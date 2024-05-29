Индивидуальная 2.5 часа 101 отзыв Галерея Уффици в Флоренции: эксклюзивная экскурсия с историком искусства Знакомство с шедеврами итальянской живописи в одном из самых знаменитых музеев мира - галерее Уффици, в сопровождении историка искусства «За более чем трехсотлетнюю историю династии, семейству Медичи удалось собрать великолепную коллекцию живописи, скульптуры, произведений декоративно-прикладного искусства, ставшую первой в мире публичной галереей» € 200 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 92 отзыва Экскурсия Галерея Уффици: от готики до барокко - погружение в искусство Откройте для себя мир искусства с экскурсией в Галерею Уффици, где каждая картина рассказывает уникальную историю Начало: На площади Синьория «Билеты в галерею не входят в стоимость экскурсии, их точная стоимость меняется в зависимости от сезона (уточняйте, пожалуйста, у гида при бронировании)» € 150 за всё до 9 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 112 отзывов Секреты галереи Уффици: путешествие в мир искусства Флоренции Индивидуальная экскурсия «Секреты галереи Уффици для всех» погружает в мир искусства и истории семьи Медичи. Исследуйте шедевры и тайны Флоренции Начало: На площади Синьория «Билеты в галерею на нужное время приобретаются дополнительно заранее» € 160 за всё до 8 чел.

Индивидуальная 2 часа 123 отзыва Величие и великолепие галереи Уффици: путешествие через века Погрузитесь в мир великих мастеров в главном музее Флоренции. Откройте для себя шедевры Джотто, Боттичелли и Микеланджело Начало: На площади Уффици «С первых минут в главном музее Флоренции вы погрузитесь в историю развития живописи, скульптуры и моды на примере экспонатов галереи» € 120 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 35 отзывов Галерея Уффици в Флоренции: путешествие через искусство и историю Погрузитесь в эпоху Возрождения с экскурсией в Галерею Уффици. Откройте мир великих художников и меценатов Медичи Начало: У копии скульптуры ДАВИД «Гуляя по залам галереи, вы услышите о наиболее ярких моментах и секретах создания великих полотен, о занимательных сюжетах из жизни выдающихся гениев» € 120 за всё до 15 чел.

Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Галерея Академии и Капелла Медичи: 2 музея за 2 часа Великое наследие Возрождения и тайны одной из самых влиятельных и богатых династий в истории Италии Начало: На площади Мадонны Альдобрандини € 114 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 3 отзыва Флоренция: историческая экскурсия и галерея Уффици - погружение в эпоху Возрождения Погрузитесь в волшебный мир Флоренции, где каждый уголок рассказывает уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по галерее Уффици Начало: На piazza Santa Maria Novella «Вы увидите главные достопримечательности города и посетите знаменитую на весь мир галерею Уффици» Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 € 70 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Микеланджело Буонарроти: понять гения Прикоснуться к идеям великого мастера Возрождения в Капелле Медичи и Галерее Академии «Затем мы посетим два музея, где представлены выдающиеся работы скульптора — Капеллу Медичи и Галерею Академии» € 134 за всё до 20 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 15 отзывов Экскурсия по Галерее Академии: Встреча с шедеврами Возрождения Приглашаем вас на уникальное путешествие по Галерее Академии, где каждый зал расскажет свою историю о великих мастерах и их творениях Начало: На площади Дуомо «Галерея при Академии Изящных искусств была создана для того, чтобы студенты оттачивали свои умения, вдохновляясь работами великих мастеров» € 107 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Галерея Уффици: от Джотто до Караваджо Погружение в мир Флорентийского Ренессанса и знакомство с его ключевыми работами «Бывшие офисы городской администрации, а сегодня — знаменитая картинная галерея Уффици — один из старейших музеев Европы» € 200 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Галерея Уффици с профессиональным гидом Увидеть шедевры мировой живописи, расшифровать их символику и узнать о них удивительные факты Начало: На Piazza della Signoria «Проведу вас по залам галереи и расскажу:» € 250 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 16% скидка Групповая 2 часа 41 отзыв Галерея Уффици во Флоренции: путешествие в мир искусства с профессиональным гидом Погрузитесь в эпоху Возрождения с экскурсией по Галерее Уффици. Ваш путеводитель в мир шедевров и истории искусства Начало: Piazzale degli Uffiz «Приехать во Флоренцию и не посетить галерею Уффици немыслимо» Расписание: Вт. -вскр в 10:00 от 45 € 38 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Галерея Уффици во Флоренции: искусство, история и уникальные истории Погрузитесь в мир искусства с экскурсией в Галерею Уффици. Вас ждут ответы на волнующие вопросы и незабываемые впечатления Начало: Площадь Уффици, боковая арка возле кассы номер 3 Расписание: Ежедневно, кроме понедельника € 120 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 8 отзывов Экскурсионный билет в Галерею Уффици - погружение в эпоху Ренессанса Путешествие в мир искусства: Галерея Уффици открывает свои двери для вас. Предварительная бронь билетов Начало: Piazza della signoria «На данный момент, в галерее собрана самая большая в мире коллекция работ Боттичелли» Расписание: ежедневно кроме понедельника в 9:30,10:30,11:30,14:30,15:30,16:30 € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 10 отзывов Путешествие по знаковым местам + Галерея Уффици Начало: По договоренности «Билеты в галерею Уффици помогу забронировать для Вас я, это поможет избежать длительного ожидания в очереди» Расписание: ежедневно кроме понедельника в 9:30,10:30,11:30,14:30,15:30,16:30 € 300 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Галерея Академии и Капелла Медичи «Галерея Академии и Капеллы Медичи — это знакомство с творчеством Микеланджело (оригинал статуи Давида, Рабы-узники, Св» Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00 € 170 за экскурсию

Индивидуальная 2 часа Галерея Уффици «Галерея Уффици является одним из самых знаменитых музеев мира, благодаря огромному количеству уникальных произведений искусства, хранящихся в ней, большая часть которых относятся к периоду Эпохи Возрождения» Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30 € 170 за экскурсию

Индивидуальная 2 часа Галерея Уффици во Флоренции: живопись, любовь и философия Исследуйте тему любви в искусстве с экспертом. Уникальный взгляд на шедевры Уффици, раскрывающий глубину чувств и красоты «Билеты в галерею вы должны купить самостоятельно за 2 дня до экскурсии на официальном сайте музея» € 159 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 3 часа Галерея Уффици в Флоренции: путешествие через искусство для детей и взрослых Приглашаем на уникальное путешествие по галерее Уффици, где искусство оживает перед вашими глазами Начало: На площади Синьории «Гуляя по залам галереи, вы узнаете:» € 180 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением Галереи Уффици: История и Искусство Великого Ренессанса Начало: Piazza del Duomo «Затем мы отправимся в галерею Уффици, где вас ждет встреча с величайшими шедеврами итальянского Ренессанса» Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 10:00 € 70 за человека