На экскурсии я хочу показать вам Флоренцию с другой стороны: мы отправимся в кварталы, которые редко посещают путешественники. Здесь живут обычные флорентийцы, но не подумайте, что это спальные районы, лишённые «историчности». Улицы и площади, которые вы увидите, играли значительную роль в жизни Флоренции. А героями рассказов будут Боккаччо, Вазари, святой Амвросий, Фердинандо Медичи и не только!

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Описание

Что вас ожидает

Мы будем гулять по историческим улочкам и площадям города. А для тех, кто без ума от певучих итальянских названий, вот наш маршрут поподробнее. Мы пройдём от Виа дель Проконсоло по Борго дельи Альбици через живописнейшую площадь Чомпи, базилику Святого Амвросия, рынок Сант-Амброджо и блошиный рынок к синагоге, Борго Пинти. А завершится прогулка на одной из красивейших площадей Флоренции Сантиссима Аннунциата.

Вы увидите дома и мастерские знаменитых скульпторов и художников, а также прекрасную церковь Санта-Мария-Маддалена деи Пацци. Услышите рассказ об уникальном ритуале обручения нового епископа с епархией Флоренции и ещё много-много разных историй, героями которых будут великие итальянские писатели, живописцы, священнослужители и герцоги.

Организационные детали