Исследуйте тайны и символы искусства Уффици с экспертом. Откройте величие Возрождения в уникальной атмосфере
Приглашаем вас в уникальное путешествие по Галерее Уффици, одному из самых значимых музеев Флоренции.
Экскурсия подарит вам возможность лично встретиться с величайшими произведениями искусства, созданными непревзойденными мастерами Ренессанса.
Вы не только увидите знаменитые картины Боттичелли, Да Винчи и Микеланджело, но и узнаете, как читать скрытые послания и символы, заложенные в этих шедеврах.
Ваш личный гид раскроет истории, мифы и легенды, связанные с произведениями, и поможет вам увидеть, как художники оставляли свои послания для будущих поколений. Экскурсия подходит как для взрослых, так и для детей, ведь искусство не знает возрастных границ.
Мы поможем вам заранее приобрести билеты, чтобы избежать очередей и сделать ваше посещение максимально комфортным
Экскурсия подарит вам возможность лично встретиться с величайшими произведениями искусства, созданными непревзойденными мастерами Ренессанса.
Вы не только увидите знаменитые картины Боттичелли, Да Винчи и Микеланджело, но и узнаете, как читать скрытые послания и символы, заложенные в этих шедеврах.
Ваш личный гид раскроет истории, мифы и легенды, связанные с произведениями, и поможет вам увидеть, как художники оставляли свои послания для будущих поколений. Экскурсия подходит как для взрослых, так и для детей, ведь искусство не знает возрастных границ.
Мы поможем вам заранее приобрести билеты, чтобы избежать очередей и сделать ваше посещение максимально комфортным
Ближайшие даты:
28
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30
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Описание
Что вас ожидает
Гуляя по залам галереи, вы узнаете:
- Как с течением времени на иконах менялись изображения Мадонны, Иисуса и святых
- Почему в искусстве часто повторяются темы Благовещения и поклонения волхвов
- Что означают на картинах цветы, фрукты, деревья, животные, птицы и чудовища
- Почему у Леонардо да Винчи так мало картин
- Какими способами художники передают послания следующим поколениям
- Как Боттичелли начал писать на мифологическую тему
- Почему Микеланджело за свою долгую жизнь закончил всего одну картину
И многое другое!
Организационные детали
- Перед экскурсией я вам помогу купить заранее билеты онлайн во избежание очереди
- Стоимость билетов зависит от сезона: ноябрь-февраль — 13 евро (плюс 4 евро за предварительный заказ), март-октябрь — 26 евро (плюс 4 евро за предварительный заказ)
- Для детей до 18 лет оплачивается только бронь — 4 евро
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Синьории
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид во Флоренции
Меня зовут Ирина, я лицензированный гид по Тоскане. Родилась в Томске, но уже больше 20 лет живу во Флоренции. Очень люблю путешествовать и посещать новые интересные места. А ещё мне нравится рассказывать другим о том, что я знаю. Я автор пяти книг: «Медичи — покровители Флоренции», «Дорогами Тосканы», «При дворе Медичи», «В поисках любви» и «Борджа — демоны эпохи Возрождения». Жду вас в Италии!
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