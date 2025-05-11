Экскурсия по нетуристической Флоренции предлагает путешественникам уникальную возможность увидеть город с другой стороны.Прогулка начинается на Виа дель Проконсоло и проходит через Борго дельи Альбици, живописную площадь Чомпи и базилику Святого

Амвросия. Туристы смогут посетить рынок Сант-Амброджо и блошиный рынок, а также увидеть синагогу и Борго Пинти. Завершится экскурсия на площади Сантиссима Аннунциата. Путешественники услышат истории о Боккаччо, Вазари и Медичи, а также узнают о ритуале обручения епископа с епархией

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы будем гулять по историческим улочкам и площадям города. А для тех, кто без ума от певучих итальянских названий, вот наш маршрут поподробнее. Мы пройдём от Виа дель Проконсоло по Борго дельи Альбици через живописнейшую площадь Чомпи, базилику Святого Амвросия, рынок Сант-Амброджо и блошиный рынок к синагоге, Борго Пинти. А завершится прогулка на одной из красивейших площадей Флоренции Сантиссима Аннунциата.

Вы увидите дома и мастерские знаменитых скульпторов и художников, а также прекрасную церковь Санта-Мария-Маддалена деи Пацци. Услышите рассказ об уникальном ритуале обручения нового епископа с епархией Флоренции и ещё много-много разных историй, героями которых будут великие итальянские писатели, живописцы, священнослужители и герцоги.

Организационные детали