Галерея Уффици для детей и взрослых
Индивидуальная экскурсия во Флоренции

Исследуйте тайны и символы искусства Уффици с экспертом. Откройте величие Возрождения в уникальной атмосфере

Приглашаем вас в уникальное путешествие по Галерее Уффици, одному из самых значимых музеев Флоренции.

Экскурсия подарит вам возможность лично встретиться с величайшими произведениями искусства, созданными непревзойденными мастерами Ренессанса.

Вы не только увидите знаменитые картины Боттичелли, Да Винчи и Микеланджело, но и узнаете, как читать скрытые послания и символы, заложенные в этих шедеврах.

Ваш личный гид раскроет истории, мифы и легенды, связанные с произведениями, и поможет вам увидеть, как художники оставляли свои послания для будущих поколений. Экскурсия подходит как для взрослых, так и для детей, ведь искусство не знает возрастных границ.

Мы поможем вам заранее приобрести билеты, чтобы избежать очередей и сделать ваше посещение максимально комфортным
Галерея Уффици для детей и взрослых
Галерея Уффици для детей и взрослых
Галерея Уффици для детей и взрослых
Галерея Уффици для детей и взрослых
Галерея Уффици для детей и взрослых
Галерея Уффици для детей и взрослых
Галерея Уффици для детей и взрослых
Галерея Уффици для детей и взрослых
Галерея Уффици для детей и взрослых
Ближайшие даты:
28
дек
29
дек
30
дек
31
дек
2
янв
3
янв
4
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даты

Описание

Что вас ожидает

Гуляя по залам галереи, вы узнаете:

  • Как с течением времени на иконах менялись изображения Мадонны, Иисуса и святых
  • Почему в искусстве часто повторяются темы Благовещения и поклонения волхвов
  • Что означают на картинах цветы, фрукты, деревья, животные, птицы и чудовища
  • Почему у Леонардо да Винчи так мало картин
  • Какими способами художники передают послания следующим поколениям
  • Как Боттичелли начал писать на мифологическую тему
  • Почему Микеланджело за свою долгую жизнь закончил всего одну картину

И многое другое!

Организационные детали

  • Перед экскурсией я вам помогу купить заранее билеты онлайн во избежание очереди
  • Стоимость билетов зависит от сезона: ноябрь-февраль — 13 евро (плюс 4 евро за предварительный заказ), март-октябрь — 26 евро (плюс 4 евро за предварительный заказ)
  • Для детей до 18 лет оплачивается только бронь — 4 евро

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Синьории
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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