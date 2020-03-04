58 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть главные объекты исторического центра за 2 часа и погрузиться в атмосферу города

Евгения
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Евгения – ваш гид
Добро пожаловать в цветущую Флоренцию! За 2 часа я покажу вам самую интересную часть исторического центра города от Дуомо до дворца Питти, не перегружая датами и именами, рассказывая об интересных особенностях флорентийских достопримечательностей.

Приготовьтесь увидеть must-see места Флоренции, а еще получить рекомендации от местного жителя о том, где можно попробовать настоящую тосканскую кухню.
€110
99 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча 5 минут пешком от знаменитого торгового моста Понте Веккьо (Ponte Vecchio)
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У этой экскурсии58 отзывов
4.97
Первый день во Флоренции
Первый день во Флоренции

Что вас ожидает

Прогулка по ключевым местам исторического центра
Наш маршрут пройдет по самым значимым и интересным объектам «музейной» Флоренции. Вы посетите Соборную площадь с главным храмом города и узнаете, в чем заключается парадокс его огромного купола, ставшего символом Флоренции. На площади Синьории я расскажу, почему дворец правительства построен в виде крепости, а на часах смотровой башни не было и нет минутной стрелки. Вы рассмотрите снаружи знаменитую галерею Уффици, где должен был разместиться самый красивый офис в истории человечества, узнаете, какой флорентийский мост называют «смерть мужьям» и где просчитался великий Микеланджело, создавая статую Давида.

Не обойдем вниманием и колокольню Джотто, колоритную флорентийскую церковь Орсанмикеле, построенную на месте бывшего рынка, и баптистерий Св. Иоанна. У стен дворца Медичи-Риккарди поговорим о самой влиятельной семье города, у дворца аристократа Питти — о меценатстве и любви к искусству. А с берега реки Арно вам откроется вид площадь Микеланджело и Ольтрарно — живописную часть Флоренции, где проживает вся элита города. Вы рассмотрите с высоты средневековые башни, сады Боболи, виллу Бардини, розовый и ирисовый сады, о которых я тоже обязательно расскажу.

Кому подходит экскурсия

Путешественникам, которые хотят ухватить всё самое интересное за пару часов, быстро и легко погрузиться в атмосферу города и посвятить оставшийся день посещению музеев, дегустации вина и шоппинга.

Организационные детали

  • Юные открыватели Флоренции (дети и подростки) считаются частью группы
  • Если вы приезжаете во Флоренцию на поезде и хотите сразу же начать экскурсию, я могу вас встретить прямо у вокзала
  • Если вы единственный участник, стоимость экскурсии составляет 65 евро. Напишите об этом гиду ДО момента оплаты бронирования, и вам будет предоставлена скидка!
Первый день во Флоренции
Первый день во Флоренции
Первый день во Флоренции
Первый день во Флоренции
Первый день во Флоренции
Первый день во Флоренции
Первый день во Флоренции
Первый день во Флоренции
Первый день во Флоренции
Первый день во Флоренции
Первый день во Флоренции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура 5 минут пешком от знаменитого торгового моста Понте Веккьо (Ponte Vecchio).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгения
Евгения
Салют! Меня зовут Евгения, мне 32 года. В этой замечательной профессии (помогать людям открывать города) я уже 6 лет: Москва, Петербург, и вот теперь — Флоренция. Хотите, покажу вам город так, как его показывают своим друзьям? Легко, позитивно и при этом с тонной инсайдерской и исторической информации? Тогда будьте моими гостями! О Цветущей простыми словами и на позитиве: все, как мы любим!
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58 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 марта 2020
Отличная экскурсия, рекомендую всем для быстрого погружения в культуру города. Женя - прекрасный экскурсовод, очень живо и весело.
3 марта 2020
Мы выбрали экскурсию с Евгенией и не пожалели. У Евгении действительно ощущается авторский стиль проведения экскурсии, многие гиды грешат шаблонностью изложения заученного материала, с Евгенией такого не будет. Ощущаются и крепкое гуманитарное образование, и широкий кругозор, и любовь к истории города. Все эти качества умножаются на обалденное чувство юмора и легкость подачи материала. В итоге мы получили два часа прекрасной, незабываемой прогулки по красивейшему городу!
Спасибо Евгении.
2 марта 2020
Добро пожаловать в цветущий город! Первые слова Евгении окунули нас в атмосферу Флоренции! Таинственность,исторические факты,акцентные точки на необычных деталях,а главное живое общение и юмор Евгении сделали экскурсию красочной и информативной! Очень рекомендую!
11 февраля 2020
Отличная, живая экскурсия! Вся компания в восторге! Евгения очень приятный человек! Экскурсия проходит на одном дыхании и было жалко, что все закончилось. Всем рекомендую!
За эти 2 часа мы влюбились во Флоренцию навсегда!
9 февраля 2020
Даже немного серый день был озарен позитивом нашего гида Евгении! :) Флоренция прекрасна! Особенно, когда с ней знакомят с такой любовью!
Евгения, большое вам спасибо! Вы за очень короткий срок показали самые "вкусные" места этого цветущего города!
P.S.: ну и тосканская кухня не подвела!
4 февраля 2020
Встретились с Женей в назначенное время и 2 часа пролетели совершенно незаметно! Получили море удовольствия от повествования и от маршрута, увидели главные достопримечательности Флоренции.
Женя очень приятный человек, с чувством юмора! У нас сразу случилась взаимная химия (как мне показалось :) ) и наша прогулка прошла на позитивной волне!
Очень рекомендую погулять с Женей по цветущему городу!
9 декабря 2019
Экскурсия была великолепна! Именно она стала самым ярким воспоминанием о всём путешествии. Евгения умеет заинтересовать. Очень рекомендую
8 декабря 2019
Понравилась экскурсия, интересно , информативно , прекрасный гид Евгения, было легко общаться, ответила на все интересующие вопросы и оставила прекрасные воспоминания о Флоренции, 2 часа пролетели незаметно . Рекомендую !!!!
5 ноября 2019
Экскурсия «Первый день во Флоренции» нам понравилась. Евгения , наш экскурсовод, смогла быстро найти подход к детям (14 и15 лет) Они с большим интересом слушали и вставляли свои «5 копеек» ,об исторических событиях Флоренции. Экскурсия прошла на одном дыхании. Рекомендую.
29 октября 2019
Евгения - очень жизнерадостный, веселый и энергичный человек; таким настроением и пронизана вся экскурсия. С ее помощью мы открыли для себя Флоренцию как удивительный город. Экскурсия было очень информационно наполненной, была заметна действительная заинтересованность гида во всем рассказываемом материале. Также Евгения посоветовала нам несколько мест для самостоятельного посещения, мы последовали рекомендациям и остались очень довольны!)
Ещё 48 отзывов

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