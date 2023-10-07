Увидеть шедевры мировой живописи, расшифровать их символику и узнать о них удивительные факты
Галерея Уффици — один из старейших музеев Европы.
Гений да Винчи, загадочный Боттичелли, флорентийский казанова Липпи, самодостаточный гордец Микеланджело, дерзкий Фьорентино и провокатор Караваджо оживут перед вами в своих работах.
Я помогу вам увидеть знаменитые картины в новом свете, раскрыть их тайны и обнаружить взаимосвязь между ними.
Гений да Винчи, загадочный Боттичелли, флорентийский казанова Липпи, самодостаточный гордец Микеланджело, дерзкий Фьорентино и провокатор Караваджо оживут перед вами в своих работах.
Я помогу вам увидеть знаменитые картины в новом свете, раскрыть их тайны и обнаружить взаимосвязь между ними.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Я проведу вас по залам галереи и живым дружеским языком расскажу:
- Почему Мадонны Микеланджело такие мощные
- Кому не нравился Боттичелли и о чём ворчал Леонардо
- Почему картины почти всегда прямоугольные
- Кто из флорентийских художников вдохновил авангардистов прошлого века
- Какая связь между средневековыми иконами и парадными портретами семьи Козимо I Медичи
- Как складывались взаимоотношения великих мастеров и их меценатов
И другие интересные факты!
Организационные детали
- Билеты в галерею необходимо заранее приобрести самостоятельно на официальном сайте музея
- Стоимость билетов зависит от сезона: ноябрь-февраль — 13 евро (плюс 4 евро за предварительный заказ), март-октябрь — 26 евро (плюс 4 евро за предварительный заказ)
- Для детей до 18 лет оплачивается только бронь — 4 евро
- Возможны изменения цен на билеты при наличии временных выставок
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Piazza della Signoria
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 1312 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я родилась в Москве, но в мои 11 лет судьба перенесла меня в один из самых удивительных городов в мире и наградила меня лучшей профессией, о которой можно мечтать в таком городе, как Флоренция. Итак, с 2013 года я — профессиональный лицензированный гид, но истинный залог моего счастья — чувствовать себя почти коренной флорентийкой, знать город в мельчайших деталях и всем сердцем желать поделиться с вами своим неисчерпаемым восторгом. Прежде всего я — местный житель, который любит, изучает и разведывает каждый день новые точки, скрытые закоулки и тайные уголочки, самые модные бары, рестораны и винные магазины города. Я расскажу то, что вы не прочитаете ни в одном путеводителе, покажу места, о которых по сей день рассказываю самим флорентийцам, посоветую любимые местные траттории и бары. Приглашаю вас в увлекательное и познавательное путешествие по волшебной Флоренции!
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Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Olga
7 окт 2023
Ограниченное количество информации. Скучно. Материал подходит для людей увлекающихся художественной историй. Если вы страстная и любознательная натура, вам хочется все и сразу и чтобы было интересно каждый момент - то эта экскурсия не для вас.
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