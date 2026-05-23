Галерея Уффици - это не просто музей, а целое путешествие по истории западного искусства.Профессиональный гид поможет вам увидеть знаменитые картины в новом свете, раскрыть их тайны и понять, как они

связаны с историей Флоренции. Узнайте, почему Мадонны Микеланджело такие мощные, кому не нравился Боттичелли и о чём ворчал Леонардо. Откройте для себя, как складывались взаимоотношения великих мастеров и их меценатов, и как флорентийские художники вдохновили авангардистов прошлого века. Билеты в галерею необходимо приобрести заранее на официальном сайте музея. Цены зависят от сезона и могут изменяться при наличии временных выставок

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Галереи Уффици - с марта по октябрь. В это время можно насладиться экскурсиями без лишней суеты и очередей, а также увидеть временные выставки, которые часто проводятся в галерее.

Сейчас август — это идеальное время.