Другая Флоренция, нетуристическая

Послушать старинные истории тосканской столицы на прогулке по её аутентичным и неизведанным улочкам

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Ответы на вопросы
На экскурсии я хочу показать вам Флоренцию с другой стороны: мы отправимся в кварталы, которые редко посещают путешественники. Здесь живут обычные флорентийцы, но не подумайте, что это спальные районы, лишённые «историчности». Улицы и площади, которые вы увидите, играли значительную роль в жизни Флоренции. А героями рассказов будут Боккаччо, Вазари, святой Амвросий, Фердинандо Медичи и не только!
Другая Флоренция, нетуристическая
Другая Флоренция, нетуристическая
Другая Флоренция, нетуристическая
Другая Флоренция, нетуристическая
Другая Флоренция, нетуристическая
Другая Флоренция, нетуристическая
Другая Флоренция, нетуристическая
Другая Флоренция, нетуристическая
Другая Флоренция, нетуристическая
Другая Флоренция, нетуристическая
Другая Флоренция, нетуристическая
Другая Флоренция, нетуристическая
Другая Флоренция, нетуристическая
Другая Флоренция, нетуристическая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы будем гулять по историческим улочкам и площадям города. А для тех, кто без ума от певучих итальянских названий, вот наш маршрут поподробнее. Мы пройдём от Виа дель Проконсоло по Борго дельи Альбици через живописнейшую площадь Чомпи, базилику Святого Амвросия, рынок Сант-Амброджо и блошиный рынок к синагоге, Борго Пинти. А завершится прогулка на одной из красивейших площадей Флоренции Сантиссима Аннунциата.

Вы увидите дома и мастерские знаменитых скульпторов и художников, а также прекрасную церковь Санта-Мария-Маддалена деи Пацци. Услышите рассказ об уникальном ритуале обручения нового епископа с епархией Флоренции и ещё много-много разных историй, героями которых будут великие итальянские писатели, живописцы, священнослужители и герцоги.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится с 10:00 до 13:00 либо с 15:00 до 18:00 (это связано с расписанием открытия церквей)
  • Дополнительных расходов на прогулке не предвидится

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Флоренции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Необычные
Летние
Святые места
Монастыри, церкви, храмы
Улицы и переулки
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