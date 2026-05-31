58 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Добро пожаловать в цветущую Флоренцию! За 2 часа я покажу вам самую интересную часть исторического центра города от Дуомо до дворца Питти, не перегружая датами и именами, рассказывая об интересных особенностях флорентийских достопримечательностей. Приготовьтесь увидеть must-see места Флоренции, а еще получить рекомендации от местного жителя о том, где можно попробовать настоящую тосканскую кухню.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка по ключевым местам исторического центра

Наш маршрут пройдет по самым значимым и интересным объектам «музейной» Флоренции. Вы посетите Соборную площадь с главным храмом города и узнаете, в чем заключается парадокс его огромного купола, ставшего символом Флоренции. На площади Синьории я расскажу, почему дворец правительства построен в виде крепости, а на часах смотровой башни не было и нет минутной стрелки. Вы рассмотрите снаружи знаменитую галерею Уффици, где должен был разместиться самый красивый офис в истории человечества, узнаете, какой флорентийский мост называют «смерть мужьям» и где просчитался великий Микеланджело, создавая статую Давида.

Не обойдем вниманием и колокольню Джотто, колоритную флорентийскую церковь Орсанмикеле, построенную на месте бывшего рынка, и баптистерий Св. Иоанна. У стен дворца Медичи-Риккарди поговорим о самой влиятельной семье города, у дворца аристократа Питти — о меценатстве и любви к искусству. А с берега реки Арно вам откроется вид площадь Микеланджело и Ольтрарно — живописную часть Флоренции, где проживает вся элита города. Вы рассмотрите с высоты средневековые башни, сады Боболи, виллу Бардини, розовый и ирисовый сады, о которых я тоже обязательно расскажу.

Кому подходит экскурсия

Путешественникам, которые хотят ухватить всё самое интересное за пару часов, быстро и легко погрузиться в атмосферу города и посвятить оставшийся день посещению музеев, дегустации вина и шоппинга.