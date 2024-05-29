Галереи во Флоренции

Найдено 21 экскурсия в категории «Галереи» во Флоренции на русском языке, цены от €38, скидки до 16%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В галерею Уффици с историком искусства
Индивидуальная
2.5 часа
101 отзыв
Галерея Уффици в Флоренции: эксклюзивная экскурсия с историком искусства
Знакомство с шедеврами итальянской живописи в одном из самых знаменитых музеев мира - галерее Уффици, в сопровождении историка искусства
«За более чем трехсотлетнюю историю династии, семейству Медичи удалось собрать великолепную коллекцию живописи, скульптуры, произведений декоративно-прикладного искусства, ставшую первой в мире публичной галереей»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
200 за всё до 10 чел.
Галерея Уффици: от готики до барокко
Индивидуальная
2 часа
92 отзыва
Экскурсия Галерея Уффици: от готики до барокко - погружение в искусство
Откройте для себя мир искусства с экскурсией в Галерею Уффици, где каждая картина рассказывает уникальную историю
Начало: На площади Синьория
«Билеты в галерею не входят в стоимость экскурсии, их точная стоимость меняется в зависимости от сезона (уточняйте, пожалуйста, у гида при бронировании)»
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
150 за всё до 9 чел.
Секреты галереи Уффици для всех
Индивидуальная
2.5 часа
112 отзывов
Секреты галереи Уффици: путешествие в мир искусства Флоренции
Индивидуальная экскурсия «Секреты галереи Уффици для всех» погружает в мир искусства и истории семьи Медичи. Исследуйте шедевры и тайны Флоренции
Начало: На площади Синьория
«Билеты в галерею на нужное время приобретаются дополнительно заранее»
Сегодня в 08:30
Завтра в 13:30
160 за всё до 8 чел.
Величие и великолепие галереи Уффици
Индивидуальная
2 часа
123 отзыва
Величие и великолепие галереи Уффици: путешествие через века
Погрузитесь в мир великих мастеров в главном музее Флоренции. Откройте для себя шедевры Джотто, Боттичелли и Микеланджело
Начало: На площади Уффици
«С первых минут в главном музее Флоренции вы погрузитесь в историю развития живописи, скульптуры и моды на примере экспонатов галереи»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
120 за всё до 10 чел.
Галерея Уффици - мир прекрасного
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Галерея Уффици в Флоренции: путешествие через искусство и историю
Погрузитесь в эпоху Возрождения с экскурсией в Галерею Уффици. Откройте мир великих художников и меценатов Медичи
Начало: У копии скульптуры ДАВИД
«Гуляя по залам галереи, вы услышите о наиболее ярких моментах и секретах создания великих полотен, о занимательных сюжетах из жизни выдающихся гениев»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:00
120 за всё до 15 чел.
Галерея Академии и Капелла Медичи: 2 музея за 2 часа
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Галерея Академии и Капелла Медичи: 2 музея за 2 часа
Великое наследие Возрождения и тайны одной из самых влиятельных и богатых династий в истории Италии
Начало: На площади Мадонны Альдобрандини
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
114 за всё до 10 чел.
Флоренция: обзорная экскурсия + галерея Уффици
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
3 отзыва
Флоренция: историческая экскурсия и галерея Уффици - погружение в эпоху Возрождения
Погрузитесь в волшебный мир Флоренции, где каждый уголок рассказывает уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по галерее Уффици
Начало: На piazza Santa Maria Novella
«Вы увидите главные достопримечательности города и посетите знаменитую на весь мир галерею Уффици»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
70 за человека
Микеланджело Буонарроти: понять гения
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Микеланджело Буонарроти: понять гения
Прикоснуться к идеям великого мастера Возрождения в Капелле Медичи и Галерее Академии
«Затем мы посетим два музея, где представлены выдающиеся работы скульптора — Капеллу Медичи и Галерею Академии»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
134 за всё до 20 чел.
Шедевры Галереи Академии
Индивидуальная
1.5 часа
15 отзывов
Экскурсия по Галерее Академии: Встреча с шедеврами Возрождения
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Галерее Академии, где каждый зал расскажет свою историю о великих мастерах и их творениях
Начало: На площади Дуомо
«Галерея при Академии Изящных искусств была создана для того, чтобы студенты оттачивали свои умения, вдохновляясь работами великих мастеров»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:30
107 за всё до 10 чел.
Галерея Уффици: от Джотто до Караваджо
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Галерея Уффици: от Джотто до Караваджо
Погружение в мир Флорентийского Ренессанса и знакомство с его ключевыми работами
«Бывшие офисы городской администрации, а сегодня — знаменитая картинная галерея Уффици — один из старейших музеев Европы»
200 за всё до 6 чел.
Галерея Уффици с профессиональным гидом
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Галерея Уффици с профессиональным гидом
Увидеть шедевры мировой живописи, расшифровать их символику и узнать о них удивительные факты
Начало: На Piazza della Signoria
«Проведу вас по залам галереи и расскажу:»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
