! Часто путешествуем и общались со многими гидами.
Спасибо Дарье за экскурсию! Мы с мужем в восторге! Часто путешествуем и общались со многими гидами.
Спасибо Дарье за экскурсию! Мы с мужем в восторге! Часто путешествуем и общались со многими гидами.
Спасибо Дарье за экскурсию! Мы с мужем в восторге! Часто путешествуем и общались со многими гидами.
Спасибо Дарье за экскурсию! Мы с мужем в восторге! Часто путешествуем и общались со многими гидами.
Спасибо Дарье за экскурсию! Мы с мужем в восторге! Часто путешествуем и общались со многими гидами.
Спасибо Дарье за экскурсию! Мы с мужем в восторге! Часто путешествуем и общались со многими гидами.
Спасибо Дарье за экскурсию! Мы с мужем в восторге! Часто путешествуем и общались со многими гидами.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Хотела бы поблагодарить Дарью за хорошо организованную экскурсию в Галлерею Уффици. Дарья проводила экскурсию 4 детям (4-10 лет). Очень организованна, деликатная и любящая свое дело. Спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Дарья провела экскурсию в галерею Уффици так, что я не только узнала много нового и интересного, но прониклась уважением к замечательной Дарье, которая действительно любит то, что делает.
Это было полное
читать дальшеуменьшить

погружение в мир Липпи, Рафаэля, Микеланджело, Леонардо, Тициана, Караваджо - жемчужин Флоренции! Столько интересных деталей, мелочей было рассказано и показано! С какой глубиной знания было рассказано о произведениях искусства, хотелось слушать, смотреть бесконечно. Собрание шедевров в Галерее действительно великолепно и это было как захватывающее путешествие в глубь времен, в котором ты можешь побывать. Дарья была очень доброжелательна, гибка, слышала пожелания и дала советы, что еще можно посетить в городе. Экскурсию и гида однозначно рекомендую.

Вам был полезен этот отзыв?
Elena
Мы давно мечтали попасть в Уффици. Экскурсия с Дарьей нам так понравилась, что уже хотим вернуться с друзьями и родителями! Дарья рассказывает просто о сложном и доносит информацию в виде
читать дальшеуменьшить

увлекательной истории. Мы уже бывали во Флоренции и достаточно много знаем о городе. Однако после рассказа Дарьи стало ещё понятнее какой колоссальный вклад Флоренция внесла в развитие европейской культуры. Хочу также отметить, что Дарья – не только опытный, эрудированный и ответственный экскурсовод, но и очень позитивный, отзывчивый человек. Она ответила на все наши вопросы, учла все наши потребности и постоянно была на связи до и после экскурсии.
Дарья, спасибо, что стали нашим великолепным проводником в этом увлекательном путешествии на машине времени! До новых встреч!

Вам был полезен этот отзыв?
Т
Дарья, ваш профессионализм заслуживает самых высоких похвал. Вы настоящий эксперт своего дела, и это чувствуется в каждой детали экскурсии. Ваша подача материала просто шикарная: увлекательная, доступная и запоминающаяся. Интересные факты
читать дальшеуменьшить

и истории, которыми вы делитесь, делают каждую минуту экскурсии настоящим открытием. Спасибо вам за ваш труд и преданность своему делу! Вы создаете незабываемые впечатления и вдохновляете на новые открытия. Желаю вам дальнейших успехов и благодарных слушателей!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Флоренции

Похожие экскурсии на «Галерея Уффици с профессиональным гидом»

Главные сокровища Уффици - групповая экскурсия
2 часа
46 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Главные сокровища Уффици - групповая экскурсия
Найти общий язык с шедеврами мировой живописи
Начало: У входа в галерею Уффици
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
€60 за человека
Первый раз во Флоренции: тайны города и шедевры галереи Уффици
Пешая
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Первый раз во Флоренции: тайны города и шедевры галереи Уффици
Прогуляйтесь по улицам, где творили гении, и насладитесь шедеврами Уффици. История, искусство и культура Флоренции ждут вас в этом путешествии
Начало: У башни Джотто
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €280 за всё до 5 чел.
Галерея Уффици - мир прекрасного
2 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Галерея Уффици - мир прекрасного
Погрузитесь в эпоху Возрождения с экскурсией в Галерею Уффици. Откройте мир великих художников и меценатов Медичи
Начало: У копии скульптуры ДАВИД
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от €162 за всё до 8 чел.
Галерея Уффици: от готики до барокко
2 часа
124 отзыва
Индивидуальная
до 9 чел.
Галерея Уффици: от готики до барокко
Откройте для себя мир искусства с экскурсией в Галерею Уффици, где каждая картина рассказывает уникальную историю
Начало: На площади Синьория
25 авг в 14:30
26 авг в 16:00
от €190 за всё до 9 чел.
У нас ещё много экскурсий во Флоренции. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Флоренции
от €260 за экскурсию