58 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Увидеть главные объекты исторического центра за 2 часа и погрузиться в атмосферу города
Добро пожаловать в цветущую Флоренцию! За 2 часа я покажу вам самую интересную часть исторического центра города от Дуомо до дворца Питти, не перегружая датами и именами, рассказывая об интересных особенностях флорентийских достопримечательностей.
Приготовьтесь увидеть must-see места Флоренции, а еще получить рекомендации от местного жителя о том, где можно попробовать настоящую тосканскую кухню.
Наш маршрут пройдет по самым значимым и интересным объектам «музейной» Флоренции. Вы посетите Соборную площадь с главным храмом города и узнаете, в чем заключается парадокс его огромного купола, ставшего символом Флоренции. На площади Синьории я расскажу, почему дворец правительства построен в виде крепости, а на часах смотровой башни не было и нет минутной стрелки. Вы рассмотрите снаружи знаменитую галерею Уффици, где должен был разместиться самый красивый офис в истории человечества, узнаете, какой флорентийский мост называют «смерть мужьям» и где просчитался великий Микеланджело, создавая статую Давида.
Не обойдем вниманием и колокольню Джотто, колоритную флорентийскую церковь Орсанмикеле, построенную на месте бывшего рынка, и баптистерий Св. Иоанна. У стен дворца Медичи-Риккарди поговорим о самой влиятельной семье города, у дворца аристократа Питти — о меценатстве и любви к искусству. А с берега реки Арно вам откроется вид площадь Микеланджело и Ольтрарно — живописную часть Флоренции, где проживает вся элита города. Вы рассмотрите с высоты средневековые башни, сады Боболи, виллу Бардини, розовый и ирисовый сады, о которых я тоже обязательно расскажу.
Кому подходит экскурсия
Путешественникам, которые хотят ухватить всё самое интересное за пару часов, быстро и легко погрузиться в атмосферу города и посвятить оставшийся день посещению музеев, дегустации вина и шоппинга.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от знаменитого торгового моста Понте Веккьо (Ponte Vecchio)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1418 туристов
Три года я знакомила путешественников с родной Москвой, пять лет — с блестящим Петербургом, а теперь — с цветущей Флоренцией.
Хотите, покажу вам город так, как его показывают друзьям? Легко, позитивно и при этом с большим количеством интересной информации? Тогда будьте моими гостями! О Цветущей — простыми словами и на позитиве: всё как мы любим
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 152 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Евгения - прекрасный гид, легкая, умная, веселая! Прекрасно знает «мат. часть» и преподносит ее очень увлекательно! Экскурсия по Флоренции прошла на одном дыхании и был выбор, облегчить ее или пойти четко читать дальшеуменьшить
по истории в зависимости от настроения. Во время экскурсии, помимо заявленной программы, также получила информацию, как живут флорентийцы в настоящее время и полезную информацию, что посмотреть, куда сходить и как провести время) Однозначно рекомендую!
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Ganna
Евгения- великолепный рассказчик! Очень структурировать, логично и интересно проводит сквозь века истории, развития и формирования города, раскрывая Флоренцию с разных ракурсов. Мы остались очень довольны экскурсией!!!
Евгения
Ответ организатора:
Мне невероятно приятно, Ань, получать подобные отзывы от взыскательной и начитанной публики, как вы. Серьезно, спасибо! 😘
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E
Elvira
Евгения прекрасный гид, очень интерессно рассказала обо всем, умела ответить сразу на все вопросы. Экскурсия прошла так гармонично на одном дыхании. С ней можно было поговорить обо всем. Очень советую гида!!! Спасибо огромное за такую подачу Флоренции. Будем в Флоренции, обязательно снова встретимся!!! 🙂🌷
Евгения
Ответ организатора:
Вас, девчули, не хотелось отпускать! Честно, я не знаю, кто кайфанул больше 😉
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Олег
Энергичная и артистичная Евгения провела первое моё знакомство с Флоренцией. Формат был ближе к классической экскурсии: прогулки - меньше, знаний - больше. многое помню до сих пор) остался всем доволен!
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Марина
очень понравилось наше короткое путешествие с Евгенией, 2,5 часа пролетели как одно мгновение. Ярко, насыщенно и познавательно, даже после экскурсии Женя нашла время, чтобы помочь нам разобраться с интересующим нас вопросом. очень приятная и позитивная девушка. Очень рекомендую и, надеюсь, в следующий раз обязательно встретиться с Евгенией.
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Татьяна
Увидели и прочувствовали Флоренцию! И помогла нам в этом гид Евгения! Экскурсия прошла на высшем уровне и на одном дыхании 🙏за 3 часа увидели самые главные достопримечательности и услышали самые читать дальшеуменьшить
интересные исторические факты! Евгения знаток истории Флоренции. И мы рады что именно она нас познакомила с Флоренцией! Все было легко интересно и на одном дыхании! Рекомендуем Женю всем! Оценка за материал и подачу 5 плюс ❤️