250 за всё до 6 чел.
Галерея Уффици с гидом
🚶 Пешая
скидка
16%
Групповая
2 часа
41 отзыв
Галерея Уффици во Флоренции: путешествие в мир искусства с профессиональным гидом
Погрузитесь в эпоху Возрождения с экскурсией по Галерее Уффици. Ваш путеводитель в мир шедевров и истории искусства
Начало: Piazzale degli Uffiz
«Приехать во Флоренцию и не посетить галерею Уффици немыслимо»
Расписание: Вт. -вскр в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
от 4538 за человека
Галерея Уффици. Ответы на все ваши «почему»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Галерея Уффици во Флоренции: искусство, история и уникальные истории
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией в Галерею Уффици. Вас ждут ответы на волнующие вопросы и незабываемые впечатления
Начало: Площадь Уффици, боковая арка возле кассы номер 3
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
120 за всё до 10 чел.
Галерея Уффици
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
8 отзывов
Экскурсионный билет в Галерею Уффици - погружение в эпоху Ренессанса
Путешествие в мир искусства: Галерея Уффици открывает свои двери для вас. Предварительная бронь билетов
Начало: Piazza della signoria
«На данный момент, в галерее собрана самая большая в мире коллекция работ Боттичелли»
Расписание: ежедневно кроме понедельника в 9:30,10:30,11:30,14:30,15:30,16:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
150 за всё до 6 чел.
Путешествие по знаковым местам + Галерея Уффици
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Путешествие по знаковым местам + Галерея Уффици
Начало: По договоренности
«Билеты в галерею Уффици помогу забронировать для Вас я, это поможет избежать длительного ожидания в очереди»
Расписание: ежедневно кроме понедельника в 9:30,10:30,11:30,14:30,15:30,16:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
300 за всё до 6 чел.
Галерея Академии и Капелла Медичи
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Галерея Академии и Капелла Медичи
«Галерея Академии и Капеллы Медичи — это знакомство с творчеством Микеланджело (оригинал статуи Давида, Рабы-узники, Св»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
170 за экскурсию
Галерея Уффици
Индивидуальная
2 часа
Галерея Уффици
«Галерея Уффици является одним из самых знаменитых музеев мира, благодаря огромному количеству уникальных произведений искусства, хранящихся в ней, большая часть которых относятся к периоду Эпохи Возрождения»
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
170 за экскурсию
Галерея Уффици: любовь сквозь призму живописи
Индивидуальная
2 часа
Галерея Уффици во Флоренции: живопись, любовь и философия
Исследуйте тему любви в искусстве с экспертом. Уникальный взгляд на шедевры Уффици, раскрывающий глубину чувств и красоты
«Билеты в галерею вы должны купить самостоятельно за 2 дня до экскурсии на официальном сайте музея»
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
159 за всё до 10 чел.
Галерея Уффици для детей и взрослых
Индивидуальная
3 часа
Галерея Уффици в Флоренции: путешествие через искусство для детей и взрослых
Приглашаем на уникальное путешествие по галерее Уффици, где искусство оживает перед вашими глазами
Начало: На площади Синьории
«Гуляя по залам галереи, вы узнаете:»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
180 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением Галереи Уффици: История и Искусство Великого Ренессанса
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением Галереи Уффици: История и Искусство Великого Ренессанса
Начало: Piazza del Duomo
«Затем мы отправимся в галерею Уффици, где вас ждет встреча с величайшими шедеврами итальянского Ренессанса»
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
70 за человека
Знакомство с шедеврами: путешествие по галерее Уффици
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с шедеврами: путешествие по галерее Уффици
Увидеть главные экспонаты музея и обсудить их с гидом в интерактивном формате
«Галерея Уффици — один из величайших музеев мира, который хранит шедевры Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэля, Боттичелли, Тициана, Караваджо и других итальянских мастеров, творивших со Средневековья до Нового времени»
18 июня в 08:00
19 июня в 11:00
99 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    29 мая 2024
    Секреты галереи Уффици для всех
    Большое спасибо Лидии за очень интересную экскурсию! Всем очень рекомендуем! Обязательно вернемся во Флоренцию и к этому гиду!
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Флоренция: обзорная экскурсия + галерея Уффици
    Диана замечательно провела экскурсию! Очень интересно и прекрасно организовано.
  • A
    Andrey
    22 мая 2024
    Флоренция: обзорная экскурсия + галерея Уффици
    Спасибо Диане за отличный тур, все очень гармонично и хорошо организовано, интересно, Диана очень приятная и профессионально отлично подготовленный гид. Очень рекомендуем
  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    Галерея Уффици: от готики до барокко
    Отличная экскурсия, слушать было интересно, на вопросы гид отвечала со знанием дела. В общении приятная. Понятно что за два часа
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    это бегом по Европе, чтобы все успеть увидеть, но дольше ходить было б тяжело) Место куда надо сто раз сходить, чтобы про все там узнать

