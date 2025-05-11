Экскурсия по нетуристической Флоренции предлагает путешественникам уникальную возможность увидеть город с другой стороны.
Прогулка начинается на Виа дель Проконсоло и проходит через Борго дельи Альбици, живописную площадь Чомпи и базилику Святого
Прогулка начинается на Виа дель Проконсоло и проходит через Борго дельи Альбици, живописную площадь Чомпи и базилику Святого
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальный маршрут по нетуристическим местам
- 🏛️ Истории о великих итальянцах
- 🗺️ Посещение скрытых жемчужин Флоренции
- 👣 Пешая прогулка по историческим улицам
- 🎨 Вдохновение от искусства и архитектуры
Что можно увидеть
- Виа дель Проконсоло
- Борго дельи Альбици
- Площадь Чомпи
- Базилика Святого Амвросия
- Рынок Сант-Амброджо
- Синагога
- Борго Пинти
- Площадь Сантиссима Аннунциата
- Церковь Санта-Мария-Маддалена деи Пацци
Описание экскурсии
Мы будем гулять по историческим улочкам и площадям города. А для тех, кто без ума от певучих итальянских названий, вот наш маршрут поподробнее. Мы пройдём от Виа дель Проконсоло по Борго дельи Альбици через живописнейшую площадь Чомпи, базилику Святого Амвросия, рынок Сант-Амброджо и блошиный рынок к синагоге, Борго Пинти. А завершится прогулка на одной из красивейших площадей Флоренции Сантиссима Аннунциата.
Вы увидите дома и мастерские знаменитых скульпторов и художников, а также прекрасную церковь Санта-Мария-Маддалена деи Пацци. Услышите рассказ об уникальном ритуале обручения нового епископа с епархией Флоренции и ещё много-много разных историй, героями которых будут великие итальянские писатели, живописцы, священнослужители и герцоги.
Организационные детали
- Экскурсия проводится с 10:00 до 13:00 либо с 15:00 до 18:00 (это связано с расписанием открытия церквей)
- Дополнительных расходов на прогулке не предвидится
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Флоренции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 211 туристов
Я лицензированный гид по Флоренции и Тоскане. По первой профессии филолог, кандидат наук. Предлагаю широкий спектр самых различных путешествий по Тоскане, по ее городам — Флоренции, Пизе, Сиене, Сан Джиминьяно, Вольтерре и по малым, почти неизвестным местам и борго — Сан Гальгано, Монтериджони, Бадия а Кольтибуоно. Предлагаю также гастрономические и винные туры.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень понравилась экскурсия,проведенная Ольгой. Информации было много, сама экскурсовод просто ходячая энциклопедия, ее можно слушать и слушать. Когда идешь по Флоренции, особенно по центру ее, можно возле каждого дома останавливаться
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