  • I
    Ilya
    19 мая 2024
    Величие и великолепие галереи Уффици
    Татьяна прекрасно разбирается в искусстве и наша экскурсия по Уффици была очень интересной. За каждой картиной стояла ее история, и Татьяна смогла передать эту историю нам. Очень советую!
  • В
    Валерия
    15 мая 2024
    Галерея Уффици: от готики до барокко
    Хорошая экскурсия, особенно для тех, кто в Уффици впервые. Учитывая не такую большую продолжительность, Мария расскажет обо всех самых известных и интересных произведениях искусств, деталях их создания и маленький "тайнах". Увлекающая подача материала и доброжелательность Марии не оставляют равнодушными. Спасибо!
  • R
    Rada
    13 мая 2024
    Секреты галереи Уффици для всех
    Было здорово, что у Лидии уже сразу готов маршрут по ключевым шедеврам, которые нужно обязательно посетить при первом посещении, ведь
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    всю галерею за одну экскурсию просто не пройти. Интересные исторические факты, лучшие перспективы откуда лучше смотреть на ту или иную картину, и даже фото сделали. Очень здорово 👍 определённо рекомендую!

    Было здорово, что у Лидии уже сразу готов маршрут по ключевым шедеврам, которые нужно обязательно посетитьБыло здорово, что у Лидии уже сразу готов маршрут по ключевым шедеврам, которые нужно обязательно посетитьБыло здорово, что у Лидии уже сразу готов маршрут по ключевым шедеврам, которые нужно обязательно посетитьБыло здорово, что у Лидии уже сразу готов маршрут по ключевым шедеврам, которые нужно обязательно посетить
  • О
    Ольга
    9 мая 2024
    Секреты галереи Уффици для всех
    Лидия рассказывает так интересно, подчеркивая невидимые взгляду детали, что в какой-то момент проникаешься азартом и чистым удовольствием от настоящих секретов
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    произведений искусства. С ней легко и приятно бродить по музею, создается ощущение что все для тебя, даже люди как-то не мешают:) спасибо!

  • Е
    Елена
    7 мая 2024
    Галерея Уффици - мир прекрасного
    Экскурсия очень понравилась! Провели в галерее два часа, посмотрели все самое интересное. Со мной была дочь подросток которая обычно готова слушать максимум 30 мин. Ей было интересно и комфортно, много всего запомнила, даже не заметила как два часа пролетели.
  • S
    Svetlana
    7 мая 2024
    В галерею Уффици с историком искусства
    Замечательная экскурсия! Марина прекрасный гид-искусствовед. Информацию преподносит интересно, структурировано, профессионально! В Галлерее Уфицци огромное количество экспонатов и очень сложно сориентироваться
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    и не пропустить что-то важное, хотя важно там все. Благодаря Марине, удалось за небольшое время, получить большой бьём информации и не потеряться среди многочисленных шедевров, представленных в музее. Огромное спасибо, за экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Галереи»

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  1. В галерею Уффици с историком искусства
  2. Галерея Уффици: от готики до барокко
  3. Секреты галереи Уффици для всех
  4. Величие и великолепие галереи Уффици
  5. Галерея Уффици - мир прекрасного
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
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